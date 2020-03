Torpol: Na rekomendację dywidendy za 2019 r. może wpłynąć sytuacja epidemiczna

"Polityka jest taka, że spółka chce być dywidendową. Zobaczymy, co przyniesie analiza sytuacji związanej z koronawirusem. Sądzimy, że powinno to być w jakiś sposób zdefiniowane w okolicach maja. Rekomendacja będzie adekwatna do tego, jakie będą zagrożenia związane z koronawirusem i ich wpływ na wykonanie kontraktów" - powiedział Grabowski podczas wideokonferencji.