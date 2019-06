budownictwo 48 minut temu

Torpol przygotowuje się do ponownego przetargu na odcinek Czyżew-Białystok

Torpol przygotowuje się do złożenia oferty w powtórzonym przetargu na modernizację odcinka Czyżew-Białystok linii kolejowej z Warszawy do Białegostoku, o wartości kilku miliardów złotych, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. W poprzednim postępowaniu, które zostało unieważnione w grudniu ub.r., spółka miała najtańszą ofertę za ok. 3,4 mld zł (przed aukcją elektroniczną).