Totalizator Sportowy ma ponad 582 tys. zarejestrowanych klientów usług online

"Mamy ponad 582 tys. zarejestrowanych klientów. Dynamika wzrostu r/r to 233% w Lotto i 180% w kasynie online. Z segmentu online do budżetu odprowadziliśmy ponad 122 mln zł w ubiegłym roku, z kolei kwota ta wzrosła do 168 mln zł [od stycznia] do sierpnia w tym roku. Wdrożenie we współpracy z KIR weryfikacji tożsamości przy użyciu bankowości elektronicznej jest ogromnym krokiem w stronę realizacji potrzeb naszych graczy - dostępności i bezpieczeństwa usług online. Ponadto, cały czas rozwijamy nie tylko ofertę produktową" - powiedział Cieślik, podczas prezentacji.