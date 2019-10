Trakcja pracuje nad emisją obligacji zamiennych na akcje dla ARP na 20 mln zł

"Proces był bardzo skomplikowany. To była wielowymiarowa, duża restrukturyzacja finansowa i operacyjna. Emisja akcji okazała się dużym sukcesem, większym niż się spodziewaliśmy. Przed nami tylko oficjalna rejestracja tych papierów. Mamy możliwość emisji obligacji, jest na to pomysł i cały proces jest przygotowywany" - powiedział prezes Marcin Lewandowski podczas konferencji prasowej.

"We wszystkich nowych i starych instrumentach finansowych mamy ok. 1,2 mld zł finansowania, co daje możliwość spokojnego uczestniczenia w kolejnych przetargach, których mamy na rynku wiele. Mamy możliwość zdrowego i terminowego realizowania podpisanych kontraktów, ale i patrzenia w przyszłość, rozwijania tej firmy. Grupa jest finansowo stabilna, zatrudnieni nie muszą się obawiać o pracę" - dodał prezes.