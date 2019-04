Trans Polonia chce skupić do 1 mln akcji własnych po 3,7 zł/szt.

"W przedmiotowej uchwale zarządu zostały ustalone następujące warunki programu skupu akcji własnych: Program będzie realizowany od 9 kwietnia 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r. W ramach programu zostanie nabytych nie więcej niż 1 000 000 akcji własnych spółki, co stanowi około 4,38% kapitału zakładowego spółki i uprawnia do wykonywania około 4,38 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena zakupu akcji nabywanych została ustalona na 3,70 zł za jedną akcję nabywaną" - czytamy w komunikacie.