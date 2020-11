Trans Polonia miała 4,64 mln zł zysku netto, 7,01 mln zł zysku EBIT w III kw.

"[W I-III kw. br.] Segment transportu paliw wygenerował [...] przychody ze sprzedaży na poziomie 103 659 tys. zł. w porównaniu do 117 625 tys. zł. w roku poprzednim, co wykazuje dynamikę na poziomie -11,9%. Spadek sprzedaży był głównie wynikiem spadku wolumenów przewozowych paliw silnikowych (olej napędowy, benzyna) -8,3%, oraz niższej sprzedaży usług transportu LPG -49,7%. Głównym powodem spadków w tym segmencie jest obniżenie popytu na paliwa, co przełożyło się na spadek obsługiwanych wolumenów oraz zakończenia świadczenia usług transportu LPG. Przyczyną spadku konsumpcji paliw była rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa, która spowodowała zmniejszenie ruchu transportowego w cały kraju i ograniczenia w zakresie lotów. Segment transportu chemii, asfaltów i produktów spożywczych wygenerował [...] przychody netto ze sprzedaży w wysokości 70 059 tys. zł i zanotował ujemną dynamikę na poziomie -4,3%. Największy wpływ na spadek przychodów w tym segmencie miał spadek transportu mas bitumicznych (-15,9%)

przy wzroście transportu płynnej chemii (+0,8%), oraz spadku transportu płynnych ładunków spożywczych (-1,2%)" - czytamy w raporcie.