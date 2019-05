TXM miał 63,32 mln zł straty netto w 2018 r.

"Miniony rok był drugim z rzędu, w którym podejmowaliśmy działania naprawcze. Jednakże z perspektywy czasu widać wyraźnie, że były one jedynie reakcją na widoczne problemy, czyli przede wszystkim braki w zatowarowaniu sklepów. Zakładaliśmy, że rozwiązanie tych problemów spowoduje szybkie odbudowanie poziomów sprzedaży. To jednak nie następowało. Wobec tego pod koniec 2018 r. została podjęta decyzja dotycząca zmiany sposobu restrukturyzacji sieci TXM. Po pierwsze, eliminowane są wszelkie operacje, które powodują wypływ gotówki. W tym obszarze mieści się zamknięcie ok. 80 nierentownych sklepów TXM w Polsce, zakończenie działalności na rynkach zagranicznych (w Rumunii i Słowacji) oraz dalsza optymalizacja kosztów działalności. Po drugie, konieczne są działania, które spowodują wzrost sprzedaży i marży. W tym zakresie są wprowadzane zmiany w ofercie asortymentowej w celu jej optymalnego dostosowania do potrzeb grupy docelowej klientów, a plany zakupu towarów są przygotowywane w oparciu o realne prognozy

sprzedaży. Wdrażana jest także optymalna alokacja towarów w sieci sklepów. Plan naprawczy zakładający wskazane powyżej punkty został przygotowany przez Zarząd i jest obecnie realizowany" - napisał w liście do akcjonariuszy delegowany z RN do wykonywania czynności członka zarządu Bogusz Kruszyński.