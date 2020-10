Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora gamingowego

PCF Group: Producent gier AAA pod marką People Can Fly podtrzymuje plan przeprowadzenia pierwotnej oferty publicznej (IPO) i debiutu na GPW w tym roku, poinformował ISBtech prezes Sebastian Wojciechowski. Premiera nowej gry Outriders jest zaplanowana na 2 lutego 2021 r. Grupa dalej zatrudnia w swoich lokacjach na świecie. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Podjął decyzję o przesunięciu ustalonej wcześniej daty premiery gry "Cyberpunk 2077" na 10 grudnia 2020 roku. Przesunięcie daty premiery wynika ze złożoności finalnych procesów optymalizacji działania gry na dziewięciu platformach obecnej i przyszłej generacji Xbox One/X, wstecznej kompatybilności z Xbox Series S/X, PlayStation 4/Pro, z PlayStation 5, PC, Stadia, na których zostanie wydana oraz testowania jej na tych platformach w warunkach dużego rozproszenia zespołu produkcyjnego. Wskazane działania wymagają zapewnienia dodatkowego czasu ze strony spółki. CD Projekt pozostaje zadowolony z poziomu przedsprzedaży "Cyberpunk 2077". Spółka spodziewa się, że w wyniku przesunięcia premiery gry nakłady marketingowe będą nieco wyższe niż wcześniej zakładano. Deweloper jest pewny, że premiera gry "Cyberpunk 2077" nie zostanie przełożona kolejny raz i tytuł zadebiutuje 10 grudnia. Zarząd podał, że spółka nie będzie musiała płacić żadnych kar (np. dystrybutorom) za przesunięcie premiery. Dodano, że

przełożenie daty debiutu gry nie wywoła również efektu w postaci automatycznego anulowania części przedsprzedaży. Źródło: ISBnews, ISBtech, spółka, Trigon, BDM

All In! Games, One More Level: Premiera gry "Ghostrunner" dobrze przyjęta na rynku. Gra zebrała pozytywne recenzje branżowych mediów. Portal Metacritic, agregujący recenzje m.in. gier, podał, że średnia ocena "Ghostrunnera" na podstawie 19 opublikowanych recenzji to 83/100 pkt. Gra zajmuje tym samym 30. miejsce wśród najwyżej ocenionych w tym roku tytułów na komputery PC. Szacunkowe przychody osiągnięte ze sprzedaży gry "Ghostrunner" przekroczyły kwotę 2,5 mln euro w dniu premiery, tj. 27 października br., podał All In! Games. W dniu premiery gra znajdowała się na 2 miejscu globalnej listy bestsellerów Steam i otrzymała 84% pozytywnych recenzji na ponad 500 otrzymanych w pierwszych godzinach po premierze. Bazowa cena gry to 29,99 USD. Gra jest dostępna zarówno na PC jak i konsolach PlayStation i Xbox. Źródło: ISBtech, Trigon

All In! Games zawarło porozumienie z The Farm 51 dotyczące wspólnego wydania gry "Chernobylite", podała spółka. Strony ustaliły, że zaangażowanie spółki w koszty produkcji oraz marketingu gry wyniesie nie mniej niż 3 mln zł netto. Źródło: ISBnews, ISBtech, Trigon

Gaming: Według badania Havas, grupy marketerów pokazały wyraźnie dwa główne problemy marketingu w gamingu, czyli jego wizerunek oraz brak know how. Problemy wizerunkowe widać szczególnie w odpowiedzi na pytanie o powody niewykorzystywania marketingu w gamingu przez marketerów w przyszłości - aż 83,3% respondentów wskazało, że w ich przekonaniu gaming nie pasuje do wizerunku firmy, którą reprezentują. Brak know how został z kolei wskazany przez 60% badanych jako główny powód, dla którego nie planowali dotychczas kampanii w świecie gamingu. Na plus wyróżniają się natomiast znajomość różnych form marketingu w gamingu i esporcie oraz ich wykorzystanie. Prym wiodą tutaj sponsoringi i product placementy, czyli tradycyjne formy reklamowe stosowane np. w sporcie, które zna od 81% do 97% badanych. Dla marketerów jest to obszar działania postrzegany jako najbezpieczniejszy, zapewne dlatego, że doświadczenia ze sponsoringów w innych dziedzinach można łatwo przełożyć na gamingowe "podwórko". Dużo mniej uwagi skupia się

na formach unikalnych dla gamingu, takich jak reklamy w grach mobilnych czy advergaming (gry dedykowane markom/produktom), co kolei potwierdza brak know how u marketerów i obawę przed inwestowaniem w nieznane. Źródło: ISBtech

T-Bull: Wrocławski deweloper konsekwentnie realizuje opublikowaną niedawno strategię rozwoju. Spółka stawia na symulatory, motoryzację i crosspromocję. T-Bull podpisał z inwestorem trzecią umowę wykonawczą, zgodnie z opublikowaną strategią rozwoju na lata 2020-2022. Trailer tego tytułu zostanie opublikowany, zgodnie z kolejnością podpisywania umów wykonawczych. Źródło: ISBtech

The Dust: Zarząd podjął uchwałę w sprawie aktualizacji strategii rozwoju spółki i jej grupy kapitałowej na lata 2020-2023, która zakłada m.in. produkcję gier średniobudżetowych, w tym 15 gier survivalowych i 15 gier symulatorowych; będą one wydawane sukcesywnie począwszy od 2021 r., podała spółka. Głównym celem spółki w tym okresie będzie budowa portfolio produkcji bazujących na grach Indie Premium opartych o adaptacje dzieł literackich oraz rozwój grupy The Dust. W 2022 roku do graczy ma również trafić flagowa produkcja I, The Inquisitor. Zatrudnienie w grupie The Dust ma się docelowo zwiększyć do 70 osób. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment: Premiera gry "Towaga: Among Shadows" na platformie Xbox One nastąpi 25 listopada br., a przedsprzedaż gry rozpocznie się 11 listopada 2020 r. Premiera gry "Panzer Dragoon: Remake" na platformie Amazon Luna - 29 listopada, podała spółka. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Ultimate Games zamierza skupiać się większych grach i zakłada premierę od 5 do 10 takich tytułów na wszystkie konsole w 2021 r., poinformował prezes Mateusz Zawadzki. "Nie zwalniamy tempa, mamy ambitny plan na przyszły rok, w kalendarzu naszych premier jest ponad 200 pozycji. Zmienimy nieznacznie nasz model działania, nauczeni doświadczeniem będziemy stosować większą selekcję, aby bardziej skupić się na większych grach, które są w stanie wygenerować znacząco wyższe przychody. Na 2021 rok zakładamy premierę od 5 do 10 takich tytułów na wszystkie konsole" - powiedział Zawadzki, cytowany w komunikacie. Celem spółki na najbliższe 2-3 lata jest znalezienie się w czołówce firm, wydających gry na konsoli Microsoftu i Sony.

Ultimate Games miało 18,6 mln zł przychodów całkowitych i 10,2 mln zł zysku netto w I-III poł. 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Źródło: ISBnews

Ultimate Games, Gaming Factory: Data premiery gry "Bouncy Bob 2" na Xbox One ustalona na dzień 13 listopada - Cena gry została ustalona na 9,99 USD. Źródło: spółka

Live Motion Games: 4 listopada na Steam zadebiutuje - we wczesnym dostępie - symulator amerykańskiego dealera samochodowego - "Car Trader Simulator". Demo rozgrywki zostało zaprezentowane graczom podczas jesiennej edycji Festiwalu Steam. Wydawcą tytułu jest PlayWay. Live Motion Games jednocześnie pracuje nad projektem z pogranicza symulatora i survivalu - "Chernobyl Liquidators Simulator". W październiku ukazał się gameplay trailer projektu.

W I półroczu 2021 roku Live Motion Games planuje debiut na rynku NewConnect. Źródło: ISBtech

Pixel Crow: Zmierzający na NewConnect producent gier wchodzący w skład rodziny Movie Games zapowiedział swoją najnowszą produkcję - "Terror: Endless Night". Będzie to unikalna mieszanka strategii turowej oraz survival horroru. Gracze wcielą się w kapitana zarządzającego statkiem w pułapce lodowej. Gra będzie nawiązywać do prawdziwych wydarzeń, które miały miejsce w 1845 roku. Premiera gry na platformie Steam zaplanowana jest na 2021 rok. Źródło: ISBtech

Starward Industries: Podaje, że otrzymał wiele zapytań o współpracę po prezentacji materiałów z debiutanckiej gry na podstawie prozy Stanisława Lema. Spółka rozmawia m.in. z potencjalnymi wydawcami tytułu oraz właścicielami platform dystrybucji. Prace nad grą idą zgodnie z planem - na początku przyszłego roku ukończona ma zostać tzw. wersja alfa. Źródło: BDM

Bloober Team: Aktualizacja planu wydawniczego spółki zależnej Feardemic - Premiera gry "Cathedral 3-D" miała miejsce 28 października - Premiera gry "One Shell Straight to Hell" planowana jest w I kwartale 2021 roku - Premiera gry "Deatch of Rose" - w III kwartale 2021 roku.

Gra "Blair Witch" w wersji VR wygenerowała sprzedaż, która zapewniła zwrot wszelkich wydatków na produkcje i marketing, poinformowała spółka 30 października. Gra w wersji na platformy VR Oculus Quest 1 i Oculus Quest 2 zadebiutowała 29 października br. Cena gry w Oculus Store to 29,99 euro/USD. Źródło: ISBnews

Carbon Studio: Rozpoczyna kampanię promocyjno-reklamową swojego największego projektu - "Tempestfall" - osadzonego w uniwersum Warhammer Age of Sigmar. Przygodowa gra akcji pozwoli graczom wcielić się w postać Lorda Arcanum i przez siedem godzin rozgrywki walczyć z przeciwnikami w Królestwach Śmiertelników. Właścicielem praw do marki Warhammer jest notowany na londyńskiej giełdzie Games Workshop. Zarząd podjął uchwałę w sprawie uruchomienia trzyletniego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników. Źródło: ISBnews, spółka

Baked Games: Baked Games, producent i wydawca gier mobilnych i PC z grupy PlayWay, finalizuje prace nad dokumentem informacyjnym i liczy na debiut na NewConnect w pierwszym półroczu 2021 r., podała spółka. Spółka finalizuje prace nad dokumentem informacyjnym, który jeszcze w tym roku złoży do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W grudniu na rynku pojawi się prolog flagowego projektu spółki - "Prison Simulator". Pełna wersja gry będzie dostępna w pierwszej kolejności na PC, a docelowo także na konsole i platformy VR-owe. Źródło: ISBtech

Drageus Games: Otrzymał potwierdzenie od Microsoftu o ustaleniu daty wprowadzenia do sprzedaży gry "Steampunk Tower 2" na konsolę Xbox i na konsolę Nintendo Switch na dzień 4 grudnia 2020 roku. Źródło: spółka

CI Games: Członek rady nadzorczej kupił 160 tys. akcji po 1,25-1,258 zł. Źródło: spółka

Mercedes-AMG Petronas Esports: Brendon Leigh i Bono Huis rywalizują w barwach ekipy w mistrzostwach F1 Esports Series 2020. W pierwszej połowie roku wirtualne wyścigi cieszyły się dużym zainteresowaniem - nie można było organizować wówczas ,,prawdziwych" wydarzeń sportowych, a jedyne motorsportowe zmagania na żywo odbywały się w formie wyścigów online. Wiele różnych serii, w tym Formuła 1, urządzało specjalne cyfrowe wydarzenia, w których obok zawodowych kierowców startowali ich odpowiednicy z wirtualnego świata. Źródło: ISBtech

Detalion Games: Producent gier z Grupy PlayWay złożył dokument informacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Jeszcze w tym roku spółka zamierza zadebiutować na rynku NewConnect. Wspólnie z Grupą PlayWay rozpocznie szeroko zakrojone działania marketingowe dotyczące gry "Mech Mechanic Simulator". Źródło: ISBnews

Game Island: Spółka zależna od notowanego na NewConnect wrocławskiego studia The Dust podpisała z inwestorem umowę wykonawczą, w ramach której pokryje on część budżetu produkcyjnego gry "Deadly Desert" - pierwszej produkcji nowego studia. Zgodnie z umową, inwestor wesprze finansowo 15 projektów autorstwa Game Island. Źródło: ISBtech

Sony: Pojawił się oficjalny spot premierowy PlayStation 5. Zaprezentowana została się aktualizacja aplikacji PlayStation - nowy układ interfejsu użytkownika, zintegrowany PS Store i wiadomości, a także obsługa rozmów głosowych. Jej celem jest zwiększenie komfortu gry zarówno na PS4, jak i PS5. Aplikacja PS App będzie wprowadzona na rynek globalny poprzez aktualizacje na urządzeniach mobilnych z systemem iOS (12.2 lub nowszym) oraz Android (6.0 lub nowszym). Źródło: ISBtech

Jujubee: Wraz z grupą inwestorów zawiązało spółkę zależną Strategy Forge, tworząc tym samym grupę kapitałową, podało Jujubee. Nowy podmiot został powołany w celu większego wykorzystania potencjału autorskiej technologii Jujubee, jaką jest specjalistyczne narzędzie znacząco zwiększające efektywność produkcji gier strategicznych. Nowy podmiot będzie realizował przynajmniej dwie gry strategiczne równolegle i planuje przynajmniej dwie premiery w skali roku, również w pierwszym roku działalności. Źródło: ISBnews

Artifex Mundi: Odnotował 1,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 843 tys. zł rok wcześniej przy 5,5 mln zł przychodów wobec 4 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Źródło: ISBnews

ECC Games: Notowany na NewConnect producent gier i symulatorów sportów motoryzacyjnych, zakończył subskrypcję prywatną akcji, z której pozyskał 3 mln zł. Środki zostaną przeznaczone za wzmocnienie zespołu przygotowującego gry mobilne w tym Car Mechanic Simulator Racing oraz na przeprowadzenie kampanii marketingowych user acquisition (związanej z pozyskiwaniem graczy). Koncepcja nowej wersji gry zakłada zaimplementowanie do rozgrywki wielu nowości, m.in. możliwość tuningowania samochodu, udziału w wyścigach, czy trybu multiplayer, który wprowadzi element rywalizacji między graczami. ECC Games planuje rozpoczęcie fazy soft launch gry jeszcze w tym roku. Źródło: spółka

7Levels: Twórca Jet Kave Adventure oraz Destrobots pozyskał 1,6 mln zł. Zdobyte fundusze zostaną przekazane m.in. zwiększenie zespołu odpowiadającego za rozwój kolejnego autorskiego tytułu oraz poszerzenie działalności wydawniczej. "Wyniki napawają nas optymizmem - inwestorzy wsparli nas funduszami, które pozwolą na realizację naszych planów związanych z wynikami emisji akcji serii D. Niezwłocznie podjęliśmy czynności związane z rejestracją akcji i dopuszczeniem ich do obrotu na giełdzie NewConnect" - skomentował Krzysztof Król, wiceprezes 7Levels. Źródło: ISBnews

Polyslash: Notowany na rynku NewConnect krakowski producent gier wspólnie z Grupą PlayWay rozpocznie szeroko zakrojone działania marketingowe dotyczące gry "Mech Mechanic Simulator". Źródło: spółka

No Gravity Games: Nowa strategia zakłada m.in. ustabilizowanie liczby prowadzonych projektów i wydawanych gier na poziomie 20-30 projektów rocznie, a także wejście w sektor gier SRP (standard retail price). Źródło: spółka

GPW: Uruchomiła platformę do emisji tokenów w zamian za udział w przychodach z gier. Obecnie trwaja prace nad stworzeniem platformy do obrotu wtórnego tokenami na instrumenty niefinansowe, która bedzie mozna obsłużyć z poziomu smartfona, bez udziału biur maklerskich i KDPW, ale z wykorzystaniem technologii blockchain. Technologicznie platforma ma być gotowa do konca czerwca 2021 roku. Źródło: Trigon

BoomBit: Liczba pobrań wszystkich gier grupy (hyper-casual, gry GaaS, gry parkingowe i inne) przekroczyła 164 mln po III kwartałach 2020 r., co oznacza wzrost o ok. 230% r/r, podała spółka. Liczba pobrań samych gier typu hyper-casual przekroczyła 115 mln w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. Źródło: ISBtech

SimFabric: Nastąpiło zwiększenie kapitału zakładowego dwóch spółek zależnych MobileFabric i VRFabric. Źródło: ISBtech

United Label: Spółka zależna CI Games złożyła dokument informacyjny do GPW i zamierza zadebiutować na NewConnect Firma tworzy platformę wydawniczą dla niezależnych deweloperów gier. Źródło: spółka

Gaming: DM mBanku w III kw. 2020 oczekuje spowolnienia poprawy wyników r/r względem poprzednich kwartałów w 11Bit, CD Projekt i PlayWay. Istotnego wzrostu tempa poprawy wyników r/r i kw/kw oczekuje w Ten Square Games.

