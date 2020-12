Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora gamingowego

Gaming, GPW: Amrita Studio, Wooden Alien, Dark Point Games i Exit Plan Games są w gronie nowych firm potencjalnie zainteresowanych wejściem na giełdę, wynika z informacji ISBtech. Źródło: ISBtech, ISBnews

Incuvo: W I kw. 2021 roku na PC zadebiutuje wersje alpha "Green Hell VR". Następnym etapem będzie faza testów i optymalizacji elementów graficznych oraz przygotowanie wersji beta projektu, która ma być gotowa w II kw. Odsłonę gry w wirtualnej rzeczywistości realizuje katowickie studio Incuvo. Premiera pełnej wersji survivalowej produkcji zaplanowana jest na Q3 2021. Fabuła projektu rozgrywa się w deszczowych lasach Amazonii. Środki na realizację gry pochodzą z przeprowadzonej przez spółkę kampanii crowdinvestingowej, w ramach której studio pozyskało od inwestorów łącznie 2,8 mln zł. Aktualnie Incuvo czeka na zatwierdzenie dokumentu informacyjnego przez Giełdę Ppierów Wartościowych w Warszawie, w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji spółki na NewConnect. Źródło: ISBtech, ISBnews

Totalizator, PFR: Do 100 mln zł czeka na startupy z branż gier, sztucznej inteligencjiinteligencji, cyberbezpieczeństwa, dronów, robotyki, enterprise software, RegTech czy FinTech w nowo utworzonym funduszu corporate venture capital - ffVC Tech & Gaming. Fundusz powstał z inicjatywy Totalizatora Sportowego oraz partnerów zarządzających ffVC przy wsparciu PFR Ventures oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Źródło: ISBnews

Games Operators: Podpisał umowę z Tequilabyte na wykonanie na rzecz spółki gry o roboczym tytule "Dissident: Frostland Escape" na platformę PC, podała spółka. Games Operators odnotował 0,47 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 1,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

All In! Games: Gra "Ghostrunner" na 31 października 2020 r. sprzedała się w 185 698 kopiach, podała spółka, powołując się na informację otrzymaną od 505 Games SPA. All in! Games zdecydował o przedłużeniu terminu zawarcia ostatecznej umowy z The Farm 51 dotyczącej wspólnego wydania gry "Chernobylite" do końca 2020 r., podała spółka. All in! Games odnotowało 9,17 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2020 r. wobec 6,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

DeGenerals: Studio deweloperskie z Grupy PlayWay, producent gier o tematyce historyczno-militarnej, podsumowało dotychczasową sprzedaż "Tank Mechanic Simulator". Od premiery 20 lutego 2020 r. do końca listopada grę kupiło ponad 125 tys. graczy. Przychody ze sprzedaży gry przekroczyły 3,5 mln zł. Tytuł stale zbiera dobre recenzję (Steam 87% ocen pozytywnych), a na swojej wishlist ma go jeszcze prawie 155 tys. graczy, którzy jeszcze nie kupili gry. Źródło: ISBtech

Movie Games: Przeniesienie notowań akcji na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z NewConnect może zostać zrealizowane w I połowie 2021 r., poinformował prezes Movie Games Mateusz Wcześniak. Spółka będzie również kontynuować wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Źródło: ISBnews

Movie Games Mobile: Warszawski producent gier mobilnych wchodzący w skład notowanej na rynku NewConnect Rodziny Movie Games zakończył ofertę publiczną akcji. Spółka pozyskała inwestorów chętnych na objęcie pełnej puli 13 tys. akcji serii B o łącznej wartości 2,5 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac nad przeniesieniem na platformy mobilne flagowych tytułów z rodziny Movie Games: "Drug Dealer Simulator", "Alaskan Truck Simulator" oraz "American Motorcycle Simulator". Istotna część środków zostanie przeznaczona na pozyskanie użytkowników dla wymienionych produkcji oraz działania marketingowe. Źródło: ISBnews

Movie Games Mobile podpisał umowy ramowe ze spółkami Movie Games, Road Studio oraz True Games. W ramach umów Movie Games Mobile otrzyma pierwszeństwo na przeniesienie na platformy Android i iOS gier autorstwa wymienionych spółek. Umowy zostały zawarte na czas nieokreślony. Już wcześniej spółka podpisała umowę z Movie Games na przeniesienie na wspomniane platformy gry Drug Dealer Simulator. Źródło: ISBnews, spółka

PlayWay: Planuje wypłacić dywidendę akcjonariuszom za 2020 r., ale uważa, że za wcześnie jeszcze na podanie konkretnej kwoty, poinformował prezes Krzysztof Kostowski. Spółka może poinformować o nowej wersji swojej bestsellerowej gry, "Car Mechanic Simulator", na początku 2021 roku. Z wypowiedzi prezesa wynika, że nowa część "CMS" ukaże się w przyszłym roku. PlayWay planuje wypłacić dywidendę akcjonariuszom za 2020 r., ale uważa, że za wcześnie jeszcze na podanie konkretnej kwoty, poinformował prezes Krzysztof Kostowski. Źródło: ISBnews, BDM

Forever Entertainment: Premiera gry "Panzer Dragoon: Remake" na platformie Xbox One ustalona na 11 grudnia. Źródło: spółka

Ultimate Games: Liczy na podwojenie wyników finansowych w tym roku i zamierza zarekomendować wypłatę dywidendy za 2020 r. w wysokości około 1 zł na akcję, poinformował prezes Mateusz Zawadzki. Źródło: ISBnews

Gaming Factory: Producent i wydawca gier komputerowych na PC i konsole wypracował od stycznia do września 2020 roku 1,95 mln zł przychodów netto ze sprzedaży wobec 0,37 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. W raportowanym okresie EBIT wyniósł 0,89 mln zł wobec 0,33 mln zł straty w 2019 roku. W lipcu br. spółka przeprowadziła IPO, w ramach której pozyskała ponad 17 mln zł na produkcję i marketing gier i zadebiutowała na GPW. Zgodnie z zapowiedzianą strategią rozwoju studio obecnie koncentruje się na projektach plasowanych w wyższym segmencie rynkowym, o znacząco wyższych budżetach niż dotychczas produkowane gry.

Gaming Factory planuje wydanie przynajmniej 4 większych gier w I półroczu 2021 r., a w całym przyszłym roku ma to być łącznie 12 debiutów, poinformował prezes Mateusz Adamkiewicz. Spółka liczy również, że niebawem będzie mogła wykorzystać środki w wysokości ponad 17 mln zł pozyskane w trakcie lipcowego IPO. Źródło: ISBnews

Gaming Factory podpisał ze studiem Titanite umowę na produkcję gry "Roman Legionary" wartą 800 tys. zł, podała spółka. Projekt otrzymał nową nazwę "We are Legion: Rome". Gra ma zostać wydana na przełomie 2021/2022 r. Źródło: ISBnews

T-Bull: Odnotował 1,28 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 0,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Iron VR: Spółka zależna Carbon Studio zakończyła ofertę publiczną akcji, w której pozyskała od inwestorów łącznie 2,5 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na rozwój spółki oraz działania związane z produkcją gier VR w oparciu o własne lub zewnętrzne IP, w tym dwa tytuły od akcjonariusza Iron VR, studia Movie Games. Usługę oferowania akcji Iron VR świadczył DM INC. W pierwszej połowie 2021 Iron VR planuje dołączenie do grona spółek notowanych na rynku NewConnect. Źródło: ISBnews

Vixa Games: Producent i wydawca gier, specjalizujący się w casualowych rozgrywkach z segmentu indie premium, zapowiedział nowy tytuł "Dino Galaxy Tennis". Propozycja sportowego turnieju w galaktycznej przestrzeni dostępna będzie w wersji na PC oraz Nintendo Switch w II kwartale 2021 roku. Źródło: spółka

CD Projekt: Za niespełna tydzień odbędzie się premiera najbardziej wyczekiwanej tegorocznej gry - "Cyberpunk 2077" CD Projektu. Nieoczekiwanie okazało się, że niektórzy gracze już otrzymali swoje egzemplarze. Z informacji, jakie napływają na rynek, wynika, że są to Amerykanie, którzy złożyli zamówienie w Best Buy na edycję kolekcjonerską - została ona przez tę sieć wysłana za wcześnie. W sieci pojawiły się m.in. zdjęcia oraz niektóre informacje dotyczące technicznych aspektów gry. Polskie studio szybko zareagowało. W mediach społecznościowych wystosowało apel do posiadaczy "przedpremierowych" wersji. Podkreśla, że zależy mu na tym, aby wszyscy rozpoczęli grę bez spoilerów w dniu oficjalnej premiery Źródło: Parkiet, BDM

The Dust: W związku z pozytywnym odbiorem zapowiedzi "Car Thief Simulator" przez społeczność graczy, emitent podjął decyzję o rozpoczęciu produkcji pełnej wersji gry. Źródło: spółka

Gaming Factory: Ustalił datę premiery gry "Gunslingers & Zombies" na 15 stycznia 2021 r. w wersji na PC w sklepie Steam w formule early access (wczesnego dostępu), podała spółka. Źródło: ISBnews

Freaky Games: Kończy realizację gry "Pig Skater Simulator". Źródło: spółka

Two Horizons: Producent gier symulatorowych wchodzący w skład notowanej na NewConnect Grupy The Dust, rozpoczyna produkcję zapowiedzianej w lutym br. gry "Car Thief Simulator". Gra, pozwalająca wcielić się w rolę złodzieja samochodów, przeszła pozytywnie badania marketingowe oraz zdobyła wysoki poziom liczby graczy zainteresowanych produkcją, użytkowników platformy Steam. Planowana premiera na PC już w 2021 roku. Wydawcą tytułu jest The Dust. Źródło: spółka

Prime Bit Games: Zawarł umowę ze Spinka Film Studio na wyprodukowanie i dystrybucję nowej aplikacji mobilnej o nazwie Blok Ekipa VIP. W ramach umowy spółka ma prawo do wynagrodzenia w wysokości 150 tys. zł, jednak nie wyższego niż 50% przychodów osiąganych ze sprzedaży i dystrybucji aplikacji. Powyżej tej kwoty spółka będzie miała 30% udziału w przychodach z aplikacji, co ma być przeznaczone na jej przyszły rozwój. Aplikacja powinna być zrealizowana do połowy 2021 r. Źródło: spółka

Codeaddict: Spółka znana wcześniej jako Bit Evil podpisała list intencyjny z grupą PlayWay, na mocy którego PlayWay wesprze spółkę w produkcji, dystrybucji i wydawaniu gier komputerowych, podał Codeddict. PlayWay nabędzie 25% udziałów w głosach i kapitale zakładowym Codeaddict Źródło: ISBnews

President Studio: Udostępnia "I Am Your President: Prologue" - darmowy roguelike oparty na narracji, który opowiada historię sprzed wydarzeń z głównej gry "I Am Your President". Źródło: spółka

Play2Chill: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zatwierdziła dokument informacyjny spółki i podjęła uchwałę o wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku NewConnect, podała spółka. Źródło: ISBnews

Noobz from Poland: Oczekuje debiutu na rynku NewConnect w I kw. 2021 r., poinformował prezes Jarosław Kotowski. Noobz from Poland planuje także debiut swojej spółki zależnej Rookiez from Warsaw w 2022 r. Źródło: ISBnews

Detalion Games: Producent gier z Grupy PlayWay - liczy, że jeszcze w tym miesiącu zadebiutuje na rynku NewConnect, poinformowała prezes Aleksandra Cwalina. Źródło: ISBnews

Ten Square Games: Według portalu Sensor Tower, w październiku "Fishing Clash" wygenerował 7 mln USD (pobrany 1,1 mln razy). Inne gry: ,,Let's Fish" 36 tys. USD, ,,Wild Hunt" 140 tys. USD, ,,Solitales" 60 tys. USD, ,,Flip This House" 65 tys. USD a ,,Hunting Clash" 600 tys. USD (pobrany 1,0 mln razy). Jak zaznacza BDM, w strategii spółki jest efektywne wydawanie środków pieniężnych, stąd pod koniec roku ogranicza kampanie marketingowe ze względu na wysokie koszty pozyskiwania użytkowników w tym okresie, co stopniowo przekłada się na spadek przychodów ale i wzrost rentowności na tych tytułach. Źródło: BDM

IQS, Gameset: Kobiety stanowią 47% graczy w Polsce Według autorskich badań IQS realizowanych pod nazwą Game Story. W Polsce jest 17 mln graczy w grupie wiekowej 9-55 lat. Niemal połowę z nich, bo 47%, stanowią kobiety. Oznacza to, że na wszystkich platformach w Polsce mamy już około 8 mln graczek. Źródło: ISBtech

Riot Games: Wydana w kwietniu tego roku gra "Legends of Runeterra" zachwyciła użytkowników iPadów i zespół App Store dynamicznymi zmaganiami osadzonymi w dobrze znanym uniwersum "League of Legends". Innowacyjna, darmowa gra karciana, dostępna również w polskiej wersji językowej, otrzyma statuetkę w kategorii "iPad Game of the Year". Źródło: ISBtech

CD Projekt: Dopuszczenie i wprowadzenie 4 534 624 akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym GPW. Akcje serii M to akcje wyemitowane w celu realizacji programu motywacyjnego Źródło: spółka

Mousetrap Games: Spółka zależna Oxygen zawarła z Productora Audiovisual Ulpo Media Spa zarejestrowaną w Chile (deweloper) umowę w zakresie opracowywania i publikacji gry. Umowa obliguje MTG do prowadzenia działań wydawniczych gry dostarczonej od dewelopera. Źródło: spółka

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące