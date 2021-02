Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora gamingowego

Ultimate Games: Spółka odnotowała 46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. według szacunkowych danych. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 7,7 mln zł. Przychody całkowite wyniosły 17,5 mln zł w 2020 r., a przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,9 mln zł. Źródło: ISBnews

Vixa Games: Spółka zakłada debiut na rynku NewConnect w pierwszej połowie 2022 r. Poza tym wśród głównych celów studia w latach 2021-2022 jest wydanie co najmniej dwóch gier indie premium rocznie. Źródło: ISBnews

Huuuge, Inc. Spółka ustaliła ostateczną cenę akcji oferowanych w swojej pierwszej ofercie publicznej na 50 zł za akcję."Tym samym wartość oferty publicznej Huuuge wyniesie 1,67 mld zł co oznacza, że jest to największa oferta firmy z branży gier w historii GPW" - podała spółka. Spółka uzyska wpływy z emisji akcji na poziomie około 150 mln USD (około 565 mln zł brutto) i planuje przeznaczenie ich na działalność związaną z przejęciami innych podmiotów oraz sfinansowanie dalszego długoterminowego wzrostu. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Spółka ustaliła, że gra 'Mythical Showdown' (wcześniejsza nazwa 'Amusing Heroes') zadebiutuje na platformach iOS i Android na przełomie II i III kwartału 2021 r. Źródło: ISBnews

Gaming Factory: Spółka zawarła umowę z Liquid Engine Development na produkcję i wydanie gry komputerowej pt. "Buried In Ice" w wersji na PC. Budżet produkcyjny i marketingowy gry wyniesie około 400 tys. zł. Spółka jako jej wydawca dopuszcza możliwość wydania gry również w wersji na inne platformy, w tym na konsole Sony, Microsoft, Nintendo."Buried In Ice" to jednoosobowa gra przygodowa, łącząca w sobie kilka gatunków: survival, RPG i horror. Dokładna data jej premiery oraz cena zostanie ustalona w terminie późniejszym. Źródło: ISBnews

Huuuge Inc.: Spółka zdecydowała 2 lutego br., że liczba akcji sprzedawanych w pierwotnej ofercie publicznej zostanie zwiększona do 22 016 586 walorów z początkowo oferowanej liczby nie więcej niż 18 350 000 akcji. Liczba akcji nowej emisji oferowanych w IPO pozostała na poziomie 15 000 000, co oznacza, że cała oferta obejmie łącznie 37 016 586 akcji. "Oferta spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony potencjalnych inwestorów, a zainteresowanie ofertą znacznie przekroczyło początkowe oczekiwania. W związku z tym spółka i oferujący postanowili o zwiększeniu maksymalnej liczby akcji oferowanych w ramach oferty do maksymalnie 22 016 586 akcji sprzedawanych, co daje maksymalną liczbę 37 016 586 akcji oferowanych. Niniejszy suplement został opublikowany w celu uwzględnienia zwiększenia maksymalnej liczby akcji sprzedawanych oferowanych w ramach oferty" - podała spółka w suplemencie do prospektu emisyjnego. Ok. 19 lutego 2021 zakładany jest pierwszy dzień notowania na GPW. Źródło: ISBnews

Road Studio: Spółka rozpocznie publiczną ofertę akcji nowej emisji w dwóch transzach o łącznej wartości 2 mln zł 9 lutego br., podała spółka. Pierwsza transza będzie skierowana m.in. do inwestorów instytucjonalnych, a druga, której warunki będą prezentowane na Crowdconnect.pl, rozpocznie się 16 lutego br. i będzie dostępna dla wszystkich inwestorów. "Cieszymy się, że po kilku miesiącach przygotowań możemy dać inwestorom zainwestować w naszą spółkę po raz kolejny. Dzięki środkom pozyskanym w ramach drugiej rundy finansowania zamierzamy zrealizować prace nad kolejnymi 5 grami z serii 'Truck' oraz 'Motorcycle'. Ponadto, aby proces produkcji przebiegał jeszcze sprawniej, poszerzamy zespół o kolejnych specjalistów z zakresu designu i kodowania. Przygotowujemy się również do publikacji dema 'Alaskan Truck Simulator'" - powiedział prezes Maciej Nowak. Źródło: ISBnews

Jujubee: Spółka wraz z wydawcą 1C Entertainment EU podjęła decyzję o ustaleniu ostatecznej daty premiery gry "Realpolitiks II" - będącej aktualnie w sprzedaży w ramach usługi wczesnego dostępu na pierwszą połowę kwietnia 2021 roku na platformie PC (Windows / Mac OS / Linux). Wcześniej tj. w październiku 2020 r. spółka informowała, że debiut gry nastąpi 5 listopada, a w grudniu ub. r. podała, iż premiera będzie miała miejsce w lutym 2021 r. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Spółka oraz Valve - właściciel platformy Steam - wraz z innymi producentami i wydawcami i CD Projekt Inc. otrzymały potwierdzenie złożenia pozwu przed sądem w USA przez pięć osób fizycznych, które domagają się ustalenia na drodze sądowej, czy warunki Steam Distribution Agreement naruszały reguły prawa konkurencji w Stanach Zjednoczonych. Pozew został złożony przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla okręgu Centralnej Kalifornii. "Pozywający domagają się ustalenia na drodze sądowej, czy warunki Steam Distribution Agreement naruszały reguły prawa konkurencji w Stanach Zjednoczonych" - podano w komunikacie. Treść pozwu nie określa wartości roszczenia, zaznaczono w materiale."Na obecnym etapie spółka weryfikuje zasadność kierowania roszczeń wobec niej i jej spółki zależnej w ramach powyższego pozwu" - podała spółka. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Spółka liczy na najlepszy rok w swojej historii, rozbudowuje portfolio swoich tytułów oraz portfolio wydawnicze, chce przetestować ok. 10 nowych gier i inwestuje w projekty wzmacniające monetyzację gier oraz machine learning, poinformował nowy prezes Vivid Games Jarosław Wojczakowski. "Uważam, że sytuacja jest bardzo dobra, a ten rok może być najlepszym w naszej historii. W 2020 uporaliśmy się z kwestią zatwierdzenia układu dotyczącego obligacji, co ustabilizowało sytuację finansową spółki. Praktycznie od zera zbudowaliśmy w dziale marketingu komórkę zajmującą się płatnym pozyskiwaniem użytkowników do naszych gier, co przełożyło się na wzrost przychodów i oszczędności w kosztach. Wcześniej zlecaliśmy te działania na zewnątrz dzieląc się zyskiem" - powiedział ISBtech Wojczakowski. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Sprzedaż gry "The Medium" osiągnęła poziom, który pokrył koszty produkcji i marketingu gry 29 stycznia, podał producent - Bloober Team. Gra zadebiutowała na rynku 28 stycznia br. "The Medium" - największa produkcja w historii Bloober Team - zadebiutowała na konsolach Xbox X|S oraz PC w cenie 49,99 euro/USD. Ponadto gra jest dostępna w ramach abonamentu Xbox Game Pass Ultimate. Źródło: ISBnews

BoomBit: Łączne przychody z gier grupy wyniosły w styczniu br. ok. 11,11 mln zł, co oznacza spadek o 10% m/m. W styczniu 2021 łączna ilość pobrań gier Grupy BoomBit wyniosła ok. 13,8 mln. podała spółka. Źródło: ISBnews

T-Bull: Na platformie Steam nastąpiła 4 lutego prezentacja zapowiedzi nowej gry "Emergency Road Services Simulator", której wydanie planowane jest na ten rok. "Nowy tytuł to realistyczny symulator pomocy drogowej, w którym gracz będzie musiał zmierzyć się z trudnościami związanymi z udzielaniem wsparcia innym kierowcom. Istotnymi elementami rozgrywki będą: umiejętności gracza w zdobywaniu i realizacji zleceń, rozbudowa posiadanych zasobów, rozwój własnego przedsiębiorstwa, a także reputacja wśród klientów. Gra toczyć się będzie w tym samym uniwersum, co wcześniej zapowiedziane dwa symulatory motoryzacyjne autorstwa T-Bull S.A. - 'Outlaw Simulator' i 'Chop Shop Simulator'" - podała spółka. Źródło: ISBnews

Baked Games: Producent i wydawca gier mobilnych i PC z Grupy PlayWay - złożył dokument informacyjny do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i planuje zadebiutować na rynku alternatywnym NewConnect w I poł. 2021 r. Obecnie Baked Games finalizuje prace nad swoim flagowym tytułem - grą "Prison Simulator", której budżet wyniesie około 1 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Live Motion Games: Producent gier komputerowych z Grupy PlayWay, w ramach zimowej edycji Festiwalu Steam, udostępnił graczom demo swojej autorskiej produkcji - "Builder Simulator". W niespełna dobę awansował o 46 pozycji na Global TOP Wishlist platformy Steam, tym samym obecnie plasując się na 87 miejscu listy najbardziej oczekiwanych gier. Premiera produkcji w wersji na PC zaplanowana została na 2021 r. Źródło: spółka

Game Island: Spółka zależna od notowanego na NewConnect wrocławskiego studia The Dust, podpisała z Inwestorem umowę wykonawczą w ramach której pokryje on część budżetu produkcyjnego gry "The Day After", drugiej ogłoszonej produkcji studia. Jest to kolejny projekt, który będzie współfinansowany przez Inwestora w ramach podpisanej 19 października umowy ramowej. Zgodnie z umową inwestor wesprze finansowo 15 projektów autorstwa Game Island. Wcześniej strony podpisały umowę na dofinansowanie produkcji gry "Deadly Desert". Źródło: spółka

Red Dev Studio: W ramach Steam Game Festival spółka zaprezentowała grywalne demo gry "Lovecraft Tales". Do zakończenia prac nad grą, do wykonania pozostał etap nr 5, obejmujący balans, poprawki, finalną wersja gry. Zgodnie z zapowiedziami, etap ten powinien zostać zakończony do końca lutego 2021 roku. W efekcie, w tym terminie, gotowy powinien być pierwszy rozdział gry, stanowiący samodzielną, grywalną całość. Gra będzie wydana na platformach Steam i Nintendo Switch. Źródło: spółka

Art Games Studio: Spółka podpisała umową z Gminą Wałbrzych dotycząca przejęcia przez emitenta praw do gry "8874". Tym samym spółka posiada pełne prawa co umożliwia dokończenie oraz wydanie gry na PC na platformie Steam. Szacowana data zakończenia gry to druga połowa 2021 r. Źródło: spółka

Drago entertainment: Producent gier wideo z rodziny Movie Games udostępnił nową wersję gameplay trailera autorskiego tytułu - "Winter Survival Simulator". Wideo przedstawia zadania, jakie będą czekały na graczy w przygodzie inspirowanej wyprawami Marka Kamińskiego, znanego podróżnika i pierwszego zdobywcy obu biegunów Ziemi. Od 3 lutego podczas Festiwalu Gier Steam, dostępne jest też demo gry umożliwiające niespełna godzinną rozgrywkę w górach Mount Washington w USA. Premiera symulatora przetrwania pojawi się na rynku w 2021 r. Źródło: spółka

Carbon Studio: Spółka podała o przekroczeniu 200 tys. sprzedanych kopii gier z popularnej serii "The Wizards". Spółka pracuje obecnie nad grą osadzoną w uniwersum "Warhammer: Age of Sigmar Tempestfall". "Stale pracujemy nad dostarczaniem na rynek nowych, coraz lepszych odsłon The Wizards. Cieszy nas fakt, że coraz więcej regionów z różnych zakątków świata decyduje się na inwestowanie w segment rynku VR, to daje naszym projektom jeszcze lepszą widoczność" - powiedział prezes Aleksander Caban. Źródło: spółka

Art Games Studio: Spółka wyznaczyła datę premiery gry "Negative: The Way of Shinobi" na platformę Nintendo Switch na rynkach europejskich, Nowej Zelandii USA, Kanady, Meksyku i Brazylii na 11 lutego br. Ponadto na 18 lutego 2021 r. ustalono datę premiery tytułu w wersji na PC na platformie Steam. Cena detaliczna będzie wynosić 4,99 USD w dystrybucji na USA, Kanadę, Meksyk i Brazylię na Nintendo Switch oraz platformę Steam. Źródło: spółka

Image Power: Polski producent gier wideo z Grupy PlayWay 28 stycznia rozpoczął zbiórkę na rozwój swojej autorskiej gry "Yacht Mechanic Simulator 2021". Kampania promocyjna jest prowadzona za pośrednictwem serwisu Kickstarter. Minimalna kwota, którą spółka chce pozyskać na udoskonalenie projektu, wynosi 10 tys. CAD (dolarów kanadyjskich), czyli około 30 tys. zł. Prace nad grą trwają od 2020 r. Zbiórka na platformie Kickstarter pozwoli na dalszą rozbudowę tytułu, który już teraz jest mocno zaawansowany w produkcji - w fazie przygotowań wykonano m.in. większość planowanych modeli jachtów i stocznię. Celem kampanii jest także rozwinięcie dodatkowej mechaniki gry, więcej testów jakościowych oraz dodanie kolejnych funkcji i bardziej rozbudowanych modeli jachtów. Źródło: spółka

PlayWay: Spółka zawarła umowę inwestycyjną dotyczącą objęcia wszystkich należących do Patro Invest sp. z o.o. w likwidacji akcji serii H oraz odkupienia wszystkich należących do niej akcji serii F i G w spółce Platynowe Inwestycje Spółka Europejska, w wyniku czego stanie się właścicielem 32,86% akcji w kapitale zakładowym spółki. Umowa została podpisana przez PlayWay oraz inwestorów z branży gamingowej: Marka Parzyńskiego, Piotra Karbowskiego, Bartosz Graś, Delphine Group, którzy chcą zmienić model biznesowy spółki poprzez stworzenie spółki składającej się z wielu zespołów deweloperskich, z których każdy będzie akcjonariuszem w spółce. Źródło: spółka

United Label: Spółka zawarła ze spółką Pingle Studio umowę o świadczenie usług w zakresie przygotowania portu gry "Eldest Souls". Umowa dotyczy przygotowania przez kontrahenta portu gry na konsole PlayStation oraz Xbox - poprzedniej i nowej generacji tj. PS4, PS5, XBOX, XBOX series X/S. Spółka przewiduje, że premiera gry będzie mieć miejsce w II kw. 2021 r., a nie - jak było wskazywane w dokumencie informacyjnym - w I kw. 2021 r. Źródło: spółka

Jujubee: Spółka dokonała zbycia praw do tytułu "PunkWars" na rzecz spółki zależnej Strategy Forge S.A. wchodzącej w skład grupy kapitałowej emitenta. Cena sprzedaży wyniosła 111 tys. zł netto. Na podstawie niniejszej umowy sprzedaży emitent pozostanie wydawcą gry na platformie PC oraz innych platformach, na których gra może się ukazać w przyszłości i z tego tytułu przysługiwać mu będzie wynagrodzenie stanowiące 20% wszystkich przychodów netto ze sprzedaży gry powstałej w wyniku rozwinięcia prototypu. Źródło: spółka

Skinwallet: Spółka zakończyła prace nad modułem API do Skinwallet Market Platforma i rozpoczęła jego udostępnianie. Moduł API umożliwi podmiotom zewnętrznym (B2B) wykorzystanie Platformy do zautomatyzowania procesu zakupu i sprzedaży dóbr cyfrowych. Według spółki moduł stworzy możliwość nawiązywania relacji B2B, które potencjalnie mogą przełożyć się na zwiększenie ilości zawieranych transakcji na Platformie, co może mieć istotny wpływ na jej rozwój oraz przyszłe wyniki finansowe. Źródło: spółka

Road Studio: Producent i wydawca gier związanych z tematyką drogi i podróży, wyprodukuje DLC do gry "Alaskan Truck Simulator" wprowadzający do rozgrywki autentyczne modele ciężarówek firmy Daimler, znanego na całym świecie producenta samochodów, w tym ciężarówek. Produkcja rozszerzenia będzie możliwa dzięki współpracy nawiązanej pomiędzy Grupą PlayWay, a Daimler Trucks North America LLC. "Planowane na IV kw. tego roku DLC wprowadzi do gry szereg modeli ciężarówek Daimlera, dzięki czemu przemierzanie Alaski będzie jeszcze bardziej realistyczne, a podróż będzie jeszcze bardziej autentyczna" - powiedział prezes Maciej Nowak. Źródło: spółka

Moonlit: Ze względu na dbałość o odpowiednią jakość gry "Model Builder", a także potrzebę zapewnienia jej sprawnego i stabilnego działania oraz mając na uwadze efektywność zarządzania czasem produkcji, główne prace nad jej produkcją, umożliwiające wydanie gry, zakończą się do 31 lipca 2021 roku. Przewidywany przez zarząd maksymalny termin, do którego nastąpi premiera gry przypadać będzie na koniec III kwartału 2021 roku. Jednakże zarząd zapewnił, że będzie dążyć do wydania gry możliwie szybko, a dokładny termin premiery zostanie doprecyzowany po zakończeniu prac produkcyjnych. Źródło: spółka

Razer: Globalna marka lifestyle dla graczy zamierza nabyć firmę zajmującą się akcesoriami do konsol - Controller Gear. Przejęcie firmy, która specjalizuje się w tworzeniu licencjonowanych urządzeń peryferyjnych i gadżetów przeznaczonych na popularne marki konsolowe, w tym Xbox, PlayStation i Nintendo, wzmocni pozycję Razera na szybko rozwijającym się rynku konsol premium. Ocenia się, że cały rynek gier przekroczy po raz pierwszy wartość 200 mld USD lat w 2023 r. Źródło: ISBtech

Mousetrap Games: Studio należące do notowanej na NewConnect spółki Oxygen, podpisało umowę dystrybucyjną z izraelskim wydawcą, firmą App Central Ltd. Umowa obejmuje współpracę firm, między innymi w zakresie promocji, dystrybucji i wsparcia gier mobilnych MTG.

Ten Square Games: Według portalu Sensor Tower, w styczniu ,,Fishing Clash" wygenerował 8 mln USD (pobrany 2,3 mln razy), "Hunting Clash" 1,3 mln USD (pobrany 2,3 mln razy). Inne gry: "Let's Fish" 37 tys. USD, "Wild Hunt" 140 tys. USD, "Solitales" 30 tys. USD a "Flip This House" ponizej 45 tys. USD. Źródło: BDM

Zagranica: Microsoft może przejąć kolejną wielką firmę; Epic Games Store z rekordowymi wynikami; Sprzedaż PS5 zbliża się do pierwszego kamienia milowego; Immortals Fenyx Rising z nieoczekiwaną atrakcją. Ubisoft opublikował demo gry; The Lord of the Rings: Gollum nie zadebiutuje w 2021 roku; Konami rozwiązało trzy studia produkcyjne, ale nie zamierza rezygnować z gier; GTA Online notuje wielki sukces w walce z oszustami. Źródło: BDM

