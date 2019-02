Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Cyberbezpieczeństwo: 1 września br., przy Wojskowej Akademii Technicznej (WAT), rozpocznie działalność Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne. Zarządzenie w sprawie założenia i funkcjonowania nowej szkoły podpisał minister Mariusz Błaszczak . Placówka, początkowo z dwoma klasami po 25 uczniów - jedną dla absolwentów gimnazjów i jedną dla absolwentów szkół podstawowych, to odpowiedź resortu obrony narodowej na wyzwania i zagrożenia wynikające z rozwoju technologii. Uruchomienie informatycznego liceum jest częścią realizowanego przez resort programu CYBER.mil.pl, który zakłada m. in. wzbogacenie oferty edukacyjnej z obszaru cyberbezpieczeństwa. Źródło: MON

PKO BP: Eksperci PKO Banku Polskiego przygotowali autorski program w zakresie cyberbezpieczeństwa i rozpoczęli prowadzenie zajęć i warsztatów dla studentów Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Nowy przedmiot to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy, któremu silnie doskierwa brak specjalistów z tego obszaru, podał bank. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Oczekuje spadku długu netto w relacji do nowo wdrożonej miary EBITDAaL (ang. EBITDA after leases) w 2019 roku, podał operator. W 2018 r. wskaźnik ten (liczony zarówno wg MSSF 15, jak i nowej metodologii MSSF 16) wyniósł 2,4x, podano w prezentacji wynikowej. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Może powrócić do wypłacania dywidend w 2021 r., poinformował prezes Jean-François Fallacher, podkreślając, że to stwierdzenie nie oznacza, iż operator ma już takie plany. Źródło: ISBnews

Asbis: Szacunkowe skonsolidowane przychody za styczeń 2019 r. Asbis Enterprises wyniosły ok. 117 mln USD i były o ok. 28% niższe w skali roku, podała spółka. Źródło: ISBnews

4fun Media: Nabyło na podstawie upoważnienia do nabywania akcji własnych 1 529 sztuk akcji spółki po średniej cenie nabycia 11,62 zł, co nastąpiło na sesjach giełdowych w dniach 11,12,13,14 i 15 lutego 2019 r., podała spółka. Łącznie w ramach prowadzonego programu skupu akcji własnych, rozpoczętego 5 października 2018 r., spółka nabyła łącznie 17 165 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,4% kapitału zakładowego spółki i dających 0,4% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Źródło: ISBnews

Agora: Zawarła przedwstępną umowę nabycia 40% udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. - właściciela m.in. Radia Zet, podała Agora. Na podstawie umowy przyrzeczonej spółka nabyła tytuł prawny do 400 udziałów w kapitale zakładowym Eurozet o wartości nominalnej 50 zł każdy, które reprezentują 40% kapitału zakładowego Eurozet i uprawniają do wykonywania 40% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Eurozet w zamian za cenę wyjściową (initial consideration) w kwocie 130,75 mln zł. Źródło: ISBnews

Alior Bank: Udostępnił przedsiębiorcom nowe funkcjonalności na portalu Zafirmowani.pl - kalkulator kredytowy i wyszukiwarkę dotacji unijnych, podał bank. Kalkulator kredytowy umożliwia sprawdzenie, bez żadnych zobowiązań, jaką kwotę kredytu może uzyskać firma w Alior Banku. Jeśli wyliczona przez bank suma usatysfakcjonuje przedsiębiorcę, będzie on mógł od razu złożyć wniosek kredytowy online i dołączyć wymagane dokumenty. Cały proces jest szybki i wygodny, a środki na koncie firmowym zostaną udostępnione nawet w ciągu 24h od podpisania umowy. W przypadku wyszukiwarki dotacji unijnych, przedsiębiorca po wprowadzeniu interesującej go kwoty dofinansowania i uzupełnieniu czterech wymaganych pól uzyskuje dostęp do szczegółowych danych na temat interesującej go dotacji, która obowiązuje w jego lokalizacji. Należy jednak pamiętać, że dotacje unijne pokrywają jedynie część kosztów projektu - pozostałe środki przedsiębiorca musi zapewnić jako tzw. wkład własny. Źródło: spółka