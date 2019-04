Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Venture capital: Polskie startupy zebrały ponad 75 mln zł do połowy marca 2019 r., czyli więcej niż w którymkolwiek kwartale zeszłego roku, wynika z analizy Inovo Venture Partners. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Operatorzy zobowiązani są do stosowania nowych stawek w połączeniach zagranicznych wewnątrz Unii Europejskiej od 15 maja, podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Źródło: ISBnews

Open source: Obchodzi w tym roku swoje 21-lecie. Obecnie programiści pracujący nad rozwojem nowych aplikacji nawet w 80-90% bazują na otwartych komponentach, a świadomie lub nie z oprogramowania typu open source korzystamy wszyscy. Jak jednak pokazuje badanie OVH - mimo że polscy programiści są świadomi zalet rozwiązań open source, to osoby decyzyjne w aż co piątym polskim przedsiębiorstwie są nadal na nie obojętne lub ich nieświadome. Źródło: spółka

Internet: Globalna sieć jest codziennie eksplorowana przez 96% polskich nastolatków, wynika z najnowszej analizy przeprowadzonej przez NASK we współpracy z PBS. Każdego dnia spędzają oni w Internecie średnio 4 godziny. Głównym celem, który przyświeca młodym internautom przy uruchamianiu internetowych przeglądarek jest jednak chęć korzystania z serwisów rozrywkowo - kulturalnych. Młody użytkownik sieci stawia przede wszystkim na relaks. Filmy i seriale na platformach streamingowych, słuchanie podcastów lub piosenek z serwisów na żądanie oraz gry video - to dominuje - komentuje Bartosz Gadzimski, właściciel firmy hostingowej Zenbox. Źródło: spółka

Bezpieczeństwo: Sophos ogłosił wyniki raportu ,,Exposed: Cyberattacks on Cloud Honeypots". Na potrzeby badania w 10 najpopularniejszych centrach danych należących do Amazon Web Services (AWS), stworzono honeypoty, czyli serwery mające na celu przyciągnąć uwagę cyberprzestępców, tak, by myśleli oni, że udało im się zdobyć dostęp do ważnych zasobów, podczas gdy tak naprawdę to serwery-pułapki stworzone w celu zdobycia wiedzy o metodach wykorzystywanych przez hackerów. Badania trwały 30 dni i pokazały, że cyberprzestępcom wystarczą 52 sekundy, aby zaatakować tak przygotowane serwery. Średnio honeypoty w chmurze zostały poddane 13 próbom ataków na minutę, a w sumie w ciągu miesiąca podjęto ponad 5 mln ataków. Jak podkreślają eksperci z Sophos, wystarczy jeden skuteczny atak, aby narazić organizację na wyciek danych. Raport wskazuje na zagrożenia dla organizacji przechodzących na platformy chmurowe i hybrydowe. Skala ataków i ich agresywność oraz szybkość pokazują nieustępliwość cyberprzestępców i wskazują na

wykorzystywanie głównie botnetów w atakach ukierunkowanych na platformy chmurowe firm. ,,Niezależnie od sposobu ataku, firmy powinny mieć zdefiniowaną politykę bezpieczeństwa do ochrony swoich danych w chmurze. Kwestia widoczności i bezpieczeństwa na platformach chmurowych jest wyzwaniem technologicznym i biznesowym rosnącym wraz z migracją firm do chmury - mówi Matthew Boddy, specjalista ds. bezpieczeństwa Sophos. Źródło: spółka

AI: Według raportu instytutu analitycznego Oxford Economics, retailerzy muszą inwestować w chatboty i algorytmy uczenia maszynowego, by przetrwać na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Takiego zdania jest 72% przedstawicieli amerykańskiej branży handlowej. Ich zdaniem w ciągu najbliższych pięciu lat technologie sztucznej inteligencji będą miały decydujący wpływ na kształt całego sektora. Ich wdrożenie rozsądzi - kto zostanie liderem branży, a kto będzie skazany na walkę o przetrwanie. Według badań Oxford Economics, sztuczna inteligencja już jest jednym z popularniejszych narzędzi, które umożliwia detalistom m.in. automatyzację logistyki czy personalizację doświadczeń zakupowych. Źródło: spółka

Prognozy: Firma doradcza IDC opublikowała najważniejsze technologiczne prognozy, które zmienią świat konsumentów. Oto one: Dzięki technologiom konwersacyjnym, inteligentny dom stanie się rzeczywistością; Platformy streamingowe pozostaną na fali; Inteligentne zegarki połączone online; Sztuczna inteligencja stworzy muzyczne hity; E-sport stanie się potężnym biznesem; Do 2020 roku połowa nowych smartfonów będzie wyposażona w układy dedykowane sztucznej inteligencji; Blockchain przeciw oszustwom; Szybki rozwój interfejsów głosowych; Inteligentne zegarki staną się podstawowym źródłem informacji dla smart home. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Liczba zagrożeń związanych z Internetem rzeczy podwoiła się w 2018 r. Jak wynika z analizy firmy F-Secure, cyberprzestępcy nadal stosują znane i sprawdzone metody - aż 87% ataków wykorzystuje luki w zabezpieczeniach urządzeń lub słabe hasła. Coraz więcej korzystających z urządzeń IoT użytkowników ma przy tym obawy związane z prywatnością czy złośliwym oprogramowaniem. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Constance Care: Planuje wejście na NewConnect do końca bieżącego roku, poinformował ISBnews prezes Jacek Walukiewicz. Źródło: ISBnews

Blue Technology: Właściciel marek Hyperbook i Hyperbook Studio, szykuje się do przeprowadzenia emisji prywatnej na ok. 4,5 mln zł, w szczególności na rozwój projektów gamingowych i flagowego projektu HyperArenaVR. Zarząd spółki planuje następnie wydzielenie marki gamingowej Hyperbook Studio do osobnego podmiotu i wprowadzenie jej na NewConnect w ciągu kolejnego 1,5 roku, poinformował ISBnews członek zarządu ds. finansów Michał Smółka. Źródło: ISBnews

Legimi: Szacuje, że w ciągu najbliższych trzech lat krajowy rynek e-booków, po który sięga zaledwie 3-4% Polaków znacznie zmniejszy dystans względem zachodnich rynków, na których odsetek ten wynosi ponad 25%, poinformował ISBnews prezes Legimi Mikołaj Małaczyński. Źródło: ISBnews

Agora: Odnotowała 5,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 83,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

C.H. Robinson: Zatrudni ponad stu specjalistów IT do warszawskiego oddziału firmy do końca 2020 roku. Źródło: ISBnews

Frozen District: Spółka zależna PlayWay - wypłaci na rzecz spółki-matki 15,22 mln zł dywidendy za 2018 r., podał PlayWay. Źródło: ISBnews

iFun4all: Wprowadzi na rynek nową markę własną "Draw Distance", pod którą planowane jest wydawanie kolejnych produkcji cyfrowych, podała spółka. Jest to krok w kierunku zmiany nazwy studia, która ma dokonać się jeszcze w II kwartale 2019 r.Źródło: ISBnews

ABC Data: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez grupę kapitałową wyniosły 353 mln w marcu br., podała spółka. W okresie styczeń-marzec 2019 wyniosły 1 031 mln zł. Źródło: ISBnews

4fun Media: Wypracowało na poziomie skonsolidowanym 57 mln zł przychodów, 12 mln zł EBITDA i 7,9 mln zł zysku netto ze sprzedaży w 2018 r., według szacunkowych danych, podała spółka. Źródło: ISBnews

BoomBit: Z emisji nowych akcji spółka chce pozyskać ok. 46 mln zł i zakłada debiut na GPW w I połowie maja, poinformował prezes Marcin Olejarz. BoomBit ustalił maksymalną cenę akcji w ofercie publicznej na 35,50 zł. Grupa przewiduje osiągnięcie 28 mln zł zysku netto w 2019 roku, 43 mln zł w roku 2020 i 50 mln zł w roku 2021, podała spółka. Planuje wydać co najmniej 10 gier w modelu Game as a Service (GaaS) do końca 2019 roku. Plan zakłada wydawanie przeciętnie jednej nowej gry w tym modelu na miesiąc. Źródło: ISBnews

Huawei: Technologicznie jest już od dłuższego czasu gotowy do wdrażania 5G. Do rozpoczęcia prac nad siecią nowej generacji potrzebne są więc jedynie lokalne regulacje, poinformował dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska Ryszard Hordyński. Źródło: ISBnews

Jastrzębska Spółka Węglowa oraz spółka z grupy kapitałowej JSW - JSW IT Systems podpisały serię porozumień z firmami IBM, Microsoft i SAP w kwestii wprowadzenia w życie idei kopalni 4.0, podała JSW. Źródło: ISBnews

Uber Eats: Katowice są pierwszym miastem konurbacji śląskiej, do którego trafia usługa pozwalająca na zamawianie jedzenia z lokalnych restauracji poprzez aplikację w smartfonie. Mieszkańcy miasta mogą zamawiać dania z dostawą z ponad 70 lokali, zlokalizowanych na łącznym obszarze 30 km2. Katowice to już ósme miasto w Polsce, w którym dostępna jest usługa Uber Eats. Średni czas dostawy dania wynosi około 32 minut. Źródło: spółka

LifeTube: Magdalena Talma objęła kierownictwo nad całym działem sales, Sandra Drażba awansowała na senior sales managera, a Mateusz Bill został nowym szefem działu rozrywka (Head of Management - Entertainment). Źródło: spółka

Oppo, Swisscom: Ogłosiły plan wprowadzenia na szwajcarski rynek pierwszego smartfona 5G z najnowszej serii - Oppo Reno. To początek realizacji strategii Oppo, w ramach której producent będzie wspierał rozwój technologii 5G poprzez opracowanie nowatorskich rozwiązań. Szwajcarski operator nabył już odpowiednie widmo fal radiowych, które najprawdopodobniej do końca 2019 roku obejmą zasięgiem cały kraj. Oppo potwierdziło kluczowe cechy najnowszego smartfona w ofercie - to przełomowe rozwiązania w zakresie funkcji, designu i fotografii mobilnej. Poza nową generacją łączności, Reno 5G wyróżnia oryginalna konstrukcja z wysokiej jakości wyświetlaczem, który wypełnia aż 93,1% frontu urządzenia, oraz aparat z 10-krotnym hybrydowym zoomem i potrójnym obiektywem. Dzięki systemowi ColorOS 6, procesorowi Qualcomm Snapdragon 855, baterii o pojemności 4065mAh oraz innowacyjnej technologii VOOC Flash Charge 3.0, smartfon oferuje wysoką wydajność i świetne parametry. W połączeniu z siecią 5G, możliwości OPPO Reno są jeszcze

większe - ogromne wrażenie na uczestnikach zrobiły nie tylko wyniki testów prędkości w czasie rzeczywistym, ale także demo AR oraz możliwości gry w chmurze prezentowane w SoulCalibur VI.

"5G wprowadzi nas w nowy wymiar łączności, zmieniając zupełnie sposób, w jaki komunikujemy się z otaczającym nas światem. Ta transformacja nowej generacji przyniesie korzyści wszystkim podmiotom na rynku, które zyskają jednocześnie możliwość kształtowania przyszłości branży 5G" - powiedział Henry Tang, pełniący funkcję dyrektora ds. standardów oraz szefa Centrum Badania Standardów Oppo. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Cherrypick Games: Główni akcjonariusze sprzedali 112 050 akcji inwestorom prywatnym i instytucjonalnych za łącznie 6,6 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na pozyskiwanie graczy w "My Spa Resort", podała spółka. Cherrypick Games ,,w najbliższym czasie" chce przenieść się na główny parkiet GPW z NewConnect bez emisji akcji, podała spółka. Ponadto pracuje nad modelem monetyzacji My Spa Resort, który pojawi się w grze na przełomie II/III kwartału. Źródło: ISBnews

Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE): Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 26 985 010,52 zł tj. 0,52 zł na akcję, zarówno z zysku za 2018 r., jak i części kapitału rezerwowego, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Źródło: ISBnews

Brand24: Złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z przejściem na GPW z NewConnect, podała spółka. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Zawarł umowę ramową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), który rozważa nabycie obligacji w ramach programu emisji obligacji spółki, podał Cyfrowy Polsat. Źródło: ISBnews

Play Communications: Zarząd zdecydował o wypłacie okresowej dywidendy brutto w wysokości 1,45 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Asbis: Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zdecyduje 8 maja br. o wypłacie dywidendy w wysokości 0,05 USD na akcję tj. łącznie 2 775 000 USD, podała spółka. Źródło: ISBnews

Kino Polska TV: Przedłoży zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wniosek w zakresie przeznaczenia kwoty 5,946 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,3 zł brutto na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Alfabeat: Inwestuje 520 tys. USD w branżę gamingową. Monetizr w który zainwestował fundusz to stworzona na Łotwie, amerykańska spółka umożliwiająca wydawcom gier zwiększanie swoich dochodów oraz ich dywersyfikację. Po zaimplementowaniu Monetizr w swojej aplikacji, wydawcy już teraz mogą sprzedawać wysokiej jakości produkty z nią związane bezpośrednio w grze, zwiększając tym samym średni przychód na użytkownika (average revenue per user) nawet o 25%. W planach jest wprowadzenie uniwersalnej waluty dla graczy w oparciu o blockchain. Źródło: spółka

Prosoma: Pozyskała inwestora - fundusz Black Pearls VC, który wesprze rozwój unikatowej metodologii terapeutycznej kwotą 1,2 mln zł. Założona przez polskich innowatorów i naukowców pomaga chorym na nowotwory w walce lękiem i depresją łącząc terapię behawioralną i technologię wirtualnej rzeczywistości. Współzałożycielem Prosoma jest Marek Ostrowski, twórca sukcesu Luxon LED. Źródło: spółka

Artificer: Podczas konferencji Reboot Develop Blue, niezależny wydawca Good Shepherd Entertainment ogłosił, że nabył większościowy udział w nowym studiu deweloperskim z siedzibą w Warszawie, założonym przez kluczowych członków zespołu odpowiedzialnego za Hard West oraz Phantom Doctrine. Artificer jest gotów na duże wyzwania, ponieważ jego siłą jest zespół liczący ponad 30 osób. Wśród nich są nagradzani weterani branży odpowiedzialni za takie tytuły, jak cieszące się uznaniem gry z serii Call of Juarez oraz Dead Island. ,,Artificer narodził się jako miejsce, gdzie wytrawni rzemieślnicy mogą przelać pasję do swojej pracy w projekty, w które wierzą całym sercem, z poszanowaniem równowagi względem życia osobistego. Mogę z największą przyjemnością powiedzieć, że mamy już zgrany zespół, który intensywnie pracuje nad naszym pierwszym projektem" - mówi Kacper Szymczak, dyrektor kreatywny Artificer. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Bird: Uruchomił w Warszawie usługi wynajmu hulajnóg elektrycznych, podała spółka. Źródło: ISBnews

Comarch, Comarch Polska: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zażądał wypłaty gwarancji bankowej, utworzonej na zlecenie konsorcjum firm, należytego wykonania umowy na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS w wysokości 24,2 mln zł, poinformował Comarch. Spółka utworzy rezerwę w wysokości 24,2 mln zł, która zostanie uwzględniona w sprawozdaniu finansowym grupy Comarch za rok 2018 i uznaje żądania wypłaty z gwarancji za bezzasadne. Źródło: ISBnews

AmRest, Microsoft: Zawarły porozumienie o współpracy na polu wykorzystania technologii do realizacji strategii wzrostu biznesu klienta, w tym szczególnie rozwiązań Cloud, AI i Business Intelligence oraz wspierających produktywność zespołów, podały spółki. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Ustalił datę premiery gry "Theatre Tales - Interactive Puppets Story for Kids" na plaformę Nintendo Switch na 24 kwietnia, podała spółka. Ultimate Games zawarło z Frozen District umowę, na podstawie której uzyskało licencję do wydania gry "House Flipper" na Nintendo Switch, podała spółka. Źródło: ISBnews

Samsung Inkubator Lublin: W inkubatorze będą rozwijać swoje pomysły cztery startupy, a każda z zaprezentowanych koncepcji nawiązuje do tematyki cyberbezpieczeństwa i zakłada przedstawienie rozwiązań mających realny wpływ na usprawnienie funkcjonowania społeczeństwa w cyfrowej rzeczywistości, poinformował Samsung Electronics Polska. Źródło: ISBnews

Idea Bank: Wprowadził usługę Chmura Faktur Tax Care, dołączoną do systemu bankowości internetowej Idea Cloud, która ułatwia i porządkuje wymianę dokumentów finansowych, podał bank. Źródło: ISBnews

QubicGames: Zawarł z firmą Troglobytes Games SL umowę wydawniczą, określającą szczegóły wydania gry "HyperParasite" na konsolę Nintendo Switch oraz przystosowania i wydania gry na konsole Sony PlayStation 4 oraz Microsoft Xbox One, podała spółka. Źródło: ISBnews

Orange Polska, spółka zależna Integrated Solutions: Podpisały z Google umowę o współpracy, dzięki której zaoferują klientom biznesowym pełny zakres usług chmurowych, podało Orange. Źródło: ISBnews

Ultima Ratio: Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej podpisało porozumienie z ministrem cyfryzacji dotyczące Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego "Ultima Ratio", podało Ultima Ratio. W ramach umowy sąd tworzony przy stowarzyszeniu, będzie mógł korzystać z profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego oraz e-dowodów tożsamości. Źródło: ISBnews

Wrocław: We współpracy firmami Emitel, ReviveMachines oraz NaviParking jako pierwsze miasto w Polsce przeprowadziło projekt badawczy, który pozwoli w łatwy sposób naprowadzić autobus turystyczny na najbliższe wolne miejsce parkingowe, poinformował Emitel. Źródło: ISBnews

Wasko: Podpisało umowy z NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) Państwowy Instytut Badawczy na zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu "Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)", podała spółka. Umowy dotyczą realizacji przedmiotu zamówienia w województwach: dolnośląskim, małopolskim oraz podkarpackim. Maksymalna wartość zawartych umów wynosi 42 229 131,01 zł brutto. Źródło: ISBnews

Play: Po niespełna 2 miesiącach od ogłoszenia testów nowej usługi telewizyjnej startuje z telewizją w nowej odsłonie i z zupełnie nowym podejściem - pozwalając klientowi swobodnie i wygodnie wybierać ,,najlepsze treści, bez długich zobowiązań, w dowolnym momencie, bez względu na to, z jakiego internetu korzysta i kto jest jego dostawcą". Źródło: spółka

Transition Technologies Managed Services (TTMS): Podpisał trzyletni kontrakt ramowy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). W ramach kontraktu TTMS będzie wspierać wybrane podmioty sektora kosmicznego biorące udział w programach ESA. Pomoc będzie koncentrowała się na obszarach Product Assurance / Quality Assurance i będzie opierała się na wiedzy eksperckiej kadr TTMS. Źródło: spółka

Fujitsu: Odświeża ofertę serwerów x86, by w pełni wykorzystać potencjał nowej pamięci trwałej Intel(R) Optane(TM) DC. Błyskawiczne możliwości przetwarzania pozwalają na szybsze wykonanie zadań, które wymagają dużej ilości danych i dają możliwość przetwarzania zbiorów o wcześniej niewyobrażalnych rozmiarach. Niespotykana wydajność oznacza dla firm szybsze uzyskiwanie informacji, co otwiera zupełnie nowe sposoby ich wykorzystania. Źródło: spółka

Moonlit: Angular Light to technologia oświetlenia, dedykowana w całości do gier 2D, stworzona przez polski gamingowy software house z Krakowa. Rozwiązanie ma gwarantować emisję światła z obiektów o różnym kształcie (zamiast jak w innych dynamicznych technologiach - z konkretnego punktu). Rozwiązanie charakteryzuje się też znacznie wyższą wydajnością na wszystkich platformach. To cecha szczególnie pożądana na urządzeniach mobilnych. Źródło: spółka

Hewlett Packard Enterprise: Wprowadza ,,najbardziej inteligentne" pamięci masowe do swojego portfolio, w którym zaprezentowane zostały nowe osiągnięcia HPE w zakresie sztucznej inteligencji, mobilności danych w chmurze i wydajności platformy do przechowywania, które umożliwiają głębszą i 2-krotnie szybszą analizę danych. Wśród zaprezentowanych produktów znalazły się: Usprawnienia platformy Artificial Intelligence for Operations (AIOPs) i HPE InfoSight, Rozszerzenie dostępności usługi HPE Cloud Volumes do przechowywania danych w środowisku obliczeniowym bazującym na wielu chmurach na Wielką Brytanię i Irlandię. HPE Memory-Driven Flash jako nowa klasa pamięci masowej dla przedsiębiorstw oparta na pamięci klasy magazynowej (SCM) i nieulotnej pamięci ekspresowej (NVMes). Wzmocniona współpraca z platformą Cohesity dla lepszego zarządzania dodatkowym obciążeniem pracą i przyspieszenia przejścia do chmury hybrydowej. Źródło: spółka

Funtronic: W Indonezji w ciągu 5 lat spółka planuje być największym dostawcą narzędzi technologicznych dla edukacji. Jej flagowy produkt Magiczny Dywan jest już niemal w całej Europie, USA czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Po zakończonym sukcesem udziałem w Polska TechDays w Dżakarcie, Magiczne Dywany trafią także do indonezyjskich szkół. Źródło: spółka

Huawei: Właściciele smartfonów lub tabletu będą mogli wymienić stłuczony ekran nawet do 50% taniej, a naprawiony ekran zostanie bezpłatnie zabezpieczony folią ochronną. Promocja potrwa od 15 kwietnia do 15 maja i będzie można z niej skorzystać w 18 autoryzowanych serwisach Huawei w Polsce, także w sklepie Huawei Warszawa w Arkadii. Źródło: spółka

ABSL Summit: "Udział w Start-Up Challenge polecam wszystkim start-upom, przede wszystkim ze względu na możliwość nawiązania relacji biznesowych i realizacji wdrożeń w firmach zrzeszonych w ABSL. Udział w konkursie to nie tylko pojedyncze wydarzenie, ale szereg spotkań i wydarzeń towarzyszących, które odbywają się przez cały rok. Dzięki udziałowi w ABSL Start-Up Challenge udało nam się zrealizować już co najmniej kilka wdrożeń w jednych z największych firm na świecie. Bardzo cenimy sobie wsparcie merytoryczne partnerów w rozwoju produktu, tak aby dostosować go do potrzeb klientów. Dla korporacji udział w przedsięwzięciu ABSL oznacza unikalną możliwość przeglądu najlepszych start-upów na rynku i ich technologii, a co za tym idzie - możliwość wdrożenia najlepszych, najciekawszych rozwiązań" - mówi Rafał Kosno, chief executive officer w firmie Waywer. Źródło: spółka

Grupa H88: Zaoferowała we współpracy z NASK usługę ,,registry lock" dla domen z rozszerzeniem .pl. Umożliwia to zabezpieczenie domeny z poziomu rejestru przed nieautoryzowanymi bądź przypadkowymi zmianami administracyjnymi, w tym próbami usunięcia lub przejęcia domeny. Usługa jest już dostępna we wszystkich markach hostingowych należących do grupy H88, w tym Domeny.pl, Hekko.pl, Kei.pl czy Linuxpl.com. Źródło: spółka

