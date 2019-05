Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-usługi dla biznesu: W Polsce pracuje ponad 220 tys. wolnych strzelców świadczących elektroniczne usługi dla biznesu, z czego 115 tys. utrzymuje się wyłącznie w ten sposób. Ich wynagrodzenie w dużej mierze zależy od branży, w której pracują. Liczba osób zarabiających powyżej 5 tys. zł na rękę urosła w 2019 r. w stosunku do roku ubiegłego o 5,3%, uzyskując wynik na poziomie 8,53%, wynika z badania przeprowadzonego przez platformę Useme.eu. Źródło: ISBnews

Rynek gier: Polski rynek gier jest wart aktualnie 541,5 mln USD, przy czym 40% tej kwoty stanowią wydatki na gry mobilne, wynika z danych opublikowanych przez Spicy Mobile w raporcie "Gracze 2019". Globalny rynek gier był wart w 2018 r. 134,9 mld USD, podano także. Źródło: ISBnews

Smartfony: Sprzedaż smartfonów w Polsce wyhamowała, podała firma badawcza IDC. W I kwartale 2019 roku na rynek dostarczono ok. 2,1 mln urządzeń, co oznacza wzrost sprzedaży bliski zeru w ujęciu r/r. Źródło: ISBnews

E-handel: Wartość handlu elektronicznego w Polsce osiągnie poziom 63 mld zł w 2020 r. oceniają eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). PMR szacował w styczniu br., że wartość sprzedaży detalicznej online w Polsce w 2018 r. wzrosła o 14,9% r/r do 49,8 mld zł. Źródło: ISBnews

Obrót gotówkowy: Nie ma potrzeby administracyjnego ograniczenia obrotu gotówkowego, ponieważ gotówka ma wciąż do odegrania ważną rolę, pomimo innowacji pojawiających się w płatnościach bezgotówkowych, uważa członek zarządu Narodowego Banku Polskiego (NBP) Paweł Szałamacha. Źródło: ISBnews

Giełda: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rozpoczyna 24 czerwca tego roku publikację indeksu WIGtech, podała giełda. Nowy indeks obejmie spółki nowych technologii notowane na głównym rynku z takich sektorów, jak: biotechnologia, gry, informatyka i telekomunikacja oraz nowe technologie. Źródło: ISBnews

Startupy: Akcelerator Accelpoint zakończył pierwszą rundę programu akceleracyjnego AccelUp, który łączy dojrzałe startupy z obszarów fintech, insurtech, telco z globalnymi korporacjami. Wkrótce 12 startupów rozpocznie proces akceleracji w ścisłej współpracy z Santander Bank Polska, AXA Partners i Orange, podał akcelerator. Uczestnicy programu otrzymują wsparcie finansowe do 200 tys zł oraz wsparcie business know-how w postaci 100 godzin konsultacji z wybitnymi ekspertami rynkowymi. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Według firmy Check Point na całym świecie codziennie dochodzi do 50 mln ataków, choć większość z nich jest udaremniona dzięki rozwiązaniom systemowym i pracy działów bezpieczeństwa IT. Analitycy Cybersecurity Ventures oszacowali z kolei, że straty wynikające z działań hakerskich na świecie wzrosną z 3 mld USD w 2015 roku do 6 mld USD w 2021. Brak specjalistów ds. bezpieczeństwa sieciowego bolączka wielu państw, w tym Polski. W Unii Europejskiej brakuje do 900 tys. specjalistów IT (w tym ok. 50 tys. w Polsce) 59% firm jest szczególnie podatnych na skuteczne ataki ze strony hakerów, tymczasem w liczba ataków sięga nawet 50 mln dziennie! 48% firm odczuwa potrzebę zwiększenia kadr IT w ciągu roku. Źródło: spółka

Automatyzacja: Jak wskazuje Capgemini, automatyzacja pracy za wszelką cenę to trend w fazie schyłkowej. Wykorzystanie robotów i sztucznej inteligencji przechodzi obecnie w humanoizację - czyli integrację zaawansowanych maszyn i algorytmów z ludzką tkanką organizacji. Na fali tych zmian powstają superinteligentne przedsiębiorstwa.Wraz z końcem ubiegłego roku Polska wysunęła się na pierwszy plan w bardzo ważnym dla Capgemini obszarze transformacji przedsiębiorstw przy użyciu zaawansowanych technologii. Staliśmy się sercem procesów transformacji biznesowej dla Klientów Grupy Capgemini na całym świecie. W związku z tym do końca roku Capgemini planuje zatrudnić 200 dodatkowych osób na stanowiska związane z inteligentną automatyzacją. W samej jednostce Business Services w Polsce pracuje ponad 4 tysiące osób (z 8500 zatrudnionych w kraju), spośród których kilkaset to już teraz wysokiej klasy konsultanci oraz kreatorzy robotów. Jesteśmy jednym z największych tego typu ośrodków w Grupie. Źródło: spółka

E-biznes: Według raportu Salesforce ,,Small and Medium Business Trends" 38% firm z sektora MSP za najważniejszy czynnik do osiągnięcia sukcesu w biznesie wskazuje samodyscyplinę, umiejętności komunikacyjne 33% oraz pasję i wiedzę o rynku 33%. Główną motywacją do rozpoczęcia własnego biznesu jest możliwość bycia szefem 55% oraz elastyczny czas pracy 36%. Priorytety zakupowe w budżetach technologicznych na 2019 rok to rozwiązania CRM (31%), oprogramowanie finansowe (31%) i zakup sprzętu IT 28%. Źródło: spółka

B+R: Polska 11. krajem OECD najhojniej wspierającym działalność B+R. Polska może się pochwalić bardzo dobrymi warunkami inwestycyjnymi - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego ,,Polskie B+R. Dostępne narzędzia wsparcia i nowe możliwości". Dzięki dużym ulgom mamy jeden z najhojniejszych systemów wsparcia działalności B+R w regionie. W 2017 roku skorzystało z nich dwukrotnie więcej firm niż rok wcześniej, a liczba zatrudnionych w tym sektorze wzrosła w latach 2015-2017 o 31,9 proc., co jest najlepszym wynikiem w krajach UE. Źródło: PIE

Startupy: ,,Szybko, zróbmy to, zanim dotrze do nas, że to bez sensu" - to styl działania dużej grupy startupów, wynika z badania studio projektowo-badawczego EDISONDA, należącego do Grupy Grant Thornton oraz inkubatora technologicznego hubraum z wynikami badania przeprowadzonego wśród 110 start-upów. Według raportu, wiele z nich wchodzi na rynek ze swoimi produktami ,,na czuja", bez odpowiedniego sprawdzenia potrzeb klienta i dostosowania się do nich. Aż 48 proc. start-upów nie prowadzi testów swoich produktów na klientach, a 16 proc. nawet nie tworzy prototypów. Ten brak refleksji na temat ,,user experience" to jeden z powodów, dla których większość start-upów w ciągu pierwszych lat znika z rynku. Źródło: spółka

SAP: Do 2025 r. klienci SAP mają czas na migrację do nowego systemu. Do 2025 roku najistotniejszą zmianą dla klientów SAP będzie przejście z obecnego systemu ERP na jego najnowszą wersję - SAP S/4HANA. Globalnie przeprowadzono już ponad 100 zakończonych sukcesem wdrożeń, a kolejnych 200 jest w toku. Źródło: spółka

Cloud computing: Według raportu IDG i Oktawave firmy w Polsce czeka skok w chmurę. Jak wskazano, 93% organizacji na świecie używa lub planuje wdrożenie technologii chmurowych. Z kolei w Polsce 52% firm wykorzystuje chmurę lub ma to w planach. Połowa biznesów uważa, że ich dane i systemy są bezpieczne w rękach certyfikowanych dostawców chmury. Co trzecie z przedsiębiorstw wybiera model hybrydowy łączący zalety modelu on-premise i chmury publicznej. 1/3 przedsiębiorstw korzystających z chmury wdrożyła rozwiązania typu multicloud. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Arts Alliance: Planuje wspólną produkcję gry z QED Software. Spółki podpisały list intencyjny, który ostatecznie ma prowadzić do zawarcia umowy inwestycyjnej, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

APS Energia: Planuje inwestować w badania i rozwój, m.in. w obszarze trakcji. Pierwsza sprzedaż urządzenia napędowego dla tramwajów powinna nastąpić w I połowie 2020 r., poinformował ISBnews prezes Piotr Szewczyk. Źródło: ISBnews

Zortrax: Odnotował 1,6 mln zł straty netto w I kw. 2019 r. (wobec 2 mln zł straty rok wcześniej), przy 10 mln zł przychodów (wobec 5,9 mln zł rok wcześniej), podała spółka. Pozytywne trendy obserwowane są także w kwietniu, kiedy obroty wzrosły o 30% r/r do 3,4 mln zł. Źródło: ISBnews

T-Mobile: T-Mobile Polska i T-Systems wzmacniają kompetencje w obszarze rozwiązań chmurowych oraz cyfryzacji przedsiębiorstw, podał operator. Prezentację oferty stworzonej w oparciu o nowe kompetencje, dzięki zawartej pomiędzy Deutsche Telekom oraz Microsoft umowie o współpracy, spółka zapowiada na III kwartał, a do końca roku planuje pozyskanie pierwszych projektów komercyjnych. Źródło: ISBnews

ML System: Odnotował 0,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 1,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

InPost: Wraz z siecią bankomatów i wpłatomatów Planet Cash, przy współpracy z producentem bankomatów, amerykańską korporacją NCR, uruchomił pierwsze na świecie urządzenia pod nazwą BankoPaczkomat, podała spółka. Trzydzieści maszyn będzie oferować wszystkie funkcjonalności bankomatu Planet Cash i Paczkomatu InPost. Źródło: ISBnews

Starward Industries: Spółka pracująca nad grą na podstawie prozy Stanisława Lema - zmierza do debiutu na NewConnect, poinformował prezes Marek Makuszewski. Źródło: ISBnews

PlayWay: Odnotował 11,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 14,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Qumak w upadłości: Odnotował 2,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Artifex Mundi: Odnotowało 0,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 1,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

BoomBit: Akcjonariusze (wspólnicy poprzednika prawnego spółki - spółki Aidem Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku) dokonali zwolnienia BoomBit z długu obejmującego wypłatę przez spółkę dywidendy za rok 2017 na rzecz wskazanych akcjonariuszy w łącznej kwocie 1,68 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

ATM Grupa: Odnotowała 7,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności kontynuowanej i zaniechanej w I kw. 2019 r. wobec 7,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Jujubee: Podjęło decyzję o dokonaniu korekt niektórych zapisów księgowych poczynionych w 2018 r. oraz utworzeniu rezerw. W efekcie strata netto spółki za 2018 rok wzrosła o 250 tys. zł, do 360 tys. zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

BoomBit: Odnotował 0,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 8,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Maxcom: Odnotował 0,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Polkomtel: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył karę w wysokości 39,46 mln zł na spółkę Polkomtel, operatora sieci Plus, podał Urząd. Polkomtel stosował dziewięć praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Dotyczyły one dziewięciu usług niewliczanych do kwoty abonamentu, które Polkomtel automatycznie uruchamiał przy podpisaniu umowy. Przez pierwszy miesiąc lub dwa były one bezpłatne, a potem konsument musiał albo z nich zrezygnować, albo uiszczać dodatkowe opłaty. W zależności od usługi było to od 2 do 20 zł miesięcznie, a często operator aktywował jednej osobie kilka usług. Źródło: ISBnews

BoomBit: Przychody BoomBit osiągnięte w kwietniu i szacunkowe przychody w maju wskazują, że gry wydane w formule GaaS (Game as a Service) osiągają coraz lepsze wyniki, podała spółka. Źródło: ISBnews

Action w restrukturyzacji: Odnotował 1,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 6,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Silvair: Odnotował 627 tys. USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 562 tys. USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

MZN Property: Odnotowało 79 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Larq: Odnotował 6,92 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2019 r. wobec 14,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Wasko: Odnotowało 1,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

4fun Media: Odnotowało 0,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

T-Bull: Odnotował 0,82 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 0,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Ailleron: Odnotował 0,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 0,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Cube.ITG w restrukturyzacji: Odnotowało 1,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,62 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

DataWalk: Odnotowało 3,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 3,81 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Arteria: Odnotowała 0,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 0,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Chce mieć dwa zespoły wielkości ekipy pracującej nad grą "Cyberpunk 2077", poinformował prezes Adam Kiciński. Będzie rozwijać ekipy w Krakowie i Wrocławiu. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Podtrzymał, że będzie druga obok "Cyberpunk 2077" gra do 2021 roku, poinformował prezes Adam Kiciński. Strategia firmy zakłada wydanie drugiej obok "Cyberpunk 2077" dużej gry do 2021 r. Dotychczas nie została ona zapowiedziana. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Chce, aby jego marki były "wieczne", poinformował prezes Adam Kiciński. CD Projekt Red ma aktualnie dwie sztandarowe marki - Wiedźmin (The Witcher) i Cyberpunk 2077. Źródło: ISBnews

GIEŁDA, EMISJE, M&A

ATM Grupa: Akcjonariusze ATM Grupa zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 19 389 000 zł, tj. 0,23 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

IMS: Akcjonariusze IMS zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2018 rok w wysokości 19 gr na akcję, tj. w łącznej wartości 6 028 626,28 zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Comarch: Akcjonariusze Comarchu zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 12,2 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 26 czerwca. Źródło: ISBnews

Carbon Studio: Przydzielił wszystkie akcje nowej emisji i pozyskał 2,7 mln zł, podała spółka. Redukcja w transzy małych inwestorów wyniosła 18,3%. Na przełomie III i IV kwartału spółka chce zadebiutować na rynku NewConnect. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst 1 mln obligacji serii B Cyfrowego Polsatu na piątek, 31 maja, podała spółka. Źródło: ISBnews

4fun Media: Rekomenduje przelanie całego wypracowanego zysku za 2018 r. w wysokości 2,575 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. Źródło: ISBnews

Legimi: Zarejestrowało w niemieckim rejestrze przedsiębiorców nabycie 100% udziałów w spółce Readfy GmbH, podała spółka. Źródło: ISBnews

CI Games: Zapisy na maksymalnie 12 mln akcji CI Games emitowanych w ramach kapitału docelowego potrwają od 4 do 10 czerwca. Cena maksymalna została ustalona na 1 zł. CI Games chce pozyskać od inwestorów około 10 mln zł na powiększenie wewnętrznego zespołu deweloperskiego, wsparcie działań marketingowych oraz rozszerzenie portfolio wydawanych gier o nowe tytuły, wynika z opublikowanego memorandum informacyjnego. Źródło: ISBnews

ATM: Akcjonariusze ATM zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r., wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Nie wyklucza, że mogą pojawić się przejęcia podobne do ubiegłorocznego nabycia studia deweloperskiego Strange New Things, poinformował prezes Adam Kiciński. Źródło: ISBnews

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

CI Games: Zawarł umowę dystrybucyjną dotyczącą gry "Sniper Ghost Warrior Contracts" ("SGWC") ze spółką Koch Media GmbH z Austrii, podała spółka. Źródło: ISBnews

PSP/ BLIK: Polski Standard Płatności (PSP) i firma DXC Technology wdrożą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich technologię wykorzystywaną przez polski system płatności mobilnych BLIK, podał PSP. To pierwszy przypadek, kiedy ta stworzona w Polsce technologia płatności zostanie zaimplementowana w innym kraju. Źródło: ISBnews

Asseco: Podpisało umowę z PGE Dystrybucja i PGE Systemy w zakresie świadczenia usług serwisowych i rozwojowych systemów bilingowych HandelMax oraz EnergOS, podała spółka. Łączna wartość kontraktów opiewa na kwotę 13,4 mln zł brutto, z czego 20% wynagrodzenia zostanie przeznaczone na dostosowanie obu systemów do wymaganych zmian. Okres współpracy został wyznaczony na 3 lata. Źródło: ISBnews

Microsoft: Zaprezentował kompleksową koncepcję transformacji miast do modelu cyfrowego "City of the Future", poinformował dyrektor generalny w polskim oddziale Microsoft Mark Loughran. Wizja Miasta Przyszłości wraz z Ochroną Zdrowia i Edukacją bazuje na rozwiązaniach ponad 30 polskich dostawców oprogramowania. Źródło: ISBnews

Microsoft: Z polskimi partnerami technologicznymi zaprezentował koncepcję Miasta Przyszłości z kompleksowymi rozwiązaniami dla służby zdrowia, poinformował Krzysztof Charszla, ekspert w zakresie transformacji cyfrowej sektora samorządowego w polskim oddziale Microsoft. Źródło: ISBnews

Asseco Data Systems: Przez kolejne 4 lata będzie obsługiwało system informatyczny do obsługi świadczeń emerytalno-rentowych "Farmer" Wartość podpisanej z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego umowy to ponad 77,5 mln zł netto, podała spółka. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Wygrało 9 postępowań o łącznej sumie ponad 16,5 mln zł brutto, w związku z czym wdroży e-Usługi związane z obsługą pacjentów oraz udostępnieniem elektronicznej dokumentacji medycznej przez szpitale województwa lubelskiego, podała spółka. Informatyzacja wszystkich placówek medycznych w regionie potrwa do końca bieżącego roku. Źródło: ISBnews

Asseco Data Systems: Będzie odpowiedzialne za wdrożenie jednolitego systemu informatycznego, obsługującego procesy leasingowe Idea Leasing i Getin Leasing, które w w lutym 2018 r. stworzyły w wyniku fuzji Idea Getin Leasing, oraz dostosowanego do oczekiwań nowej organizacji, podała spółka. Proces pełnej integracji obu spółek będzie trwał kilkadziesiąt miesięcy. Źródło: ISBnews

Techland: Nawiązał współpracę ze Ssquare Enix w zakresie dystrybucji gry "Dying Light 2" na rynkach amerykańskich, podała spółka. "Dying Light 2" to kontynuacja bestsellera, w której gracze powracają do post-apokaliptycznego świata, gdzie ludzkość została zdziesiątkowana przez zarażonych. Źródło: ISBnews

iFun4all: Podpisał umowę z Legendary Television Productions (LTP). Dotyczy ona prawa opcji, na mocy którego producent dokonał rezerwacji prawa do ekranizacji gry "Serial Cleaner", podała spółka. Źródło: ISBnews

Frisco.pl: Otworzyło nowe centrum logistyczno-dystrybucyjne w Klaudynie pod Warszawą, podała spółka. To licząca ok. 11 000 m2 powierzchnia podzielona na kilka stref temperaturowych i logistycznych. Obiekt pozwoli na znaczne zwiększenie wydajności pracy oraz zmaksymalizowanie poziomu kontroli nad całym procesem kompletacji zamówień. W przyszłości przełoży się to na przynajmniej czterokrotne zwiększenie skali działalności Frisco.pl. Źródło: ISBnews

Bancovo: Uzupełniło swoją ofertę o kredyty gotówkowe Euro Banku. To 15. partner i 6. bank dostępny na platformie, podała spółka. Źródło: ISBnews

Ultima Ratio: Bob Dorf, współautor światowego bestsellera ,,Podręcznik Startupu" dołącza do Rady Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego. Źródło: spółka

GlobalLogic: W Krakowie rozwijana jest największa sieć płatności elektronicznych B2B, przez którą przepływa ponad 200 miliardów dolarów rocznie dla ponad 385 000 organizacji członkowskich. Źródło: spółka

Renderro: Okazało się jednym z najbardziej innowacyjnych startupów Wyszehradzkiej Czwórki. Program V4 Startup Force, pierwszy projekt dla firm z państw Grupy Wyszehradzkiej. Dzięki współpracy akceleratora dla startupów technologicznych - MIT Enterprise Forum CEE - z partnerami regionalnymi z Czech, Słowacji i Węgier. Salesforce:, Małe i średnie firmy (MSP) to główna siła napędowa wzrostu gospodarczego na świecie. Źródło: spółka

XTB: Poszerza ofertę o 6 indeksów sektorowych. Indeksy z ekspozycją na sektor legalnej marihuany, spółek giełdowych z bezpośrednim zaangażowaniem w wydobycie i komercjalizację metali używanych do produkcji baterii, biotechnologicznych gigantów, branżę gamingową, media społecznościowe czy chiński rynek internetowy. Łącznie 160 instrumentów, po m.in. indeksie FANG, spółkach Lyft i Uber. Źródło: spółka

Lexmark: Allen Waugerman na stanowisku prezesa i dyrektora generalnego. Źródło: spółka

One More Level: Wprowadza tryb Online Co-Op dla gry God's Trigger. Źródło: spółka

WarSaw Games: Z sukcesem zakończył kampanię Counter Terrorist Agency na Kickstarterze. Spółka zebrała na rozbudowę projektu 16,4 tys. dolarów kanadyjskich od 730 użytkowników. Tytuł zadebiutuje w IV kwartale br. Źródło: spółka

Synerise: Otwiera biuro w Madrycie i rozpoczyna współpracę z Orange Espana. Źródło: spółka

Vertiv: Uczestnicy badania, w tym firmy telekomunikacyjne działające w Polsce, byli bardzo optymistycznie nastawieni do perspektyw biznesowych niesionych przez technologię 5G i konsekwentnie realizują przyjęte wcześniej plany jej wdrożenia: 12% operatorów spodziewa się wdrożyć usługi 5G w 2019 r., a kolejne 86% zakłada, że stanie się to do 2021 r. Źródło: spółka

EFL i DPS Software: Przygotowały ofertę leasingową "3 pierwsze raty 1 EUR" na oprogramowanie SOLIDWORKS, Solidcam, Alphacam, SWOOD oraz Sage. Źródło: spółka

Bank Millennium: Udostępnił nową aplikację mobilną. Źródło: spółka

Symmetrical.ai: polsko-brytyjska spółka działająca w modelu fintech-as-a-service, w ramach rundy pre-seed pozyskała 5,8 mln zł (1,35 mln euro). Do grona jej udziałowców dołączyły 3 renomowane fundusze VC oraz grupa aniołów biznesu. Źródło: spółka

Santander Bank Polska: Wdroży 1 czerwca br. nową wersję strony santander.pl. "Nowa strona santander.pl została przygotowana zgodnie z koncepcją user-centered design - czyli użytkownik w centrum uwagi. Punktem wyjścia do prac projektowych, zarówno w warstwie użytecznościowej, jak i graficznej, była dokładna analiza potrzeb różnych grup klientów. Na tej podstawie przygotowaliśmy kilka koncepcji, które następnie poddaliśmy ocenie przyszłych użytkowników. Finalny kształt nowego serwisu to efekt dialogu i współpracy, które realizujemy również w innych obszarach, zgodnie z hasłem ,,Bank Jaki Chcesz" - mówi Tomasz Niewiedział, dyrektor departamentu omnichanel w Santander Bank Polska. Źródło: spółka

T-Bull: Rozpoczyna beta testy najnowszej produkcji RobotsBattle Arena. Ponadto, Tank Battle Heroes otrzyma nowy tryb rozgrywki i będzie dostępne na urządzeniach iOS , a Racing Classics weszło w fazę wczesnego dostępu na popularnej platformie Steam. Źródło: spółka

Deutsche Telekom i Microsoft: Nawiązują strategiczne partnerstwo, dotyczące rynku chmurowego w Europie. Wspólna inicjatywa ma na celu rozwinięcie usług chmurowych dla Europy Środkowej i Wschodniej. Źródło: spółka

T-Mobile Polska: Thomas Lips, CTIO przechodzi do struktur centralnych Deutsche Telekom. Źródło: spółka

Philips: Saphi - multimedialna platforma stworzona przez Philips TV jest dostępna w telewizorach z serii 5000 i 6000. Źródło: spółka

Emitel: Nadleśnictwo Myślibórz wykorzysta infrastrukturę operatora na potrzeby monitoringu przeciwpożarowego. SLR Myślibórz będzie wykorzystywany przez Nadleśnictwo do instalacji anten służących do przesyłania obrazu z kamer tzw. ,,dostrzegalni" Lasów Państwowych. Źródło: spółka

Tauron: Na coraz większą skalę wykorzystuje sztuczną inteligencję w realizacji projektów rozwojowych. Szczególnie jest to widoczne w obszarze dystrybucji, gdzie takie rozwiązania funkcjonują już o sferach obsługi klienta, rozpoznawania usterek linii energetycznych czy też diagnostyki urządzeń. ,,Jako pierwsza spółka energetyczna w Polsce, wdrożyliśmy w ubiegłym roku system Wirtualnego Agenta, który wspiera proces przyjmowania i rejestracji zgłoszeń awarii sieci energetycznej. Oprócz tradycyjnych konsultantów, zgłoszenia na linii alarmowej 991 przyjmują wirtualni agenci. Pozwala to na jednoczesne przyjmowanie i rejestrowanie kilkuset zgłoszeń telefonicznych. Oprócz wirtualnego agenta, chcemy także wprowadzać inne narzędzia w zakresie obsługi klienta, oparte na sztucznej inteligencji. Przede wszystkim chodzi o system CRM automatyzujący i wspomagający procesy w zakresie sprzedaży, marketingu czy obsługi klienta" - mówi Jarosław Broda, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju. Źródło: spółka

Źródło: spółka

KIR, PKO BP, PKN Orlen, eService: Projekt eParagon, którego pilotaż właśnie wystartował, jest efektem współpracy KIR z PKO Bankiem Polskim, PKN Orplen oraz eService, podały spółki we wspólnym komunikacie. Elektroniczny paragon jest dostępny w serwisie bankowości elektronicznej po dokonaniu transakcji debetowymi kartami płatniczymi PKO BP na wybranych stacjach paliw PKN Orlen. Zgodnie z założeniami, pilotaż usługi potrwa do końca 2019 r. Uzyskane w nim informację pozwolą na wypracowanie docelowego modelu rozwiązania eParagon, który będzie dostępny również dla innych podmiotów. Źródło: ISBnews

Ultima Ratio: Bob Dorf -współautor światowego bestsellera "Podręcznik Startupu" - szczegółowego przewodnika rozwoju biznesu zgodnego z praktykami ,,Customer Development" został członkiem Rady Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego ,,Ultima Ratio". Rada e-sądu, złożona między innymi ze znanych prawników i osób działających na rzecz rozwoju gospodarki cyfrowej w Polsce jest organem monitorującym i wspierającym działalność Ultima Ratio. Zdaniem twórców e-arbitrażu, fakt dołączenia do niej Boba Dorfa ułatwi e-sądowi bardziej dynamiczny rozwój. W zamyśle twórców Ultima Ratio Sąd ma odciążyć działalność sądownictwa tradycyjnego, które rocznie prowadzi około miliona spraw, w których stronami są firmy i przedsiębiorstwa. Wyrok zgodnie z regulaminem ma być wydany w ciągu 3 tygodni. W składy Rady Ultima Ratio, oprócz Boba Dorfa wchodzą także prof. Jacek Gołaczyński, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego Łukasz Błaszczak, prof. UKSW dr hab. Jadwiga Pazdan, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Andrzej

Kidyba, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego Jerzy Pisuliński oraz Anna Dańko - Roesler, Prezes Stowarzyszenia Notariuszy RP. Źródło: spółka

