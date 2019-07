Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Dofinansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosi 6 nowych konkursów dla firm i konsorcjów naukowo-przemysłowych, które w 2019 roku chcą starać się o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, podało NCBR. W tym roku NCBR na wszystkie konkursy w ramach POIR przeznaczy aż 3,93 mld zł. Źródło: ISBnews

Dofinansowania: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozpocznie nowy w IV kw. 2019 r. nabór wniosków na dofinansowanie małych, mikro i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które wprowadzają na rynek innowacyjne produkty lub usługi, podał BGK. Firmy mogą uzyskać maksymalnie 6 mln zł finansowania, a w nowym naborze wniosków o dofinansowanie do rozdysponowania jest w sumie 350 mln zł. Źródło: ISBnews

Polska cyfrowa: Polska branża IT musi rosnąć 3 razy szybciej, jeśli Polska ma stać się liderem cyfryzacji w skali europejskiej, a nawet światowej, poinformował członek zarządu Instytutu Sobieskiego (IS) i jeden z autorów raportu "Polska (prawdziwie) cyfrowa. 12 rekomendacji na lata 2019-2023" Bartłomiej Michałowski. "Polska branża IT musi rosnąć 3 razy szybciej, jeśli Polska ma stać się liderem cyfryzacji w skali europejskiej, a nawet światowej. Alarmujące jest to, że w ostatnich latach krajowy sektor nowych technologii rozwijał się wolniej niż cała gospodarka. A przecież kondycja polskich firm informatycznych będzie warunkowała to, czy państwo będzie miało w nich partnera w procesie cyfryzacji administracji oraz budowania innowacyjności i suwerenności technologicznej kraju. Silna branża IT to także szansa na to, że stworzymy w Polsce zaawansowane produkty z potencjałem eksportowym, które przyczynią się do wzrostu PKB Polski" - powiedział Michałowski podczas prezentacji raportu. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Zaległości wobec firm telekomunikacyjnych przekroczyły 1,14 mld zł. 83% tego zadłużenia przypada na konsumentów, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Niepokojąco rośnie zjawisko zadłużenia w ich najmłodszej grupie, podkreślono. Źródło: ISBnews

Turystyka: Wydatki branży turystycznej na reklamę cyfrową wyniosły w ubiegłym roku około 179 mln złotych, z czego co najmniej 1/4 mogła zostać przeznaczona na mobile - czytamy w najnowszym raporcie ,,Turyści 2019" przygotowanym przez agencję marketingu mobilnego Spicy Mobile. Polacy nie tylko coraz częściej korzystają z aplikacji turystycznych, ale też dokonują rezerwacji hotelu czy biletów lotniczych przez smartfona. Źródło: spółka

Edukacja: Wirtualne szkolnictwo oraz nowe formy cyfrowej edukacji coraz śmielej przenikają do codzienności nauczania - wg. analiz Research and Markets rynek kształcenia online do 2023 roku ma być wart niemal 290 mld $ - w porównaniu do 160 mld w 2017r. Internetowe kursy oraz szkolenia dostępne są już w najbardziej nieoczywistych kierunkach, choć największym zainteresowaniem cieszą się te doskonalące umiejętności w zakresie tzw. zawodów przyszłości cyfryzującej się gospodarki. Dostępność i bogata oferta form edukacji w sieci ma być więc także odpowiedzią na przewrót na rynku pracy -zgodnie analizą dokonaną przez Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum) w ciągu najbliższych 4 lat na globalnym rynku pracy zniknie 75 mln stanowisk, przy jednoczesnym powstaniu 133 mln wakatów w nowych obszarach digitalizującej się ekonomii. Źródło: spółka

Chmura: Oszczędności oraz płatność tylko za wykorzystane zasoby to najważniejsze korzyści biznesowe z migracji do chmury, zdaniem niemal co drugiej firmy w Polsce (42 proc.). Największe korzyści technologiczne to możliwość szybszego udostępniania nowych zasobów (54 proc.), skalowalność (50 proc.), wysoka dostępność oraz większe bezpieczeństwo systemów i danych (47 proc.). Do końca tego roku wartość polskiego rynku usług związanych z cloud computingiem ma wynieść 800,45 mln USD. W porównaniu do 689,32 mln USD w 2017 roku, jest to wzrost aż o 16 procent. Skąd taki skok popularności chmury obliczeniowej? Zdaniem firm będących w procesie transformacji cyfrowej, z wdrożenia infrastruktury chmurowej płyną trzy istotne kategorie korzyści: biznesowe, technologiczne oraz związane z bezpieczeństwem. Tak wynika z drugiej części badania IDG i Oktawave ,,Chmura Publiczna w Polsce 2019 - wykorzystanie, bezpieczeństwo, plany rozwoju". Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: 10 proc. firm w Polsce ma zaufanie do swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa IT . Co więcej, 75 proc. europejskich firm nie wierzy w skuteczność swoich narzędzi do ochrony systemów IT, a tylko niecałe 18 proc. przedsiębiorców jest przekonanych, że ich pracownicy są przygotowani na potencjalne cyberataki. Jednocześnie prawie 75 proc. np. polskich firm nadal przyznaje, że ich systemy zabezpieczeń są przestarzałe i wymagają aktualizacji. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez Forbes Insights na zlecenie firmy VMware, którym objęto kadrę zarządzającą i ekspertów ds. bezpieczeństwa IT z 650 największych europejskich firm m.in. z Polski, Niemiec, Francji, Wlk. Brytanii i Włoch. Źródło: spółka

Rynek pracy: Programista, który zaczynał karierę w latach '90, potrzebował aż 11 lat na zdobycie tytułu seniora. Dziś ten czas skrócił się dwukrotnie. Rekordzistom awans zajmuje nawet kilkanaście miesięcy. To wnioski z obserwacji przeprowadzonych przez szkołę programowania online Kodilla.com, która zbadała przebieg kariery blisko 2 tys. polskich programistów (dokładnie 1919 osób). Eksperci pod lupę wzięli profile specjalistów od Java, JavaScript i PHP w zawodowym serwisie społecznościowym LinkedIn. Biorąc pod uwagę ostatnie dwie dekady, im później ktoś rozpoczął karierę w IT, tym mniej czasu potrzebował, aby awansować na stanowisko senior developera. Źródło: spółka

AI: Raport ,,Dlaczego warto zaprosić AI do firmy" autorstwa CIO Insight wskazuje że ponad 3/4 badanych CIO posiada wystarczająco dużo jakościowych danych, aby wdrażać AI.65% respondentów realizuje projekty AI, najczęściej ze wsparciem zewnętrznego partnera. Dla 4 z 10 ankietowanych FOMO jest istotną przesłanką adaptacji AI. Wdrożenia AI w firmach, które reprezentują respondenci, podlegają standardowym lub indywidualnym miarom efektywności. Firmy z centralą w Polsce rzadziej niż te z centralą za granicą realizują projekty z AI. "Skończył się miesiąc miodowy dla AI. Przedsiębiorstwa coraz chętniej korzystają z tej grupy rozwiązań, z coraz większym oczekiwaniem realnego, mierzalnego wsparcia swoich procesów biznesowych i pozytywnego, zauważalnego wpływu na wyniki. Jesteśmy w fazie, gdy wciąż FOMO odgrywa istotną rolę, ale słabnącą, wygasającą. Technologie rozwijają się szybko, przybywa ułatwień dla deweloperów, coraz więcej specjalistów chętnie uczy się technologii nazywanych ogólnie AI. Coraz łatwiej też o

przykłady do zapożyczenia, w których scenariuszach biznesowych mamy szybką poprawę dzięki AI, a które scenariusze nadal są i pozostaną na dłużej w obszarze eksperymentalnym, z wysokim ryzykiem braku zwrotu z inwestycji" - komentuje współtwórca badania Jacek Chmiel, Global Chief of Consulting and Technology w IT Services Competence Platform. Źródło: spółka

Budownictwo: Raport ,,Budownictwo. Innowacje. Wizja liderów branży 2025", zrealizowany na zlecenie Autodesk przez ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku, wskazuje rolę współpracy i nowych technologii, zwłaszcza wspierających planowanie, komunikację i optymalizację procesów. Niezwykle ważne miejsce zajmuje BIM i perspektywa objęcia tym sposobem pracy wszystkich uczestników procesu projektowo-budowlanego. Są to elementy spójne ze strategią Autodesk dla rynku architektoniczno-budowlanego" - podkreślił Przemysław Nogaj, menedżer ds. rozwiązań AEC, Autodesk. Źródło: spółka

Dofinansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapowiedziało, że w połowie lipca ogłosi nowe konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jeden z nich, o wartości 300 mln złotych, dedykowany zostanie projektom z zakresu technologii kosmicznych. Do ogłoszenia planów finansowania doszło w siedzibie spółki Creotech Instruments, a jej prezes Jacek Kosiec, zapowiedział że firma planuje złożyć, wspólnie z krajowymi partnerami, poważny pakiet projektów, który pozwoli wykorzystać potencjał polskiego sektora kosmicznego i pomoże osiągnąć cele Polskiej Strategii Kosmicznej. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Wirusem, rozprzestrzeniającym się z niepokojącą prędkością, jest "Agent Smith" - złośliwe oprogramowanie atakujące urządzenia mobilne, wskazuje firma Check Point Software Technologies. Dział Check Point Researchers niedawno odkrył nowy wariant złośliwego oprogramowania atakującego urządzenia mobilne, który w sposób niezauważalny zainfekował około 25 mln urządzeń, o czym ich użytkownicy nie mieli najmniejszego pojęcia. Główna część tego programu, ukrywającego się pod postacią aplikacji Google, wykorzystuje różne luki systemu Android i automatycznie zastępuje aplikacje zainstalowane na urządzeniu ich złośliwymi wersjami bez jakiegokolwiek udziału użytkownika. Źródło: spółka

Kina: Frekwencja w kinach w 2Q'19 wzrosła o 0,3% r/r. Źródło: Parkiet

Red Dev Studio: Oczekuje, że debiut na NewConnect nastąpi już w najbliższych tygodniach, poinformował prezes Wojciech Sypko. Źródło: ISBnews

CD Projekt Red: Jedna trzecia egzemplarzy cyfrowej wersji gry "Cyberpunk2077" na PC została do tej pory zamówiona w ramach przedsprzedaży (pre-order) poprzez platformę GOG.com, podał CD Projekt RED. Źródło: ISBnews

CI Games: Odwołało prognozy przepływów finansowych w grupie kapitałowej w okresie od IV kwartału 2018 r. do III kwartału 2019 r. Źródło: ISBnews

7 Levels: Całkowita sprzedaż gry "Castle of Heart" 7Levels przekroczyła poziom 100 000 sztuk, podała spółka. Dane sprzedażowe uwzględniają wszystkie kanały dystrybucji i obejmują sprzedaż na rynku japońskim (na którym wydawcą gry jest Rainy Frog LLC) oraz na pozostałych rynkach, tj. Europy, Australii oraz Ameryki. Źródło: ISBnews

iFun4all: Zatwierdził zmianę swojej nazwy na Draw Distance, podała spółka. Zapowiada w II półroczu premiery trzech gier: "Ritual: Crown of Horns", "Vampire: The Masquerade - Coteries of New York", a także małej gry w ramach programu wydawniczego. Planuje ponadto start fazy koncepcyjnej nowego projektu o roboczym tytule Project IF-9. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Ustalił datę premiery gry "Garage Mechanic Simulator" ("Car Mechanic Simulator" mobile 2016) na Nintendo Switch na 26 lipca 2019 roku, podała spółka. Źródło:ISBnews

Grape Up: Otworzyła nowe centrum deweloperskie w Krakowie w Loft Park, czyli dawnej fabryce Peterseima, mieszczącej się w rejonie Ronda Grzegórzeckiego, podała spółka. Firma chce zwiększyć zatrudnienie w Krakowie o 20% do ok. 80 osób, a w perspektywie najbliższych 3 lat we wszystkich oddziałach firmy ma pracować do 200 osób. Źródło:ISBnews

Ultimate Games: Zawarł z Live Motion Games (jako licencjodawcą) umowę, na podstawie której spółka uzyskała od licencjodawcy licencję do wydania gier "Rescue Medic" oraz "Train Station Renovation" na Nintendo Switch, podał Ultimate. Źródło:ISBnews

Legimi: Przekroczył próg 40 tys. abonentów oraz 60 tys. klientów (abonenci, klienci korporacyjni, a także biblioteki publiczne), podała spółka. Liczba abonentów wzrosła r/r o 52%, a klientów - o 54%. Źródło: ISBnews

PlayWay: Gra "Car Mechanic Simulator" w wersji na konsole Xbox One i Playstation 4 została pobrana ponad 43 tys. razy, a przychód brutto przekroczył 1,3 mln USD w czerwcu br., przy czym z uwagi na brak danych ww. kwoty nie obejmują sprzedaży pudełkowej na Playstation 4, podał wydawca gry - PlayWay. Źródło:ISBnews

Vigo System: Miało 8,45 mln zł przychodów w II kwartale 2019 r., wobec 9,8 mln zł w II kwartale 2018 r., podała spółka.Źródło: ISBnews

Huawei: Prezes Ren Zhengfei w wywiadzie dla Financial Times wskazał, że Huawei podpisał już do tej pory 50 kontraktów na budowę sieci 5G i dostarczył 150 000 stacji bazowych, ale to dopiero początek. Ren Zhengfei jest bardzo optymistycznie nastawiony do rozwoju rynku 5G i widzi w nim ogromny potencjał. Jego zdaniem cały świat będzie potrzebował co najmniej 12 mln stacji bazowych. Dyrektor generalny Huawei uważa, że około 135 ze 140 krajów świata wybierze sprzęt 5G Huawei. Nie zrobią tego Stany Zjednoczone czy Australia, ale znajdzie się wśród nich większość europejskich klientów, z którymi firma współpracuje od ponad 20 lat. Powiedział, że ,,system operacyjny HongMeng OS nie został stworzony dla telefonów komórkowych, ale dla zastosowań IoT, takich jak autonomiczne pojazdy i automatyka przemysłowa. Dlatego nasz system pracuje z bardzo niskimi opóźnieniami, rzędu 5 milisekund, a nawet mniej". Ren wierzy jednak, że koncern nadal będzie bez przeszkód kontynuować korzystanie z ogólnodostępnego, otwartego systemu

operacyjnego i związanego z nim ekosystemu. Jeśli jednak zaszłaby taka konieczność, to Huawei rozwinie własny system operacyjny. Najbardziej krytycznym elementem nowego systemu operacyjnego będzie jego ekosystem, którego budowa potrwa od dwóch do trzech lat. Źródło: spółka

Gwarancje24.pl: Od czerwca br. przedsiębiorcy biorący udział w przetargach opartych na prawie zamówień publicznych zyskali alternatywę wobec wadium wpłacanego w gotówce. Dzięki zmodernizowanemu portalowi gwarancje24.pl firmy mogą zakupić gwarancję wadialną całkowicie online - za pomocą płatności elektronicznych. Nowe rozwiązanie pozwoli skrócić czas pozyskania gwarancji wadialnej i obniżyć koszty jakie musi ponieść firma startująca w przetargach. Źródło: spółka

Nanovo: Według rankingu Computerworld polska spółka technologiczna zajmuje wysokie, piętnaste miejsce pod względem dynamiki przychodów. Od kilku lat Nanovo notuje stały i dynamiczny wzrost, rozwijając jednocześnie nowe specjalizacje i będąc czołową spółką w tworzeniu rozwiązań digital signage. Firma zwiększa zatrudnienie, do Nanovo dołączył Marcin Cieśliński, który będzie pełnił funkcję dyrektora zarządzającego. Źródło: spółka

The Dust: Podpisał umowę inwestycyjną dotyczącą finansowania produkcji gry na motywach książek z serii "Cykl Inkwizytorski" autorstwa Jacka Piekary, podała spółka. Dzięki umowie spółka pozyska finansowanie o wartości 3 mln zł w formule project finance, wypłacane w transzach od lipca 2019 r. do stycznia 2022 r. W ramach umowy inwestor zobowiązał się do wsparcia finansowego prac nad grą przeznaczoną na platformy stacjonarne (PC, PS4/PS5, Xbox One). Wartość oraz częstotliwość transz będą uzależnione od harmonogramu oraz odbioru różnych etapów produkcji. Źródło: spółka

Vivid Games: Zawarł umowę ramową z QubicGames w zakresie portingu i dystrybucji gier na platformie Nintendo Switch, podała spółka. Źródło: ISBnews

Sonka: Twórca i wydawca gier specjalizujący się w tytułach na Nintendo Switch - zadebiutuje na rynku NewConnect w II połowie roku, podała spółka. Źródło: ISBnews

Transition Technologies: Spółki GK TT osiągnęły w I półroczu 2019 globalne przychody na poziomie ponad 160 mln zł, co stanowi ponad 15% wzrostu sprzedaży w porównaniu do poprzedniego roku. W pierwszej połowie roku GK TT kontynuowała realizację kluczowych projektów w sektorze energetycznym i przemysłowym, notując dynamiczne zwiększanie sprzedaży w segmencie usług Managed Services oraz outsourcingu IT. Coraz istotniejszą rolę dla wyników Grupy odgrywały w raportowanym okresie rozwiązania z obszaru Internetu Rzeczy, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz zastosowania nowych technologii w Medical Intelligence. ,,Coraz szerzej otwieramy się na rynki światowe. W pierwszym półroczu 2019 otworzyliśmy spółkę na Tajwanie i rozwinęliśmy uruchomione pod koniec zeszłego roku biuro w Kijowie. To dobry wynik. Dzięki zdywersyfikowanej strukturze produktowej obejmującej zarówno produkty własne, integrację i managed services - rozwijamy się dynamicznie w wielu obszarach. Dużą rolę zwracamy na bezpieczeństwo biznesowe i

nawet w przypadku możliwej zmiany koniunktury na pewno będziemy kontynuować trend wzrostowy" - mówi prof. Konrad Świrski, prezes zarządu Grupy Kapitałowej Transition Technologies. Przez ostatnie pół roku GK TT wzmocniła portfel stałych zamówień oraz zwiększyła zatrudnienie do 1600 osób w 14 biurach w Polsce oraz 8 oddziałach na świecie. ,,Mamy silną pozycję, długoterminowe zamówienia, znajdujemy nowe nisze, adaptujemy dostępne technologie do potrzeb naszych klientów, to wszystko pozwala nam prognozować 15 proc. wzrost w 2019 roku, czyli blisko 350 mln PLN przychodu, z liczbą zatrudnionych na poziomie 1,8 tys. osób, bez względu na koniunkturę - dodaje Konrad Świrski. Jeśli scenariusz kryzysowy się zrealizuje, a sporo na to wskazuje, nie wykluczamy akwizycji i nowych partnerstw. Oczywiście liczymy na kolejne 15 proc. wzrostu w 2020" - zapowiada prof. Świrski. Źródło: spółka

ArchiDoc: Uruchamia centralny magazyn archiwizacyjny pod Warszawą oraz centrum operacyjne w Łodzi. Razem z ośrodkiem operacyjnym w Warszawie nowe placówki będą stanowić zespół obsługujący zamówienia z centralnej Polski. Źródło: spółka

11bit studios: Frostpunk i Moonlighter dodane na platformę Origin Access. Źródło: spółka

Legimi: Przydzieliło 2 582 obligacji dwuletnich zabezpieczonych serii U o łącznej wartości emisyjnej 2,582 mln zł, realizując w pełni główny cel emisyjny w postaci refinansowania zadłużenia, poinformowała spółka. Źródło:ISBnews

LiveChat Software: Akcjonariusze zdecydują 7 sierpnia o przeznaczeniu 50,2 mln zł z zysku netto za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. na dywidendę, tj. 1,95 zł na akcję, podała spółka. Po wypłacie dywidend zaliczkowych, do akcjonariuszy trafi jeszcze 0,87 zł na akcję. Źródło:ISBnews

PerfOps: Sunfish Partners inwestuje w spółkę programistyczną , podano w komunikacie. Sunfish Partners, jako jeden z pierwszych niemieckich funduszy, aktywnie funkcjonuje na polskim rynku startupowym. Zespół planuje zainwestować w Polsce 65 mln zł w przeciągu najbliższych czterech lat. ,,Sunfish Partners to fundusz venture capital z Berlina, specjalizujący się w inwestowaniu w polskie startupy, wykorzystujące najnowsze technologie z zakresu deep tech. Założyciele dokonali już pierwszej inwestycji w PerfOps. Pozyskane środki spółka programistyczna przeznaczy na rozwój narzędzia Flexbalancer" - czytany w komunikacie. Spółka zakończyła w ubiegłym roku etap finansowania zalążkowego w wysokości 2 milionów złotych. Na podstawie obecnej umowy z Sunfish Partners, na koniec maja, PerfOps otrzymał milion złotych dofinansowania. Drugi milion pochodzi od funduszu Finch Capital, wskazano również. Źródło:ISBnews

IBM: Nabył Red Hat za sumę 190 tys. USD za akcję w gotówce, co odpowiada całkowitej wartości przedsiębiorstwa na poziomie ok. 34 mld dolarów. Transakcja została zamknięta we wtorek, 9 lipca 2019 roku. Red Hat będzie działał jako odrębna jednostka w ramach IBM i będzie funkcjonował jako oddział część chmury IBM zajmujący się chmurą i oprogramowaniem poznawczym (Cloud and Cognitive Software). Misja Red Hata i niezachwiane zaangażowanie na rzecz otwartego oprogramowania pozostają niezmienione, Red Hat nadal będzie oferować wybór i elastyczność nieodłącznie związane z open source i środowiskiem hybrydowym. Red Hat zachowa swoją niezależność i neutralność, w tym przywództwo społeczności open source, portfel produktów, usługi i wejście na rynek.strategii, szerokich ekosystemów deweloperskich i partnerskich oraz unikalnej kultury. Red Hat będzie nadal budować i rozszerzać swoją sieć partnerów, w tym partnerstwa z firmami takimi jak Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, Alibaba. Red Hat będzie nadal

kierowany przez Jima Whitehursta i jego obecny zespół zarządzający. Whitehurst dołącza do wyższej kadry zarządzającej IBM i będzie raportować do Ginni Rometty. IBM zachowa siedzibę główną, obiekty, marki i praktyki Red Hat. Źródło: spółka

P4: Operator sieci Play - złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad 3S, podał Urząd. Źródło: ISBnews

Depilacja.pl. Spółka pozyskała od inwestorów 6,5 mln zł (1,5 mln euro) na podbój zagranicznych rynków. W rundzie finansowania udział wzięły trzy fundusze VC - polski Market One Capital, austriacki Speedinvest i grecki Venture Friends. Wcześniej kwotę 2,3 mln zł zainwestowało kilkunastu polskich przedsiębiorców, m.in. Mariusz Gralewski (ZnanyLekarz.pl), Mateusz Romanowski (Allani, SonarHome) i Tomasz Nowiński (Groupon Polska, Travelist.pl). Depilacja.pl to największa w Polsce sieć salonów depilacji laserowej. W ciągu trzech lat działalności startup otworzył 23 punkty w Polsce, 5 w Wielkiej Brytanii i 2 w Brazylii, obsługując ponad 150 tys. zabiegów. Dzięki pozyskanemu kapitałowi planuje otworzyć rozwijać się na kolejnych rynkach (w sumie ponad 20, w tym w USA, Niemczech i Turcji), otwierając własne salony, a także dzięki modelowi franczyzowemu. Firmę założyło dwóch doświadczonych internetowych przedsiębiorców - Tomasz Kucharski (współtwórca i były dyrektor finansowy Groupon Polska) i Paweł Tymczyna

(współtwórca Travelist.pl). Źródło: spółka

Skriware: Pozyskał w najnowszej rundzie inwestycyjnej 6,2 mln zł od funduszu Montis Capital. Startup, który już teraz działa w szkołach w blisko 25 krajach, zapowiada rozszerzenie swojej działalności na Stany Zjednoczone i kraje z regionu EMEA. Spółka, która realizuje projekty edukacyjne m.in. z Microsoftem i Coca-Colą, ostatnio została zaproszona również do przygotowania edukacyjnej części polskiego pawilonu na Expo 2020 w Dubaju. Źródło: spółka

Comarch: E.Filipiak sprzedała 133,5 tys. akcji spółki za 23,1 mln zł. Źródło: BDM

Cyfrowy Polsat: Zakup większościowego pakietu akcji Vindiksa, spółki zajmującej się windykacją należnościami. Źródło: Trigon

Play: Kenbourne Invest ustanowił zastaw rejestrowy na 60mln akcji. Źródło: Trigon

Orange Polska: Konsensus EBITDAal II kw. 19 zakłada płaskie wyniki r/r wsparte 40mln zł ze sprzedaży nieruchomości. Źródło: Parkiet

Ultimate Games: Zawarł z Live Motion Games (jako licencjodawcą) umowę, na podstawie której spółka uzyskała od licencjodawcy licencję do wydania gier "Rescue Medic" oraz "Train Station Renovation" na Nintendo Switch, podał Ultimate. Źródło:ISBnews

Globalworth: Wdrożył w warszawskim Spektrum Tower technologię Trulifi firmy Signify, która posługuje się falami świetlnymi, aby umożliwić komunikację bezprzewodową i stanowić alternatywę dla WiFi, 4G/5G, czy Bluetooth, poinformował dyrektor zarządzający Globalworth Grzegorz Strutyński. Zakłada wdrożenia w kolejnych obiektach. Źródło:ISBnews

Asseco Poland: Uruchomiło w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) nowy system do wymiany informacji (Electronic Exchange of Social Security Information - EESSI), który ma zapewnić współpracę z blisko 15 tys. instytucji zabezpieczenia społecznego z 32 krajów UE/EFTA, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

Ciech: Właśnie wystartował pierwszy crowdsourcingowy program Grupy Ciech. Jego celem jest wykorzystanie kreatywności szerokiej rzeszy inżynierów, naukowców, instytucji czy pasjonatów i wypracowanie efektywnych rozwiązań dla dwóch wyzwań, przedstawionych przez spółkę, podał Ciech. Pierwszym jest zagospodarowanie wapna posodowego, drugim - odzysk ciepła w procesie sodowym. Źródło: ISBnews

Silvair: Zawarł z Osram GmbH umowę dotyczącą dostawy, udzielenia licencji oraz świadczenia usług, na podstawie której Silvair zobowiązał się dostarczyć oprogramowanie Silvair Firmware wraz z kompletem narzędzi służących do wdrażania go na linii produkcyjnej, podała spółka. Źródło: ISBnews

Skanska: Wzmacnia bezpieczeństwo danych i jednocześnie zmniejsza wydatki w obszarze IT. W tym celu przenosi swoje zasoby informatyczne do chmury obliczeniowej oraz data center, należących do firmy Polcom. To element szerszej strategii Skanska skoncentrowanej na dostarczaniu coraz bardziej efektywnych rozwiązań dla biznesu oraz usług precyzyjnie dopasowanych do potrzeb pracowników. Źródło: spółka

BSH: Producent marek Bosch i Siemens, sięga po nowe narzędzie w procesie rekrutacji. BSH postanowiła wykorzystać możliwości aplikacji ,,Jak Dojadę", która ułatwia użytkownikom dotarcie do celu. Źródło: spółka

Corteva Agriscience: Od lipca 2019 r. do lata 2020 r. zespoły z całej Europy wezmą udział w rozgrywkach Farming Simulator League, walcząc o tytuł Mistrza Farming Simulator, nagrodę pieniężną w wysokości 250 000 euro oraz inne nagrody. Gra jest dostępna na wszystkich popularnych platformach, m.in. na konsolach, telefonach komórkowych, tabletach i komputerach. Źródło: spółka

Nethansa: Start-up oferuje kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży na platformie Amazon, na którą wprowadza firmy przy pomocy autorskiego systemu IT i sztucznej inteligencji. Nethansa opiera swe działania na autorskim systemie korzystającym ze sztucznej inteligencji, który poprzez analizę danych o produktach i konkurencji wspomaga i prognozuje sprzedaż. Źródło: spółka

Globalworth: We współpracy z firmą Signify (poprzednio Philips Lighting) przeprowadził pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej wdrożenie rozwiązania zapewniającego komunikację bezprzewodową z wykorzystaniem fal świetlnych. Trulifi jest dostępne w warszawskim biurowcu Spektrum Tower. Źródło: spółka

Ultimate Games: Zawarł z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (jako licencjodawcą) umowę, na podstawie której spółka uzyskała od licencjodawcy licencję do wydania gry "Bohemian Killing" na Nintendo Switch, podał Ultimate. Źródło: ISBnews

Microsoft: Wraz ze spółką biurową Skanska w Polsce w wyniku podpisanego w lutym 2019 porozumienia o strategicznej współpracy w obszarze PropTech (Property + Technology: zaawansowane technologie teleinformatyczne mające wpływ na branżę Real Estate) zaprezentowały pionierski projekt mieszanej rzeczywistości w inwestycji - biurowcu Wave przy Al. Grunwaldzkiej w Gdańsku. Źródło: spółka

Art Games Studio: Zawarło z osobą fizyczną (twórcą) umowę, na podstawie której spółka oraz Ultimate Games będą współwydawcami gry "Pooplers" na konsolę Nintendo Switch, stworzonej przez twórcę, podał spółka. Ponadto Art Games Studio zobowiązało się do sfinansowania gry.Źródło: ISBnews

Logitech: Zaprezentował pierwszy zestaw słuchawkowy dla graczy, który powstał po przejęciu przez Logitech producenta mikrofonów Blue Microphones. Zawiera technologię Blue VO!CE!. Źródło: spółka

Nafalinauki.pl: Promieniowanie elektromagnetyczne, a co za tym idzie technologie bezprzewodowego przesyłu danych, są dla wielu osób równie interesujące, co trudne do zrozumienia. W sieci brakowało miejsca, które pomogłoby odpowiedzieć na wiele trudnych pytań powiązanych z nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi, wytłumaczyć czym jest promieniowanie elektromagnetyczne i jak oddziałuje na człowieka oraz środowisko. Blog nafalinauki.pl, przygotowany w ramach współpracy Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji ze Stowarzyszeniem Rzecznicy Nauki oraz innymi ekspertami, jest idealnym miejscem do pogłębienia swojej wiedzy na ten temat. Źródło:spółka

Cisco: Eksperci radzą, aby przed kliknięciem w link w mailu lub otwarciem załącznika sprawdzić czy:Adres e-mail odpowiada nazwie/imieniu i nazwisku nadawcy; Wiadomość nie zawiera literówek np. w nazwie firmy oraz czy logo nie jest rozmazane; Wiadomość jest oznaczona jako wysoki priorytet - warto zweryfikować z czego to wynika;Nadawca prosi o podanie danych np. logowania do kont bankowych lub danych wrażliwych;Link zawarty w wiadomości nie wygląda podejrzanie np. czy nie jest to link tekstowy; Wiadomość zawiera załącznik w nieznanym formacie.

HP: W Barcelonie powstało Centrum Doskonałości Druku 3D i Produkcji Addytywnej firmy HP -największe na świecie i najbardziej zaawansowane centrum badań i rozwoju pracujące nad technologiami wspierającymi 4. rewolucję przemysłową. Zlokalizowany w Hiszpanii ośrodek ma być odpowiedzialny za rozwój oferty amerykańskiego producenta w obszarze cyfrowych technologii produkcji. Źródło: spółka

Flowmon Networks: Korzystający z usługi Amazon Virtual Public Cloud mają teraz nowe narzędzie umożliwiające szybkie wykrywanie i reagowanie na anomalie w działaniu sieci, zagrożenia bezpieczeństwa i problemy z wydajnością aplikacji. Źródło: spółka

