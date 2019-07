Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Media: Ministerstwo Finansów wyemitowało obligacje zerokuponowe (serie OC0521 oraz OD0521) o terminie wykupu w dniu 25 maja 2021 roku przeznaczone dla jednostek publicznej radiofonii i telewizji jako rekompensata z tytułu utraconych opłat abonamentowych, podał resort. Źródło:ISBnews

E-administracja: Ministerstwo Cyfryzacji podało że, Profil Zaufany założyło 4 mln Polaków, w tym 1,26 mln tylko w 2019 r Źródło: ISBnews

Transport: Floty sharingowe w Polsce liczą łącznie już 37 tys. pojazdów - rowerów, hulajnóg, skuterów i aut, wypożyczanych przez smartfona, wynika z raportu "Na progu przełomu: Współdzielona mobilność w Polce" stowarzyszenia Mobilne Miasto i portalu SmartRide. Najszybszy wzrost czeka współdzielone e-hulajnogi i skutery - do 2025 roku ich liczba zwiększy się o przeszło 500%. Źródło: ISBnews

E-commerce: Niemal co drugi klient banku w Polsce robi zakupy przez internet (45%) - to o 5 pkt proc. więcej niż przed rokiem, wynika z badania opinii przeprowadzonego przez TNS Kantar na zlecenie KIR i Związku Banków Polskich. Odsetek klientów kupujących w sieci wynosił 40% w 2018 r. a w 2017 roku 33%. Coraz rzadziej za zakupy w sieci klienci płacą gotówką - 63% ankietowanych wykorzystuje różne formy płatności elektronicznych. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: RFBenchmark podsumował stan internetu mobilnego w Polsce. W czerwcu liczba pomiarów wykonana za pomocą aplikacji mobilnej wyniosła 100383. To najwyższy wynik w historii badań. Orange stracił swoją pozycję w kategorii średniej szybkości wysyłania danych. Wyprzedził go Plus. T-Mobile utrzymał tytuł w kategorii średniej szybkości pobierania danych, a Orange w kategorii najniższej wartości ping. Źródło: spółka

Hardware: Raport Harris Research na zlecenie HP podaje, że straty gospodarcze związane z obrotem nielegalnymi zamiennikami szacowane są dziś nawet na 3 mld USD rocznie. Jak pokazują wyniki badania, pomimo nieustannych wysiłków oraz inicjatyw wdrażanych przez producentów, aktywność fałszerzy wciąż pozostaje na wysokim poziomie. Źródło: spółka

Telekomunikacja: Głosowanie nad Megaustawą zostało przesunięte na kolejne posiedzenie Senatu 31 lipca. Źródło: Trigon

Telekomunikacja: Brief programowy Instytutu Kościuszki pt. ,,Przyszłość 5G czyli Quo Vadis, Europo?", przygotowanego przez Izabelę Albrycht, prezes Instytutu oraz dr Joannę Świątkowską, dyrektor programową Cybersec wskazuje zalecenia Instytutu Kościuszki odnośnie wyboru przed jakim stanęły kraje Unii Europejskiej w związku z przyszłym wprowadzeniem sieci 5G w Europie. Dokument ustosunkowuje się do obecnej sytuacji geopolitycznej, a także najnowszych wydarzeń mających na celu wypracowanie wspólnego stanowiska Unii Europejskiej w temacie 5G. Autorki dokumentu zalecają państwom europejskim: kierowanie się celami strategicznej autonomii, co rozumiane jest jako budowanie własnego potencjału w oparciu o rodzime firmy dostarczające rozwiązania technologiczne we współpracy z zaufanymi partnerami, ale także jako niekreowanie i niepogłębianie zależności, które wystawią sieć 5G na zagrożenia bezpieczeństwa ze strony krajów trzecich; rozwijanie zdolności do weryfikacji, oceny i kontroli produktów i usług dostarczanych

przez firmy zewnętrzne; w przypadku konieczności współpracy z dostawcami trzecimi, wybór partnerów zaliczanych do grupy ,,podobnie myślących", do których zaliczają się kraje sojuszu transatlantyckiego, Japonia czy Korea Południowa. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Hydra Games: Z portfela RLTY Investments, może wejść na NewConnect w przyszłym roku, poinformowała ISBnews prezes Dominika Szot. Źródło: ISBnews

Stopklatka: Z Grupy Kino Polska TV osiągnęła zysk netto w wysokości 556 tys. zł w II kwartale 2019 r., wynika ze wstępnych danych finansowych opublikowanych przez spółkę. Przychody Stopklatki z umów z klientami w okresie od kwietnia do czerwca wyniosły 7,7 mln zł i wzrosły o niemal 9% r/r. Źródło: ISBnews

Comp: Zaktualizowana strategia zakłada osiągnięcie ok. 80 mln zł skonsolidowanej EBITDA w 2019 r. i nie mniej niż 130 mln zł EBITDA w roku 2020, podała spółka. Źródło: ISBnews

ABC Data: Sąd rejonowy zarejestrował zmiany statutu, które przewidują zmianę firmy spółki na Vicis New Investments oraz zmianę przedmiotu działalności spółki, podała spółka.Źródło: ISBnews

P4: Operator sieci Play, podpisał list intencyjny z dostawcą infrastruktury telekomunikacyjnej Ericsson oraz klubem piłkarskim Legia Warszawa dotyczący budowy sieci 5G na Stadionie Miejskim, podała spółka. Źródło:ISBnews

Ultimate Games: Liczy na "znaczące zwiększenie" wyników w II półroczu 2019 roku z uwagi na zbliżające się premiery gier, podała spółka. W tym roku planowany jest także debiut na głównym parkiecie GPW. Ultimate Games miał szacunkowo 3,38 mln zł przychodów i 1,85 mln zł zysku netto w I półroczu 2019 r., podała spółka. Źródło:ISBnews

Xoom: Międzynarodowe przekazy pieniężne oferowane przez PayPal, są dostępne na 32 europejskich rynkach. Dzięki uruchomieniu w Europie Xoom możliwe jest szybkie i bezpieczne przesyłanie pieniędzy m.in. z Wielkiej Brytanii czy Niemiec do Polski oraz ponad 130 innych rynków, podano w komunikacie. Źródło:ISBnews

Movie Games: Sprzedaż gry "Lust for Darkness" w wersji cyfrowej na konsolę Nintendo Switch osiągnęła poziom, który według wyliczeń Movie Games w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery pokrył wszystkie koszty portingu i marketingu, podała spółka. Premiera miała miejsce 12 lipca 2019. Źródło: ISBNews

The Dust: Podjął decyzję o aktualizacji strategii rozwoju - w związku z nabyciem autorskich praw do serii książek o inkwizytorze Mordimerze Madderdinie ("Cykl Inkwizytorski"), zawarciem umowy z inwestorem, który sfinansuje częściowy koszt opracowania i wydania gry na motywach ww. cyklu oraz zakończeniem prac produkcyjnych nad własną grą autorską "Together" na Nintendo Switch, podała spółka. The Dust ogłosi aktualizację strategii w ciągu 2 tygodni. Źródło: ISBNews

Revolut: Ma ponad 0,5 mln użytkowników w Polsce, a posiadacze kont i aplikacji Revolut w Polsce wykonali w czerwcu transakcje o wartości 1 mld zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

T-Bull: Miał 4,155 mln nowych pobrań swoich gier w czerwcu 2019 roku, podała spółka. Źródło: ISBnews

Accenture: Julie Sweet została powołana na stanowisko CEO. David Rowland, który pełni obowiązki CEO Accenture obejmie stanowisko Executive Chairman. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 roku. Źródło: spółka

Selectivv: Do zespołu Selectivv dołączyli: Agata Gryziecka, która objęła stanowisko Business Development Managera w dziale Data Tank (Badań i Analiz) oraz Alexander Omelyashko, który będzie pełnił funkcję International Project Managera. Źródło: spółka

Brand24: Na koniec czerwca miał 3529 aktywnych klientów, co oznacza wzrost o 196 klientów netto w II kw. 2019 w stosunku do danych na koniec I kw. 2019. W porównywalnym II kw. 2018 Brand24 pozyskał 160 aktywnych klientów. ,,Zgodnie z naszą strategią koncentrujemy swoje działania marketingowe i sprzedażowe na ekspansji zagranicznej - z naszym narzędziem docieramy do nowych lokalizacji na mapie świata i nowego rodzaju odbiorców. Bardzo istotne jest dla nas słuchanie potrzeb klienta i dostosowywanie się do nich, a jednocześnie edukując rynek aktywnie te potrzeby kreujemy, pokazujemy do jakich zastosowań może przydać się nasze narzędzie i jego poszczególne funkcjonalności. W II kw. 2019 przybyło nam blisko 200 kont klientów netto, czyli więcej niż w porównywalnym kwartale poprzedniego roku. Z niecierpliwością czekamy także na to, jakie efekty jeśli chodzi o konwersję i utrzymanie klientów przyniosą zmiany, których dokonaliśmy w narzędziu w ostatnim czasie. Klienci bardzo dobrze przyjęli nasze nowe raporty pdf,

wprowadziliśmy też zmiany ułatwiające śledzenie recenzji zamieszczanych w takich serwisach, jak Google Reviews czy Yelp. Poprawiliśmy także tempo ładowania wykresów i stale pracujemy nad ogólną jakością prezentowanych danych, co ma bezpośrednie przełożenie na to, ilu klientów po okresie próbnym decyduje się na dalsze użytkowanie narzędzia. Równolegle kontynuujemy prace nad przeniesieniem spółki na rynek główny GPW - jesteśmy w trakcie drugiej rundy pytań przed Komisją Nadzoru Finansowego, dokładamy starań, aby proces ten przebiegał z naszej strony jak najpłynniej. - mówi prezes Michał Sadowski. Źródło: spółka

Codecool: Konrad Gadzina, mentor szkoły programowania, wskazuje że szkoła symuluje realne środowisko pracy i stawia na naukę nie tylko popularnych języków programowania, ale także jak uczyć się właściwie. ,,Dzięki temu nasi absolwenci odnajdują się w każdej nowej technologii oraz potrafią samodzielnie dochodzić do prawidłowych rozwiązań problemów pojawiających się na ich drodze. Oprócz tzw. twardych umiejętności, uczymy też jak współpracować, komunikować się w zespole czy prezentować swoje pomysły. Wykształceni przez nas Junior Developerzy z pewnością spełnią wymagania, jakie stawia środowisko pracy w branży IT" - komentuje mentor Codecool.

Lideo: Partner technologiczny rynku medycznego wspiera procesy cyfryzacji w polskich szpitalach. Opublikował raport ,,Innowacja po polsku. Dwa oblicza polskich szpitali", w którym prezentuje postrzeganie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań przez polskie placówki oraz przeszkody, na jakie natrafiają, gdy chcą je wdrożyć. Głównym problemem, według ankietowanych placówek, są finanse. Ograniczony budżet sprawia, że pomysły upadają często już w pierwszej fazie ich realizacji. Jednak wyniki przeprowadzonych przez Lideo badań dowodzą, że to właśnie innowacje mogą prowadzić do optymalizacji kosztów podmiotów leczniczych. Źródło: spółka

Hebe: Ruszył sklep internetowy drogeryjnej sieci, podał właściciel sieci - Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja. Źródło: spółka

Echo: Największy polski deweloper rozpoczął proces transformacji cyfrowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym platformy do digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych. To pierwszy na tak dużą skalę projekt digitalizacji w branży nieruchomości w Polsce. W programie pod nazwą Digital@Echo, na pierwszy ogień optymalizacji firma wybrała obszary obsługi klienta, księgowości i HR. Sprzymierzeńcem dewelopera w transformacji cyfrowej został WEBCON BPS - innowacyjna platforma low-code do zarządzania procesami biznesowymi. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

MCI Capital: Zarząd ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży własnych akcji w celu umorzenia, zgodnie z zatwierdzonym przez akcjonariuszy upoważnieniem spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego, podała spółka. Źródło:ISBnews

AMS: Spółka z grupy Agora, zawarła z trzema osobami fizycznymi (dwóch sprzedających oraz gwarant) umowę dotyczącą nabycia 30 udziałów, stanowiących 60%, spółki Piano Group, podała Agora. Źródło:ISBnews

Jujubee: Zamierza podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję 150 tys. akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, skierowaną do menedżerów, podała spółka. Źródło:ISBnews

Asbisc Enterprises: Nadzwyczajne walne zgromadzenie zatwierdziło program skupu akcji własnych o wartości do 300 tys. USD, podała spółka. Źródło:ISBnews

XTPL: Zawarł ostatnią umowę objęcia części akcji serii S, wobec czego zakończona została subskrypcja serii, podała spółka. Subskrypcja obejmowała akcje serii S w ich maksymalnej liczbie, tj. 78 tys. szt. Papiery były obejmowane po cenie emisyjnej 130 zł za walor. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 10,14 mln zł. Źródło:ISBnews

Nanoxo: Black Pearls VC zainwestował w firmę nanotechnologiczną, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Atlantech Ltd: Spółka zależna Asbisc Enterprises Plc - przejęła za blisko 574 tys. USD białoruską spółkę Avectis ALC, podał Asbis. Avectis ALC jest wiodącym na rynku białoruskim developerem i integratorem systemów w dziedzinie automatyzacji sterowania, bezpieczeństwa oraz profesjonalnych usług wsparcia dla obiektów technologicznych i infrastrukturalnych. Źródło:ISBnews

FlixMobility GmbH: Spółka-matka globalnych platform mobilnych FlixBus i FlixTrain, ogłosiła ukończenie dofinansowania rundy F współprowadzonej przez TCV i Permirę, dwóch z największych firm kapitałowych, które dofinansowują prywatne i publiczne firmy technologiczne. Firma ogłosiła również uruchomienie w 2020 roku marki FlixCar, mającej oferować usługi carpoolingu, czyli współdzielenia przejazdów samochodowych. Źródło: ISBnews

R22: Norges Bank, który zarządza norweskim rządowym funduszem emerytalnym, zwiększył zaangażowanie w akcje R22 do 5,10% udziału w kapitale zakładowym. Obecnie Norges Band posiada 722 563 akcji spółki. Źródło:spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Medicover Polska, Asseco Poland: Rozpoczęły współpracę nad nowym modelem dostarczania świadczeń zdrowotnych. Jego celem jest budowa platformy, która usprawni komunikację i rozliczenia sieci medycznych z placówkami partnerskimi, podało Asseco. Będzie ona mogła być wykorzystywana również przez inne sieci, które chciałyby podnieść jakość i efektywność świadczonych usług. Źródło: ISBnews

QubicGames: Otrzymał potwierdzenie od Nintendo of America i Nintendo of Europe o ustaleniu daty wprowadzenia do sprzedaży gry "#RaceDieRun" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii na 9 sierpnia 2019 roku, podała spółka. Gra dostępna będzie w przedsprzedaży od 1 sierpnia 2019 roku. QubicGames otrzymał potwierdzenie od Nintendo of America i Nintendo of Europe o ustaleniu daty wprowadzenia do sprzedaży gry "Wreckin' Ball Adventure" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii na 2 sierpnia 2019 roku, podała spółka. Źródło:ISBnews

UF Games: Spółka powiązana z Ultimate Games - zawarła z PlayWay i osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą umowę na wykonanie portu i wydanie gry "Uboat" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka.Źródło:ISBnews

Ultimate Games: Zawarł zlecenie z Art Games Studio, jako licencjodawcy, na podstawie którego uzyskał licencję do wydania gry "Alchemist Simulator" na PC, podała spółka. Źródło:ISBnews

Art Games Studio: Ze względu na duże zainteresowanie grą Alchemist Simulator, podjęło decyzję o rozpoczęciu produkcji pełnej wersji gry na PC, podała spółka. Źródło:ISBnews

Bloober Team: Zawarł umowę z Circle Entertainment z siedzibą w Chinach na wydanie, marketing i dystrybucję gry >observer_ w wersji na platformę Nintendo Switch na rynku azjatyckim, podała spółka. Bloober Team zawarł z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości (MCP) umowę w przedmiocie dofinansowania wartego 151 869 zł projektu pn. "Wzrost konkurencyjności spółki Bloober Team S.A. poprzez aktywność na rynku japońskim i rosyjskim" kwotą do 74 980 zł, podała spółka. Źródło:ISBnews

Artifex Mundi: Zdecydowało o rozpoczęciu dziś kampanii promocyjno-marketingowej gry "Hot Shot Burn" oraz o ustaleniu daty premiery na 15 sierpnia 2019 r., podała spółka. W tym terminie gra zostanie wydana w formule wczesnego dostępu (tzw. early access) w wersji na platformę PC za pośrednictwem platformy Steam. Gra będzie komercjalizowana w modelu premium. Źródło: ISBnews

UPC Polska: Wprowadziło ofertę konwergentną, dzięki czemu zaoferuje klientom internet światłowodowy, usługi mobilne i telewizję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Podała Datę premiery gry "Catch a Duck" na Nintendo Switch 29 lipca. Ultimate Games rozpoczął sprzedaż gry "Professional Fishing Mobile" (iOS) w sklepie App Store, podała spółka. Źródło: ISBnews

No Gravity Games: Data premiery gry "Wreckin' Ball Adventures" na komputery PC została ustalona na na 2 sierpnia, podało. Źródło: ISBnews

Barracuda Networks, Inc: Dostawca chmurowych rozwiązań zabezpieczających, poinformował o dwóch nowych funkcjach Barracuda CloudGen Firewall, które zapewniają poprawę łączności z usługą Office 365 i chmurą Microsoft Azure. W szczególności nowa funkcja CloudGen Firewall, która wymusza zasady lokalnego wydzielania ruchu (local breakout) w wirtualnej sieci WAN Microsoft Azure, pozwala klientom firmy Barracuda zoptymalizować korzystanie z usługi Office 365 przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa i obniżeniu kosztów łączności sieciowej. Źródło: spółka

PKP Intercity: Ponad 200 tysięcy podróżnych skorzystało z Wi-Fi w pociągach Pendolino. W czerwcu użytkownicy pobierali średnio 621 GB danych dziennie. Podróżni korzystają z bezprzewodowego internetu średnio przez nieco ponad dwie godziny. Źródło: spółka

Cyfrowy Polsat: Startuje nowa usługa, telewizja internetowa OTT, która umożliwia odbiór kanałów telewizyjnych przez Internet od dowolnego dostawcy (po Wi-Fi lub kablu). Jeżeli klienci mają w domu jakikolwiek Internet, od dowolnego dostawcy, teraz mogą mieć telewizję Cyfrowego Polsatu - wszystko co chcą, z pakietami, jakie chcą i bez stałego abonamentu, a dekoder mogą podłączyć czy to do kabla, czy przez Wi-Fi. Źródło: spółka

OKI Europe Ltd: Ogłosił uruchomienie nowego pakietu oprogramowania Sendys Explorer. Źródło: spółka

Comarch: La Redoute - francuski sklep z markową odzieżą - zdecydował się na platformę EDI, czyli rozwiązanie, które optymalizuje procesy w łańcuchu dostaw realizowane w modelu droppshipping, szczególnie popularnym w e-commerce. Źródło: spółka

Amazon: Zwiększa inwestycje w Polsce i otwiera nowe centrum logistyczne w Okmianach k. Bolesławca. Amazon ogłosił dziś plany otwarcia nowego centrum logistyki o powierzchni ponad 60 000 m2 w Okmianach, k. Bolesławca. Trzecia inwestycja Amazon na Dolnym Śląsku przyniesie ponad 1000 nowych, stałych miejsc pracy w regionie i pomoże zaspokoić rosnący popyt polskich i europejskich klientów na usługi firmy. Centrum, które zostanie wyposażone w najnowsze technologie, będzie odbierać produkty od sprzedawców i dostawców Amazon, a następnie dystrybuować je do centrów e-commerce Amazon. Źródło: spółka

Mediakom: Złożył zawiadomienie do UOKiK w sprawie podwyżek opłat licencyjnych za kanały TV CPS. Źródło: Trigon

Cyfrowy Polsat: Włącza mecze Ekstraklasy do oferty TV. Źródło: Trigon

Uber: Użytkownicy aplikacji będą mogli wypożyczać hulajnogi Lime w trzech polskich miastach: Warszawie, Wrocławiu oraz Poznaniu. Źródło: spółka

Spółdzielczy Bank Rozwoju (SBR Bank): Z siedzibą w Szepietowie jako pierwszy bank spółdzielczy z Grupy BPS podpisał umowę z Atende na wdrożenie trwałego nośnika w oparciu o blockchain. To już drugi, po Banku Spółdzielczym w Toruniu z grupy SGB, lokalny bank w Polsce, który podjął decyzję o wykorzystaniu innowacyjnej technologii. Źródło:spółka

11bit studios: Zapowiedział wydanie DLC do gry Moonlighter - Between Dimensional 23 lipca 2019. Źródło: Trigon

Huawei: Użytkownicy smartfonów i tabletów mogą wykupić roczny pakiet 50 GB na przechowywanie danych (np.: zdjęć lub filmów) w mobilnej chmurze Huawei z 20% zniżką. Cena pakietu w wakacyjnej promocji wynosi teraz 38,30 złotych, co oznacza miesięczny koszt usługi na poziomie zaledwie 3,20 złotych. Oferta obowiązuje do 31 lipca i została przygotowana specjalnie na okres wakacyjny, kiedy rośnie częstotliwość wykonywania zdjęć za pomocą urządzeń mobilnych. Źródło: spółka

Cyfrowy Posat: Abonenci platformy Cyfrowego Polsatu, przez co najmniej dwa najbliższe sezony, będą mieli możliwość oglądania wszystkich spotkań PKO Ekstraklasy w uruchomionych przez platformę nc+ dwóch nowych kanałach. Dzięki umowie zawartej między Cyfrowym Polsatem a nadawcą miliony abonentów Cyfrowego Polsatu będą mieli dostęp do najważniejszych dla polskiego kibica rozgrywek klubowych. Źródło: spółka

STX Next: Software house specjalizujący się w języku Python, przeprowadził się do nowego biura w Poznaniu. Siedziba zlokalizowana jest na Starym Mieście, przy ulicy Mostowej. Źródło: spółka

Immersion: Pół wieku po wylądowaniu człowieka na Księżycu stworzył aplikację AR (rozszerzonej rzeczywistości) "Apollo's Moon Shot" przybliżającą misję Apollo 11, a dzięki współpracy z NASA jest to najbardziej rzeczywisty obraz Srebrnego Globu, jakiego możemy doświadczyć zza ekranu telefonu. Źródło: spółka

Oppo: Globalny producent smartfonów ogłosił rozpoczęcie budowy nowego centrum R&D w miejscowości Chang'an, leżącej na terenach chińskiej prowincji Guangdong. Inwestycja to kolejny krok marki w stronę zwiększenia jej potencjału badawczo-rozwojowego. Źródło: spółka

Fiat: W Polsce jest już dostępny najwyższy model hulajnogi F500-F85. Źródło: spółka

Lab Innovation Group: Zrealizował drugą rundę konkursu startupowego Xcite organizowanego przez 360 Lab Innovation Group. Pięć zwycięskich biznesów - z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Danii/Stanów Zjednoczonych i Holandii - czeka zastrzyk kapitału w wysokości 100 tys. euro i udział w programie akceleratora przedsiębiorczości, odbywającym się w austriackim Graz i w San Francisco. Źródło: spółka

SingularityU Poland Global Impact Challenge 2019: Rusza polska edycja konkursu dla założycieli startupów i młodych innowatorów Global Impact Challenge, który wyłoni najbardziej innowacyjne projekty pomagające w rozwiązaniu problemów cywilizacyjnych świata. Źródło: spółka

TransferGo: Badanie ,,Perspektywy emigracji wśród młodego pokolenia" sprawdzało jakie plany mają młodzi Polacy w kwestii podjęcia pracy zarobkowej za granicą. Co drugi młody Polak planuje przesyłać pieniądze do domu - do partnera lub partnerki (35,5%) albo do innych członków rodziny (25%). Cały czas najbardziej powszechną metodą są zwykłe przelewy bankowe na konto - wskazane przez 51,7% pytanych. Niemniej jednak już prawie co piąty respondent decyduje się na skorzystanie ze specjalnych aplikacji mobilnych, takich jak np. TransferGo. Co ciekawe, połowa badanych deklaruje, że zarobione za granicą pieniądze będą stanowiły znaczącą część domowego budżetu. Co czwarty ankietowany uważa, że będzie to ponad 70% budżetu rodziny. Źródło: spółka

Zortrax: Dzięki drukowi 3D powstał pierwszy polski motocykl elektryczny. Stworzył je Piotr Krzyczkowski. Przekonało do projektu inwestorów i ułatwiło pozyskanie funduszy na realizację całego przedsięwzięcia. Falectra to pierwsza polska marka motocykli elektrycznych, która trafi na polskie ulice już w przyszłym roku. Koszt przejechania 100 km jest mniejszy niż 1 zł. ,,Sam, ,,wirtualny projekt" nie jest już wystarczającym argumentem dla partnerów i inwestorów. Musieliśmy pokazać w pełni działający prototyp. Jednak już samo wykonanie z laminatu paneli tworzących zabudowę pojazdu był wyceniane od 150 do 200 tys. zł. Ta kwota zdecydowanie przewyższała nasz budżet. Wtedy zaczęliśmy myśleć o druku 3D. W ramach współpracy z firmą Zortrax, części niezbędne do powstania prototypu powstały na ich drukarkach, przez co koszt całego procesu był prawie 7 razy niższy, a my mogliśmy pokazać funkcjonalny motocykl" - mówi Piotr Krzyczkowski, właściciel Falectry. Źródło: spółka

Raport: Badanie, przeprowadzone w ramach europejskiego projektu SHERPA, wskazuje, że cyberprzestępcy skupiają się głównie na manipulowaniu już istniejącymi systemami sztucznej inteligencji. Celem atakujących są rozwiązania AI wykorzystywane m.in. przez wyszukiwarki internetowe, media społecznościowe oraz strony zawierające rekomendacje. Sztuczna inteligencja może służyć do niszczenia reputacji firm, wywierania wpływu na światową politykę i opinie użytkowników, a nawet przejmowania kontroli nad domowymi urządzeniami. Źródło: spółka

Philips: Wprowadza na rynek telewizorów serię Performance. Trzy warianty LED (7304, 7334 i 7354) zostały wyposażone w technologie zapewniające najwyższą jakość obrazu i dźwięku. Wybór ułatwia szeroki wachlarz rozmiarów od 43 do nawet 75 cali. Źródło: spółka

