Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

IT: Biurokracja, zastane kody i przestarzałe systemy stoją na drodze modernizacji pracy IT, wskazuje ankieta F5 Networks z DevOpsDays Amsterdam. Największe bolączki działów IT w automatyzacji prac stanowi przerost formalności, przejęte po dawnych zespołach kody oraz anachroniczne systemy. Eksperci DevOps, Ops oraz innych dziedzin IT, wskazali je w ankiecie przeprowadzonej przez F5 Networks, jako główne przeszkody w skutecznym wdrażaniu metodologii DevOps w organizacjach. Najwięcej trudności nowe metodologie IT spotykają tam, gdzie konieczne są biurokratyczne zmiany - w systemach, obsłudze procesów manualnych itp. Twierdzi tak aż 40% ankietowanych. 25% z nich poważnym problemem określa stare kody, zaś 21% identyfikuje przeszkody w niezgodności środowisk produkcyjnych. Jedynie dla 14% ekspertów IT wyzwanie stanowi monitoring wydajności aplikacji. ,,DevOps odgrywa znacznie większą rolę niż kiedykolwiek wcześniej" - powiedział Rodrigo Albuquerque, DevOps Solution Developer w F5 Networks. ,,Dzieje się tak,

ponieważ łączenie funkcji deweloperskich i operacyjnych zwiększa efektywność dostarczania aplikacji. Metodologia DevOps steruje też wydajnością poprzez optymalizację procesów, usuwanie silosów, korzystanie z narzędzi automatyzacji, standaryzacji platform - tworzy silną kulturę współpracy. Ponieważ w wielu organizacjach jest to nowe podejście - nie dziwi fakt, że niedostosowana biurokracja czy starsze systemy stanowią tak duży problem". Źródło:spółka

Telekomy: W ocenie Ipopemy, rynek zbyt optymistycznie podszedł do ostatnich podwyżek cen we flagowych ofertach mobilnych (co było najbardziej widoczne w przypadku Play Communications). Uważa, że rynek nie doszacował kwestii braku wprowadzenia efektywnych podwyżek cen zarówno w ofertach pre-paid, jak i submarkach (zdaniem brokera ostatni ruch Orange Polska w ofertach pre-paid nie był bezpośrednim podniesieniem cen). Operatorzy mobilni mogą być niechętni wprowadzaniu znaczących podwyżek cen w ofertach pre-paid w najbliższej przyszłości z uwagi na ograniczone pole manewru na wypadek, gdyby zaszła potrzeba odwrócenia tej decyzji. Bez podwyżek cen zarówno w ofertach pre-paid, jak i w submarkach, potencjalne kolejne podwyżki w ofertach flagowych będą wyłącznie zmniejszały potencjalne pozytywne efekty wynikające z tych podwyżek. W naszym podstawowym scenariuszu nie zakładamy kolejnych podwyżek cen we flagowych ofertach mobilnych i oczekujemy, że już wprowadzone (lub ogłoszone) podwyżki znajdą odzwierciedlenie w

wyższych przychodach z 67% efektywnością.

Zwrot do konwergencji: Wraz z krokiem Play'a w kierunku usług wiązanych oraz startem operatora wirtualnego w UPC Polska, w 2020 roku wszyscy czterej operatorzy mobilni oraz największy operator kablowy będą mieli w swojej aktywnej ofercie usługi wiązane. W tym otoczeniu spodziewamy się, że operatorzy skupiając się na akwizycji klienta, jego retencji i dosprzedaży kolejnych usług (nie tylko telekomunikacyjnych) nie zmniejszą poziomu konkurencji pomiędzy sobą, wskazuje broker.

Częstotliwości 5G: Zdaniem Ipopemy wybranie aukcji jako modelu dystrybucji pasma 3,6-3,8 GHz (nasz bazowy scenariusz) może wywołać znaczące zwiększenie oczekiwań rynkowych odnośnie potencjalnego kosztu częstotliwości 5G dla polskich operatorów telekomunikacyjnych. Po doniesieniach prasowych o zainteresowaniu Ministerstwa Finansów modelem dystrybucji częstotliwości 5G w sierpniu 2019 spodziewamy się decyzji UKE odnośnie wyboru modelu. Pomimo zmniejszenia naszych oczekiwań do 12,2 mld złotych z 12,8 mld złotych pozostajemy negatywni w stosunku do łącznego kosztu częstotliwości pod 5G. Broker zakłada dystrybucję pasma 3,6-3,8 GHz w 2020 roku za 5,6 mld złotych oraz pasma 700 MHz w 2021 roku za 6,6 mld zł (ze zróżnicowanymi kosztami dla operatorów zamiast jednakowych płatności oczekiwanych wcześniej). Źródło: spółka

e-commerce: Trzech na czterech przedstawicieli tzw. pokolenia milenialsów robi zakupy w internecie, wynika z badania przeprowadzonego przez Kantar TNS na zlecenie Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) i Związku Banków Polskich (ZBP). Wśród młodszego pokolenia, tzw. pokolenia Z, jest 67% klientów e-sklepów, z kolei wśród 40-latków (pokolenie X) w sieci kupuje co druga osoba (50%). Źródło: ISBnews

Marketing: Jak wynika z Polskiego badania ,,CMO Survey" przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte, dla 77 proc. szefów marketingu firm w Polsce priorytetem jest pozycjonowanie i strategia marki. Z kolei w znacznie mniejszym zakresie skupiają się oni na analityce danych i pogłębianiu wiedzy o klientach. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy ponad połowa badanych wskazuje brak procesów lub odpowiednich narzędzi. Z kolei co ósmy ekspert marketingu nie posiada wiedzy na temat analityki danych. Na pozycję marketingu w firmie wpływa też nieustanna rywalizacja z działami sprzedaży. Źródło: spółka

Cloud: 74% firm dokonało migracji aplikacji do chmury publicznej, a następnie zdecydowało się przenieść ją z powrotem do infrastruktury lokalnej lub prywatnej chmury - wynika z badania przeprowadzonego przez agencję IHS Markit na zlecenie firmy Fortinet. Menedżerowie cały czas szukają najlepszej oferty zasobów IT w chmurze, a także próbują modyfikować swoje modele biznesowe w celu dostosowania ich do nowych realiów. Źródło: spółka

Cyfryzacja: Nie szkodzi polskiemu rynkowi druku. Drukarki 3D przyszłością branży. Pomimo powszechnej digitalizacji oraz sporym wahnięciom sprzedaży urządzeń drukujących, polski rynek druku nie musi bać się o swoją przyszłość. W najbliższych latach motorem napędowym dla tego segmentu będą rozwój druku przestrzennego oraz nowe modele oferowanych przez producentów rozwiązań. A to spowoduje wzrost wartości tego rynku w kraju - ocenia w najnowszym raporcie branżowym Związek Cyfrowa Polska.

E-sport: Miniony rok to na rynku esportu dynamiczne zmiany i rozwój. Powstawały nowe stowarzyszenia i systemy ligowe, do gry - zwłaszcza jako sponsorzy czy partnerzy handlowi - wchodzili nowi gracze. Także za sprawą licznych globalnych fuzji i przejęć europejski rynek esportu osiągnął rekordowy poziom. Autorzy raportu firmy doradczej Deloitte ,,Let's Play! The European esports market" obliczyli, że od 2016 roku rocznie rynek esportu rośnie średnio o 24 proc. Widownia rozgrywek esportowych urosła w tym czasie o 19 milionów. Aby ten trend się utrzymał nowo utworzone ligi muszą odnieść sukces, a już istniejące turnieje dotrzeć do nowych odbiorców. Źródło: spółka

Cyfryzacja:Jak wynika z najnowszego raportu firmy VMware, że ponad 66 proc. pracowników w Europie przyznaje, iż swoboda wyboru cyfrowych narzędzi pracy ma wpływ na decyzję o podjęciu pracy u danego przedsiębiorcy. W Polsce ponad 75 proc. pracowników uzależnia ten wybór od poziomu cyfrowej wolności, co stanowi wynik średnio o 15 pkt proc. wyższy niż w Niemczech, Francji czy Wlk. Brytanii. W całym regionie 70 proc. pracowników uważa, że ich obecni pracodawcy powinni bardziej skupić się na rozwoju ich cyfrowych doświadczeń. Źródło: spółka

E-sprzedaż: Jak wynika z danych Gartnera, do 2020 r. ponad 50% średnich i dużych przedsiębiorstw wdroży chatboty produktowe. Oznacza to, że użytkownicy Internetu będą coraz częściej wchodzić w interakcje z komputerem, a nie pracownikiem biura obsługi klienta, aby rozwiązać dany problem lub zadać pytanie. Ponadto analitycy przewidują, że w biznesie do 2022 r. 70% tzw. białych kołnierzyków, czyli pracowników niezajmujących się pracą fizyczną będzie na co dzień korzystało z platform służących do komunikacji. Zdaniem ekspertów SAS o tym czy chatboty zastąpią konsultantów zdecyduje nie tyle biznes, co klienci. ,,O formie kontaktu z firmą decyduje sam klient. ,,Biznes musi się dostosować do jego oczekiwań i oferować różne formy interakcji. Inwestycja w chatboty może przyczynić się do odciążenia działu obsługi klienta, ale nie sprawi, że biznes będzie mógł z niego zrezygnować - zaznacza Miłosz Trawczyński, Business Consulting Manager w SAS Polska. Źródło: spółka

Play: Zakłada, że wspólnie z 3S sieć szkieletowa operatora zostanie docelowo w "znakomitej większości" oparta o światłowód, poinformował CTO Play Michał Ziółkowski. Play ma 7 382 stacji na koniec I półrocza, wobec 7 003 rok wcześniej, poinformował CTO Play Michał Ziółkowski. Play podtrzymuje cel łącznie 9 500 stacji swojej sieci na koniec 2021 roku, poinformował CTO Play Michał Ziółkowski. Źródło: ISBnews

Play: Ookla, firma specjalizująca się w pomiarach prędkości łącza internetowego, twórca strony oraz aplikacji speedtest.net przyznała operatorowi nagrodę dla Najszybszej Sieci Mobilnej w Polsce. Źródło: spółka

Vigo System: Odnotował 6,08 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 7,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Kino Polska TV: Odnotowało 6,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 32,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

GPW: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dofinansowanie z funduszy unijnych na prace badawczo-rozwojowe związane z budową systemu GPW Data, podała giełda. Budżet projektu szacowany jest na około 8,3 mln zł, z czego 4,2 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania przez NCBR. Wdrożenie projektu planowane jest na drugą połowę 2021 r. Źródło: ISBnews

T-Mobile Polska: Podpisał pierwszą umowę dotyczącą budowy rozwiązań inteligentnych dla miast w obszarze waste management, podała spółka. Firma pozyskała zamówienie publiczne na inteligentny system zarządzania odpadami, klientem jest Miejski Zakład Usług Komunalnych w Wałbrzychu. Źródło: ISBnews

Totalizator Sportowy: Przychody jedynego w Polsce legalnego kasyna internetowego TotalCasino, powinny przekroczyć 3,8 mld zł w 2019 roku, poinformował ISBnews prezes spółki Olgierd Cieślik. W ciągu dwóch lat spółka liczy na co najmniej podwojenie tej wartości. Źródło: ISBnews

Asbisc Enterprises: Wypracował według wstępnych danych skonsolidowane przychody na poziomie ok. 138 mln USD w lipcu br. wobec 158 mln USD w lipcu 2018 r., podała spółka. Przychody ASBIS są zgodne z oczekiwaniami firmy. Źródło:ISBnews

Daimler AG Mercedes-Benz Energy GmbH, Beijing Electric Vehicle BAIC: Zawarły umowę o współpracy na rzecz rozwoju. Cel: stworzenie w Chinach systemów magazynowania energii pochodzącej z ,,drugiego życia" akumulatorów. Partnerstwo ma pozwolić na konsolidację wiedzy i zasobów związanych z łańcuchem wartości samochodowych akumulatorów, a jednocześnie - stanowić punkt wyjścia dla rozwoju zrównoważonych źródeł energii odnawialnej. Mercedes-Benz Energy i Beijing Electric Vehicle planują wspólnie uruchomić pierwszy magazynu energii z ,,drugiego życia" w Pekinie; będzie on wykorzystywać akumulatory wycofanych z użytku aut elektrycznych BJEV. Projekt ten posłuży jako podstawa dla innych rodzajów współpracy. Źródło: spółka

Netia: Odnotowała 15,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 11,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Netia liczy na "wymiernie lepsze" kolejne kwartały, wynika z wypowiedzi prezesa Andrzeja Abramczuka. Źródło: ISBnews

Mintos: Osiągnął kwotę 3 mld euro środków zainwestowanych za jej pośrednictwem, podała spółka. Próg ten został osiągnięty w ciągu czterech miesięcy od chwili, gdy spółka ogłosiła przekroczenie 2 mld euro w inwestycjach na platformie, podkreślono. Źródło: ISBnews

T-Bull: Miał 4,5 mln pobrań gier w lipcu 2019 r. Wyniki utrzymują podobny poziom jak w czerwcu i przekładają się na łączną skumulowaną liczbę pobrań w wysokości 421,5 mln, podała spółka. Źródło: ISBnews

OPPO: W ramach globalnej integracji firma tworzy nowe struktury na najwyższych szczeblach zarządu i powołuje ekspertów w swojej dziedzinie, którzy przyczynili się do ukształtowania silnej pozycji marki na rynkach azjatyckich, na stanowiska: Wiceprezesa i Prezesa ds. Globalnej Sprzedaży - Alena Wu oraz Wiceprezesa i Prezesa ds. Globalnego Marketingu - Briana Shen. Źródło: spółka

TCL: Producent elektroniki użytkowej i jeden z dwóch największych na świecie producentów odbiorników telewizyjnych, pokaże po raz pierwszy na międzynarodowej imprezie pełen asortyment swoich innowacyjnych rozwiązań i inteligentnych produktów. Prezentacja będzie miała miejsce na targach elektroniki użytkowej IFA, odbywających się od 6 do 11 września br. w Berlinie. Poszerzony asortyment kategorii produktowych obejmuje: telewizory, produkty audio, smartfony i wybrane urządzenia dla domu. Źródło: spółka

Yieldbird: Robert Larsson objął stanowisko Chief Revenue Officer spółki należącej do Grupy Agora. Źródło: ISBnews

Bank Pekao: Banki muszą podążać za postępującymi zmianami, a kluczem do sukcesu są transformacja cyfrowa oraz inwestycje w nowe technologie, ocenił prezes Michał Krupiński w wywiadzie dla chińskiej agencji informacyjnej Xinhua. Jego zdaniem, polskie firmy powinny współdziałać z Chinami, mogą też wyciągnąć liczne wnioski z rozwoju gospodarki cyfrowej Państwa Środka. Źródło: ISBnews

Grupa Lenovo: Przychody za pierwszy kwartał sięgnęły 12,5 mld USD, kontynuując wzrost już ósmy kwartał z rzędu. Dochód przed opodatkowaniem w ujęciu rok do roku zwiększył się ponad dwukrotnie -- o 127 mln USD -- i wyniósł 240 mln USD. Ponad dwa razy, o 85 mln USD, zwiększył się także dochód netto i wyniósł 162 mln USD. Podstawowy zysk na akcję w pierwszym kwartale roku finansowego wyniósł 1,37 centa USA czyli 10,74 centa hongkońskiego. Źródło: spółka

TransferGo: Platforma do przelewów międzynarodowych, podsumowała pierwsze półrocze 2019 r. Fintech kontynuuje dobrą passę przebijając zeszłoroczny wynik i zbliża się do progu 1,5 mln. wykonanych przelewów. Tym samym przychody firmy przekroczyły w ubiegłym półroczu 5 mln funtów. Przelewy do Polski stanowią ok. 14% całego wolumenu, a do tej pory platforma zanotowała ich ponad 200 tys. Przepływy pieniężne wyniosły globalnie ponad 460 mln funtów, prawie doganiając wartość z zeszłego roku. ,,Pierwsza połowa 2019 roku napawa nas dumą i optymizmem przed kolejnymi sześcioma miesiącami. Wyniki zarówno globalne, jak i lokalne, wykazują znaczną tendencję wzrostową.

Polski korytarz stanowi dla nas istotną część biznesu i już w tym momencie jego wyniki są ponadprzeciętne. Przepływy do Polski wyniosły aż 25% wartości globalnej." - mówi Daumantas Dvilinskas, prezes i współzałożyciel TransferGo. Wzrosła również liczba nowych użytkowników TransferGo - wyniosła ona prawie 270 tys. osób.Źródło: spółka

7Levels: Na targach Gamescom po raz pierwszy udostępniło grywalną wersję Jet Kave Adventure. W ramach przygotowań do nadchodzącej premiery, produkcja zostanie także zaprezentowana graczom oraz dziennikarzom na zbliżających się targach PAX WEST w Seattle. Podczas Gamescomu mamy ze sobą w pełni grywalną wersję Jet Kave Adventure. Dzięki temu każdy, kto odwiedzi nasze stoisko w strefie biznesowej może sam sprawdzić grę i przekonać się o tym, jak bardzo jest wciągająca. Gra dostępna jest zarówno na urządzeniu podłączonym do dużego TV, jak i trybie konsoli przenośnej. - ujawnia wiceprezes 7Levels, Krzysztof Król. Źródło: spółka

Creepy Jar: Ocenia, że gra ,,Green Hell" budzi ogromne zainteresowanie na Gamescom w Kolonii. ,,Podczas targów po raz pierwszy prezentujemy graczom fragment trybu fabularnego i obserwujemy, że wszystkim podoba się klimat oraz sposób w jaki poprowadzona jest narracja. Nasze stoisko budzi ogromne zainteresowanie, gra u nas kilkaset osób dziennie. Cieszymy się z liczby odwiedzających, napawa nas optymizmem w związku ze zbliżającą się premierą. Dodatkowo dzięki obserwacji na żywo z czym gracze sobie radzą dobrze, a z czym gorzej możemy jeszcze wprowadzić ostatnie poprawki, tak żeby w dniu premiery dostarczyć odbiorcom produkt o jeszcze wyższej jakości" - komentuje prezes Krzysztof Kwiatek. Źródło: spółka

CD Projekt: Zapowiedział upublicznienie fragmentu gameplay Cyberpunk 2077 z Gamescom 30 września. Źródło: Trigon

Comarch: Wartość usług świadczonych dla ZUS wzrosła prawie dwukrotnie q/q, na horyzoncie prace przy KSI2 - PB. Źródło: Trigon

Huawei: Radosław Kędzia objął stanowisko wiceprezesa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajach nordyckich. Huawei P30 Pro to kolejny flagowy model producenta, uznany przez Europejskie Stowarzyszenie Obrazu i Dźwięku (EISA) za ,,Najlepszy Smartfon".W zeszłorocznej edycji nagród (sezon 2018-2019), zwycięzcą tej kategorii został Huawei P20 Pro. Nagrody EISA są uznawane za jedne z najbardziej prestiżowych w branży - są przyznawane przez przedstawicieli 55 najbardziej cenionych na świecie magazynów zajmujących się elektroniką użytkową. Źródło: spółka

Empik Bilety, Going: Planują sprzedać ponad 1 mln biletów o łącznej wartości 74 mln zł do końca 2019 r., podały spółki. Połączenie platform sprzedażowych Empik Bilety i Going. w jeden spójny ekosystem zaowocowało powstaniem oferty sprzedaży biletów w modelu 360 stopni, która obejmuje swoim zasięgiem 17 mln odbiorców i ponad 5 tysięcy wydarzeń dziennie. Grupa Empik wprowadza usługę subskrypcyjną Empik Premium, podała spółka. Uczestnicy Empik Premium będą korzystali m.in. ze specjalnych cen we wszystkich kanałach sprzedaży. Źródło: ISBnews

Total Casino: Internetowe kasyno Totalizatora Sportowego posiada ponad 64 tys. klientów. Suma wniesionych stawek w tym okresie przekroczyła 2,3 mld zł, a ponad 2,2 mld zł wróciło do graczy w postaci wygranych, od których nie muszą płacić podatku. ,,Wdrożenie Total Casino było ogromnym wyzwaniem oraz ważnym krokiem w realizacji planów Totalizatora Sportowego związanych z wejściem w nowe obszary rynku. Po kilku miesiącach działalności w tym segmencie widzimy, że zarówno zainteresowanie graczy, jak i wyniki finansowe, w tym wpływy do budżetu państwa, nie tylko spełniły nasze oczekiwania, ale są lepsze niż zakładaliśmy - oświadczył Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego. Olgierd Cieślik dodał, że wyniki kasyna potwierdzają, że przyjęty model biznesowy, który z jednej strony oferuje klientom usługę na jak najwyższym poziomie, z drugiej, wprowadza mechanizmy odpowiedzialnej gry o światowym standardzie, sprawdza się i jest odpowiedzią na wymogi ustawodawcy. Źródło: spółka

Brown-Forman: Biba Konieczna-Sano została nowym dyrektorem generalnym w Polsce. Źródło: spółka

Asseco Poland: Spółka nie ma problemu z portfelem zamówień od administracji publicznej - wywiad. Źródło: Trigon

Shoper: Rok temu dostawca oprogramowania e-commerce, ogłosił, że nie będzie go już oferował w formie licencji samodzielnej, czyli utrzymywanego na własnej infrastrukturze, a skupi się na swym podstawowym produkcie - sklepie w chmurze obliczeniowej (SaaS). Od tego czasu znacząca większość sklepów internetowych dokonała migracji do nowego środowiska. Co ósmy wybrał pakiet Shoper Premium. ,,Jeszcze rok temu 88 proc. sklepów działających na licencji samodzielnej nie pracowało na aktualnym oprogramowaniu. Korzystały z aż 74 różnych jego wersji. Wiele z nich nie posiadało najnowszych funkcji i rozwiązań dla e-commerce Wprowadzone ostatnio przez nas nowości, jak dodanie płatności Google Pay czy lepsza wyszukiwarka produktów zmotywowały kolejnych właścicieli do przeniesienia się w chmurę obliczeniową ,, zauważa Artur Halik Manager Działu Sprzedaży w Shoper. Źródło: spółka

TenderHut: W 2018 roku wypracował skonsolidowane przychody na poziomie 23,7 mln zł, co stanowi wzrost o 47% w stosunku do poprzedniego roku. Spółka odnotowała także wzrost skonsolidowanego zysku netto, który wyniósł 1,77 mln zł (zmiana: 72%). Natomiast na skonsolidowanym wyniku EBITDA firma uzyskała zmianę na poziomie 98% - wzrósł on do 2,47 mln zł. "W tym roku pragniemy skupić się na optymalizacji portfela produktowego, a w szczególności na produktach Zonifero i Holo4Labs, zmianach organizacyjnych porządkujących naszą wewnętrzną strukturę, a także na konsekwentnej kontroli kosztów " - powiedział prezes Robert Strzelecki. Źródło: spółka

P4: Operator sieci Play, w 100% zależny od Play Communications - zawarł przyrzeczoną umowę nabycia w związku z procesem nabycia wszystkich akcji spółki 3S i pośredniego nabycia wszystkich akcji we wszystkich spółkach zależnych od 3S, podał operator. Wszystkie warunki zawieszające w związku z transakcją zostały spełnione, a zatem transakcja została zamknięta. Źródło:ISBnews

ITI Neovision: Złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Kino Świat, podał Urząd. Źródło:ISBnews

Legimi: Podjął uchwałę w sprawie emisji od 1 tys. do 2,5 tys. obligacji serii W o łącznej wartości nominalnej od 1 mln zł do 2,5 mln zł, podała spółka. Źródło:ISBnews

Starward Industries: Pozyskało 2,7 mln zł w ramach prywatnej emisji akcji serii G, podała spółka. W najbliższych tygodniach przedstawi szczegóły związane z planowanym wejściem na New Connect. Źródło:ISBnews

Ultimate Games: Zawarł z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą umowę z przekazaniem majątkowych praw autorskich, na mocy której spółka w zamian za cenę określoną w umowie przejęła całość praw do gier "Knight Simulator" oraz "Roman Legionary" w wersji na PC, podała spółka. Źródło:ISBnews

Komputronik: Zarząd zdecydował o podjęciu działań formalnych, które będą zmierzać do umożliwienia ewentualnego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji lub emisję obligacji zamiennych na akcje w ramach kapitału warunkowego, podała spółka. Źródło: ISBnews

FlixBus: Nabył od funduszu private equity Actera Group najbardziej znaną turecką firmę przewozową - Kamil Koç. Umowa wejdzie w życie po zatwierdzeniu przez odpowiednie władze. Tym samym, FlixBus rozpocznie swoją działalność w Turcji, pierwszym azjatyckim państwie w swoim portfolio. Źródło: spółka

Asseco Data Systems: Wprowadza na rynek kompleksową ofertę chmurową pod marką "Cloud by Asseco", poinformował prezes Andrzej Dopierała. Chce wejść do grona liderów w dziedzinie usług cloud w najbliższych latach. Źródło:ISBnews

CD Projekt RED: Gra "Cyberpunk 2077" zostanie wydana w 2020 r. na Google Stadia - platformę umożliwiającą rozgrywkę na szerokiej gamie urządzeń dzięki strumieniowaniu, podała spółka. Gra "Wiedźmin 3: Dziki Gon Edycja Kompletna" na Nintendo Switch ukaże się w dystrybucji cyfrowej oraz pudełkowej 15 października 2019 roku, podał CD Projekt RED. Źródło:ISBnews

T-Mobile Polska: Ponownie zwyciężył w przetargu na świadczenie usług transmisji danych w sieci WAN i dostępu do Internetu dla Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), podał operator. Kontrakt obejmuje obsługę sieci WAN (VPN) urzędu na najbliższe trzy lata. T-Mobile Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego T-Mobile udostępnia ofertę ,,Back to school" obejmującą smartfony, tablety i laptopy w atrakcyjnych cenach z abonamentem komórkowym, internetem mobilnym oraz w ofercie MIX. Źródło: ISBnews

PrimeBit Games: Podpisał list intencyjny, którego przedmiotem jest wyrażenie woli współpracy w zakresie stworzenia zaktualizowanej wersji "Clash" opartej o jej pierwowzór. "Clash" jest turową grą strategiczną wyprodukowaną przez polską firmę Leryx Longsoft i wydaną przez Optimus Pascal w 1998 r. Źródło: ISBnews

Sare: Planuje zmienić nazwę na Digitree Group, podała spółka. Zmiana podyktowana jest intensywnym rozwojem usług grupy w kierunku kompleksowej realizacji działań dla klientów, opartych na digital marketingu. O zmianie nazwy zadecyduje nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki zwołane na 30 września 2019 r. Źródło: ISBnews

SAP Polska: Uruchomił w Polsce program Mode2Garage, mający na celu opracowywanie innowacyjnych rozwiązań usprawniających procesy w firmach, poinformował dyrektor wsparcia sprzedaży SAP Polska Tomasz Niebylski. Źródło: ISBnews

PKN Orlen: Usługa eParagon jest dostępna w ramach ogólnopolskiego pilotażu na wszystkich stacjach własnych, podała spółka. Skorzystać z niej może każdy klient bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego. Projekt jest realizowany we współpracy z Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService - agentem rozliczeniowym obsługującym transakcje z użyciem karty płatniczej w terminalach należących do PKN Orlen - oraz KIR, pełniącym rolę partnera technologicznego. Źródło: ISBnews

InPost: Został partnerem logistycznym w programie Empik Premium, podała spółka. Za opłatą od 6,67 zł do 9,99 zł za miesiąc - w zależności od długości zakupionego abonamentu - kupujący mogą korzystać z darmowego odbioru przesyłek z Paczkomatów oraz kuriera InPost. Źródło:ISBnews

Cofidis: Francuska grupa wchodzi na polski rynek z ofertą leasingu online, podał Carsmile, który dostarczy spółce technologię do obsługi klienta. Wspólne przedsięwzięcie obu firm wypełni lukę technologiczną w leasingu i otworzy nowy segment rynku finansowego w Polsce - LeaseTech. Źródło: ISBnews

Varsav Game Studios, Bigben: Ustaliły datę premiery gry "Bee Simulator" na PC, Xbox One, PlayStation4 i Nintendo Switch na 14 listopada 2019 r., podały spółki. Źródło: ISBnews

Poczta Polska: Wyłoniła dostawcę w przetargu na najem aut o ładowności do 800 kg i dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Jest nim Arval Service Lease Polska, który udostępni pocztowcom 20 Nissanów e-NV200, podała Poczta. Źródło: ISBnews

Ekstraklasa: Uruchomiła własną platformą streamingową OTT (ang. Over The Top), podała spółka. Nowy serwis streamingowy i aplikacja Ekstraklasa.TV ma być źródłem przychodów dla ligi na lata, sposobem dotarcia do kibiców na całym świecie i narzędziem budowania marki. Źródło:ISBnews

XTPL: Licencjonowanie stanie się metodą komercjalizacji technologii na rynku wyświetlaczy do zastosowania w naprawie defektów (ang. open defect repair), podała spółka. Decyzja jest efektem rozmów z partnerami zainteresowanymi nabyciem technologii spółki oraz analiz, potwierdzających zalety zastosowania tego modelu. Źródło:ISBnews

Spotawheel: Firma technologiczna handlująca używanymi samochodami w internecie, zainaugurowała działalność w Polsce, podała spółka. Spotawheel gwarantuje pełną obsługę transakcji, dając do pięciu lat gwarancji na sprzedawane przez siebie używane samochody. Źródło: ISBnews

UPC Polska: Rozszerza zasięg gigabitowego internetu opartego na światłowodach o nowe miasta. Tym razem do grona giga miast dołączają: Ruda Śląska, Tychy, Lubin, Gdynia i Sopot. Oferta internetu 1Gb/s skierowana jest do klientów indywidualnych i biznesowych. Źródło: spółka

Cyfrowy Polsat: Przygotował ofertę specjalną Internetu Domowego LTE już za 25 zł/mies. dla klientów korzystających z telewizji satelitarnej lub telewizji kablowej w technologii IPTV. Źródło: spółka

HP: Podczas targów Gamescom 2019 firma zaprezentowała nowe urządzenia i usługi z serii OMEN oraz Pavilion Gaming, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu graczom jak najlepszych wrażeń podczas gry, niezależnie od poziomu zaawansowania. Źródło:spółka

Intel, ESL: Zorganizują w Pekinie 77. turniej Intel Extreme Masters (IEM). Będzie to świetna okazja aby świętować 10-lecie turnieju. Zawodnicy rywalizować będą o nagrody z łącznej puli wynoszącej 250 000 dolarów. Źródło: spółka

Zalando: Jako jedna z pierwszych firm e-commerce z powodzeniem wdrożyła dyrektywę UE w sprawie cyfrowych usług płatniczych (PSD2). Aby ułatwić klientom przystosowanie się do zmian w procesie płatności, marka przygotowała instruktażowe video, w którym prezentuje nowy sposób autoryzacji. Źródło: spółka

ARP Games: Trzy nowe tytuły prezentuje podczas targów Gamescom w Kolonii w Niemczech należąca do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. spółka ARP Games - jedyny w Polsce akcelerator gier wideo. Wszystkie produkcje wywodzą się z programu wsparcia, realizowanego od 2017 r. w Cieszynie. Jesienią rozpocznie się kolejna edycja. Źródło: spółka

iMad, Digital Care: Poszerzają swoją ofertę produktową o usługi SafeScreen i SafeScreen+, w ramach których klienci zyskują dostęp do aplikacji diagnostycznej, infolinii technicznej oraz mają zagwarantowaną autoryzowaną naprawę w razie uszkodzenia wyświetlacza nawet do kwoty 1500 zł. Źródło: spółka

Fujitsu: Instytut badawczy Gartnera, specjalizujący się m.in. w zagadnieniach związanych z wykorzystaniem technologii w biznesie, w swoim najnowszym raporcie ocenił Fujitsu jako bardzo dobrego dostawcę (Positive vendor rating) w kluczowych kategoriach: produktów i usług, wsparcia i obsługi klienta, struktury cen oraz strategii. Źródło: spółka

Oferteo.pl: 57% firm poszukujących wykonawcy strony www interesuje się przygotowaniem jej wersji na urządzenia mobilne. Źródło: spółka

Intermarché: Rozwija usługę Drive - tym razem sieć wprowadziła ją do sklepu w Gryfinie. Do końca roku to rozwiązanie z zakresu e-commerce będzie dostępne w czterech kolejnych placówkach sieci. Źródło: spółka

SwipBox: Testuje nowe rozwiązanie zewnętrznych automatów do odbioru przesyłek. Pilotażowa usługa została uruchomiona w Danii. Pierwsza sieć SwipBox Infinity jest realizowana w ramach projektu Nearboks, który oznacza ,,skrytki po sąsiedzku". Źródło: spółka

Netia: Wprowadziła nowe oferty światłowodowego dostępu do internetu do 1 Gb/s z TIDAL lub HBO GO w cenie abonamentu i umową na zaledwie 9 miesięcy. Dostępne są też nowe pakiety Internet z TV z dostępem do kanałów premium, transmitujących większość lig piłkarskich (m.in. Polsat Sport Premium, Canal+) w bardzo atrakcyjnej cenie. Źródło: spółka

Cybercom Group: Liczba aplikacji mobilnych w kategorii "zdrowie" podwoiła się w ciągu ostatnich trzech lat i wynosi około 320 tysięcy. Ponad 30 proc. aplikacji pomagających dbać o zdrowie, służy monitorowaniu aktywności fizycznej użytkowników. Źródło: spółka

Samsung: Popularność serii Galaxy Note 10 w Polsce przerosła oczekiwania. Topowa wersja modelu Galaxy Note10+ wyprzedała się w pierwszym tygodniu przedsprzedaży. Samsung Galaxy Note10+ - najnowszy smartfon klasy premium, który zadebiutuje na rynku 23 sierpnia, cieszy się ogromnym zainteresowaniem polskich użytkowników w przedsprzedaży. Rekordową popularność zyskał topowy model Galaxy Note10+ z 512GB pamięci. Zaledwie w pierwszym tygodniu przedsprzedaży model Galaxy Note10+ w wersji 512GB znalazł dużo szersze grono nabywców niż przewidywano, przebijając tym samym sukces poprzednika - Galaxy Note 9. Ewoluująca pojemność miejsca na dane w smartfonach to trend, który nie omija polskiego rynku. Smartfony potrafią zaoferować dziś więcej wbudowanej pamięci niż niejeden dysk SSD w notebookach. Popularność modelu Galaxy Note10+ z 512GB pamięci pokazuje, że pojemność pamięci to istotny aspekt, który bierzemy pod uwagę przy wyborze smartfonu. ,,Tak dobre przyjęcie nowej serii Note w Polsce to dla nas powód do dumy i

dowód na to, że produkty klasy premium cieszą się popularnością na rodzimym rynku. Zainteresowanie modelem Galaxy Note10+ przerosło nasze najśmielsze oczekiwania" - podsumowuje Arkadiusz Wójcik, VP IT&Mobile, Samsung Electronics Polska. Źródło: spółka

Totalizator Sportowy: Wprowadził nowe gry i aplikację mobilną. Polscy gracze po raz pierwszy mogą spróbować swoich sił w znanych na całym świecie grach z kultowymi postaciami z uniwersum DC: Batman, Superman oraz innymi superbohaterami z Ligi Sprawiedliwości. Dostawcą nowych rozwiązań jest Playtech. Źródło: spółka

ITMagination: Przygotowała aplikację wspierającą przygotowanie wariantów taktycznych i budowanie strategii meczów dla piłkarskiej reprezentacji Belgii - numeru jeden w rankingu FIFA. Pod koniec lipca trafiła ona do Królewskiego Belgijskiego Związku Piłki Nożnej. Źródło: spółka

Open Mobi: Marta Zarosa, specjalistka ds. marketingu i biznesu, dołączyła do zespołu agencji. Źródło: spółka

Multimedia Polska: Operator przygotował promocyjną ofertę internetową dla ECOstudentów tj. tych, którzy wyrazili lub wyrażą zgodę na otrzymywanie eFaktury. Już za 35,99 zł miesięcznie studenci otrzymują internet z prędkością 120 Mb/sek, a za 44,90 zł aż 300 Mb/sek. Źródło: spółka

7 Levels: Na targach Gamescom po raz pierwszy udostępniło grywalną wersję JET KAVE ADVENTURE. W ramach przygotowań do nadchodzącej premiery, produkcja zostanie także zaprezentowana graczom na zbliżających się targach PAX WEST w Seattle. Źródło: spółka

Cofidis: Francuska grupa wchodzi na polski rynek z ofertą leasingu online. Technologię do obsługi klienta dostarczy polski start up Carsmile. Wspólne przedsięwzięcie obu firm wypełni lukę technologiczną w leasingu i otworzy nowy segment rynku finansowego w Polsce - LeaseTech. Źródło: spółka

So Easy System: Rozpoczęła procedurę uzyskania prestiżowego certyfikatu ATG dla rozwiązań rodziny SO EASY. Certyfikat jest potwierdzeniem spełnienia przez produkty DECALU w technologii SO EASY parametrów techniczno-prawnych wymaganych na rynku belgijskim. Źródło: spółka

Nazwa.pl: Jednym z najskuteczniejszych zabezpieczeń jest DNSSEC, który uniemożliwia podszywanie się pod naszą domenę, a tym samym stronę WWW i konto poczty elektronicznej. Pomimo, że korzyści ze stosowania DNSSEC są niezaprzeczalne, w Polsce z tego zabezpieczenia korzysta jedynie około 500 tysięcy domen, z czego w nazwa.pl obsługiwanych jest ponad 90% z nich. Źródło: spółka

ARP Games: Akcelerator gier wideo założony przez Agencję Rozwoju Przemysłu, Uniwersytet Śląski i Powiat Cieszyński - wystawia trzy gry ,,Weakless" ,,Repressed" podczas tegorocznych targów Gamescom 2019 w Kolonii. Źródło: spółka

1C Entertainment: Zapowiedziała kolejną odsłonę uznanej serii gier strategicznych King's Bounty. Najnowsza produkcja spółki - King's Bounty 2 - to nowe spojrzenie na cykl gier fantasy, rozszerzające taktyczne starcia turowe, dobrze znane fanom serii, o intrygujące elementy RPG. Jako pierwsi King's Bounty 2 zobaczą uczestnicy targów Gamescom 2019 w Kolonii. Źródło: spółka

e-Płatności: Po udanym okresie pilotażowym, rozwiązanie SoftPOS, przy wsparciu Mastercard, dołączy do oferty Fundacji Polska Bezgotówkowa. Oprócz oferty na SoftPOS za 0 zł przez 12 miesięcy, Polskie e-Płatności przekazują przedsiębiorstwom nowoczesny smartfon do używania w ich firmie. Źródło: spółka

Grupa AB: Oferty digital signage monitorów Sharp. Segment DS rozwija się w Grupie AB o kilkadziesiąt procent rocznie, a w ofercie tego największego dystrybutora IT w Polsce i regionie CEE (spółka notowana na GPW) znajduje się już ponad 2000 produktów z omawianego zakresu. Źródło: spółka

Siemens: Utworzony został stażowy zespół wsparcia sprzedaży dla branży Digital Industries wykorzystujący podejście Agile. Zespół został zbudowany w oparciu o zasoby - wiedzę i doświadczenie - nie tylko Siemensa, ale także firm partnerskich, takich jak Brainhint, Efekt-Automatyka, firma szkoleniowa EMT-Systems oraz Grupa CIECH. ,,Misją Siemensa jest automatyzacja i digitalizacja świata wokół nas dzięki innowacyjności i zastosowaniu nowych pomysłów. Zespół wsparcia sprzedaży wykorzystywać będzie zwinne, stosowane m.in. w startupach, metody projektowe polegając na zasobach całej organizacji, jej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu,, mówi Dominika Bettman, prezes Siemens Polska. Źródło: spółka

T-bull: Developer gier mobilnych informuje o kolejnym ważnym kroku w rozwoju swojego najnowszego tytułu. Top Speed 2 swoją premierę miał na początku czerwca tego roku, w tym momencie jest dostępny w Google Play, AppStore oraz od wczoraj na platformie Steam. Źródło: spółka

OPPO: Zaprezentował najnowszy smartfon A1k. Nowy smartfon producenta wyróżnia się 32 GB pamięci wewnętrznej, notchem w kształcie kropli wody oraz niezwykle pojemną baterią 4000 mAh. Źródło: spółka

Linuxpl.com: Firma hostingowa ostrzega - uruchamiasz nową stronę lub sklep internetowy? Upewnij się, że zawarte tam treści wyświetlają się prawidłowo na urządzeniach mobilnych, bo to właśnie wersja mobilna witryny jest od lipca br. automatycznie indeksowana przez wyszukiwarkę Google. Jeśli pojawią się tam błędy, strona nie tylko nie ma co liczyć na wysokie miejsce w wynikach wyszukiwania, ale może nawet w ogóle nie pojawić się w Google -. Źródło: spółka

Zortrax: Wprowadza do swojej oferty kolejne rozwiązania ułatwiające korzystanie z druku 3D. Do materiałów dedykowanych dla drukarki UV LCD Zortrax Inkspire dołączą trzy nowe żywice odlewnicze do zastosowań jubilerskich. Wprowadzono również zmiany w oprogramowaniu Z-SUITE, który otwiera się na zewnętrzne drukarki LCD, a dzięki funkcjom, jakie oferuje, staje się najbardziej kompleksowym oprogramowaniem do zarządzania drukiem 3D dostępnym na rynku dla tego rodzaju drukarek. Skupia w jednym miejscu wszystkie najważniejsze funkcje, jakie oferuje konkurencja. Źródło: spółka

Bloober Team: Otrzymał dofinansowanie w ramach programu Kreatywna Europa w kwocie 150tys. EUR Źródło: Trigon

Forever Entertainment: Ustalił termin premiery gry ,,Omen Exito: Plague" na platformie Nintendo Switch na dzień 28 sierpnia 2019 roku. Źródło: Trigon

OEX E-Business: Operatorem usług logistycznych Harper Hygienics. Współpraca dotyczy kompleksowej obsługi logistycznej i obejmuje między innymi: magazynowanie, kompletację zamówień na terenie Polski i Europy oraz obsługę zwrotów. Źródło: spółka

ApexNet: Firma specjalizująca się w szkoleniach i doradztwie z zakresu zamówień publicznych, do swojej infolinii dodała Voicebota firmy InteliWISE. Źródło: spółka

One More Level: Zaprezentował na Gamescom nową grę "Ghostrunner". Źródło: spółka

Corel: Zaprezentował PaintShop Pro 2020 i PaintShop Pro 2020 Ultimate: zaawansowane pakiety do edycji zdjęć i projektowania graficznego. Zostały one opracowane z myślą o fotografach i twórcach treści, którzy chcą tworzyć imponujące zdjęcia, wyrafinowane kolaże i atrakcyjne projekty. Pakiet PaintShop Pro 2020, dostępny w konkurencyjnej cenie, oferuje kompleksowe narzędzia do edycji zdjęć i projektowania graficznego dla fotografów i twórców treści. Źródło: spółka

Fortinet: Analitycy z laboratorium FortiGuard odkryli w ostatnim czasie niebezpieczne luki w programie Adobe Photoshop oraz trojana zaszytego w plikach Microsoft Word. Cyberprzestępcy mogą wykorzystywać wykryte luki w niezałatanym oprogramowaniu do zdalnych ataków, w trakcie których byliby w stanie uzyskać dostęp do przesyłanych informacji, plików oraz wykonania dowolnego kodu w aplikacji za pomocą spreparowanych plików graficznych U3D. Natomiast trojan Ursnif wykryty w plikach Word służy cyberprzestępcom do wykradania informacji z zainfekowanych urządzeń. Źródło: spółka

