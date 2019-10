Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Telekomunikacja: Wpływy z najbliższej aukcji 5G (pasmo 3,5GHz) w Polsce mogą wynieść około 2 mld zł, wynika z szacunków Haitong Banku. Analitycy nie spodziewają się tak silnej eskalacji cenowej, jaka miała miejsce podczas aukcji 4G, ze względu na wciąż mocno ograniczony potencjał monetyzacji technologii 5G na masową skalę. Zdaniem analityków Haitong Banku, w pierwszej kolejności na 5G zyskają przede wszystkim producenci sprzętu sieciowego i smartfonów. "Nadchodząca aukcja pasma 3,5GHz jest oczekiwana przez telekomy, ponieważ zwiększy pojemność sieci. Natomiast problemem jest fakt dużego rozdrobnienia tego pasma mającego obecnie wiele regionalnych czy nawet lokalnych rezerwacji, które będą sukcesywnie wygasać jeszcze przez kilka lat. Ta ułomność pasma 3,5GHz powinna wpłynąć na oczekiwania cenowe telekomów, które nie powinny być wygórowane. Haitong Bank spodziewa się łącznych wpływów z tej aukcji na poziomie 2 mld zł. To około dwa razy więcej niż obecnie oczekuje UKE. Nie spodziewamy się wielkiego

zainteresowania ze strony operatorów pasmem 26GHz. Oczekujemy, że łączna cena za nie wyniesie około 100 mln zł, czyli 25 mln zł na operatora" - powiedział szef Działu Analiz w Haitong Banku Konrad Księżopolski, cytowany w komunikacie. Źródło: ISBnews

Legislacja: Nowela ustawy Prawo własności przemysłowej została przegłosowana przez Sejm - projekt trafi do Senatu, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Do najważniejszych zmian resort zalicza m.in. doprecyzowanie pojęcia wynalazku, eliminację niejasności dot. ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe dla osób fizycznych i MŚP w początkowej fazie działania. Źródło: ISBnews

Finansowanie: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisał umowę z Ministerstwem Finansów umowę o wartości 350 mln euro o finansowanie w latach 2019-2020 programów badawczych realizowanych przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, podała instytucja. Kredyt EBI jest również objęty gwarancją w ramach programu Komisji Europejskiej dotyczącego innowacji - Horyzont 2020, podała instytucja. Źródło: ISBnews

Inwestycje: Ponad połowa polskich przedsiębiorstw nie rozpoczęła jeszcze wdrażania automatyzacji, choć 46% firm posiada strategię wprowadzania inteligentnej automatyzacji dla całego przedsiębiorstwa. Najwięcej, bo 36% deklaruje, że w ich organizacjach pilotażowo pracuje zaledwie od 1 do 10 robotów, wynika z badania firmy doradczej Deloitte "Automation with intelligence". Źródło: ISBnews

Finanse: Za najbardziej preferowaną formę płatności Polacy uznają płatność kartą, a 8% z nich deklaruje przy tym, że w ogóle nie korzysta z bankomatów i gotówki. Jednocześnie aż 20% Polaków wciąż deklaruje przywiązanie do tradycyjnej gotówki, wynika z badania "Płatności bezgotówkowe oczami Polaków 2019", przeprowadzonego przez pracownię Pollster na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości i opublikowanego przy okazji kolejnej edycji kampanii informacyjnej "Warto Bezgotówkowo". Źródło: ISBnews

Rolnictwo: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) podpisały list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolniczym, podała ARiMR. Źródło: ISBnews

Legislacja: Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizacje ustaw Prawo pocztowe oraz Prawo telekomunikacyjne, podała Kancelaria Prezydenta. Źródło: ISBnews

Technologie: Personalizacja oraz wiarygodność mają największy wpływ na budowanie pozytywnych doświadczeń klientów z bankami. Większość Polaków szybko przyzwyczaiła się do bankowości elektronicznej, ale nadal wielu ma zastrzeżenia do sposobu, w jaki są obsługiwani, wynika z raportu KPMG. Źródło: ISBnews

Robotyzacja: Ludzie bardziej ufają robotom niż swoim przełożonym - to wniosek z drugiego dorocznego badania "AI at Work", które zostało przeprowadzone przez Oracle i Future Workplace, firmę badawczą przygotowującą liderów na rewolucyjne zmiany w dziedzinie rekrutacji, rozwoju zawodowego i zaangażowania pracowników. W badaniu wzięło udział 8 370 pracowników, menedżerów i kierowników działów kadr z 10 krajów. Wynika z niego, że sztuczna inteligencja zmieniła relację między ludźmi i technologią w miejscu pracy, a także rolę działów kadr i ich kierownictwa w przyciąganiu, zatrzymywaniu i rozwoju wykwalifikowanych pracowników. Źródło: spółka

Raport: Według raportu "BIM, współpraca, chmura w polskim budownictwie" na zlecenie Autodesk o 65% wzrósł poziom znajomości, o 72% - adopcji BIM w Polsce w grupie architektów i projektantów. Rośnie też wiedza wśród inwestorów i wykonawców. Inne kluczowe wnioski: Kontakt z BIM i jego wykorzystanie wyraźnie częstsze w gronie firm architektonicznych i projektowych - bardzo duży przyrost w porównaniu z 2015 r.; Wzrost poziomu wiedzy o BIM wśród inwestorów i wykonawców - w opinii architektów; Tworzenie projektów lepszej jakości, redukcja liczby błędów, mniej błędów na etapie realizacji inwestycji, a także lepsza komunikacja i zrozumienie projektu przez wszystkie zaangażowane strony - najczęściej wymieniane korzyści; BIM pozytywnie wpływa na poszczególne etapy procesu inwestycyjnego - najwyżej projekt wykonawczy; BIM obniża koszty inwestycji - największe oszczędności na etapie przedmiarowania i kosztorysowania; Zbyt niskie ceny projektów na polskim rynku, brak wspólnych standardów działania, niska świadomość

korzyści BIM wśród inwestorów oraz ogólnie niski poziom wiedzy - najczęściej wymieniane bariery; Budowanie świadomości inwestorów, opracowanie polskich standardów BIM, dostosowania prawne do nowych rozwiązań - najczęściej wymieniane działania upowszechniające BIM; Wykorzystanie BIM będzie rosło - optymistyczne prognozy; Wykorzystanie chmury i świadomość jej korzyści na początkowym etapie. Źródło: spółka

AI: Ekspansja sztucznej inteligencji to seria etapów, przez które musi przejść nauka, jak i rynek, aby osiągnąć pełnię możliwości i efektywności, wskazuje CapGemini. W przypadku nowych technologii rozwój nie sprowadza się jedynie do wzrostu, ale także do pojawienia się nowych form funkcjonowania, dynamicznie kształtowanych przez otoczenie, jak i w odpowiedzi na wyzwania z różnych obszarów, takich jak zdrowie, biznes czy przemysł. Patrząc na rynek IT, a w szczególności na obszar sztucznej inteligencji (SI), można dojść do wniosku, że dwa słowa, które w obecnych czasach opisują go najlepiej to rozwój i dynamika. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

CD Projekt: Noble Securities zakłada sprzedaż przez spółkę 23 mln kopii gry Cyberpunk 2077 w 2020 roku, podał broker. "Mój szacunek wskazuje, że sam development CP2077 kosztował do końca II kw. 2019 ok. 196 mln zł, a do premiery ta kwota może urosnąć do 284 mln zł samej tylko wersji singleplayer. Licząc razem z budżetem marketingowym, całkowity koszt gry może przekroczyć 700 mln zł. Zakładam sprzedaż 23 mln kopii CP2077 w 2020 roku, co jest wolumenem ok. 10% niższym niż wygenerowany przez RDR2 w porównywalnym czasie" - napisał analityk Kamil Jędrej w raporcie. Źródło: ISBnews

Klabater: Planuje wydanie w II połowie 2020 roku m.in. dwóch gier na podstawie umowy z Discovery, poinformował prezes Michał Gembicki. Akcje spółki zadebiutowały 15 października na NewConnect. Źródło: ISBnews

Gaming Factory: Zaprezentował strategię rozwoju i ogłosił najbliższe plany. Model spółki zakłada produkcję własnych tytułów oraz wydawanie w ciągu roku około 10 gier. Wśród kluczowych założeń Gaming Factory jest m.in. poszukiwanie projektów o znaczącym potencjalne sprzedażowo-marketingowym i zwiększanie przychodów z produkcji własnych projektów, podała spółka. Gaming Factory podtrzymuje, że chce zadebiutować na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2020 roku. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Miał szacunkowo 6,37 mln zł przychodów i 3,23 mln zł zysku netto po III kwartałach 2019 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Goldenline: Spółka z Grupy Agora tworzy kompleksową platformę rozwoju zawodowego, a także nowoczesne rozwiązania technologiczne dla swoich użytkowników oraz klientów biznesowych, podała spółka. Pod sterami prezesa Tadeusza Kuropatwińskiego spółka przedefiniowała swoją strategię oraz model biznesowy. Źródło: ISBnews

Art Games Studio: Planuje kilkanaście premier gier na najbliższe 3 kwartały, podała spółka. Źródło: ISBnews

No Gravity Games: Zaktualizowany plan wydawniczy obejmuje 12 gier, których premiery zaplanowane są na okres od października 2019 r. do II kw. 2020 r., podała spółka. Po aktualizacji planu wydawniczego celem spółki jest osiągnięcie w roku 2019 łącznego poziomu sprzedaży gier w wysokości co najmniej 210 tys. egzemplarzy. Źródło: ISBnews

Huawei: Zainwestuje w Polsce 10 mln USD w rozwój ekosystemu marki. Taką deklarację złożył Jefferson Zhang, dyrektor zarządzający Huawei CBG Polska, podczas pierwszej w Polsce konferencji Huawei Developer Day, która odbyła się w Warszawie. Źródło: spółka

Huawei: W pierwszych trzech kwartałach tego roku Huawei wygenerował przychody w wysokości 610,8 mld CNY (ok. 85,67 mld USD). Oznacza to wzrost o 24,4% r/r. Marża zysku netto w tym okresie wyniosła 8,7%. Huawei nadal koncentruje się na infrastrukturze ICT i inteligentnych urządzeniach oraz cały czas podnosi wydajność i jakość swoich działań. Przyczyniło się to do zwiększenia stabilności operacyjnej i organizacyjnej oraz ugruntowało wyniki firmy w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. W obszarze działalności Carrier Business Group Huawei w ostatnim okresie nastąpiło przyspieszenie komercyjnego wdrażania sieci 5G na całym świecie. Huawei wraz z największymi operatorami telekomunikacyjnymi kontynuował wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań takich jak 5G Super Uplink czy inteligentne i uproszczone sieci transportowe. Firma współpracowała również z partnerami w celu rozbudowy ekosystemu branży telekomunikacyjnej i stworzenia bazy innowacji dla sieci 5G, która umożliwi dalszy rozwój operatorów. Do tej pory Huawei

podpisał ponad 60 umów na komercyjne wdrożenie 5G z wiodącymi operatorami na całym świecie i dostarczył ponad 400 000 stacji bazowych AAU 5G MIMO. Produkcja i dostawy urządzeń w zakresie transmisji optycznej, transmisji danych i IT stale rosną. W segmencie działalności Enterprise Business Group firma uruchomiła platformę Huawei Horizon. Do końca trzeciego kwartału 2019 r. ponad 700 miast, 228 firm z listy Fortune Global 500 i 58 firm z listy Fortune Global 100 wybrało Huawei jako partnera w transformacji cyfrowej. W segmencie konsumenckim Consumer Business Group sprzedaż smartfonów utrzymywała stały wzrost. W pierwszych trzech kwartałach dostawy telefonów przekroczyły 185 mln sztuk, co oznacza 26% wzrost r/r. Huawei zauważa również gwałtowny wzrost w sprzedaży tabletów, komputerów, urządzeń wearables i smart audio. Duże uznanie zyskuje inteligentny ekran Huawei Vision, który został wprowadzony na rynek w trzecim kwartale. Urządzenie zawiera unikalne rozwiązania w zakresie oprogramowania (HarmonyOS) i

sprzętu. Źródło: spółka

Poznań Game Arena: W Polce przychody rynku gier w 2019 r. mają sięgnąć 596 mln USD, co czyni nas jednym z najważniejszych rynków w Europie. O jego rozwoju, trendach i wyzwaniach będą rozmawiać uczestnicy Poznań Game Arena, największych targów gier w Europie Środkowej i Wschodniej wraz z odbywającą się w tym samym czasie Game Industry Conference, wydarzeniem dedykowanym profesjonalistom z branży gier. Źródło: spółka

CYBERSEC 2019: Hasłem przewodnim jest "Securing the World's Digital DNA". To apel organizatorów o kształtowanie fundamentów cyfrowego świata w sposób, który zapewni jego bezpieczeństwo oraz warunki sprzyjające do dalszego rozwoju technologicznego i gospodarczego. Cyfrowe DNA odnosi się do sposobu tworzenia i wdrażania nowych rozwiązań i infrastruktury cyfrowej, a także produktów i usług, mając na uwadze cyberbezpieczeństwo i poszanowanie prywatności użytkowników w całym cyklu ich życia. Jest to jednocześnie długotrwałe zobowiązanie do promowania odpowiedzialnych i świadomych zachowań opartych na zasadzie "security and privacy by design". Wśród najważniejszych tematów poruszanych podczas pierwszego dnia konferencji będzie zapewnienie bezpieczeństwa sieci piątej generacji (5G), co ma związek z ostatnimi wydarzeniami na arenie międzynarodowej, m.in. podpisaną we wrześniu Wspólną Deklaracją Polski i USA ws. budowy sieci 5G. Drugi dzień konferencji poświęcony będzie głównie cyberobronności i wyzwaniom

geopolitycznym związanym z rozwojem technologii cyfrowych. Źródło: spółka

FREE NOW: W Polsce odnotowuje gwałtowny wzrost liczby zamówień i intensywnie rekrutuje nowych kierowców, przygotowując ich również na zmiany w prawie transportowym dot. taxi, które wejdą w życie już 1 stycznia 2020 r.: FREE NOW rośnie w Polsce o 140% rok do roku. Od lipca firma zrekrutowała 900 nowych kierowców i kontynuuje ten proces, by zbalansować wysoki popyt z podażą. FREE NOW popiera inicjatywę Ministerstwa Cyfryzacji dot. "wirtualnego taksometru" jednak rozporządzenie wymaga dalszych poprawek. Źródło: Spółka

Google: Ruszyła kolejna inicjatywa wspierająca rozwój startupów w zaawansowanej fazie wzrostu. W Warszawie wystartuje Google for Startups Accelerator, którego pierwsza edycja jest skierowana do firm z sektora gamingowego z całej Europy. W programie weźmie udział 10 startupów z sześciu krajów. Inicjatywa będzie częścią europejskiej sieci akceleratorów Google - kolejne ruszą w Maladze i Tel Avivie. Źródło: spółka

Zebra Technologies Corporation: Ogłosiła wyniki trzeciej edycji dorocznej ankiety Intelligent Enterprise Index (Wskaźnik inteligentnego przedsiębiorstwa). Jak wynika z badania, rekordowe 61% firm na świecie wdraża aktualnie inteligentne rozwiązania. W zeszłorocznej edycji ankiety jedynie 49% ankietowanych przedsiębiorstw deklarowało przeprowadzanie tego rodzaju wdrożeń. Źródło: spółka

Home.pl: Rozpoczął ekspansję na rynki zagraniczne i na miejsce swojego debiutu wybrał Rumunię. W planach rozwoju są już kolejne kraje. "Realizację projektu ekspansji zagranicznej rozpoczęliśmy kilka lat temu. Na miejsce naszego zagranicznego debiutu wybraliśmy Rumunię, co było następstwem analizy potencjału rynku małych i średnich firm w zakresie informatyzacji i wykorzystania nowoczesnych technologii internetowych. Wystartowaliśmy z najszerszą ofertą usług w chmurze skierowaną do przedsiębiorców z sektora MŚP - m.in. z rozwiązaniami firm Google i Microsoft, ale też z hostingiem i domenami, które są podstawą naszej działalności" - powiedział Marcin Kuśmierz, CEO home.pl. Źródło: spółka

Ericsson: Oczekiwania wobec zmian jakie 5G wprowadzi w sektorze usług medycznych są duże. Przyszłość stanowią inteligentne urządzenia przenośne, automatyzacja i digitalizacja procedur, zdalna chirurgia robotyczna oraz sztuczna inteligencja w diagnostyce chorób. "Technologia 5G umożliwia połączenie do sieci nawet 100 urządzeń tzw. internetu rzeczy medycznych (IoMT) na metr kwadratowy. To zrewolucjonizuje podejście do monitorowania pacjenta, ale także umożliwi wprowadzenie innowacji medycznych wykorzystujących rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość. Zmiany będą zauważalne w diagnostyce, ale też znacznie wcześniej, na etapie kształcenia pracowników medycznych. A to tylko ułamek możliwości 5G" - tłumaczy Marcin Sugak, ekspert firmy Ericsson. Źródło: spółka

VM Ware: Według najnowszych badań Snow Software ponad 74% ludzi na świecie domaga się wprowadzenia nowych przepisów dla firm technologicznych m.in. w zakresie ochrony danych. Co więcej, ponad 20% przedstawicieli generacji Z oraz Millenialsów z USA i Wlk. Brytanii nie ufa firmom technologicznym - podaje raport FleishmanHillard. "Ludzie coraz bardziej boją się o swoją prywatność, niepewni kto i jak ma dostęp do ich danych. Nic więc dziwnego, że rok 2018 został przez cześć zachodnich mediów okrzyknięty rokiem tzw. techlash'u. To rodzaj rosnącego niepokoju, związanego z wpływem wielkich firm technologicznych na nasze życie. Ten swoisty strach jest dzisiaj mocno wyczuwalny także w naszych analizach. Ponad 64% europejskich konsumentów, ankietowanych przez VMware, uważa, że władze i przedsiębiorstwa nie są do końca z nimi szczere w zakresie tego, jakie nowe technologie wykorzystują i jak to robią" - komentuje Joe Baguley z VMware. Źródło: spółka

Colliers International: Nawiązał współpracę z Basking Automation - start-upem, który znalazł się w gronie zwycięzców pierwszej edycji programu Colliers Proptech Accelerator organizowanym we współpracy z Techstars, który który analizuje wykorzystanie przestrzeni biurowej w czasie rzeczywistym. Źródło: spółka

C&F: Jako pierwsza polska firma, udostępni na europejskim rynku narzędzie Nasdaq Boardvantage - platformę wspierającą pracę zarządów. Partnerstwo C&F z Nasdaq Governance Solutions obejmie rynki w Polsce i Niemczech. Źródło: spółka

OVH: Globalny dostawca i europejski lider usług chmurowych świętuje dwudziestolecie. Chcąc podkreślić zaangażowanie w rozwój usług chmurowych, firma zmieniła nazwę na "OVHcloud". Polski oddział skoncentruje się na rozszerzaniu biznesu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. "Pierwszy zagraniczny oddział OVH powstał właśnie Polsce, a teraz tu zostaną rozbudowane kompetencje obsługi klienta, sprzedażowe i marketingowe, aby skalować biznes w naszym regionie. Czeka nas ambitne zadanie na rzecz urzeczywistnienia wizji OVHcloud, dążącej do stworzenia 'Unii Europejskiej dla chmury'" - mówi Robert Paszkiewicz, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w OVHcloud Polska. Źródło: spółka

Samsung: Dane firmy badawczej Futuresource Consulting za 2018 rok potwierdzają, że soundbary Samsung są numerem jeden pod względem sprzedaży na świecie. W Polsce firma radzi sobie równie dobrze. Dane GfK za okres styczeń - sierpień br. dają firmie ponad 30 procentowy udział w polskim rynku zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

OEX: Podpisał z Offsite Archive Storage & Integrated Services (OASIS) z siedzibą w Dublinie umowy dotyczące sprzedaży 4 250 000 akcji w kapitale zakładowym ArchiDoc, stanowiących 100% kapitału zakładowego ArchiDoc, podał OEX. Wstępna cena za udziały to 65 mln zł. Źródło:ISBnews

Photon Entertainment: Startup - producent robota edukacyjnego - zamknął kolejną rundę finansowania, pozyskując 6,4 mln zł od Fidiasz EVC, podała spółka. Środki zostaną wykorzystane m.in. na ekspansję zagraniczną. Źródło: ISBnews

Sygnity: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii Z oraz akcji serii AA, podał regulator. Firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Źródło: ISBnews

The Dust: Akcjonariusze podejmą decyzję o emisji do 225 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda i cenie emisyjnej wysokości 8 zł za akcję, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 12 listopada. Źródło:ISBnews

DataWalk: Pozyskał 15,04 mln zł w ramach subskrypcji prywatnej akcji serii N, podała spółka. Subskrypcja prywatna obejmowała 327 000 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Akcje serii N zostały objęte po cenie emisyjnej równej 46 zł. Źródło: ISBnews

Legimi: Zarząd podjął uchwałę w sprawie emisji do 1 500 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii Y, o wartości nominalnej równej 1 000 zł i łącznej wartości nominalnej do 1,5 mln zł, podała spółka. Źródło:ISBnews

Kino Polska TV: Większościowy akcjonariusz Stopklatki ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 250 476 akcji Stopklatki, stanowiących 2,24% jej kapitału, podały spółki. Cena za jedną akcję w wezwaniu została ustalona na 6,2 zł. Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Źródło:ISBnews

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Asseco Data Systems: Zostało wybrane na wykonawcę samorządowego projektu "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców" (CUMP), podała spółka. Projekt "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorstw będzie realizowany w Zabrzu, Pile, Skierniewicach, Nowym Dworze Mazowieckim i Piasecznie. Źródło: ISBnews

Bloober Team NA: Amerykańska spółka zależna Bloober Team podpisał umowę licencyjno-dystrybucyjną ze spółką Koch Media GmbH na wydanie "Blair Witch" w wersji pudełkowej, podała spółka. Na bazie porozumienia gra będzie dostępna w sklepach na terenie Ameryki Północnej i Środkowej, Australii, Nowej Zelandii oraz państw EMEA z wyłączeniem Rosji. Tytuł trafi na komputery osobiste oraz konsole jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Koch Media przeprowadzi również kampanię marketingową związaną z dystrybucją gry "Blair Witch". Źródło:ISBnews

Movie Games: "The Beast Inside" - survival horror z portfolio wydawniczego Movie Games - zadebiutował w wersji na PC na platformie Steam, podała spółka. Docelowo gra ukaże się również na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Źródło:ISBnews

CreativeForge Games (CFG): Spółka z grupy kapitałowej PlayWay podpisała umowę z amerykańskim producentem i wydawcą gier komputerowych Running With Scissors (RWS), podała spółka. Przedmiotem umowy jest preprodukcja oraz produkcja nowego tytułu w oparciu o istniejące IP amerykańskiego partnera. Spółki planują pokazać pierwsze efekty współpracy w 2020 roku. Źródło: ISBnews

Grupa Azoty: Rozszerza ofertę monitoringu i analityki gruntów rolnych w celu bardziej precyzyjnego dawkowania nawozów przez jej klientów, podała spółka. Do wybranych przedstawicieli terenowych departamentu korporacyjnego handlu segmentu Agro trafią skanery doglebowe AgroCares, umożliwiające szybką analizę, na podstawie której wydawane są zalecenia dotyczące nawożenia. Źródło: ISBnews

Apator: Podpisał z Phoenix Systems z Grupy Atende umowę na zaprojektowanie elementów nowego, inteligentnego licznika energii elektrycznej działającego w systemie operacyjnym Phoenix-RTOS, podał Apator. Źródło: ISBnews

Sygnity: Konsorcjum spółki oraz Indra Soluciones Tecnologías de la Información, następca prawny Indra Sistemas i Indra Sistemas Polska podpisało z Enea Operator ugodę przed mediatorem sądowym, dotyczącą realizacji umowy na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego, podało Sygnity. Źródło: ISBnews

Bank Pocztowy: Usługi e-Awizo oraz Polecony do skrzynki dostępne są od dziś dla klientów i marki EnveloBank. Wniosek w bankowości internetowej i mobilnej procesowany jest bez konieczności wizyty w placówce, podał bank. Źródło: ISBnews

PlayWay: Gra "Radio Commander" wyprodukowana przez Games Operators - spółkę zależną - została sprzedana w liczbie ponad 13 000 sztuk w kanałach online po 72 godzinach od premiery, która nastąpiła 10 października br., podał PlayWay. Źródło: ISBnews

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP): Podpisała umowy o powierzenie grantu na transfer technologii z trzema polskimi firmami, które wnioskowały o wsparcie w ramach unijnego programu Sieć Otwartych Innowacji (SOI) na łączną kwotę ok. 2,5 mln zł, poinformowali przedstawiciele Agencji. Źródło: ISBnews

Carbon Studio: Na Poznań Game Arena prezentuje najnowszą grę The Wizards - Dark Times osadzoną w przygodowej grze akcji o rzucaniu zaklęć The Wizards. Źródło: spółka

Art Games Studio: Na Poznań Game Arena prezentuje dwie gry zręcznościowe: Pooplers i Climbros. Źródło: spółka

Zalando Lounge: Uruchomiło w Olsztynku swoje pierwsze poza rodzimym rynkiem, międzynarodowe centrum logistyczne. Obiekt obsługiwać będzie zamówienia klientów z wszystkich europejskich rynków, na jakich obecna jest firma. Źródło: spółka

Esri: W sierpniu 2019 r. mazowiecki oddział NFZ udostępnił mapę i aplikację web "Na ratunek Mazowsze", która ułatwia znalezienie placówek świadczących pomoc w nagłych wypadkach. W ślad za tym pilotażowym projektem mają iść kolejne, które ułatwią pacjentom dostęp do świadczeń medycznych na terenie Mazowsza. Aplikacje i cyfrowe mapy udostępnione pacjentom wykorzystują m.in. oprogramowanie do analiz przestrzennych ArcGIS od Esri. Źródło: spółka

Cisco: Podało, że wychodzi naprzeciw potrzebom biznesu, szyfrując dane użytkowników w każdym momencie (end-to-end), czyli zarówno w trakcie ich przesyłania, "spoczynku" i wykorzystania. Firma stosuje także wielowarstwowe zabezpieczenia, które są stale sprawdzane i monitorowane w celu zapewnienia zgodności z wyśrubowanymi wymogami wewnętrznymi organizacji i wysokimi standardami branżowymi. Dokładając kolejną cegiełkę do bezpieczeństwa ery cyfrowej, Cisco ogłasza wprowadzenie pakietu Cisco Webex Control Hub Extended Security Pack, który oferuje pełny zestaw funkcjonalności Cisco Cloudlock CASB dla aplikacji Webex Teams z natywnymi funkcjami anty-malware'owymi dostępnymi dla platformy Webex wspieranymi przez opracowany przez zespół ds. cyberbezpieczeństwa Cisco Talos zestaw narzędzi antywirusowych ClamAV dostępny w chmurze Webex Cloud. Źródło: spółka

Bloomga: Na targach Poznań Game Arena zaprezentuje nadchodzące premiery gier na systemy Android oraz iOS - Wild West Age oraz Islandoom. Oba tytuły zostaną wydane w formacie free-to-play w najbliższych miesiącach. Źródło: spółka

All In! Games: Na targach PGA 2019 w Poznaniu będzie prezentować łącznie 10 gier, w tym "Of Bird and Cage", która zostanie zaprezentowana przez koncert. Źródło: spółka

OPPO: Wprowadza na polski rynek serię smartfonów Reno2. W Londynie odbyła się europejska premiera serii smartfonów OPPO Reno2. Oprócz prezentacji najnowszych smartfonów, przedstawiono również pierwsze bezprzewodowe słuchawki OPPO Enco Q1, a także zapowiedziano plany rozwoju firmy w 2020 roku, obejmujące obecność na rynku niemieckim, portugalskim oraz belgijskim. Źródło: spółka

TOYA: Zapowiedziała wprowadzenie platformy MAXX z odbiornikiem 4K oraz dwóch programów w tej rozdzielczości. Platforma MAXX to wzbogacona wersja platformy 3G. Źródło: spółka

ESL: Najlepsi polscy esportowcy, po trwającej blisko trzy miesiące przerwie, zameldowali się już w jesiennym sezonie ESL Mistrzostw Polski. W puli nagród znalazło się łącznie aż 210 tysięcy złotych: o 180 tys. zł powalczą uczestniczy ESL Mistrzostw Polski, a o 30 tys. zł uczestniczki ESL Sprite Mistrzostw Kobiet. Która drużyna zostanie mistrzem kraju w Counter-Strike: Global Offensive i zgarnie dla siebie lwią część z tych zawrotnych sum? Na mistrzowski tytuł oraz kilka dodatkowych zer na koncie ostrzy sobie zęby 8 męskich oraz 8 kobiecych teamów, startujących w najbardziej prestiżowych rozgrywkach esportowych nad Wisłą. Zwycięzców jesiennego sezonu ESL Mistrzostw Polski oraz ESL Sprite Mistrzostw Kobiet poznamy już 1 grudnia. To wtedy, w ESL Arenie w Katowicach, rozegrane zostaną mecze finałowe w CS:GO w tych dwóch sekcjach turniejowych.

Sfinks, Polcom: Sfinks Polska, w związku z uruchomieniem nowej aplikacji do zarządzania siecią 180 lokali gastronomicznych, zdecydowała się przenieść swoje zasoby informatyczne do chmury obliczeniowej oraz data center. W tym celu podjęła współpracę z firmą Polcom, która specjalizuje się w obszarze przetwarzania danych. Grupa Sfinks Polska, zgodnie ze swoją strategią na lata 2017-2022, dąży do dalszego rozwoju i umocnienia pozycji na rynku gastronomicznym. Odbywa się to m.in. poprzez wdrożenie zaawansowanych narzędzi IT ułatwiających zarządzanie sieciami restauracji. Nowe rozwiązanie pozwala na wzrost skuteczności zarządzania oraz dostarczenie prowadzącym lokale odpowiedniego oprogramowania. Tym samym wspiera systemowy rozwój sieci. Źródło: spółka

Comarch: Sieć sklepów Toys'R'US Polska wybrała systemy informatyczne spółki do zarządzania procesami oraz danymi w przedsiębiorstwie. Firma wdrożyła trzy rozwiązania polskiego producenta: Comarch ERP Altum, Comarch Retail POS oraz Comarch WMS. Kompleksowe uruchomienie systemów trwało jedyne 3 miesiące. To rekordowy czas wdrożenia rozwiązań Comarch ERP. Źródło: spółka

Kino Polska TV: Wkracza na rynek produkcji filmowej. Nadawca kanałów naziemnych Stopklatka TV i Zoom TV oraz kablowo-satelitarnego Kino Polska podpisał umowę z producentem Krzysztofem Szpetmańskim na produkcję komedii "Po moim trupie" w reżyserii Tomasza Koneckiego. W filmie wystąpi m.in. Rafał Zawierucha ("Pewnego razu w... Hollywood" Quentina Tarantino), aktor rozchwytywany ostatnio przez polskie media. Premierę filmu w kinach zaplanowano na początek 2021 roku. Kino Polska TV jest producentem głównym filmu "Po moim trupie": spółka ma w nim 92% udziałów i dysponuje wszystkimi prawami do filmu. Pozostałe 8% udziałów należy do producenta wykonawczego Krzysztofa Szpetmańskiego. Źródło: spółka

