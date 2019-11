Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Media i rozrywka: Rynek mediów i rozrywki w Polsce w ciągu kolejnych 5 lat będzie rozwijał się w średniorocznym tempie na poziomie 5%, dzięki czemu w 2023 r. osiągnie wartość niemal 14 mld USD. Za wzrosty odpowiadać będzie przede wszystkim sektor OTT oraz internet mobilny, wynika z raportu "Global Entertainment & Media Outlook 2019-2023", przygotowanego przez firmę doradczą PwC. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Cisco uważa, że sieć powinna być najistotniejszym elementem architektury systemu cyberbezpieczeństwa, poinformował ISBnews dyrektor generalny Cisco Systems Poland Przemysław Kania. "Cisco bardzo dużo inwestuje w bezpieczeństwo, jest to jedno z najbardziej krytycznych zagadnień. To co odróżnia nasze, od typowego podejścia, to fakt, że sieć jest najistotniejszym elementem architektury systemu bezpieczeństwa. Wiadomo, że wszystkie tradycyjne elementy, jak firewall, zabezpieczenie komputera, zabezpieczenie styku ze światem zewnętrznym, certyfikacje są ważne i nadal będą wykorzystywane. Natomiast obecnie jest już możliwe, aby sieć sama wykrywała i reagowała na anomalie" - powiedział ISBnews Kania podczas V Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa Cybersec.Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Cisco ocenia, że rynek cyberbezpieczeństwa powinien się skonsolidować, poinformował ISBnews dyrektor generalny Cisco Systems Poland Przemysław Kania. "Jedną z wad rynku cyberbezpieczeństwa jest fakt, że jest on niesamowicie rozdrobniony. Jest mnóstwo małych firm, które robią fajne rzeczy, ale w wąskiej skali. Jeśli ktoś prowadzi firmę i jest CIO, to dla niego wybór oferty w tym zakresie jest bardzo skomplikowany. To musi się skonsolidować, musi być kilku graczy, którzy po prostu stosując najlepsze praktyki i sprawdzone rozwiązania zapewnią ok. 90% bezpieczeństwa systemu" - powiedział ISBnews Kania podczas V Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC CEE.Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Cisco uważa, że odpowiedzią na deficyt specjalistów cyberbezpieczeństwa może być outsourcing wyzwań sieciowych do Security Operation Centers, poinformował ISBnews dyrektor generalny Cisco Systems Poland Przemysław Kania. "Deficyt ludzi w IT jest duży, a deficyt specjalistów w cyberbezpieczeństwie jest już w ogóle bardzo znaczący. Niestety taka jest sytuacja i należy się w niej odnaleźć" - powiedział ISBnews Kania podczas V Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC CEE. Źródło: ISBnews

Open source: Aż 74% firm uważa, że oprogramowanie open source w strategii rozwoju ich firm jest niezwykle ważne lub bardzo ważne, a 3/4 (75%) jest zdania, że wykorzystanie tych rozwiązań w ich organizacjach wzrośnie w ciągu następnych 12 miesięcy, wynika z badania przeprowadzonego wśród przedstawicieli przedsiębiorstw i organizacji z sektora publicznego działających w Polsce przez firmę Red Hat. Źródło: ISBnews

Zadłużenie branży IT: Zaległości w sektorze usług IT wynoszą ponad 209 mln zł i są dwukrotnie wyższe niż dwa lata temu, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK. W ostatnich dwóch latach przybyło także tysiąc nowych dłużników. Jeśli chodzi o średnie zaległości, to na jedną firmę z branży przypada 69,5 tys. zł. W porównaniu do roku 2018 (kiedy niespłacone zadłużenie wynosiło 169,2 mln zł), kwota zaległych zobowiązań wzrosła o jedną czwartą, ale w ujęciu ostatnich dwóch lat podwoiła się. Średnie zadłużenie wobec czerwca 2018 zwiększyło się o jedną dziesiątą, a w porównaniu z połową 2017 r. niemal o połowę. Problem zaległych zobowiązań dotyczy obecnie 3016 firm, czyli w ujęciu procentowym to 2,4% całego sektora komputerowego. To o 339 podmiotów więcej niż rok wcześniej i o 1000 i więcej niż dwa lata temu, podano. Źródło: ISBnews

Inwestycje VC: Łączne inwestycje na polskim rynku venture capital przekroczyły poziom 365,5 mln zł w III kw. 2019 r. W okresie I-III kw. br. inwestycje venture capital z udziałem polskich podmiotów osiągnęły poziom 921 mln zł, wynika z najnowszej analizy funduszu Inovo Venture Partners (Inovo VP). Źródło: ISBnews

Gaming: W ramach III edycji konferencji Gaming na Giełdzie 15 listopada reprezentanci takich spółek, jak Starward Industries, Bloober Team czy Juggler Games wraz z specjalistami rynku kapitałowego spróbują odpowiedzieć na pytanie "Czy patriotyzm w grach się sprzedaje?". Agencja ISBnews jest partnerem medialnym wydarzenia. Źródło: ISBnews

Rynek reklamy: Rynek reklamy telewizyjnej i sponsoringu ma szansę w tym roku na niski jednocyfrowy wzrost, choć wiele zależy od grudnia, wynika ze słów prezesa Telewizji Polsat Stanisława Janowskiego. Rynek reklamy po 9 miesiącach tego roku spadł o 0,7% r/r. Źródło: ISBnews

Rynek reklamy: Agora oczekuje, że rynek reklamy w Polsce zanotuje w tym roku niski kilkuprocentowy wzrost, a w 2020 r. należy oczekiwać podobnej dynamiki albo odrobinę niższej, wynika ze słów prezesa Bartosza Hojki. Spółka podała w prezentacji wynikowej swoje szacunki, powołując się na dane Kantor Media i własny monitoring, według których rynek reklamy wzrósł o 6% r/r w III kw. br. po wzroście o 2% r/r kwartał wcześniej i po spadku o 0,5% r/r w I kw. 2019 r. Źródło: ISBnews

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

LiveChat Software: Miał 28 575 klientów korzystających z płatnego rozwiązania LiveChat według stanu na 1 listopada, podała spółka. W październiku liczba klientów wzrosła o 199 firm netto. Źródło: ISBnews

Unified Factory w restrukturyzacji: Odnotował 1,57 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 11,04 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Prognozuje wypracowanie 0,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto w tym roku i 3,05 mln zł zysku w tym ujęciu w roku przyszłym, podała spółka. Źródło: ISBnews

Poczta Polska: Dysponuje obecnie największą siecią click & collect, która umożliwia dogodny odbiór paczek w 12 tys. lokalizacji w ramach sieci Odbiór w Punkcie, tworzonej przez placówki Poczty Polskiej, sklepy Żabka, stacje PKN Orlen, kioski, saloniki prasowe Ruch oraz automaty paczkowe w placówkach pocztowych i Biedronkach, podała Poczta. Po 9 miesiącach br. dynamika wolumenu przesyłek nadal utrzymuje się na poziomie ponad 220% w stosunku do roku ubiegłego. Źródło: ISBnews

PubNub: Firma otworzy biuro w biurowcu .KTW I w Katowicach, podało TDJ Estate. Oficjalne rozpoczęcie pracy operacyjnej PubNub planuje na początek 2020 r. Inżynierowie, którzy rozpoczną pracę w Katowicach, zajmą się zadaniami z obszaru oprogramowania, podano także. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Liczy na możliwie jak najszybsze uregulowanie kwestii spłaty obligacji, poinformował prezes Remigiusz Kościelny. W połowie 2017 r. Vivid Games przydzielił inwestorom 10 500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 10,5 mln zł. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Stawia na dalszą dywersyfikację modelu biznesowego, poinformował prezes Remigiusz Kościelny. Źródło: ISBnews

LG: LG Electronics i instytut Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii (Łukasiewicz - PORT) podpisały list intencyjny, podał Łukasiewicz - PORT. Spółki deklarują chęć współpracy w dziedzinie inżynierii materiałowej. Następstwem listu będzie pierwsza umowa dot. badań pomiędzy stronami. Łukasiewicz - PORT zapewni LG Electronics długoterminowe zaawansowane usługi badawcze, wzmacniając pozycję LG jako globalnego lidera nowych technologii. Źródło: ISBnews

Asbis: Odnotował 4,61 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,19 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Sare: Odnotowało w przybliżeniu 929 tys. zł skonsolidowanej straty netto w pierwszych trzech kwartałach 2019 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Rok wcześniej zysk netto wynosił 1,2 mln zł. Źródło: ISBnews

Asbis: Oczekuje utrzymania wysokich poziomów rentowności i mocnej końcówki 2019 roku z dodatnimi przepływami operacyjnymi na koniec br., poinformował dyrektor ds. relacji inwestorskich Costas Tziamalis. Źródło: ISBnews

Glovo: Glovo, aplikacja mobilna dostarczająca produkty na życzenie, która niedawno przejęła PizzaPortal, uruchomi w Warszawie swoje drugie europejskie centrum technologiczne, podała spółka. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Odnotował 231,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 226,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Rozpoczęło przegląd dostępnych opcji strategicznych mający na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowej strategii, podała spółka. Źródło: ISBnews

Agora: Odnotowała 200 226 aktywnych prenumerat cyfrowych, czyli dostępów do serwisów internetowych i aplikacji Wyborcza.pl, na koniec września 2019 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

T-Mobile Polska: Zanotował 423 mln zł zysku EBITDA AL w III kwartale 2019 r. (wzrost o 3,4% r/r) oraz przychody w wysokości 1,61 mld zł (spadek o 4,5% r/r), przy wzroście przychodów z usług mobilnych o 0,6% r/r, podał operator. Baza klientów w III kw. br. wzrosła o 215 tysięcy r/r i na koniec okresu wyniosła 10,9 mln. Źródło: ISBnews

BoomBit: Osiągnął w październiku przychody w wysokości 3,38 mln zł, podała spółka. Gry w modelu GaaS wygenerowały przychody na poziomie 2,55 mln zł, natomiast pozostałe gry (non GaaS) osiągnęły 0,83 mln zł przychodów. W listopadzie br. zadebiutują dwie nowe gry GaaS: "Idle Monster Factory" (debiut 7 listopada) oraz "Archery Club" (debiut w 2. połowie miesiąca). Na listopad zaplanowany jest także soft launch gry "Cooking Festival". Źródło: ISBnews

Equiniti: Otwiera w Krakowie EQ Tek, czyli centrum badawczo-rozwojowe do tworzenia najbardziej nowoczesnych aplikacji, podała spółka. EQ Tek stworzy 150 miejsc pracy dla wysokiej klasy programistów, a także ekspertów ds. systemów i UX. Equiniti Group plc to międzynarodowy specjalista w dziedzinie usług i płatności. Źródło: ISBnews

Klabater: Rozpoczął negocjacje z JetCatGames w sprawie uzyskania praw do gry Heliborne, podała spółka. Źródło: ISBnews

Revolut: Ma ponad 7 mln klientów w Europie, w tym 750 tys. w Polsce, poinformowała spółka. Fintech obsługuje także 200 tys. firm, w tym 5 tys. w Polsce, a w przyszłym roku chce podwoić ten wynik, podano także. Źródło: ISBnews

Asseco SEE: Asseco South Eastern Europe odnotowało 25,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 18,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Agora: Odnotowała 2,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. (zgodnie z MSSF16) wobec 3,69 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

X-Trade Brokers: Odnotowało 15,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 2,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Vigo System: Odnotował 3,72 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 3,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

7Levels: Planuje rozwinąć działalność związaną z portingiem i wydawaniem gier na Nintendo Switch. W 2020 r. zamierza wydać znacznie więcej tytułów zewnętrznych, niż w roku bieżącym, podała spółka. Źródło: ISBnews

Art Games Studio: Do końca roku planuje premiery kilku preprodukcji, podała spółka. Realizuje również pierwszą własną produkcję pełnej wersji gry na PC - "Alchemist Simulator". Spółka wypracowała w III kwartale br. ponad 0,53 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ok. 15% r/r. Źródło: ISBnews

CreativeForge Games: Realizuje obecnie 14 projektów, z czego dwie preprodukcje zostały wdrożone do produkcji, podała spółka. CFG wypracował w III kwartale br. blisko 0,34 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Źródło: ISBnews

Cherrypick Games: Nawiązało strategiczną współpracę z kanadyjskim producentem gier PopReach Incorporated, podała spółka. W ramach podpisanego listu intencyjnego studia połączą siły przy opracowaniu i wydaniu minimum siedmiu tytułów dostępnych w swoich portfoliach. Źródło: ISBnews

Action w restrukturyzacji: Wstępne, szacunkowe obroty grupy kapitałowej Action za październik br. wynoszą 153 mln zł. Jednocześnie zarząd podkreśla, iż w raportowym okresie wartość osiąganej przez całą grupę marży utrzymuje się stale na wysokim poziomie szacunkowo około 6,3%. Źródło: spółka

QubicGames: Zawarł z firmą No Gravity Development umowę wydawniczą, określającą szczegóły wydania gry "Good Night Knight" na konsolę Nintendo Switch. W zamian za udzielenie licencji No Gravity Development otrzyma od QubicGames wynagrodzenie w postaci Revenue Share. "Good Night Knight" jest dynamiczną grą typu top-down dungeon crawler. Grę cechuje dynamiczna walka, elementy RPG oraz wciągająca przygoda. Premiera pełnej wersji gry na platformie Nintendo Switch planowana jest w drugim półroczu 2020 roku. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Noobz from Poland: Złożył dokument informacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w związku z planowanym wejściem na rynek NewConnect, podała spółka. Chce zadebiutować na przełomie roku. Na początku przyszłego roku studio zapowiada także premierę strategicznego symulatora bitew - "Total Tank Simulator" (TTS) w wersji PC. Źródło: ISBnews

Ebury: Banco Santander został strategicznym inwestorem w Ebury, które m.in. zdobyło w ostatnich latach pozycję lidera niezależnego sektora międzynarodowych rozliczeń dla firm w Polsce, podano w komunikacie. Łącznie inwestycja Santandera wyniesie 350 mln funtów, tj. ponad 1,7 mld zł. Źródło: ISBnews

T-Mobile Polska: Nie ma planów kolejnych zwolnień pracowników w 2020 roku, ponad zapowiadane wcześniej niespełna 300 osób, poinformował prezes Andreas Maierhofer. Źródło: ISBnews

T-Mobile Polska: Ma już pozwolenie na budowę nowego data center w Warszawie, poinformował prezes Adreas Maierhofer. Źródło: ISBnews

T-Mobile Polska: Modernizacja sieci T-Mobile Polska w Warszawie jest w finalnej fazie, a na początku 2020 roku planowane jest rozpoczęcie prac w kolejnych regionach kraju, poinformował prezes Andreas Maierhofer. Źródło: ISBnews

Agora: Nie wyklucza kolejnych przejęć, ale zamierza podchodzić do inwestycji szczególnie pozamediowych bardziej selektywnie, poinformowali przedstawiciele zarządu. Źródło: ISBnews

INC: Grupa inwestycyjno-doradcza INC podpisała umowę o świadczenie usług doradczych w zakresie pozyskania kapitału z producentem gier - spółką President Studio, należącą do Grupy PlayWay, podał INC. INC będzie doradzał spółce President w zakresie obejmowała nowych udziałów spółki o wartości ponad 600 tys. zł. INC przygotuje wszelkie niezbędne umowy oraz będzie pozyskiwał inwestorów na nowe udziały. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Nabył od Platige Image 52 691 akcji imiennych serii A, B oraz C Vivid Spółka Akcyjna S.K.A. W związku z powyższym, posiada obecnie 100% akcji w kapitale zakładowym Vivid Games SKA. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Bank Pocztowy i EnveloBank: Rozpoczęły udostępnianie swoim klientom usługi Garmin Pay, podał Bank Pocztowy. Wdrożenia kolejnych usług w obszarze nowych technologii to realizacja strategii banku, by stawać się instytucją coraz bardziej cyfrową. Źródło: ISBnews

Oracle Polska: Tomasz Bochenek objął funkcję dyrektora generalnego Oracle Polska od 1 listopada 2019 roku, podano w komunikacie. Ponadto jest on także dyrektorem sprzedaży technologii Oracle dla rynku polskiego. Źródło: ISBnews

PwC: Rozpoczęło nabór do 4. edycji swojego programu Startup Collider, podała firma. Jego celem jest wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw z gotowymi rozwiązaniami B2B i B2B2C w rozwijaniu modeli biznesowych, ekspansji do innych branż i na rynki międzynarodowe, w tym szczególnie na Europę Środkowo-Wschodnią. Etap aplikowania do programu potrwa do 8 grudnia br. Źródło: ISBnews

IMS: Grupa kapitałowa IMS we wrześniu br. pozyskała 239 nowych lokalizacji abonamentowych, gdzie wdrożona została usługa z zakresu marketingu sensorycznego: Aromamarketingu, Audiomarketingu oraz Digital Signage, podała spółka. Źródło: ISBnews

CCC: Wykorzysta nowe technologie od startupu Grafik Optymalny, aby zautomatyzować grafik pracowniczy, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Wasko: Oferta COIG, spółki zależnej Wasko, o wartości 19,7 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu nieograniczonym pn. "Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w Gminie Olsztyn" zorganizowanym przez przez Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

DataWalk: DataWalk Inc. podpisała umowę projektu pilotażowego z północnoamerykańskim integratorem systemów, podała spółka. Źródło: ISBnews

Alior Bank: We wszystkich oddziałach Alior Banku powstały iKioski - specjalne miejsca dla klientów, którzy z pomocą bankiera chcą wypróbować bankowość internetową, po raz pierwszy się do niej zalogować i poznać jej możliwości, podał bank. Źródło: ISBnews

Asseco Data Systems: Wdroży w Rzeszowie pierwszy w Polsce wizyjny monitoring stanu wolnych miejsc parkingowych, podała spółka. Cała strefa płatnego parkowania będzie objęta systemem zbierającym i analizującym dane na temat parkujących tam pojazdów. Informacje o stanie wolnych miejsc będą udostępniane poprzez interaktywne tablice oraz mobilną aplikację dla mieszkańców. Wartość realizowanego projektu to 14,7 mln zł. Źródło: ISBnews

IMS: Grupa wdrożyła w 223 sklepach sieci Jysk usługę audiomarketingu, podało IMS. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Gra "Agony" udostępniona na platformie Nintendo Switch została pobrana w ilości ok. 1500 kopii. Gra miała swoją premierę na Nintendo Switch w dniu 31.10.2019 r. Źródło: spółka

Ultimate Games: Został zakończony proces certyfikacji gry "Bouncy Bob 2" na Nintendo Switch. Planowana data premiery gry to 20.11.2019 r., przy czym spółka zastrzega, że ww. data może ulec zmianie. Gra zadebiutuje w USA, Kanadzie, Meksyku, Europie, Australii i Nowej Zelandii. Planowana cena gry to 5 EUR/USD. Źródło: spółka

Bloober Team: Powziął wiadomość o przyznaniu mu w konkursie w ramach 1 Osi Priorytetowej "Gospodarka Wiedzy", Działanie 1.2 "Badania i innowacje w przedsiębiorstwach", Poddziałanie 1.2.2 "Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw", Typ projektu A. "Projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwa", dofinansowania do wysokości 711 975 zł na realizację projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy Bloober Team S.A. dzięki inwestycji w nowoczesną infrastrukturę umożliwiającą przeprowadzenie prac badawczych w zakresie opracowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych". Całkowita wartość projektu wynosi 1 592 235 zł brutto. Źródło: spółka

Klabater: Orzedstawił ofertę nabycia marki i praw do gry komputerowej o nazwie "Heliborne" spółce JetCat Games Interactive Entertainment UAB. Na dzień dzisiejszy strony prowadzą rozmowy mające na celu doprecyzowanie warunków umowy dot. przeniesienia całości majątkowych praw autorskich do gry komputerowej o nazwie "Heliborne". Aktualnie Klabater, na mocy licencji udzielonej przez Dewelopera, jest wydawcą gry "Heliborne" na platformie PC. Źródło: spółka

Samsung, Frisco.pl: Marka Samsung odpowiada na potrzeby klientów i udostępnia kolejne innowacyjne rozwiązanie. Użytkownicy multimedialnych lodówek Family Hub będą mogli zrobić zakupy za pośrednictwem aplikacji Frisco z dostawą do domu. Źródło: spółka

Generali: Udostępniło właśnie płatności BLIKIEM w sieci agencyjnej współpracującej z ubezpieczycielem. Klienci mogą zapłacić w ten sposób za każde ubezpieczenie Generali oraz Proama. Źródło: spółka

Play: Najnowsza aktualizacja aplikacji Play24 przynosi użytkownikom ofert na abonament zupełnie nową funkcję - możliwość szybkiego i wygodnego opłacenia faktur za pomocą płatności Google Pay, Apple Pay, BLIKA, kart płatniczych oraz szybkich przelewów. Źródło: spółka

Bloomga: Developer i wydawca gier podpisał umowę z Falcon Games. Na bazie porozumienia, częstochowska spółka przygotuje preprodukcję tytułu Hacking World. Źródło: spółka

Grupa Alibaba: AliExpress, globalna platforma internetowej sprzedaży detalicznej w ramach Grupy Alibaba, zaprasza konsumentów z całego świata do udziału w Festiwalu Zakupów, który odbędzie się 11.11. W tym roku AliExpress po raz pierwszy umożliwi udział w wydarzeniu zagranicznym firmom z Włoch, Hiszpanii, Turcji i Rosji. Tym samym umacnia pozycję małych i średnich przedsiębiorstw w mikro i makro skali oraz buduje ich wartość na kluczowych rynkach, gdzie działa AliExpress. - AliExpress stawia sobie za cel, aby stać się platformą odwierciedlającą styl życia konsumentów na całym świecie - powiedział Wang Mingqiang, Dyrektor Generalny AliExpress. - Udział zarejestrowanych na AliExpress lokalnych małych i średnich przedsiębiorców z zagranicy w Światowym Festiwalu Zakupów 11.11 to dopiero początek. Systematycznie będziemy włączać do wydarzenia większą liczbę firm, aby przyczyniać się do ich rozwoju i sukcesu. W tym roku AliExpress rozpocznie globalną przedsprzedaż 28 października, dzięki czemu konsumenci przed 11

listopada będą mogli zamówić produkty i korzystać ze zniżek. Źródło: spółka

