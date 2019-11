Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

5G: Play Communications nie spodziewa się wprowadzenia w Polsce ograniczeń dotyczących wyboru dostawcy infrastruktury do budowy sieci 5G, poinformował prezes P4 Jean-Marc Harion. Według niego, takie ograniczenie mogłoby doprowadzić do opóźnienia startu projektu, a także do podwyższenia jego kosztów. Źródło:ISBnews

Ceny: Ceny usług telefonii komórkowej będą rosły w Polsce w najbliższych latach ze względu na zmiany w sposobie użytkowania technologii, w tym większe zużycie danych, a także ze względu na wzrost cen innych grup towarów oraz poziomu dochodów w Polsce, uważa prezes P4 Jean-Marc Harion. "Klienci spodziewają się wzrostu cen w nadchodzących miesiącach i latach - z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, używają coraz więcej danych. [...] Po drugie, ceny usług telekomunikacyjnych w Polsce osiągnęły niski poziom, a obecnie wiele cen rośnie, wzrastają też płace" - powiedział Harion podczas konferencji prasowej. Źródło:ISBnews

Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło wyniki konkursu "Ścieżka dla Mazowsza". Do dofinansowania zostało wybranych 56 projektów na łączną kwotę niemal 500 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Smartfony: Liczba smartfonów wprowadzonych przez producentów na polski rynek spadła o 2,2% r/r do 2,46 mln sztuk w III kw. 2019 r., wynika z danych IDC, cytowanych przez "Rzeczpospolitą". Źródło: ISBnews

5G: Branża spodziewa się pierwszych komercyjnych zastosowań sieci 5G w latach 2020-2021 - wynika z raportu przygotowanego przez 451 Research oraz firmę Vertiv. Na pełne wdrożenie nowej technologii potrzeba będzie jednak kilku lat. W tym aspekcie Ameryka Północna będzie nadawać tempo, a Europa i reszta świata - nadrabiać zaległości. Wprowadzanie rozwiązań 5G w Ameryce Płn. napędzane jest przez tzw. ,,wielką czwórkę" telekomów: AT&T, Verizon, Sprint oraz T-Mobile. Głównie dzięki ich działaniom region będzie miał największy odsetek wczesnych wdrożeń 5G na świecie. Natomiast prawie połowa północnoamerykańskich firm telekomunikacyjnych przewiduje, że całkowite wdrożenie nowego standardu sieci będzie miało tam miejsce już w latach 2025-2027. Respondenci z pozostałych regionów (z wyłączeniem Afryki i Bliskiego Wschodu) nie spodziewają się tego przed 2028 rokiem - wskazuje tak trzy czwarte (78%) z nich. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Zgodnie z najnowszym raportem The Hunt for IoT (październik 2019) liczba wykrytych thingbotów wzrasta. Eksperci F5 Labs pokazują w raporcie dwadzieścia sześć aktywnych i nowych, z których 88 proc. należy do grupy post-Mirai. Europa pozostaje terytorium najbardziej narażonym na potencjalne ataki wzorowane na tym botnecie. Rozprzestrzenianie się thingbotów nie słabnie, a stoją za tym wszyscy użytkownicy: zaczynając od dzieci, a kończąc na organizacjach na poziomie państw narodowych. Skala zagrożenia rośnie, tym bardziej że - jak wskazuje raport - ataki thingbotów są tanie i mają ogromne możliwości. Młodociani hakerzy budują i sprzedają botnety w abonamencie już od 5 dolarów miesięcznie. Źródło: spółkaBadanie: ,,2020 Shopper Study" firmy Zebra pokazuje, że ,,klienci chcą wszystkiego": spełnienia ich indywidualnych potrzeb, rabatów, szybkiej obsługi oraz wiele więcej. Badanie ,,2020 Shopper Study" dostarcza danych z całego świata, które pozwalają detalistom zwiększyć poziom zadowolenia

klientów, podnieść efektywność sprzedawców oraz dostarczać lepsze wrażenia z zakupów, w celu utrzymania przewagi nad konkurencją. Źródło: spółka

Internet mobilny: Na portalu RFBenchmark opublikowaliśmy raport podsumowujący stan Internetu mobilnego w Polsce. Ranking został stworzony na podstawie 243281 pomiarów wykonanych przez użytkowników aplikacji mobilnej. T-Mobile utrzymał prowadzenie i ponownie zajął pierwsze miejsce w kategorii średniej szybkości pobierania oraz najniższej wartości ping, Orange nadal prowadzi w kategorii średniej szybkości wysyłania danych. Ostatnim miesiącem, gdy Plus nie zamykał zestawienia RFBenchmark w kategorii średniej szybkości pobierania danych był lipiec 2018 roku. Źródło: spółka

Automatyzacja: Ponad 30% Polaków obawia się utraty pracy w wyniku automatyzacji - wynika z ogólnopolskiego raportu TOP CDR. Oczekują oni od firm wdrażania cyfrowej odpowiedzialności biznesu poprzez: prowadzenie szkoleń z bezpieczeństwa internetowego i rozpoznawania tzw. fake news'ów (ok. 42%), umożliwienia pracownikom pozyskania nowych kompetencji cyfrowych (ok. 38%) oraz podejmowania działań na rzecz redukcji lęku przed technologią (ok. 30%). Źródło: spółka

Media: Już 27% internautów w Polsce słucha podcastów. Większość włącza je co najmniej raz w miesiącu, korzystając ze słuchawek i smartfona - w domu lub w czasie podróży, dla rozrywki i żeby dowiedzieć się więcej o świecie. A przy tym słuchacze podcastów, choć w większości zaczęli ich słuchać dopiero rok temu, poświęcają im swoją pełną uwagę i wyżej oceniają ich wiarygodność niż tradycyjnych mediów. To wnioski z najobszerniejszego do tej pory badania polskich słuchaczy podcastów opracowanego dla Tandem Media z Grupy Radiowej Agory. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Analitycy z laboratorium FortiGuard firmy Fortinet ostrzegają przed szybko rozprzestrzeniającym się ransomware'em Nemty. Złośliwe oprogramowanie szyfruje pliki na zaatakowanym urządzeniu, a następnie żąda tysiąca dolarów w Bitcoinach za ich odzyskanie. Eksperci przewidują, że oprogramowanie może być dostępne w modelu usługowym (RaaS - Ransomware-as-a-Service), a za jego stworzenie najprawdopodobniej odpowiedzialni są cyberprzestępcy pochodzący z Rosji. Źródło: spółka

Trendy: Badanie SAS wskazuje, że do 2030 roku 67% działań z zakresu obsługi klienta odbywać się będzie za pośrednictwem inteligentnych maszyn. Najciekawsze wnioski z badania SAS dotyczące oczekiwań konsumentów: 80% konsumentów mówi, że oczekują dostarczania przesyłek przez drony lub pojazdy samoprowadzące; 81% oczekuje interakcji z chatbotem (programem komputerowym); 78% oczekuje ulepszonych aplikacji wirtualnych lub tzw. mixed reality, umożliwiających dokładne obejrzenie produktu - na przykład, jak dana część garderoby będzie wyglądać na konsumencie lub czy dany mebel będzie pasować do wybranego wnętrza; 56% oczekuje, że już w 2025 roku możliwe będzie odwiedzenie odległych miejsc lub wzięcie udziału w wydarzeniach rozrywkowych za pośrednictwem urządzeń ,,mixed reality"; 8 na 10 osób oczekuje, że będą korzystać z tzw. inteligentnego asystenta (Google Home, Amazon Alexa, itp.) przy dokonywaniu zakupów on-line czy zarządzaniu tzw. inteligentnym domem; 78% oczekuje, że będą w stanie kontrolować inne urządzenia

za pomocą własnych urządzeń przenośnych.

Trendy: Dane Accenture wskazują, że odpowiednie wdrożenie nowych, w tym cyfrowych, modeli biznesowych może w niedalekiej przyszłości mieć wpływ na 80% wszystkich przychodów banków. Sztuczna inteligencja, blockchain i chmura to najważniejsze elementy zmian technologicznych w finansach - wskazują autorzy raportu CFA Society Poland i Spot Data "Przyszłość sektora finansowego. Ewolucje i rewolucje". Z opracowania wynika, że najszybciej rośnie znaczenie chmury, sztuczna inteligencja powoli zaczyna zyskiwać coraz więcej uwagi, natomiast blockchain nie wykazuje już tak rewolucyjnego potencjału, jaki przypisywano mu jeszcze kilka lat temu. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Play Communications: Odnotował 233,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 189,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Play Communications podwyższył tegoroczne oczekiwania skorygowanej EBITDA do ponad 2,4 mld zł oraz podał, że oczekuje wzrostu przychodów o ok. 2,5%, zaś wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego mają osiągnąć ponad 850 mln zł, podał operator. Capex ma wzrosnąć do ok. 850 mln zł w tym roku. Play Communications planuje przedstawić w grudniu efekty testu technologii 5G w Toruniu i chce jeszcze w tym roku rozpocząć testy w kolejnych dwóch dużych miastach, zapowiedział prezes P4 Jean-Marc Harion. Play Communications uzyskał wymagane zgody komercyjne i najdalej w ciągu kilku dni formalnie dołączy do porozumienia w sprawie rozpoczęcia prac nad koncepcją powołania spółki Polskie 5G do budowy wspólnej infrastruktury usług 5G, poinformował prezes P4 Jean-Marc Harion. Źródło: ISBnews

UPC Polska: Miało 1 470 600 klientów (wzrost o 39 700 r/r), korzystających z 3 135 200 usług (RGU) na koniec III kw. 2019 r. (wzrost o 125 000 r/r), podała spółka. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Odnotował 3,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło:ISBnews

11bit studios: Odnotowało 3,61 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 3,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Movie Games: Odnotowało 0,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

MedApp: Podpisał list intencyjny z Glocal Health AB - szwedzkim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych działającym w krajach skandynawskich, podała spółka. Dzięki współpracy ze szwedzkim dystrybutorem MedApp będzie mógł rozpocząć działalność komercyjną na rynkach skandynawskich. Źródło: ISBnews

Cherrypick Games: Odnotowało 0,11 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 0,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Cloud Technologies: Odnotowało 0,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Brand24: Wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Brand24 o 34% do poziomu 4,3 mln zł w III kw. 19; dodatni wynik netto w wysokości 0,05 mln zł oraz dodatni wynik z działalności operacyjnej 0,03 mln zł. EBITDA w wysokości 0,7 mln zł; 3 631 aktywnych klientów na koniec III kw., wzrost o 802 klientów wobec analogicznego okresu z poprzedniego roku; dalsza ekspansja zagraniczna - już 55% klientów korzystających z narzędzia Brand24 to klienci spoza Polski. Źródło: spółka

ECC Games: 0,35 mln zł przychodów netto ze sprzedaży wypracowała w III kwartale br. notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w grach i symulatorach sportów motoryzacyjnych dla wszystkich platform. Narastająco po trzech kwartałach ECC Games zanotowało blisko 0,52 mln zł zysku netto. Spółka kończy pracę nad najważniejszym autorskim projektem - Drift20. Źródło: spółka

QAD: Jeden ze światowych liderów w zakresie systemów IT dla przemysłu, obchodzi jubileusz 25 lat obecności w naszym kraju. W tym czasie firma zrealizowała prawie 500 projektów dla firm produkcyjnych, zapewniając im optymalizację procesów operacyjnych. Dzisiaj QAD chce zaoferować najkorzystniejszy sposób na podniesie efektywności biznesowej swoich klientów rozwijając nowe rozwiązania w technologii chmurowej. W związku z nowymi produktami, celem firmy jest podwojenie przychodów w ciągu kolejnych 5 lat i utrzymanie rocznego zwiększenia sprzedaży subskrypcji oprogramowania o 30% w każdym roku działalności. Źródło: spółka

QuarticOn: III kwartał br. upłynął technologicznej spółce głównie pod znakiem działań skoncentrowanych na rozwoju kanału SaaS i optymalizacji kosztów. QuarticOn realizował w tym okresie działania deweloperskie nad aplikacją Happy Cart by QuarticOn na globalnej platformie Shopify.com. Finalnie aplikacja ta została oficjalnie udostępniona użytkownikom Shopify 7 listopada, a Spółka uzyskała dostęp do ponad 1 mln potencjalnych klientów z całego świata. Poza Shopify, QuarticOn jest obecny już na kilku platformach zakupowych - polskiej platformie Shoper.pl, czeskiej Shoptet.cz oraz słowackich Shoptet.sk i CreativeSites.sk, skupiających łącznie ponad 30 tys. sklepów online. W okresie lipiec - wrzesień 2019 r. QuarticOn wypracował 1,09 mln zł przychodów ze sprzedaży, z czego 35% stanowiła sprzedaż zagraniczna. Był to również kolejny kwartał poprawy wyniku EBITDA, który - dzięki realizowanemu programowi optymalizacji wydatków - był o 0,13 mln zł wyższy niż w poprzednim kwartale br. Źródło: spółka

Klabater: Ponad 0,46 mln zł przychodów netto ze sprzedaży gier konsolowych wypracował w trzecim kwartale br., notowany na rynku NewConnect producent i wydawca gier wideo. To wynik o 165 proc. lepszy od uzyskanego w poprzednim kwartale br. Spółka konsekwentnie realizuje strategię budowy zróżnicowanego katalogu wydawniczego opartego o produkcje na komputery osobiste oraz konsole. W październiku wewnętrzne studio Klabatera wydało pierwszą własną produkcję - grę Crossroads Inn. Tytuł dostępny jest na platformy PC i Linux. Do końca roku spółka planuje również premiery gier Big Pharma i Golazzo! Źródło: spółka

Marquard Media Polska: W ramach nowej strategii firma zamierza skoncentrować się na rozwoju własnych portali: kozaczek.pl, papilot.pl, zeberka.pl oraz ckm.pl oraz ponownym uruchomieniu serwisów supermamy.pl oraz autostuff.pl. Jej uzupełnieniem będzie budowa platform usług cyfrowych dla branży mediowej: ShoppieGo (uruchomione w październiku) oraz Act-2-Access (planowane). Jednocześnie firma rezygnuje z rynku prasy: wydania grudniowe są ostatnimi numerami magazynów CKM, Cosmopolitan, Esquire, Harper's Bazaar, Joy i Playboy. Źródło: spółka

OPPO: Wspólnie z firmą Ericsson, wiodącym dostawcą technologii informacyjno - komunikacyjnych, ogłosiły uruchomienie Laboratorium 5G, które posłuży pogłębieniu współpracy obu firm w obszarze związanym z 5G. Źródło: spółka

Cyfrowy Polsat: Grupa zainicjowała działania mające na celu zerwanie kontraktu z Huawei na wdrożenie zintegrowanego systemu IT. Źródło: Trigon

Nanovo: Do zespołu lidera rynku nowoczesnych form komunikacji cyfrowej dedykowanych do przestrzeni handlowo-usługowych, dołączyła Roksana Kałużna. Objęła nowe stanowisko Business and Relation Director.

Dell Technologies: Wspieranie zrównoważonego rozwoju, walka z wykluczeniem i poprawa jakości życia - to główne obszary, na których firma Dell Technologies skupiła się, wyznaczając swoje globalne cele społeczne. Podstawowymi elementami strategii, są etyka i poszanowanie prywatności - firma zapowiada ułatwienie klientom uzyskiwania dostępu do swoich danych osobowych, ich usuwanie lub udostępnianie. Dążenia, będące podstawą planu przedsiębiorstwa na rok 2030 pod nazwą ,,Progress Made Real", opierają się na przekonaniu, że technologie oraz dane połączone z czynnikiem ludzkim mają trwały i pozytywny wpływ zarówno na człowieka, jak i planetę. Źródło: spółka

Revolut: Ogłosił powołanie do rady dyrektorów Martina Gilberta. Nowy niewykonawczy przewodniczący rady ma wzmocnić struktury kierownicze w spółce i pomóc wdrożyć jej strategię globalnej ekspansji. Źródło: spółka

Grupa Lenovo: Przychody za drugi kwartał sięgnęły 13,5 mld USD, kontynuując wzrost w ujęciu rok do roku już dziewiąty kwartał z rzędu. Dochód przed opodatkowaniem zwiększył się o 45% w porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej, do 310 mln USD. Wzrósł także dochód netto -- o 20% w ujęciu rok do roku do 202 mln USD. Struktura przychodów pozostaje zrównoważona w czterech regionach firmy (Ameryce Północnej i Południowej, Azji i Pacyfiku, Chinach oraz Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie), a każdy z nich ma ponad 20-procentowy udział w przychodach. Źródło: spółka

Zenodys: Do rozwoju ideologii smart cities w Polsce może przyczynić się start-up, który został wybrany przez Startup Hub Poland spośród 360 kandydatów do 2. edycji Poland Prize, projektu akceleracyjnego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. ,,Jernej Adamic jest przekonany, że Polska i jej miasta zapewniają mu odpowiednią mieszankę apetytu na innowacje i dostępność talentów. Eksperyment w Polsce i na skalę światową to credo SHP, a Jernej całkowicie przyjął tę wizję - mówi Vikas Malhotra, CSO i członek zarządu w Startup Hub Poland. Zenodys, założony w 2015 roku w Amsterdamie, skupia się na rozwiązaniach dla przemysłu 4.0, w szczególności na produkcji i energetyce, a obecnie również na projektach smart cities. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

P4: Spółka zależna Play Communications, zawarła z Santander Bank Polska oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski umowę dotyczącą ustanowienia programu emisji obligacji, w ramach którego P4 będzie mogła dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych w ramach programu i niewykupionych obligacji w wysokości do 2 mld zł w danym czasie, podała spółka. Źródło:ISBnews

Legimi: Zakończyło prywatną ofertę obligacji, zrealizowało cel i przydzieliło 1 500 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 1,5 mln zł, podała spółka. Pozyskane środki posłużą refinansowaniu zadłużenia spółki oraz rozwojowi i promocji Legimi 3.0 na rynku niemieckim i polskim. Źródło:ISBnews

FSE: Wystartowała kampania crowdfundingowa elektrycznego samochodu dostawczego FSE M, podała spółka. Pojazd z e-napędem, ładowaniem automatycznym i panelami słonecznymi miał premierę w październiku br. Spółka z Bielska-Białej zaprojektowała i wyposażyła auto w elektromobilną technologię w ramach programu NCBR - Innomoto. Celem zbiórki na platformie Crowdway.pl jest 1 mln zł. W kolejnych rundach finansowania FSE będzie ubiegać się o budżet na budowę linii montażowej w Polsce. Zapowiada też debiut na giełdzie w ciągu 3 lat. Źródło:ISBnews

Play: Po sprzedaży części swoich pakietów w Play Communications, główni akcjonariusze spółki - Kenbourne i Tollerton - nie planują obecnie podobnych decyzji i pozostają zaangażowani w działania operatora, poinformował prezes P4 Jean-Marc Harion. Źródło:ISBnews

Arena.pl: Rusza ze zbiórką crowdfundingową, z której chce pozyskać 4 mln zł przy progu emisji akcji na poziomie 3 mln zł, poinformowała spółka. Zebrane środki zostaną przeznaczone na ustabilizowanie sytuacji w spółce oraz dalszy rozwój. Źródło: ISBnews

Fortinet: Dostawca rozwiązań cyberochronnych, przejął firmę enSilo, zajmującą się bezpieczeństwem urządzeń końcowych. Dzięki tej transakcji Fortinet znacząco wzmacnia swoją architekturę Security Fabric. Połączenie Fortinet i enSilo będzie atrakcyjną ofertą dla przedsiębiorstw każdej wielkości. W ten sposób klienci zyskają efektywne zabezpieczenia dzięki integracji wyprodukowanych przez enSilo rozwiązań typu EDR, chroniących urządzenia końcowe, z narzędziem Fortinet FortiSIEM, funkcjami FortiInsight UEBA (analiza zachowania użytkowników) oraz rozwiązaniem FortiNAC. Źródło: spółka

Wirtualna Polska: UOKiK zgodził się na utworzenie JV przez OLX i Frontier Car Group - Wirtualnemedia. Źródło: Trigon

Cyfrowy Polsat: Zmiana udziałów Zygmunta Solorza do 63,98% z 65,85% głosów (bez zmian w udziale kapitału). Źródło: Trigon

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Asseco Data Systems: Podpisał z Urzędem Miasta Rzeszowa umowę na modernizację Podziemnej Trasy Turystycznej, podała spółka. Wartość inwestycji to blisko 22 mln zł. Źródło: ISBnews

Comarch: Otrzymał od banku CaixaBank, oddział w Polsce, informację o wpłynięciu oświadczenia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o cofnięciu żądania wypłaty kwoty 24,2 mln zł, wynika z komunikatu Comarchu. Źródło: ISBnews

7Levels: Zawarł umowę o udzielenie licencji z Incuvo na gry: "Easy Game Builder", "Crowdy Farm", "Crowdy Farm Puzzle", podała spółka. Umowa dotyczy udzielenia przez licencjodawcę na rzecz spółki licencji w zakresie niezbędnym do wydania gier na platformę Nintendo Switch. Źródło:ISBnews

Klabater: Gra "Golazo!" trafi do sprzedaży na platformach Microsoft Xbox oraz Sony PlayStation 28 listopada 2019 roku, podał wydawca gry. Klabater zawarł umowę dystrybucyjną z Meridiem Games na korzystanie przez hiszpańskiego partnera z gry "Big Pharma" w wersji na konsole PlayStation 4 i Nintendo Switch, podała spółka. Meridiem Games nabyła także prawo do prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych związanych z tytułem. Big Pharma zadebiutuje w wersji na konsole w grudniu br. Źródło: ISBnews

QubicGames: Otrzymał potwierdzenie od Nintendo of America i Nintendo of Europe o ustaleniu daty wprowadzenia do sprzedaży gry "Space Pioneer" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii na 6 grudnia 2019 roku, podała spółka. Gra dostępna będzie w przedsprzedaży od 23 listopada 2019 roku. Źródło: ISBnews

Movie Games: Zaprezentował za pośrednictwem platformy Steam nową grę pt. "Save The Forest", podała spółka. Premiera przewidywana jest na 2020 r. Źródło: ISBnews

XTPL: Ma umowę na przeprowadzenie ewaluacji technologii z Hefei BOE Joint Technology Co. Ltd. - spółką zależną od chińskiego koncernu BOE - jednego z największych światowych producentów wyświetlaczy, w celu m.in. potwierdzenie parametrów technologii rozwijanej i komercjalizowanej przez spółkę, podało XTPL. Źródło: ISBnews

InPost: Udostępnił rozwiązanie pozwalające na zarządzanie Paczkomatem i skrytką z poziomu aplikacji, podała spółka. Oznacza to, że przy jednym Paczkomacie przesyłki będzie mogło odbierać wiele osób na raz. InPost zapowiada, że niedługo umożliwi też nadawanie przesyłek za pomocą aplikacji zainstalowanej w smartfonie. Źródło: ISBnews

Cherrypick Games: Planuje wydać pierwsza grę w wersji na Nintendo Switch na przełomie II i III kw. 2020 roku, podała spółka. Będzie to autorski tytuł studia "Sports Hero", który od czasu premiery na iOS i Android pobrało 2 mln użytkowników. Spółka ma w planach porting kolejnych gier z własnego portfolia. Źródło: ISBnews

Huawei: P smart Pro to nowy smartfon z potężnym, potrójnym aparatem fotograficznym. Poza wysokiej klasy optyką, wspomaganą przez sztuczną inteligencję, telefon wyróżnia się też wydajnością pracy. Zastosowano w nim m.in. energooszczędny procesor, dużą pamięć operacyjną (6 GB) i pamięć wewnętrzną (128 GB) oraz wytrzymałą baterię o pojemności 4000 mAh. P smart Pro wyposażony jest w pozbawiony wcięć i otworów ekran Ultra FullView, a dodatkową innowacją jest czytnik linii papilarnych wbudowany w krawędź obudowy. Rekomendowana cena nowego smartfona to 1399 zł. Urządzenie będzie dostępne w dwóch kolorach - czarnym oraz opal. Źródło: spółka

T-Mobile: Rozpoczęła się trzecia edycja programu Fajne Granty TMobile. Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe, szkoły, biblioteki, ośrodki kultury. Źródło: spółka

VARSAV Game Studios: Bee Simulator jest już dostępna do kupienia w najważniejszych sklepach na całym świecie. Nakładem CDP Sp. z o.o., grę w polskiej wersji językowej i na wszystkie najpopularniejsze platformy. Źródło: spółka

CloudFerro: Ma umowę z niemiecką agencją kosmiczną DLR, kontrakt dotyczy realizacji i rozwoju platformy udostępniającej dane z obserwacji Ziemi - niemieckiego projektu CODE-DE. Czyli CloudFerro będzie dostarczało swoją chmurę obliczeniową i technologię dla kolejnej europejskiej instytucji, po ESA, EUMETSAT czy ECMWF. Wartość kontraktu to ponad 5 mln euro. Źródło: spółka

Bank Millennium: Jako pierwszy bank w Polsce, udostępnił klientom z segmentu przedsiębiorstw nowe narzędzie autoryzacji transakcji i logowania do serwisu bankowości internetowej. Jest to token sprzętowy z czytnikiem, oparty na autorskiej technologii Cronto firmy OneSpan. Źródło: spółka

Cisco: W trakcie konferencji Cisco Partner Summit, firma ogłosiła wzrost zaangażowania na rzecz sektora małych i średnich firm, oferując partnerom i klientom proste i elastyczne portfolio bezpiecznych rozwiązań, dedykowane wsparcie Cisco oraz zwiększenie inwestycji partnerskich w celu pełniejszego wykorzystania możliwości sektora MŚP. Wprowadzone na rynek pod marką Cisco Designed for Business portfolio rozwiązań dostarcza właściwe produkty w odpowiednich cenach, sprzyjając rozwojowi sektora MŚP. Aby przyspieszyć ten rozwój, Cisco podwoi inwestycje w sieć partnerską, zapewniając lepsze doświadczenie w dostępie i korzystaniu z technologii, zarówno dla partnerów, jak i klientów, z szybszym czasem reakcji i natychmiastowym dostępem do wiedzy specjalistycznej. Źródło: spółka

Transition Technologies: Opracowany przez inżynierów Grupy system EDS czuwa nad cyberbezpieczeństwem amerykańskiego reaktora jądrowego AP1000 firmy Westinghouse - jednej z technologii rozważanych w kontekście rozwoju polskiej energetyki jądrowej. Zadaniem stworzonego przez TT systemu EDS (Enterprise Data Server) jest pobieranie bieżących danych procesowych z systemu sterowania elektrownią jądrową, ich replikowanie, a następnie prezentowanie użytkownikom w celu dalszej analizy - wszystko to w sposób bezpieczny dla systemu sterowania. Źródło: spółka

Flairs.ai: Oparta na sztucznej inteligencji technologia agreguje wiedzę z firmowych narzędzi w celu przyspieszenia procesu budowania konkretnych umiejętności w organizacji. W nowym wydaniu jest już dostępna na rynku. Źródło: spółka

SAS: Rozwija rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, aby organizacje mogły zwiększyć efektywność i szybciej czerpać korzyści z automatyzacji. Aktualizacje SAS Platform wprowadzają nowe funkcje, włączając w to zautomatyzowane zarządzanie danymi, automatyczne metody uczenia maszynowego czy też rozwinięte możliwości interpretacji danych i wyników modelowania. W nowej wersji platformy SAS Viya położony jest duży nacisk na przejrzystość zadań analitycznych. Oprogramowanie będzie dynamicznie tworzyć diagramy przebiegu kroków modelowania, tak aby proces analityczny był bardziej zrozumiały. Jest to niezwykle ważne, gdyż automatyzacja często odbywa się właśnie kosztem przejrzystości. System testuje modele analityczne, porównując otrzymane odpowiedzi z tymi, które są znane i przyjęte za prawidłowe. Dzięki możliwości generowania języka naturalnego wyniki są prezentowane w prosty do zrozumienia sposób, również dla użytkowników biznesowych. Źródło: spółka

Shoper: Platforma dla sklepów internetowych nawiązała oficjalną współpracę z gigantem internetu - Facebookiem. Potwierdzeniem tego faktu jest status Facebook Marketing Partner. Pozwala on Shoperowi prowadzenie kampanii marketingowych dla kilkunastu tysięcy sklepów w społecznościach Facebooka, czyli na samym Facebooku, jak i Instagramie oraz Messengerze, a w przyszłości także w komunikatorze WhatsApp i na Facebook Marketplace. Źródło: spółka

Prudential, Oracle: Choć sektor finansowy ze względu na liczne regulacje i związane z nimi obostrzenia, do tej pory z dystansem podchodził do inwestycji w chmurę obliczeniową, wiele wskazuje na to, że sytuacja zaczyna się zmieniać. Na wdrożenie chmurowego systemu ERP zdecydował się w Polsce Prudential, będący oddziałem spółki irlandzkiej Prudential International Assurance, należącej do Grupy Prudential. Dotychczas wykorzystywany system zastąpiono chmurowym rozwiązaniem Oracle Financials Cloud. To jedno z pierwszych wdrożeń chmurowych systemu ERP Oracle w branży finansowej w Polsce i w regionie. Źródło: spółka

CD Projekt: Wiedźmin 3 będzie dostępny w usłudze Game Pass Xbox Źródło: Trigon

PlayWay, Ultimate Games: Podsumowanie pierwszego dnia premiery Deadliest Catch DM Trigon ocenia negatywnie. Źródło: Trigon

DOOGEE: W badaniu Blue Media do raportu ,,Jak kupujemy w zagranicznych sklepach" 54% Polaków zadeklarowało, że robi zakupy online w zagranicznych sklepach, ale raczej sporadycznie. Wpływa na to ograniczona oferta opcji dostawy. Nadal główną motywacją do kupowania tam są ceny. Dlatego też chiński producent telefonów DOOGEE postanowił wyjść naprzeciw potencjalnym klientom na polskim rynku i ułatwić zakupy swoich smartfonów. W ciągu kilkunastu miesięcy odnotował on trzykrotny wzrost sprzedaży swoich produktów na naszym rynku. Zagościł również na stałe w sklepach stacjonarnych, głównie u liderów branży RTV i AGD. Źródło: spółka

DRAGO entertainment: Detective Simulator, najnowsza zapowiedź gry producenta i dewelopera gier PC została udostępniona w serwisie Steam. Tytuł stanowi czwarty z pięciu planowanych przez studio symulatorów, które studio zaprezentuje do końca br. Źródło: spółka

Dell Technologies: Zaprezentował autonomiczną infrastrukturę Dell EMC PowerOne, która ułatwi przedsiębiorstwom wdrażanie rozwiązań IT, ich użytkowanie oraz zarządzanie. PowerOne stanowi kombinację systemu obliczeniowego PowerEdge, pamięci masowej PowerMax, urządzenia sieciowego PowerSwitch oraz systemu wirtualizacji VMware. Wszystkie te elementy zostały zaprojektowane z wbudowanymi inteligentnymi funkcjami, które automatyzują tysiące czynności wykonywanych ręcznie przez cały cykl życia tego wielofunkcyjnego systemu. Źródło: spółka

Dell: W trakcie rozpoczynającego się właśnie Dell Technologies Summit firma Dell Technologies zaprezentowała nowy model swojej oferty. W ramach oferty Dell Technologies On Demand, firmy mają do wyboru kilka elastycznych opcji produktów i usług, w tym globalne wsparcie, wdrażanie i usługi zarządcze, z opłatą za tzw. ,,zużycie". Klient zapłaci więc za rozwiązania, tylko wtedy, gdy będzie z nich korzystał, a zarządzanie lokalnym środowiskiem IT ma stać się tak samo proste jak korzystanie z chmury publicznej. Trend ,,on demand" dynamicznie rośnie - już w 2022 roku 15% nowo wdrażanych lokalnych systemów obliczeniowych, będzie podlegać opłacie za wykorzystanie. Dla porównania, w 2019 roku, takim sposobem rozliczanych było niespełna 1% systemów. Dell Technologies przedstawił swoją ofertę ,,On Demand", obejmującą produkty z opłatą za użytkowanie oraz oferowane jako usługi w najszerszym portfolio infrastruktury w branży. Oferta zapewnia środowiskom IT elastyczność chmury, czyli możliwość jej dowolnej rozbudowy, z

drugiej strony natomiast typowe dla infrastruktur lokalnych poziom kontroli, wydajność i przewidywalność. W ten sposób firma rozszerzyła swój asortyment rozwiązań opartych na elastycznym modelu wykorzystania, który teraz obejmie również serwery Dell EMC PowerEdge i nowy system autonomicznej infrastruktury Dell EMC PowerOne. Źródło: spółka

ASTRO Gaming: Kontroler ASTRO C40 TR jest już dostępny w Polsce. Źródło: spółka

Kogifi: Spółka specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu e-Commerce, AR/VR, IoT i sztucznej inteligencji po raz drugi bierze udział w konferencji Smart Maintanance w Stuttgarcie, w Niemczech i promuje swój autorski projekt AIDAR, wykorzystujący technologie rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości (AR/VR) w procesie szkolenia pracowników oraz zdalnej współpracy i wsparcia w nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Źródło: spółka

Huawei: FreeBuds 3, innowacyjne słuchawki douszne wyposażone w procesor Kirin A1 z aktywną redukcją szumów, można już zamówić w przedsprzedaży. Przy zakupie dodawana jest indukcyjna ładowarka Huawei CP60, umożliwiająca bezprzewodowe ładowanie urządzenia. Rekomendowana cena detaliczna Huawei FreeBuds 3 to 699 zł. Regularna sprzedaż słuchawek rozpocznie się 25 listopada. Źródło: spółka

Veeam: Zaprezentował nową wersję Veeam Backup for Microsoft Office 365 oraz rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure, zaprojektowane z myślą o chmurze i wyposażone w pierwszy na rynku chmurowy estymator kosztów. Oba nowe rozwiązania zapewniają użytkownikom produktów Microsoft dodatkową ochronę danych, większą skalowalność i rozszerzoną kontrolę nad danymi przetwarzanymi w chmurze. Więcej informacji znajduje się w załączonej informacji prasowej, do której wykorzystania zachęcam. W razie pytań pozostaję do dyspozycji. Źródło: spółka

Transcom: Wprowadził możliwość pracy zdalnej dla pracowników ze swoich polskich oddziałów. Home office w ostatnich latach stał się już światowym trendem, a możliwość wykonywania swoich obowiązków zawodowych w dowolnym miejscu i czasie jest przez pracowników doceniana za dużą wygodę i elastyczność. Źródło: spółka

Draw Distance: Potwierdził rozszerzenie praw licencyjnych związanych z tworzoną przez studio grą Vampire: The Masquerade - Coteries of New York. Na bazie zaktualizowanego porozumienia tytuł zadebiutuje na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One a także może trafić na urządzenia przyszłej generacji. Źródło: spółka

Sportdigital Fussball: Posiadająca prawa do pokazywania 30 meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy w sezonach 2019/20 i 2020/21 na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii, podpisała umowę z Onefootball. Na bazie porozumienia użytkownicy platformy streamingowej w tych krajach będą także mogli oglądać mecze polskiej ligi. Źródło:spółka

Jastrzębska Spółka Węglowa: Złoża należące do kopalń JSW zostały przeniesione do wirtualnej przestrzeni 3D. W spółce zakończono właśnie projekt pt. ,,Model złoża i planowanie produkcji w JSW S.A.", którego celem było wdrożenie nowoczesnego systemu zarządzania złożem i planowania produkcji, zgodnie ze światowymi trendami w tym zakresie. Źródło: spółka

Sony Interactive Entertainment: Poinformował o premierze gry Death Stranding. Najnowsze dzieło legendarnego Hideo Kojimy jest już dostępne w PlayStation Store oraz u wybranych partnerów handlowych. Źródło: spółka

HP Inc.: Firma prezentuje najnowsze rozwiązania druku dla pracowników mobilnych. HP Workpath i HP Command Center umożliwiają partnerom i klientom tworzenie oraz wdrażanie aplikacji, dzięki którym żmudne procesy biznesowe - takie jak składanie raportów czy archiwizacja dokumentów - stają się jeszcze prostsze i szybsze. Ponadto amerykański producent poszerza ofertę urządzeń drukujących w formacie A3 i wprowadza nowe funkcje bezpieczeństwa dla flot drukarek. Źródło: spółka

Thunderbolt: Spółka notowana poprzednio jako ComPress, rozszerzy profil działalności i rozpocznie prace nad budową platformy internetowej o charakterze sportowo-edukacyjnym, na której zamieszczane będą filmy szkoleniowe poświęcone tematyce tenisowej z udziałem gwiazd światowej klasy. Źródło: spółka

Cisco: W trakcie konferencji Cisco Partner Summit firma przedstawiła nowości obejmujące wprowadzenie Cisco Talos Incident Response - pełnego zestawu zarówno proaktywnych, jak i reaktywnych usług, które pomogą klientom firmy odpowiednio przygotować się, zareagować i przywrócić działanie infrastruktury IT po incydencie związanym z bezpieczeństwem. Poszerzenie portfolio rozwiązań Cisco Meraki, dającego zespołom IT prostą, bezpieczną i inteligentną platformę do budowania i zarządzania siecią. Innowacje w portfolio rozwiązań i usług wspomagających współpracę, które pomogą dyrektorom IT przyspieszyć transformację ich organizacji. Źródło: spółka

HyperX: Sprzedał łącznie ponad 10 mln gamingowych zestawów słuchawkowych, a obecnie wprowadza na rynek ich najnowszy model, Cloud MIX Rose Gold Edition, należący do kategorii urządzeń lifestylowych. Więcej informacji o tym zestawie w załączonym materiale (press dostępny tylko w języku angielskim). HyperX osiągnął również ważne kamienie milowe w dwóch innych kategoriach: sprzedał ponad milion klawiatur gamingowych i 65 mln modułów pamięci. Źródło: spółka

Hewlett Packard Enterprise (HPE): Ogłosił zmiany w programie partnerskim HPE Partner Ready. Poszerzają one zakres możliwości we współpracy z HPE, w tym zwiększanie zysków, rozwijanie kompetencji i wyróżnianie się na rynku. Jednym z najistotniejszych elementów jest unikalna oferta HPE GreenLake pozwalająca klientom na pozyskiwanie zasobów IT w modelu as-a-Service od brzegu sieci aż po chmurę i jest już całkowicie dostępna w kanale partnerskim HPE. Nowy program HPE Partner Ready powstał w oparciu o informacje zwrotne spływające od partnerów. Stabilne i przewidywalne ramy programu, jasny model wynagradzania oraz szybkie możliwości wzrostu kompetencji i biznesu zapewnią bardziej satysfakcjonującą współpracę. Źródło: spółka

OVHcloud: Podczas konferencji VMworld w Barcelonie, grupa przedstawiła katalog udoskonalonych rozwiązań adresowanych dla biznesu i odpowiadających na dynamiczne potrzeby klientów. Odpowiedzią OVHcloud wobec zmieniających się oczekiwań rynkowych graczy jest koncepcja chmury SMART: prostej (Simple), multi-lokalnej (Multilocal), dostępnej (Accessible), odwracalnej (Reversible) i przejrzystej (Transparent). Założenia SMART spełniają rozwiązania OVHcloud dedykowane konkretnym projektom, jak m.in. praca w środowiskach typu multi-cloud czy rozszerzeniu lub migracji centrum danych do chmury, a także operacjom na dużych zbiorach danych (Big data) i strategii disaster recovery. Źródło: spółka

Philips TV & Audio: Wprowadza na rynek dwa nowe soundbary. Model Philips TAPB603 oferuje kinowy dźwięk 3D oraz wsparcie dla formatu Dolby Atmos, zaś dedykowany do telewizorów z serii Performance Philips HTL3325 obsługuje format Dolby Digital. Źródło: spółka

