Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

E-bankowość: Blisko jedna trzecia osób będących po sześćdziesiątce jako największą barierę w korzystaniu z bankowości internetowej wymienia brak wiedzy, wynika z badania przygotowanego na zlecenie Alior Banku. Seniorzy zdecydowanie bardziej przekonani są do bankowania za pomocą komputera (49% wskazań) niż przez aplikację w smartfonie (16%). Osoby starsze wciąż preferują osobisty kontakt z bankierem - 40% załatwia sprawy w placówce przynajmniej pięć razy rocznie, a 8 na 10 seniorów przynajmniej raz w ciągu ostatniego roku odwiedziło swój oddział bankowy. Źródło: ISBnews

Sprzęt elektroniczny: Smartfon posiada w Polsce prawie 80% osób, a niemal co trzeci użytkownik na co dzień korzysta z co najmniej dwóch takich urządzeń, wynika z badania "Smart Barometr, czyli Polacy i ich smartfony" przeprowadzonego na zlecenie firmy Digital Care. Polacy w większości korzystają z telefonów, które są nie starsze niż 2 lata (4/5 respondentów). Prawie 2/3 respondentów (62%) ma łącznie (nieużywane i w użytku) 3 smartfony. Źródło:ISBnews

Innowacje: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z izraelską agencją Israel Innovation Authority ogłosiły 7. konkurs na wspólne projekty badawczo-rozwojowe, podało NCBR. Wnioski o dofinansowanie można składać do 19 maja br. Budżet przeznaczony na ten cel wynosi 2 mln zł. Wsparcie finansowe ma pomóc w rozwijaniu innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych, tworzonych z myślą o zastosowaniach komercyjnych. Źródło: ISBnews

Digitalizacja: Inwestycje w technologię będą kluczowe dla utrzymania konkurencyjności polskich firm w branży transportu drogowego, w związku ze wzrostem kosztów i kurczeniem się marż, oceniają analitycy sektora TSL w Santander Bank Polska. Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie digitalizacja. Źródło: ISBnews

Startupy: Na London School of Economics ruszył konkurs dla polskich startupów ł.pitch. Zgłoszenia do ł.pitch przyjmowane są do 20 lutego 2020 roku. Do finału konkursu, który odbędzie się 7 marca w Londynie podczas LSE SU Polish Economic Forum 2020, zakwalifikują się 4 startupy. Agencja ISBnews jest patronem medialnym konkursu i Forum. "Ruszają zgłoszenia do trzeciej edycji konkursu dla startupów ł.pitch Start-Up Challenge organizowanego przez LSE Polish Business Society. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł i miejsce w programie akceleracyjnym Space3ac, w ramach którego może liczyć na wsparcie rozwoju o wartości do 200 tys. zł oraz doradztwo mentoringowe" - czytamy w komunikacie. Konkurs skierowany jest do startupów na wczesnym etapie rozwoju należących do kategorii "disruptive technology", czyli przedsięwzięć, które radykalnie zmieniają dotychczasowe modele działalności gospodarczej. W ramach konkursu polskie startupy będą miały szansę zaprezentować się przed potencjalnymi inwestorami

i przedstawicielami sektora technologicznego. Partnerami tegorocznej edycji ł.pitch są m.in. z fundusz Black Pearls VC (partner główny), kancelaria prawna Kondracki Celej, InReach Ventures, Firstminute Capital, Arskom oraz Marvipol Development. Źródło: ISBnews

IT: Według danych GUS wykorzystanie systemu ERP w Polsce w 2019 roku deklarowało 28,5% przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających minimum 10 pracowników. W porównaniu z rokiem 2017 wzrost nie jest duży i wynosi 2,4 pkt proc. Wynik poniżej 30% sprawia, że pod kątem posiadania systemów ERP, znajdujemy się na szóstym miejscu od końca w Unii Europejskiej. Liderem informatyzacji, co nie powinno dziwić, są firmy duże, zatrudniające 250 lub więcej pracowników, spośród których aż 87,3% przyznaje się do wdrożenia oprogramowania wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem. "Liczby nie mówią wszystkiego. Wynik osiągnięty przez największe przedsiębiorstwa może cieszyć, ale warto się zastanowić, czy wykorzystywane przez niech rozwiązania są aktualne, czy może mówimy o starszych systemach, które swoją funkcjonalnością i kosztami utrzymania odstają np. od rozwiązań chmurowych - mówi Karol Sudnik, prezes Xplus. Źródło: spółka

Domeny: Domena .icu, należąca do chińskiego koncernu Alibaba, jest obecnie najpopularniejszą i jednocześnie najszybciej rosnącą na świecie domeną z nietypowym rozszerzeniem. Wyprzedza ona następujące domeny: .top .xyz, .site, .vip, .online, .club, .wang, .live, .shop. W Polsce niezmiennie najpopularniejszą nietypową domeną jest .online, która wyprzedza kolejno: .site, .xyz, .ovh, .tech, .cloud, .shop, .store, .space, .app - wynika z zestawienia przygotowanego przez serwis Domeny.pl. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Eksperci Cisco przeanalizowali cyberincydenty, które miały miejsce w ubiegłym roku i przygotowali zestawienie technik oraz metod najczęściej wykorzystywanych przez cyberprzestępców. Główne sposoby działania cyberprzestępców w 2019 roku to:1. Ataki na DNS; 2. Remote Access Trojans (RATs); 3. Ukrywanie ataków w szyfrowanym ruchu sieciowym; 4. Media społecznościowe jako platforma do komunikacji dla cyberprzestępców. Źródło: spółka

HR w IT: Raport badawczy ,,Wielkie badanie specjalistów IT na B2B" przeprowadzony przez agencję Biuro Podróży Reklamy na zlecenie firmy Ework Group wskazuje, że miesięczne zarobki specjalistów IT pracujących w modelu B2B to minimum 10,5 tys. zł netto miesięcznie. Większość uważa jednak, iż zarobki powinny być wyższe. Grupa badawcza to niemal 700 specjalistów IT z całej Polski. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Tylko połowa fabryk dysponuje maszynami przygotowanymi do odparcia ataków hakerskich. Co więcej, w najbliższym czasie nie można spodziewać się poprawy sytuacji. 55% ankietowanych nie ma planów wdrożenia narzędzi ochronnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Takie są wnioski badania poziomu cyberbezpieczeństwa w firmach przemysłowych, które przedstawił Fortinet. W badaniu brali udział decydenci w obszarach IT oraz OT (technologii operacyjnych), odpowiedzialni za przemysłowe systemy sterujące z całego świata - także z Polski. Źródło: spółka

Data center: W 2020 roku w centrach danych dominować będzie architektura hybrydowa będąca połączeniem chmury publicznej i prywatnej. Ponadto analitycy z firmy Vertiv przewidują, że na znaczeniu zyskiwała będzie w tym roku sztuczna inteligencja. Zaczną z niej korzystać m.in. przedsiębiorstwa z branży obronnej, firmy analityczne i produkcyjne. Eksperci wskazują również na konieczność szybkiego wdrażania nowych rozwiązań. Ma to szczególne znaczenie w kontekście faktu, że przetwarzanie danych coraz częściej odbywa się na brzegu rozproszonych sieci, gdzie opóźnienia w transferze danych oznaczają brak dostępu do usług i ryzyko utraty przychodów. - Szybkość wdrażania nowych rozwiązań staje się coraz bardziej kluczowa przy podejmowaniu decyzji dotyczących wybieranych technologii i prawdopodobnie będzie wpływać na inwestycje i innowacyjność w centrach danych w 2020 r. - mówi Rob Johnson, dyrektor generalny Vertiv. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Orange Group: Oczekuje, że sieć światłowodowa Orange Polska obejmie zasięgiem łącznie 5 mln gospodarstw domowych do końca 2020 r., poinformował wiceprezes Ramon Fernandez. Orange Group zakłada uruchomienie 5G we wszystkich krajach, gdzie jest obecna najpóźniej w 2021 roku, poinformował wiceprezes Ramon Fernandez. Orange Group oczekuje, że Orange Polska będzie kontynuować wzrost przychodów, wynika z wypowiedzi przedstawicieli grupy. Orange Group widzi w Polsce "bardzo przejrzystą okazję" do dalszego znaczącego wzrostu usług ICT, poinformował wiceprezes Orange Group Ramon Fernandez. Orange Group planuje uruchomienie swojego banku we wszystkich europejskich krajach, w których działa - w tym w Polsce - do 2025 roku, poinformował wiceprezes Orange Group Ramon Fernandez. Orange Group będzie badać możliwości uwalniania wartości z posiadanej infrastruktury we wszystkich krajach Europy, gdzie jest obecna, poinformował wiceprezes Ramon Fernandez. Grupa nie wyklucza pozyskania w Polsce partnera dla sieci

światłowodowej. Orange Group uzależnia kwestię potencjalnej wypłaty dywidendy przez Orange Polska od ostatecznego oszacowania wydatków inwestycyjnych na 5G, poinformował COO Europe w Orange Group Jean-Marc Vignolles. Źródło: ISBnews

Huawei Consumer Business Group: Polska pozostaje jednym z kluczowych rynków i jednym z pierwszych, gdzie koncern będzie prezentował swoje nowe urządzenia, poinformował dyrektor zarządzający Huawei CBG Polska Jefferson Zhang. "Polska jest dla nas tradycyjnie jednym z pierwszych krajów, gdzie wprowadzamy na rynek premierowe urządzenia. Tak też rozpoczynamy bieżący rok z nowymi produktami w kategorii laptopów i tabletów. Planujemy utrzymanie znaczącej aktywności na polskim rynku urządzeń elektronicznych w każdym segmencie, a szczególny nacisk położymy na grono 10 mln naszych dotychczasowych klientów, którzy posiadają urządzenie Huawei" - powiedział Zhang podczas spotkania z dziennikarzami. Źródło: ISBnews

Comarch: O ponad 300 pracowników zwiększyło się zatrudnienie w spółce. Na koniec 2019 roku w strukturach Grupy Kapitałowej pracowało 6 349 osób, w tym 5 728 w polskich oddziałach firmy. Wzrost zatrudnienia wiąże się z rozwojem działalności biznesowej, wynikającej z rozbudowy struktur oraz otwierania kolejnych biur za granicą. Źródło: ISBnews

Techland: Przesunął datę premiery gry "Dying Lights 2", podała spółka na swoim profilu w serwisie Twitter. W komunikacie nie podano nowej daty. Źródło: ISBnews

Komputronik: Oczekuje dodatnich skonsolidowanych wyników na poziomie zysku operacyjnego, zysku netto oraz ponad 12 mln zł zysku EBITDA III kw. roku obrotowego 2019/2020 (od 1 października do 31 grudnia 2019), podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Źródło: ISBnews

home.pl: Uruchamia sprzedaż usług internetowych w Bułgarii i na Węgrzech oraz zapowiada wejście na kolejne europejskie rynki, podała spółka. W II kwartale 2020 home.pl planuje uruchomić sprzedaż usług internetowych na rynkach czeskim i słowackim.Źródło: ISBnews

T-Bull: Wchodzi w segment premium gier mobilnych z nową produkcją: "InfiniteCorp", podała spółka. W najbliższym czasie gra wejdzie w fazę pre-order i pre-rejestracji. Źródło: ISBnews

XTPL, Osram Opto Semiconductors GmbH: Podpisały umowę inicjującą ewaluację technologii polskiej spółki do zastosowania przy tworzeniu połączeń przewodzących dla półprzewodników, obecnych w urządzeniach oświetleniowych, podało XTPL. Realizacja podpisanego przez partnerów porozumienia ma na celu potwierdzenie parametrów technologii rozwijanej i komercjalizowanej przez XTPL oraz ocenę możliwości zaimplementowania jej do procesów produkcyjnych Osram.Źródło: ISBnews

Bloober Team: Premiera gry |MEDIUM| jest planowana na IV kw. 2020 r., podało studio. Źródło: ISBnews

Agora: Zdecydowała o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów GoldenLine do ich szacowanej wartości odzyskiwalnej, podała spółka. Wpływ odpisu aktualizującego na skonsolidowany wynik netto Agory to około 6,5 mln zł w IV kw. 2019 r. Źródło: ISBnews

Polkomtel: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył karę w wysokości 50,6 mln zł na operatora sieci Plus, podał Urząd. Według regulatora konsumenci operatora, którzy mieli wykupiony dostęp do internetu, musieli dodatkowo płacić za oglądanie treści multimedialnych czy słuchanie radia on-line, a dodatkowe opłaty nie były wyjaśnione na fakturze. Źródło: ISBnews

Asbisc Enterprises Plc: Wypracował w grudniu 2019 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 274 mln USD, co oznacza wzrost o około 36% r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Miał szacunkowo 8,81 mln zł przychodów i 4,09 mln zł zysku netto w 2019 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Przy produkcji Cyberpunka 2077 pomagają co najmniej trzy studia z Polski według rynkowych spekulacji. Źródło: Trigon

Ten Square Games: Rozpoczął rekrutacje do biura w Warszawie. Źródło: Trigon

QuarticOn: Ostatni kwartał 2019 r. stanowił kontynuację działań nad integracją wtyczek na kolejnych SaaS-owych platformach e-commerce. Po debiucie na platformie Shopify, która umożliwia dostęp do ponad 1 mln sklepów online z całego świata oraz poprzez wejście na platformy e-commerce w Polsce, Czechach i na Słowacji liczba klientów na koniec IV kw. 2019 r. zwiększyła się o 63,6% kw/kw, co przełożyło się w sposób wyraźny na kwartalną sprzedaż. Spółka uzyskała po IV kw. 2019 r. przychód ze sprzedaży w kanale SaaS na poziomie ponad 55,6 tys. zł (wzrost sprzedaży kw/kw o blisko 260%). ,,Wyniki sprzedaży w kanale SaaS po IV kwartale 2019 r. potwierdzają, że obecność na platformach zakupowych jest trafionym kierunkiem rozwoju naszego biznesu. Wierzymy, że miniony kwartał zapoczątkuje konsekwentny wzrost sprzedaży produktów QuarticOn na platformach e-commerce. Zainicjowaliśmy już rozmowy z kolejnymi tego typu platformami działającymi na świecie dzięki czemu liczymy na konsekwentny wzrost sprzedaży w 2020 roku. W

naszym kodzie genetycznym na stałe mamy też zapisany R&D. Rozwijamy nasze produkty, aby zapewnić naszym klientom pakiet aplikacji dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb. - podsumowuje Paweł Wyborski, założyciel i CEO QuarticOn. Źródło: spółka

Trend Micro: Zrealizował pułapkę imitującą prawdziwą fabrykę przemysłową. Wysoce zaawansowany honeypot złożony z systemów technologii operacyjnej (OT) przyciągnął cyberprzestępców wykorzystujących złośliwe programy typu exploit, jak i inne rodzaje ataków motywowanych finansowo. ,,Sześciomiesięczne dochodzenie ujawniło, że niezabezpieczone środowiska przemysłowe są głównie celem powszechnych zagrożeń. Honeypot stał się celem dwóch osobnych ataków ransomware, a cyberprzestępcy wykorzystali go również do oszustw konsumenckich i wydobywania kryptowalut. Dyskusje na temat cyberzagrożeń wymierzonych w przemysłowe systemy sterowania (ICS) zbyt często ograniczają się do zaawansowanych ataków ze strony wrogich państw, mających na celu sabotaż kluczowych procesów. Tymczasem nasze badanie pokazuje, że co prawda stanowią one zagrożenie dla Przemysłu 4.0, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że padnie on ofiarą bardziej przyziemnych ataków" - powiedział Greg Young, wiceprezes ds. cyberbezpieczeństwa w firmie Trend

Micro. ,,W związku z tym właściciele małych fabryk i zakładów przemysłowych nie powinni zakładać, że cyberprzestępcy zostawią ich w spokoju. Brak podstawowych zabezpieczeń może narazić ich na stosunkowo banalne ataki ransomware czy cryptojacking (wykorzystywanie zainfekowanych komputerów do wydobywania kryptowalut), które mogą mieć dla nich poważne konsekwencje finansowe" - dodaje. Źródło: spółka

BauApp: Adam Dalnoki, prezes BauApp zaznacza, że na zachodzie cyfrowe rozwiązania są już standardem, pozwalają firmom budowlanym radzić sobie z rosnącymi kosztami pracy, materiałów i energii. Polski rynek jest pod tym względem dużo bliższy węgierskiemu niż amerykańskiemu. To, co w USA jest standardem, do środkowoeuropejskiej branży budowlanej wejdzie dopiero za kilka lat, bo jest po prostu zbyt skomplikowane i kosztowne. ,,Stąd wziął się nasz pomysł na BauApp, aplikację, która skupia się na usprawnianiu przepływu informacji, a co za tym idzie ograniczaniu kosztów pracy. Wprowadzenie na polski rynek naszego produktu, sprawdzonego w podobnych warunkach i skrojonego pod środkowoeuropejskie potrzeby, w naszej opinii będzie impulsem dla całej branży do zaufania nowoczesnym rozwiązaniom, które przynoszą wymierne korzyści finansowe. Liderzy opinii zdają sobie sprawę z tego, że istnieją proste i szybkie rozwiązania, które trzeba błyskawicznie wprowadzić - podkreśla prezes BauApp. Źródło: spółka

Huawei: One Thousand Dreams to najnowszy program firmy prowadzony w ramach polityki odpowiedzialnego biznesu. Jego głównymi założeniami jest dostarczenie narzędzia mającego na celu podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu sektora ICT wśród studentów, a także wyposażenie bibliotek w książki oraz szpitali i działających przy nich fundacji w zabawki. Program realizowany jest tylko w 16 krajach Europy Środkowo-Wschodniej (w tym w Polsce) spośród 170, w których działa firma Huawei. Zakończona została pierwsza edycja programu, której beneficjentami zostało 37 organizacji.

HPE: Ogłosiło nowe partnerstwo z Zenuity, szwedzką firmą rozwijającą software do autonomicznych pojazdów. Dzięki partnerstwu Zenuity zyskuje kompleksową infrastrukturę informatyczną opartą na rozwiązaniach obliczeniowych HPE (HPC) i AI dzięki ofercie jako usługi o nazwie HPE GreenLake. Dzięki temu Zenuity może gromadzić, przechowywać, organizować i analizować dane, które generuje globalnie ze swojej sieci pojazdów testowych i centrów rozwoju oprogramowania. Zenuity to wspólne przedsięwzięcie producenta samochodów Volvo Cars i dostawcy technologii samochodowych Veoneer. Źródło: spółka

Polcom: Agnieszka Zielińska, dyrektor handlowy w firmie wskazuje, że technologie chmury uwalniają firmy badawcze od ciężaru infrastruktury informatycznej - pozwalają na otwieranie nowych projektów badawczych, zapewniając swobodę i skalowalność na nieporównanie wyższym poziomie, jednocześnie nie wymuszając dodatkowych inwestycji w sprzęt informatyczny oraz gwarantując bezpieczeństwo wrażliwych danych. ,,Tym samym można powiedzieć, że cloud computing otwiera przed firmami badawczymi nowe, wewnętrzne możliwości, pozwalające na bezprecedensową innowacyjność - mówi Zielińska. Źródło: spółka

InnoEnergy: Startuje z 6. edycją konkursu PowerUp! Challenge: poszukiwane są najlepsze startupy, scaleupy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, składanie wniosków trwa do 5 marca 2020, czeka możliwość inwestycji liczonych w milionach euro. ,,Nie ma znaczenia, czy masz tylko innowacyjny pomysł, szukasz kolejnych klientów, czy planujesz ekspansję rynkową. W centrum naszego zainteresowania są projekty związane z magazynowaniem energii, dekarbonizacją przemysłu i zrównoważonym rozwojem miast, ale zapraszamy też wszystkich posiadających niekonwencjonalne pomysły technologiczne - mówi Jakub Miler, dyrektor generalny InnoEnergy Central Europe. Źródło: spółka

Startup Spark 2.0: Już 24 tworzące innowacje Startupy zostały objęte wsparciem w projekcie. Rekrutacja trwa, a do programu mogą dołączyć młode firmy z całej Polski. Bluerank, jeden z partnerów biznesowych, zaprasza do akceleracji. Projekt obejmie wsparciem minimum 66 młodych firm z całej Polski zajmujących się tworzeniem rozwiązań dedykowanych przemysłowi 4.0. Podczas akceleracji Startupy podejmują współpracę z międzynarodowymi i polskimi firmami, otrzymują dofinansowanie do 160 tys. zł na rozwój produktu bądź usługi oraz wsparcie mentorskie. Źródło: spółka

Kukuła Healthy Food: W 2019 roku dostawca cateringu dietetycznego zamawianego przez internet zanotowała 11 mln zł przychodu i liczy na 80% wzrost w roku bieżącym. W styczniu 2020 liczba zamówień zwiększyła się już o 130% w porównaniu do stycznia 2019. ,,Styczeń 2020 okazał się dla nas ogromnym wyzwaniem. Zanotowaliśmy już 130% wzrost zamówień w porównaniu do stycznia 2019. W ubiegłym roku najwięcej całodniowych, 5-daniowych zestawów wyprodukowaliśmy w marcu i listopadzie. Szacuję, że rok 2020 zakończymy ze wzrostem na poziomie 80%" - mówi Jakub Kukuła, pomysłodawca biznesu. Źródło: ISBtech

Universal Robots: Producent robotów współpracujących (cobotów) w porozumieniu z firmą DLL - globalnym dostawcą usług finansowych, uruchomił program leasingowy UR Financial Services. Dzięki współpracy wszystkie firmy produkcyjne, bez względu na wielkość i zasoby finansowe, mogą czerpać korzyści z automatyzacji - niezależnie od przepływów pieniężnych, czy sezonowych zmian. Źródło: spółka Źródło: spółka

11bit studios: Wprowadził na rynek dodatek ,,The Last Autumn" do gry ,,Frostpunk". Źródło: spółka

Kogifi Consulting Group: Wrocławska spółka zajmująca się wdrożeniami rozwiązań marketingu cyfrowego i customer experience otworzyła pierwszą zagraniczną placówkę w Szwecji. Nowym biurem zarządzają doświadczeni eksperci z lokalnego rynku IT: Jonas Billing i Tobias Folkensson. Ekspansja na rynek skandynawski to kolejny krok na drodze budowania i rozwijania międzynarodowego portfela klientów. Źródło: spółka

7N: Główne wyzwania dla osób pracujących w międzynarodowych zespołach to inny styl pracy i sposób podejmowania decyzji. Odczuwają to zwłaszcza programiści. Spółka wskazuje, że języki programowania są wspólne dla całego świata, dlatego firmy IT szukając specjalistów, chętnie przekraczają granice państw i kultur. Polski programista nieraz trafi do zespołu z kolegami z innego kontynentu. ,,Nasza firma powstała ponad trzy dekady temu w Danii. Od 2005 r. działamy też w Polsce, gdzie obecnie koordynujemy pracę ponad 800 konsultantów. Od 2006 r. jesteśmy również w Indiach i tam współpracuje z nami ponad 100 konsultantów. Bazując na latach doświadczeń, nasi eksperci opracowali zestaw wskazówek dotyczących różnic kulturowych, który z pewnością okaże się pomocny dla polskich programistów - zauważa Jakub Strzemżalski, Vice President, IRD w 7N. Źródło: spółka

CI Games: Nie ma planów dotyczących emisji akcji, spółka jest w ,,partnerskim" dialogu z finansującym bankiem. Źródło: Trigon

Netia: Przejęła od Ringier Axel Springer Polska centrum danych w Krakowie. Źródło: Trigon

JetBridge: Firma z Doliny Krzemowej uruchamia swój pierwszy oddział w Polsce. Amerykańskie przedsiębiorstwo wybrało Wrocław, gdzie stworzy nowe miejsca pracy i duże możliwości rozwoju zawodowego. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Vectra, Multimedia: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie kontroli nad Multimedia Polska przez Vectrę, pod warunkiem sprzedaży sieci w ośmiu miastach, a w 13 kolejnych zapewnienia konsumentom możliwości zmiany operatora, podał Urząd. Źródło: ISBnews

IMS: Akcjonariusze upoważnili zarząd do skupu do 890 tys. akcji spółki za cenę od 3 do 6 zł za akcję w celu umorzenia, wynika z uchwał walnego. Na nabycie akcji własnych przeznaczono kwotę 2,67 mln zł. Źródło: ISBnews

MCI Capital: Zaprosiło do sprzedaży nie więcej niż 1 818 181 akcji spółki, które zamierza nabyć w celu ich umorzenia, podała spółka. Oferowana cena zakupu wynosi 11 zł za sztukę. Źródło: ISBnews

JR Holding ASI: Nabyła od Januarego Ciszewskiego pełniącego funkcję prezesa All In! Games 500 udziałów spółki, stanowiących 12,50% za cenę w kwocie 12 500 000,00 zł. Źródło: spółka

Senuto: Polska spółka dostarczająca zaawansowane narzędzia i dane w obszarze SEO, e-commerce oraz content marketingu, pozyskała w zakończonej właśnie rundzie finansowania 5,7 mln zł. W rozwój platformy zainwestował fundusz ARIA Private Equity oraz dwaj business angels - Maciej Noga (założyciel Pracuj.pl) i Daniel Kaczmarek (założyciel Paraloscuriosos.com). Dzięki pozyskanym środkom Senuto planuje zdobyć przyczółki na wybranych rynkach europejskich i przygotować się do dalszej ekspansji. Źródło: spółka

Polskie ePłatności: Podpisały umowę nabycia 100% udziałów w spółce TopCard. To już piąte przejęcie PeP w ciągu ostatnich 5 lat. PeP obecnie notuje najszybsze tempo wzrostu, instalując w 2019 r. ponad 31 tys. terminali. Spółka TopCard wzbogaci PeP o kolejne 10 tys. terminali. PeP zapowiada kolejne przejęcia. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Zortrax: Uruchamia usługi druku 3D na żądanie, poinformował prezes Rafał Tomasiak. Źródło: ISBnews

mBank: Uruchomił płatności Garmin Pay, podał bank. Źródło: ISBnews

Grupa Kapitałowa IMS: Wdrożyła audiomarketing w sieci aptek Nova Sieciowa na Śląsku. Wyselekcjonowane utwory pasujące do charakteru tej marki, będą odtwarzane w obiektach firmy w kilku miastach w Polsce, podało IMS. Źródło: ISBnews

Play: W ramach rozwijania oferty serwisów wideo, nawiązał partnerstwo z Amazon Prime Video, podał operator. Abonenci przedłużający lub zawierający umowę w cenie abonamentu mogą otrzymać 6-miesięczny dostęp do nowej usługi Amazon Prime Video. Źródło:ISBnews

POLOmarket: Aplikację mobilną Grupy, udostępnioną pod koniec sierpnia 2019 r., pobrało kilkaset tysięcy nowych użytkowników, podała spółka. Dzięki e-polokarcie dostępnej w aplikacji POLOmarket znacząco powiększył swój program lojalnościowy, zbliżając się już do 1,5 mln łącznie wydanych kart plastikowych i elektronicznych. Źródło: ISBnews

Open Life TUŻ: Klienci zyskali możliwość korzystania z usługi mojeID, umożliwiającej elektroniczne potwierdzanie tożsamości i dostęp do usług online świadczonych przez Open Life, w sposób gwarantujący jednoznaczne uwierzytelnienie klienta, podała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). Źródło: ISBnews

Toyota Bank Polska, Toyota Leasing Polska: Spółki działające w strukturze Toyota Financial Services (TFS) planują rozpocząć w Polsce prace związane z ofertą ubezpieczeń komunikacyjnych bazujących na telemetrii. Spółki w dalszym ciągu będą rozwijać nowoczesne produkty finansowe pozwalające na zakup czy też najem samochodów. Dodatkowo skupią się na wsparciu globalnego projektu Toyoty pn. "Mobility" i planują wdrażanie innowacyjnych narzędzi pomagających w przemieszczaniu się klientów, podał TFS. Źródło: ISBnews

Santander Consumer Bank: Nawiązał współpracę z polską spółką Emplocity. W procesie rekrutacji pracowników bank wspiera chatbot rekrutacyjny - Emplobot, podał bank. Rozwiązanie wykorzystuje mechanizmy uczenia maszynowego - dzięki temu chatbot umie odpowiadać na pytania kandydatów równie precyzyjnie, co człowiek. Emplobot potrafi zaangażować się w rozmowę i zapytać o kluczowe informacje. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, która potrafi przetwarzać język naturalny (NLP - Natural Language Processing). Źródło: ISBnews

Allegro: Uruchamia serwis społecznościowy dla swoich klientów i sprzedawców - Allegro Gadane, podała firma. Źródło: ISBnews

Bank Millennium: Jako jeden z pierwszych banków w Polsce rozpoczął udostępnianie klientom usługi polegającej na możliwości dodawania kont różnych banków do swojej bankowości elektronicznej, podał bank. Dzięki usłudze Finanse 360° pierwsza grupa klientów może sprawdzić w aplikacji mobilnej Banku Millennium i serwisie internetowym Millenet stan konta oraz historię transakcji swoich rachunków w sześciu innych bankach. Źródło: ISBnews

Gaming Factory: Zapowiedziało premierę gry "Hotel Afterlife" w IV kwartale 2020 roku, podała spółka. Produkcja w pierwszej kolejności trafi do sprzedaży w wersji na komputery stacjonarne, docelowo będzie także dostępna na Nintendo Switch oraz pozostałe konsole. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment: Został zakończony proces certyfikacji gry Go All Out! na Nintendo Switch. Premiera odbędzie się w ciągu najbliższego miesiąca. Z kolei gra Panzer Dragoon wymieniona w TOP Exciting games w 2020 roku. Źródło: spółka

SimFabric: Ustalono datę europejskiej premiery gry Saboteur! na konsolę PlayStation 4 w sklepie PlayStation Store na 24 stycznia. W procesie powstawania gry emitent odpowiedzialny był za portowanie i wydanie gry na konsolę. Jest to pierwsza z trzech gier na konsolę PlayStation 4, której proces certyfikacji dobiega końca. W I kw. 2020 r. planowane są premiery gier Mad Age & This Guy oraz Saboteur II: Avenging Angel. Źródło: spółka

No Gravity Games: Zawarł umowę wydawniczą gry Connection Haunted na platformę Switch i PC z No Gravity Development. Gra spotkała się z dużym zainteresowaniem, szczególnie na platformie YouTube, co zaowocowało ok. 2 mln wyświetleń filmów jej poświęconych. Świadczy to o ogromnym potencjale Gry, której zapowiedzi widoczne są na rynku dopiero od sześciu tygodni. Emitent jest wydawcą gry, a licencjobiorcą i podmiotem portującym jest spółka zależna No Gravity Development. Emitent informuje, że dysponuje sublicencją do gry, którą pozyskał na podstawie umowy od No Gravity Dvelopment. Decyzja o włączeniu gry do planu wydawniczego została podjęta na początku bieżącego tygodnia, po zakończeniu analizy potencjału gry i oceny poziomu zainteresowania ze strony potencjalnych graczy. Źródło: spółka

T-Mobile: Oferta urządzeń dla biznesu została zaktualizowana przez operatora. Pojawiły się w niej smartfony Xiaomi Redmi Note 8 Pro i Xiaomi Redmi Note 8T, Motorola E6 Plus, Motorola E6 Play, Samsung Galaxy A51, Xiaomi Mi 9 Lite, jak również laptop Acer Nitro 5 w zestawie z różnymi modelami routerów. Zmianie uległy ponadto ceny telefonów Samsung Galaxy Note 10 i Samsung Galaxy Note 10+. Źródło: spółka

Bloober Team: Zakończył pierwszą część prac nad produktem związanym z marką swojej gry "Observer". O szczegółach w związku z kampanią marketingową emitent będzie informował w kolejnych miesiącach. Źródło: spółka

Samsung: Telewizory są przygotowane do zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, która nastąpi 30 czerwca 2022 roku. Wszystkie modele z 2018, 2019 oraz 2020 roku są kompatybilne z DVB-T2. Źródło: spółka

Blulog: Fruit Logistica 2020 to Międzynarodowe Targi Owocowo-Warzywne, które odbędą się w Berlinie, podczas których światową premierę będzie miał nowy produkt firmy- rejestrator 2G umożliwiający śledzenie stanu produktu podczas transportu w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca na świecie. Jednym z możliwych rozwiązań jest wyposażenie palet lub zbiorników w nowe, innowacyjne rejestratory 2G, które pozwalają śledzić stan produktu i dostarczyć szczegółową analizę. ,,Nowe rejestratory przekazują cenne informacje na temat statusu produktów, a także mogą przewidywać czas potrzebny na dostarczenie towarów do klientów. Kompaktowy rozmiar i wodoodporna obudowa umożliwia również wygodne umieszczenie rejestratora jak najbliżej żywności - tłumaczy Jérémy Laurens, CEO firmy Blulog. Źródło: spółka

Baramundi: Ręczne sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa wszystkich urządzeń w firmie jest praktycznie niemożliwe. Niezbędne może się okazać wdrożenie rozwiązania klasy UEM wyposażonego w skaner podatności (ang. Unified Endpoint Management), którego przykład stanowi baramundi Management Suite. ,,W oparciu o stale aktualizowane bazy danych takie narzędzie automatycznie sprawdza wszystkie urządzenia końcowe, w których wykryte luki są dodatkowo oceniane i klasyfikowane w zależności od stopnia zagrożenia, jakie stwarzają. Następnie system automatycznie dystrybuuje i instaluje wypuszczone przez producenta patche i aktualizacje" - komentuje Sebastian Wąsik, Country Manager na Polskę w baramundi software AG. Źródło: spółka

SAP, Mercedes: Mercedes-Benz EQ Formula E Team korzysta z platformy SAP HANA i rozwiązania SAP Sports, aby osiągać jak najlepsze wyniki w szóstym sezonie Mistrzostw Formuły E ABB FIA. SAP i Mercedes EQ Formula E wspólnie opracowały i wdrożyły nowe innowacyjne rozwiązania technologiczne wspierające zespół wyścigowy w jego codziennej pracy, dostarczając rozwiązania back-office i inne technologie SAP z bogatego portfolio firmy. Źródło: spółka

Motorola: Smartfon razr powraca do Polski w zupełnie nowej, przełomowej formie. Jest to całkowicie nowa konstrukcja i będzie dostępna wyłącznie w Orange, który jako jedyny polski operator oferuje niezbędną w tym modelu wirtualną kartę SIM, czyli eSIM. Źródło: spółka

Philips: Przedstawił nowe telewizory OLED 805 oraz OLED 855, których sercem jest procesor P5 czwartej generacji z funkcją sztucznej inteligencji. Oba modele są wyposażone w 3-stronny system Ambilight, Smart TV na bazie Android 9 oraz wielogłośnikowy system dźwiękowy o mocy 50W. Nowe telewizory zostaną wprowadzone do sprzedaży w maju 2020 roku. Inne premiery TV od marki Philips na rok 2020 to: Philips 9435 z systemem dźwiękowym Bowers & Wilkins w rozmiarze 55'' i 65''; Philips 9235 z systemem dźwiękowym Bowers & Wilkins w rozmiarze 43''; Philips 8505 - odświeżona seria Performance. Źródło: spółka

Red Dev Studio: Zakończono produkcję i przekazano do wydawcy grę ,,Doubles Hard". Gra ukaże się w wersji na konsolę Nintendo Switch oraz na platformie Steam w wersji na PC. Red Dev Studio jest producentem tytułu, natomiast wydawcą i dystrybutorem jest spółka Ultimate Games. Red Dev Studio podpisał ponadto kolejną umowę z Ultimate Games, dzięki której swoją premierę na platformie Steam będzie miał symulator platformy wiertniczej Drill Deal. Gra powstanie dzięki kooperacji trzech spółek, a wydawcą będzie Ultimate Games. Źródło: spółka

Carbon Studio: Ogłosił premierę polskiej wersji swojego najpopularniejszego tytułu - The Wizards - Enhanced Edition. Najnowsza wersja gry trafi do sprzedaży w I półroczu 2020 r. Polskie napisy pojawią się na głównych platformach dystrybucji gier VR: Steam VR, Oculus Store oraz VIVEPORT. Ponadto, w najbliższym czasie odświeżona wersja The Wizards - Enhanced Edition na PlayStation VR otrzyma nową aktualizację "Tracking Protection", dzięki czemu tytuł zyska wirtualną siatkę bezpieczeństwa, a wraz z tym szereg dodatkowych usprawnień uatrakcyjniających rozgrywkę. Źródło: spółka

Twisto: Użytkownicy mogą korzystać z funkcji split. Nowa funkcjonalność w aplikacji umożliwia łatwy podział rachunku na kilka osób. Aby podzielić rachunek z Twisto split wystarczy kilka kliknięć. Split można przesyłać również do osób, które nie korzystają z Twisto. Wkrótce w aplikacji pojawią się kolejne funkcjonalności - Google Pay, Apple Pay oraz możliwość spłaty wydatku w ratach. W ciągu trzech miesięcy od debiutu do Twisto aplikowało 150 tys. osób. Źródło: spółka

Art Games Studio: Podpisał umowę z Polyslash na rozbudowanie gry Alchemist Simulator. Spółki połączą siły oraz kompetencje swoich zespołów w celu wzbogacenia produkcji o nowe mechaniki i funkcjonalności, co ma przełożyć się na jej uatrakcyjnienie i lepszy odbiór wśród graczy. Zgodnie z przyjętymi założeniami Art Games Studio będzie odpowiadało za produkcję gry. Polyslash, poza wsparciem merytorycznym, zajmie się wydaniem tytułu w wersji PC, a w późniejszym okresie także na konsole. Premiera Alchemist Simulator planowana jest w II połowie 2020 roku. Źródło: spółka

Puccini: Wdrożył system Comarch ERP w sieci sklepów. Projekt obejmował uruchomienie systemu Comarch ERP Altum do obsługi procesów handlowych i magazynowych w firmie. Oprogramowanie realizuje transakcje zakupowe zarówno w sklepie internetowych, jak i punktach stacjonarnych oraz przygotowuje raporty i analizy z kilku obszarów działalności firmy, m.in.: magazynowania, księgowości czy przychodów. Wdrożenie objęło również instalację systemu Comarch Retail POS oraz modułu Business Intelligence. Źródło: spółka

Cypherdog: Uważa, że istniejące rozwiązania, włączając tradycyjną pocztę elektroniczną i tradycyjne komunikatory nie są bezpieczne. Odpowiedzią na te problemy jest narzędzie pod marką Cypherdog do bezpiecznego przesyłania szyfrowanych plików, szyfrowany storage w chmurze, szyfrowanie lokalne zasobów oraz komunikator (aktualnie w wersji desktop, w ciągu paru tygodni na urządzeniach mobilnych). Źródło: spółka

HP: Zaprezentowało nowego, konwertowalnego ProBook'a dedykowanego rozwijającym się firmom oraz instytucjom edukacyjnym. HP ProBook x360 435 G7 to model wyposażony w procesory AMD Ryzen 4000 z układem graficznym Radeon Vega oraz dotykowy ekran Full HD o przekątnej 13,3". Urządzenie spełnia wymagania normy MIL-STD-810G. Źródło: spółka

Fidelio: Produkty marki wracają na rynek dzięki Philipsowi, który prezentuje nowy flagowy model słuchawek nausznych stworzonych z myślą o audiofilach. Philips Fidelio X3 mają łączyć w sobie wyjątkową jakość dźwięku, komfort noszenia, luksusowe wzornictwo oraz wysoką jakość wykonania. Źródło: spółka

Voicetel Communications: Zawarł aneks do umowy na dostawę usług telekomunikacyjnych z T-Mobile Polska, którego przedmiotem jest zwiększenie przepustowości ze 100 do 250 połączeń realizowanych jednocześnie oraz limitu minut w skali miesiąca ze 30 tys. minut do 96,5 tys. minut, celem zwiększenia zasięgu realizowanych przez spółkę kampanii wychodzących. W efekcie emitent posiada możliwość generowania proporcjonalnie wyższego przychodu miesięcznego z kampanii wychodzących, niż dotychczas. Źródło: spółka

KA4, InsERT: Dystrybutor stali w Wielkopolsce zwiększa sprzedaż i efektywność obsługi klienta przy pomocy Navireo ERP firmy InsERT. Wdrożony system zintegrował wszystkie działy, usprawnił dostęp do danych, w tym finansowych, a także zautomatyzował zarządzanie polityką cenową i magazynem. ,,Wdrożenie Navireo ERP dało nam praktycznie nieograniczone możliwości integracji oraz automatyzacji we wszystkich obszarach działalności firmy. To otwarte narzędzie, dzięki któremu na bieżąco możemy wprowadzać kolejne nowe funkcjonalności, podążając za zmianami w naszej spółce lub je kreując, a także usprawniając istniejące procesy - mówi Łukasz Kaczmarek, prezes KA4. Źródło: spółka

Huawei: Wprowadza na rynek nowe modele laptopów MateBook D 14 i MateBook D 15 oraz tablet Huawei MediaPad M6, a także inteligentną opaskę sportową Huawei Band 4 Pro. Źródło: spółka

Netflix: Poszerza ofertę filmów animowanych o 21 arcydzieł od studia Ghibli. Źródło: spółka

Drago entertainment: ,,Food Truck Simulator" to kolejny z symulatorów , który znalazł się na Top Wishlist platformy Steam, najbardziej oczekiwanych gier na globalnym rynku. Premiera symulatora pozwalającego na rozbudowę, renowację i naprawę własnego food trucka, planowana jest w trzecim kwartale 2020 roku. Przy tytule studio współpracuje z Movie Games, notowanym na rynku NewConnect udziałowcem spółki. Źródło: spółka

ClippGO: Jarek Rybus, były rzecznik Gadu-Gadu wraz z menedżerem, który odpowiadał za wersję mobilną Gadu-Gadu wprowadzają w Europie ClippGO. To nowy serwis społecznościowy w formie aplikacji pozwalający na publikowanie przez użytkowników postów (clippów) w określonym miejscu w oparciu o AR i geolokalizację. AR jest w testach, a geo już działa. ,,Rozpoczęliśmy publiczne otwarte beta testy w UE. To, czym się wyróżnia serwis, to m.in. posty przypięte do danego miejsca, docelowo jednak killer ficzerem ma być AR. Mówimy, że to dynamiczny serwis społecznościowy w opozycji do "kanapowych serwisów społecznościowych" - wskazuje Rybus. Źródło: spółka

LG, Cerence Inc.: Koreański koncern oraz spółka wydzielona niedawno z Nuance Communications Inc. jako niezależny podmiot rozwijający oprogramowanie dla branży motoryzacyjnej, podpisały umowę dotyczącą prac nad oprogramowaniem do samochodów przyszłości. Platforma będzie połączeniem systemu inforozrywki do pojazdów (IVI) z LG webOS Auto oraz Cerence ARK (AI Reference Kit), gotowego do użytku samochodowego asystenta głosowego. Źródło: spółka

OVHcloud: Wprowadził do oferty serwerów dedykowanych nową gamę serwerów typu Game. Serwery z oferty Game to maszyny oparte na podzespołach najnowszej generacji i napędzane przez najnowocześniejsze procesory AMD Ryzen 3000, zapewniające najwyższą wydajność. Nową linię docenią twórcy gier video oraz dostawcy platform streamingowych, którzy potrzebują serwerów o potężnej mocy. W ramach oferty dostępne będą następujące warianty: Game 1 - gama serwerów już dostępna w centrach danych OVHcloud w Europie, Kanadzie i USA. Serwery te, napędzane procesorami Ryzen 5 3600X, przeznaczone są dla klientów indywidualnych, studentów i użytkowników, którzy potrzebują hostować gry sieciowe. Game 2 - gama serwerów oparta na procesorach Ryzen 7 3800X, jest już we Francji i w centrach danych OVHcloud w Stanach Zjednoczonych. Serwery Game 2 zostaną udostępnione w nadchodzących miesiącach także w centrach danych w Kanadzie i Europie. Game 3 - gama serwerów Game 3 jest oparta na procesorach Ryzen 9. Serwery te będą dostępne od lutego

2020 roku we francuskich centrach danych OVHcloud. Źródło: spółka

CD Projekt: Perturbacje u polskiego dystrybutora gry ,,Cyberpunk 2077" nie wpłyną na realizację zamówień. Ich realizację przejmie CD Projekt Red Store, podał PB. Źródło: PB

