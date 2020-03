Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Wsparcie: Komisja Europejska (KE) poparła pomysł, aby zaoszczędzone do tej pory - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - środki przekazać na zakup sprzętu dla szkół, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Będzie to ponad 180 mln zł, a samorządy będą mogły wnioskować o pieniądze na laptopy, tablety, a także na mobilny dostęp do internetu od 1 kwietnia, podano. Źródło: ISBnews

Praca zdalna: Wielu pracowników wykonujących pracę - ze względu na pandemię koronawirusa - "z domu" nie można zaklasyfikować do kategorii osób zatrudnionych w formule telepracy, dlatego zasadne jest nowe uregulowanie pracy zdalnej w Kodeksie Pracy, uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). Obecnie bowiem podczas świadczenia usług przez pracownika pojawiają się wątpliwości co do kwestii ochrony danych, powierzenia sprzętu i odpowiedzialności za niego, a także wypadków w miejscu pracy. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), Ministerstwo Cyfryzacji, NASK oraz Orange Polska, Polkomtel, P4 i T-Mobile Polska przystąpiły do porozumienia o współpracy w zakresie szczególnej ochrony użytkowników internetu przed stronami wyłudzającymi dane, w tym dane osobowe, w okresie stanów nadzwyczajnych, m.in. stanu epidemii, podał UKE. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Skutkiem walki z epidemią koronawirusa może być czasowe ograniczenie funkcjonowania firm telekomunikacyjnych, w tym operatorów infrastruktury krytycznej. Dlatego należy zwolnić przedsiębiorców z tej branży z odpowiedzialności za mogące wystąpić zakłócenia w realizacji obowiązków na rzecz państwa, wynikających np. z ustawy Prawo telekomunikacyjne - proponują Konfederacja Lewiatan oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Źródło: spółka

Telekomunikacja: Nokia przyjrzała się wpływowi globalnej pandemii COVID-19 dla ruchu sieciowego. Analizie poddane zostały dane z kilku zachodnioeuropejskich sieci z drugiego tygodnia marca, kiedy to część krajów Europy Zachodniej wprowadziła środki ograniczające swobodny ruch. Oto kilka zawartych w analizie informacji: W pierwszy dzień kwarantanny popularność WhatsAppa zwiększyła się aż o 217 proc. Wzrost ruchu na Netflixie w ciągu tygodnia był zdecydowanie większy w godzinach porannych, nawet o 97 proc. Pierwszy dzień analizy przyniósł wzrosty ogólnego ruchu w granicach 50-70 proc. w skali dnia.

Telekomunikacja: Dell Technologies opublikowała wyniki ankiety Global Data Protection Index 2020 Snapshot. Badanie wskazuje, że obecnie organizacje zarządzają prawie 40% większą ilością danych niż rok wcześniej. Ten wzrost ilości danych niesie ze sobą wiele wyzwań, o czym świadczy m.in. to, że przeważająca większość (81%) respondentów uważa, że ich obecne rozwiązania do ochrony danych nie będą w stanie zaspokoić wszystkich przyszłych potrzeb biznesowych. W ramach ankiety Snapshot, stanowiącej kontynuację badania Global Data Protection Index, 1000 decydentów IT pracujących w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych z 15 krajów, zatrudniających powyżej 250 pracowników, zapytano o wpływ, jaki będą mieć te wyzwania i zaawansowane technologie na gotowość do ochrony danych. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Eksperci firmy Sophos ostrzegają, że cyberprzestępcy coraz częściej oprócz kradzieży danych i zakłócania pracy publicznych systemów prowadzą działania dezinformacyjne, które mają na celu podważenie zaufania do państwowych instytucji. W ostatnich tygodniach miało miejsce m.in. kilka dużych cyberataków na placówki zdrowia. Tymczasem aż 75% polskich szpitali nie przestrzega wymogów dotyczących ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, procedur autoryzacji i nadawania uprawnień - wynika z kontroli NIK. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Jak wynika z badania opinii zrealizowanego jeszcze w lutym br. przez firmę badawczą MAISON & PARTNERS na zlecenie mBanku, wielu z użytkowników sieci nie wiedziałoby co zrobić w sytuacji, gdy doszłoby do cyber-włamania. Źródło: spółka

Praca zdalna: Jak wykazały najnowsze badania firmy analitycznej Gartner, po ustaniu pandemii ponad 30 proc. pracowników, którzy obecnie pracują zdalnie, nie wróci do wykonywania swoich obowiązków w firmowym biurze. Źródło: spółka

Telekomunikacja: Termin składania ofert wstępnych na częstotliwości 5G bez zmian (do 23 kwietnia) - UKE. Źródło: Trigon

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

GlobalLogic Polska: Planuje stworzenie we Wrocławiu specjalnie zaprojektowanych laboratoriów do rozwoju i testów najnowszych komponentów oprogramowania stosowanych w pojazdach autonomicznych, poinformował ISBtech Piotr Krzysztofik, vice president & country head, Poland & Croatia. Źródło: ISBnews

Premium Fund: Spółka która zmienia nazwę na Oxygen, jako pierwsza giełdowa firma pod logo swojej spółki zależnej Mousetrap Games, zbiera środki w crowdfundingowej emisji akcji na produkcję gier mobilnych. Ponadto nie wyklucza w przyszłości kolejnych emisji akcji w ramach kampanii crowdfundingowych, poinformował ISBtech prezes Premium Fund, CEO Mousetrap Games Sp. z o.o. Edward Mężyk. Źródło: ISBnews

JR Holding ASI: Chce pod koniec tego roku rozpocząć przygotowania do przeniesienia notowań, aby w przyszłym roku zadebiutować na rynku głównym GPW, poinformował ISBtech prezes January Ciszewski. Źródło: ISBnews

KODA Bots: Polski producent systemu automatyzacji komunikacji liczy na podwojenie skali biznesu w tym roku, poinformował ISBtech CEO Mariusz Pełechaty. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: W 2019 r. spółka miała 322,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 333,3 mln zł zysku rok przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10 667,4 mln zł w porównaniu z 9 328,6 mln zł rok wcześniej. Zarząd i rada nadzorcza Asseco Poland zdecydowały o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 3,01 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r., podała spółka. Portfel zamówień grupy Asseco na 2020 rok wynosi obecnie 7 601 mln zł, co oznacza wzrost o 22% w skali roku, podała spółka. Wyniki dotyczące I kwartału br. są dobre, a spółka analizuje sytuację związaną z koronawirusem i wpływem na wyniki II kw. 2020 r., poinformował prezes Asseco Poland Adam Góral. Asseco Data Systems - spółka zależna Asseco Poland - we współpracy z operatorem Chmury Krajowej udostępni szkołom wyższym informatyczną platformę edukacyjną na sześć miesięcy w ramach programu "Partnerstwo dla Uczelni", podała spółka. Źródło: ISBnews

Agora: Spodziewa się, iż skutki ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii koronawirusa COVID-19 i działania administracji rządowej podjęte w celu ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, będą mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Agory oraz jej spółek zależnych w II kwartale 2020 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

CCC: Uruchomił sklep internetowy w Rumunii, podała spółka. W 2020 roku planowane jest również udostępnienie aplikacji mobilnej CCC w Rumunii i dalszy rozwój kanałów cyfrowych dla klientami na Węgrzech oraz w Austrii. Źródło: ISBnews

Ten Square Games: Odnotował 76,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 36,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

11 bit studios: Zamierza zwiększyć zatrudnienie do 190-200 osób do końca 2020 r., poinformowali członkowie zarządu. Ponadto, w nowym biurze w Warszawie znajdą się miejsca pracy dla przeszło 300 osób. 11bit studios odnotowało 21,71 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 37,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Movie Games, Grupa INC: Podpisały list intencyjny i zamierzają wspólnie wesprzeć rumuński rynek producentów gier, podały spółki we wspólnym komunikacie. Spółki planują utworzyć platformę gamingową do konsolidacji tego rynku. Utworzona spółka będzie miała charakter Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI) i będzie odpowiedzią na oczekiwania rumuńskich inwestorów, którzy coraz chętniej inwestują w podmioty z nowej ekonomii. Źródło: ISBnews

PMPG Polskie Media: Podjął decyzję o zakończeniem druku i dystrybucji w wersji papierowej tygodnika "Wprost", poinformowała spółka. "Wprost" będzie ukazywał się jedynie w formie cyfrowej, podano także. Źródło: ISBnews

Atende: W wyniku zakończonych analiz przeprowadzanych w ramach procedury testów na utratę wartości aktywów grup kapitałowej zdecydowało o dokonaniu odpisów aktualizujących wartości tych aktywów w kwocie 3 148 tys. zł, co wpłynie na jednostkowy wynik netto emitenta za 2019 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Action w restrukturyzacji: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy odwołał rozprawę w postępowaniu sanacyjnym w przedmiocie zatwierdzenia układu, w związku z zagrożeniem COVID - 19, podała spółka. Źródło: ISBnews

The Farm 51 Group: Rozpoczął negocjacje z dużym globalnym podmiotem, specjalizującym się w segmencie gier online-multiplayer, umożliwiającym rozwój marki World War 3 w kontekście premiery finalnych wersji gry oraz ich serwisu po premierze, podała spółka. Potencjalna wieloletnia umowa może opiewać na kilkadziesiąt mln zł. Źródło: ISBnews

Narodowy Bank Polski (NBP): W związku z wprowadzonym stanem epidemii wstrzymuje sprzedaż wartości kolekcjonerskich na rzecz klientów indywidualnych i instytucjonalnych oraz operacje zamiany i wymiany banknotów i monet, podał bank. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Ocenił, że realizacja prognozy na ten rok, zakładającej niespełna 19 mln przychodów ze sprzedaży i 3 mln zł zysku netto, pozostaje niezagrożona, podała spółka. Źródło: ISBnews

ESL: Stworzy w Katowicach studio esportowe z myślą o rozgrywkach PUBG Mobile, podała największa firma esportowa na świecie. ESL ogłosiła, że oba turnieje ESL One powered by Intel - Los Angeles i Birmingham 2020 - rozegrane zostaną w trybie online. Decyzja o zmianie formuły została podjęta wspólnie z firmą Valve. Źródło: ISBnews, spółka

Asbisc Enterprises Plc: Wypracował w lutym 2020 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 176 mln USD, co oznacza wzrost o około 15% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane szacunkowe. Asbis poinformował także, że przesunął publikację prognoz wyników na maj. Źródło: ISBnews

Huawei: Od 26 marca do 13 kwietnia najnowsze flagowe smartfony P40 Pro i P40 można zamówić w przedsprzedaży - do zakupionego w tym okresie telefonu, za 1 zł dodawany będzie smartwatch Huawei Watch GT 2. Rekomendowana cena smartfona P40 Pro to 4299 zł, a P40 - 2 999 zł. Przy ich zakupie będzie obowiązywać dodatkowa promocja - klienci będą mogli odsprzedać swój stary smartfon lub inne używane urządzenie elektroniczne, do którego wyceny Huawei doliczy dodatkowy bonus: w przypadku P40 Pro w wysokości 1 000 zł, a dla modelu P40 - 500 zł. Model Huawei P40 Pro+, najpotężniejszy w nowej serii zaprezentowanej dziś premierowo przez markę, pojawi się na polskim rynku w czerwcu. Źródło: spółka

Huawei: Dynamicznie rozwija własny ekosystem, w tym sklep z aplikacjami - Huawei AppGallery. Obecnie w AppGallery znajduje się prawie 800 polskich aplikacji. W ostatnim czasie kilkanaście nowych aplikacji wdrożyło swoje produkty do HMS (Huawei Mobile Services), w tym między innymi OLX, Ceneo, Bezpieczna Rodzina, Radio TOK FM czy TVP Sport. Każda z tych aplikacji jest w pełni zintegrowana z HMS i dostępna w autorskim sklepie z aplikacjami marki. Źródło: spółka

HP: Rozważając opcję pracy zdalnej często musimy wybierać między wygodą czy też dodatkowym czasem pozyskanym poprzez eliminację dojazdów, a komfortem jaki niewątpliwie zapewnia nam biurowa infrastruktura. Dlatego też dla wielu producentów sprzętu absolutnym priorytetem jest obecnie tworzenie takich technologii, które umożliwiają pracę w każdych warunkach, również tych ,,domowych". ,,Rynek pracy zmienia się diametralnie. Powstają nowe zawody, a dotychczas znany model pracy ulega systematycznym przemianom. W HP staramy się na bieżąco obserwować oczekiwania naszych użytkowników, a często wręcz wyprzedzać ich potrzeby. Wiemy jak ważna obecnie jest uniwersalność, dlatego też nasze komputery posiadają wiele funkcji, które umożliwiają swobodną pracę w biurze i poza nim. Co istotne, posiadają dodatkowe funkcje zabezpieczeń, dzięki którym nie musimy się obawiać o nasze, często bardzo wrażliwe, dane. W HP jesteśmy w stanie kompleksowo wyposażyć każde stanowisko pracy - od urządzeń typowo konsumenckich, po rozwiązania

typowe dla biznesu, aż po niezwykle zaawansowane mobilne i stacjonarne stacje robocze - mówi Mariusz Gola, Dyrektor Sprzedaży w HP Inc Polska. Źródło: spółka

Digital Poland: Dla firm analiza danych jest szansą na szybszy rozwój biznesu. W Polsce zaledwie 8 proc. firm korzysta z technologii big data. Dlatego Fundacja wraz z ekspertami stworzyła unikatowy raport ,,Big data w Polsce. Praktyczny i krótki przewodnik dla MŚP". ,,Firmy, które w minionych latach inwestowały w kompetencję zbierania i analizowania danych są w obliczu rozwijającego się kryzysu w zdecydowanie lepszej pozycji. Są w stanie na bieżąco identyfikować zakłócenia w dostawach czy też trudności w sprzedaży. Dzięki temu mogą szybko podejmować decyzje w oparciu o precyzyjne dane - tłumaczy Łukasz Borowiecki, ekspert Fundacji Digital Poland oraz współzałożyciel firmy 10 Senses. Źródło: spółka

Cisco: Ogłosiło, że nową szefową kanału partnerskiego w regionie EMEAR będzie Elisabeth De Dobbeleer. Wcześniej zajmowała ona stanowisko wiceprezes i zastępczyni generalnego radcy prawnego dla regionu EMEAR. W obecnej roli będzie odpowiadała za rozwój strategicznych inicjatyw i programów partnerskich, związanych z ewolucją portfolio produktów Cisco i inwestycjami w zarządzanie relacjami z klientem. Cisco przeznaczy 225 mln USD na wsparcie zarówno globalnych, jak i lokalnych działań na rzecz walki ze skutkami COVID-19. W ramach tego zobowiązania Cisco przekazuje pomoc finansową oraz produkty, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Firma chce wesprzeć w pierwszej kolejności szkoły i szpitale, a także zabezpieczyć tzw. technologie krytyczne. Źródło: spółka

Nokia: Zgłosiła w Europejskim Instytucie Norm Telekomunikacyjnych już ponad 3400 rodzin patentów kluczowych dla rozwoju standardu 5G. W ciągu ostatnich dwóch dekad firma przeznaczyła na obszar R&D aż 129 mld euro, a tylko w ubiegłym roku kwota ta wyniosła 4,4 mld. Źródło: spółka

Revolut: Zdobył 10 mln klientów w Europe, teraz udostępnia aplikację w Stanach Zjednoczonych, kieruje ją m.in. do amerykańskiej Polonii. Szybko rosnący fintech ma już w USA dziesiątki tysięcy użytkowników. Klienci Revolut w USA mogą płacić i przesyłać pieniądze za granicę korzystając z międzybankowego kursu wymiany, przechowywać i wymieniać 28 walut w aplikacji oraz otrzymywać pensję dwa dni przed terminem wypłaty. Revolut planuje wprowadzić dodatkowe funkcje i usługi w najbliższej przyszłości, w tym ekspozycję na kryptowaluty, bezprowizyjny handel akcjami oraz produkty oszczędnościowe. Źródło: spółka

Diebold Nixdorf Polska: Ponad 800-osobowy zespół Service Desk, dostawcy kompleksowych rozwiązań sprzętowych i oprogramowania dla sektora bankowego oraz handlowego, pracuje zdalnie. Źródło: spółka

PGNiG: Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK) zanotowało w minionym tygodniu wzrost nowych umów podpisanych online o blisko 700% (tydzień do tygodnia). Dzięki wdrożonym do tej pory narzędziom - mogą załatwić większość spraw internetowo, bez wychodzenia z domu. Źródło: spółka

Movie Games: Wypracował w 2019 roku blisko 4,5 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Zysk netto wyniósł natomiast 837 tys. zł, wzrost o 58,24% r/r. Bardzo dobre wyniki finansowe studia są efektem sukcesu sprzedażowego gier The Beast Inside, Plane Mechanic Simulator, oraz wydanego na Nintendo Switch Lust For Darkness. Spółka zamierza w tym roku wydać 10 gier, z czego premiera pierwszej z nich - Drug Dealer Simulator - odbędzie się już 16 kwietnia. Źródło: spółka

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie: Jest przygotowany technicznie do przeprowadzania rozpraw online zarówno w formie audio, jak i audiowideo. Wszystkie czynności prawne wykonywane są w sposób bezpieczny, przy użyciu komunikacji elektronicznej. Sąd działa nieprzerwanie, z zastosowaniem aktualnie obowiązujących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Źródło: spółka

Varsav Game Studio: Kluczowe dla ubiegłorocznych wyników były wpływy z gry Bee Simulator. Spółka pracuje nad nowymi projektami. Premiera Giants Uprising w wersji PC planowana jest na 2020 rok. Powstaje też gra o nazwie kodowej Aria, z najwyższym w historii budżetem. Projekt jest w fazie preprodukcji, której zakończenie spodziewane jest na przełomie II i III kwartału. Źródło: spółka

Grupa Gremi: Przychody ze sprzedaży wyniosły w 2019 r. 107,9 mln zł, przy 101,8 mln zł rok wcześniej (wzrost o 6 proc.). EBIDTA osiągnęła poziom 21,8 mln zł notując skokowy wzrost o 65 proc. w stosunku do 2018 roku kiedy to wyniosła 13,2 mln zł. Najbardziej imponujący jest jednak wzrost zysku netto Grupy. Wyniósł on 14,4 mln złotych, podczas gdy rok wcześniej było to 6,4 mln zł. ,,Zgodnie z zapowiedziami sprzed 12 miesięcy, w 2019 roku skupiliśmy się na poprawie efektywności działania całej grupy kapitałowej ze szczególnym naciskiem na spółki zależne, które dzięki temu zaczęły generować istotne zyski. W połączeniu ze stabilnym rozwojem wydawnictwa pozwoliło to na kolejny rok dynamicznej poprawy wyników finansowych całej grupy kapitałowej. Osiągnięte wskaźniki rentowności EBITDA na poziomie 20 proc. czy rentowności netto na poziomie kilkunastu proc. plasują nas w ścisłej czołówce branży" - mówi Tomasz Jażdżyński, prezes zarządu Gremi Media. Źródło: spółka

Allegro: Uruchamia "Pakiet wsparcia dla Sprzedających" wart 16 mln zł od 1 kwietnia br., podała spółka. Źródło: ISBnews

GIEŁDA, EMISJE, M&A

infoShare Academy: Szkoła programowania otrzymała wsparcie inwestycyjne w wysokości 2,2 mln zł na rozwój rozwiązań edukacji online, podała spółka. Głównym inwestorem jest gdański fundusz Black Pearls VC. Pozyskaną kwotę spółka przeznaczy na budowę inteligentnej platformy edukacji online, która ma umożliwić zdalną naukę programowania. Źródło: ISBnews

ZMorph: Polski producent drukarek 3D otrzymał kolejną rundę finansowania w wysokości 5 mln zł od Warsaw Equity Group i pozostałych akcjonariuszy, podała spółka. W połowie 2020 r. firma planuje kolejną rundę finansowania. Źródło: ISBnews

Telewizja Polsat: Spółka zależna Cyfrowego Polsatu otrzymała wyłączność negocjacyjną w procesie dot. zakupu Grupy Interia, podał Cyfrowy Polsat. Wyłączności udzielili sprzedający, tj. Bauer Media Invest GmbH oraz Bauer Polen Invest GmbH. Źródło: ISBnews

Asseco South Eastern Europe (Asseco CEE): Zarząd w związku z wystąpieniem zdarzenia nadzwyczajnego związanego z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 oraz ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd podjął decyzję o zmianie terminu zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki na 16 czerwca 2020 r. podała spółka. Z projektów uchwał wynika, że akcjonariusze mają m.in. zdecydować o przeznaczeniu na dywidendę łącznie 38,4 mln zł z zysku za 2019 r. i środków z kapitału rezerwowego, co da 0,74 zł na akcję. Źródło: ISBnews

Asbisc Enterprises: Rada dyrektorów podjęła decyzję o zarekomendowaniu zbliżającemu się zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 0,075 USD na akcję, podała spółka. Oznacza to wypłatę kolejnych 4 162 500 USD z zysku netto po opodatkowaniu za 2019 rok. Źródło: ISBnews

Sygnity: Zarząd podjął decyzję o odwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 26 marca 2020 r. w związku z epidemią i wprowadzeniem dalszych obostrzeń przez władze w zakresie zgromadzeń i poruszania się osób, podała spółka. Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy wydał postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości spółki Geomar, podało Sygnity. Źródło: ISBnews

Ten Square Games: Zarząd nie podjął decyzję w sprawie rekomendowania wypłaty dywidendy za 2019 r. i nie wyklucza pozostawienia środków w spółce, poinformował wiceprezes Arkadiusz Pernal. Źródło: ISBnews

Fully-Verified: Startup oferujący usługi weryfikacji tożsamości przy użyciu wideo, pozyskał nową rundę finansowania, prowadzoną przez fundusz inwestycyjny Pomerangels, Krystiana Stypułę (założyciela Home.pl) i Samuli'ego Koski-Lamii (BLStream/Intive, Qvistorp, Lavinium Holdings). Celem tej rundy jest wzmocnienie pozycji firmy na globalnym rynku weryfikacji tożsamości i usług KYC, a także ekspansja na nowe, wschodzące rynki, podała spółka. Źródło: ISBnews

Agora: Odwołała nadzwyczajne walne zgromadzenie spółka zwołane na 27 marca 2020 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

PlayWay: Zawiązanie spółki pod firmą WarZoneLab. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Asseco Poland: Podpisało z Ministerstwem Sprawiedliwości umowę na budowę systemu informatycznego obsługującego Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ), który usprawni postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe, poinformowała spółka. Wartość umowy obejmująca również jego 3-letnie utrzymanie to 25,2 mln zł. Ciągłość procesu edukacyjnego w sytuacji, gdy nie jest znany termin wznowienia zajęć dydaktycznych, jest dziś największym wyzwaniem polskich uczelni. Asseco Data Systems we współpracy z Operatorem Chmury Krajowej bezpłatnie udostępnia platformę edukacyjną dla szkół wyższych w ramach programu ,,Partnerstwo dla Uczelni". Rozwiązanie jest rekomendowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Źródło: ISBnews, spółka

DataWalk: Otrzymał zamówienie w ramach partnerskiej umowy pomiędzy z TechFINIUM (Pty) Ltd z siedzibą w Boksburg w RPA, integratorem systemów operującym na rynku RPA i Wielkiej Brytanii, na sprzedaż licencji wieczystej oraz pełne produkcyjne wykorzystanie platformy DataWalk w SSG Security Solutions Proprietary Limited z siedzibą w Centurion, RPA w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem publicznym, inwestygacją kryminalną i przeciwdziałaniem przestępczości, podała spółka. Źródło: ISBnews

Carsmile: Udostępni dealerom samochodów technologię, które może pomóc branży motoryzacyjnej przestawić się na obsługę zdalną, podała spółka. To gotowy sklep internetowy do sprzedaży samochodów, który Carsmile chce udostępnić dealerom wraz z know-how jak sprzedawać auta w sieci. Źródło: ISBnews

Sonka: Finalizuje portowanie gry "Book of Demons" dla 505 Games, wydawcy gry. Gra jest portowana na platformy Nintendo Switch, Playstation 4 oraz Xbox One, podała spółka. Data premiery planowana jest na kwiecień 2020 r. Źródło: ISBnews

Drageus Games: Ustalił datę premiery gry "Archaica: The Path of Light" na konsolę Xbox oraz PlayStation 4 na 24 kwietnia 2020 roku, podała spółka. Źródło: ISBnews

7Levels: Najbliższa zapowiedziana premiera nowej, autorskiej gry na konsolę Nintendo Switch, pierwotnie planowana na I kwartał 2020 r., zostanie przesunięta na II kwartał 2020 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Draw Distance: Ustalił datę premiery gry "Vampire: The Masquerade - Coteries of New York" na platformie Xbox One na 15 kwietnia 2020 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment: Zaprezentował grę "Panzer Dragoon: Remake" na Nintendo Direct i jednocześnie wprowadził do sprzedaży w trybie "Shadow Drop", podała spółka ujawniając opóźnioną informację poufną. Źródło: ISBnews

Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej (FPT): Operator programu MIT Enterprise Forum CEE (MIT EF CEE) - zainicjowała projekt "Technologie kontra COVID-19", podał akcelerator. W ramach projektu zaprezentowano startupy, które wspomagają sektor medyczny w czasach walki z koronawirusem. Wszystkie spółki przeszły program akceleracyjny MIT EF CEE. Źródło: ISBnews

QubicGames: W ramach walki z pandemią COVID-19 przekaże 20% przychodów uzyskanych w II kw. 2020 roku z tytułu sprzedaży wszystkich gier pomniejszonych o prowizje, opłaty licencyjne i podatki, w tym premierowych gier na konsole Nintendo Switch - "HyperParasite", "Tharsis", "Gravity Rider Zero", "DEX" oraz z kampanii realizowanej na 16-lecie QubicGames, która odbędzie się w maju 2020 r., obejmującej promocję ponad 30 gier na Nintendo Switch, podała spółka. Dodatkowo spółka przekaże 100% przychodów uzyskanych w II kw. 2020 roku z tytułu sprzedaży własnych gier "Robonauts" i "Geki Yaba Runner" w wersjach na konsole Nintendo Switch, PS4 oraz z wersji na komputery PC, pomniejszonych o prowizje i podatki. Źródło: ISBnews

Klabater: Wyznaczył datę premiery gry "This is the Zodiac Speaking" na 24 września br., podała spółka. Źródło: ISBnews

Prime Bit Games: Rozpoczął współpracę z firmą Huawei - jej pierwszym etapem jest opublikowanie trzech gier w App Gallery: "Magic Nations", "Dark Tower" i "Cave Man Chuck", poinformowała spółka. W tym roku spółka planuje także publikacje 4 niskobudżetowych produkcji - każda poniżej 200 tys. zł. Źródło: ISBnews

Creative Forge Games: Podpisał z firmą z branży gier umowę, dotyczącą przeniesienia majątkowych praw autorskich do gier komputerowych "Hard West" i "Hard West: Scars of Freedom", udzielenie zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych oraz przeniesienie praw do assetów związanych z grami, podała spółka. Źródło: ISBnews

Fundacja Polska Bezgotówkowa: Uruchomiła działania mające na celu realne wsparcie małych i mikroprzedsiębiorców w Polsce. Inicjatywa kierowana jest do wszystkich detalistów, którym w marcu, kwietniu lub maju kończy się 12-miesięczny okres bezpłatnego korzystania z terminala w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. Pomoc będzie polegać na przedłużeniu pokrycia kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart do końca czerwca 2020 r., podała fundacja. Źródło: ISBnews

ECC Games: Podpisał umowę z Nissanem dotyczącą udzielenia płatnej niewyłącznej licencji na korzystanie ze znaku towarowego "Nissan" w ramach gry Drift20, podała spółka. ECC Games po podpisaniu umowy na wydanie "Drift21" z globalnym wydawcą 505 Games liczy na dotarcie do większej liczby klientów, poinformowała spółka. Spółka planuje także produkcję co najmniej dwóch tytułów, opartych o nowy silnik realizowane w ramach projektu GearShift. Źródło: ISBnews

CI Games: Planuje premierę gry "Röki" najpóźniej w III kwartale 2020 r., poinformował prezes Marek Tymiński. CI Games nie wyklucza premiery gry "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" jeszcze w tym roku, ale wcześniej zadebiutuje pierwszy tytuł z brandu United Label pod tytułem "Röki", poinformował prezes Marek Tymiński. Źródło: ISBnews

XTPL: Otrzymało zamówienia na dostawę nanotuszu dla jednego z koncernów z regionu EMEA działających w branży wyświetlaczy i kilku innych sektorach zaawansowanej elektroniki, podała spółka. Źródło: ISBnews

CD Projekt RED: Ogłosił premierę gry "Gwint" na urządzenia z systemem Android, podała spółka. Źródło: ISBnews

Comarch: Firma LG U+ rozpoczęła monitorowanie całej swojej sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej przy użyciu oprogramowania Comarch OSS, podał Comarch. Źródło: ISBnews

Moonlit Games: Planuje upublicznienie nowego symulatora gry "Dog Trainer" pod koniec przyszłego roku lub na przełomie 2021/2022, poinformował prezes Michał Gardeła. Wydawcą tytułu będzie spółka Frozen District. Źródło: ISBnews

QubicGames: Planuje zdecydowanie wzmocnić w latach 2020-2021 pozycję jako wydawca niezależnych gier premium nie tylko na konsole Nintendo Switch, ale też konsole Sony i Microsoft oraz komputery PC/Mac, podała spółka, przedstawiając zarys strategii. Źródło: ISBnews

Bank Millennium: Udostępnił płatności Garmin Pay, podał bank. Usługa dostępna jest dla posiadaczy kart Visa Banku Millennium. Źródło: ISBnews

Tarczyński: Współtworzy projekt skierowany do miłośników gamingu. Tarczyński Studio Live to profesjonalne studio prowadzące transmisje zawodów e-sportowych na żywo. Tylko w czasie premierowego weekendu streamu obejrzało już 120 000 osób. Źródło: ISBtech

Yosh AI: Opracował program, który odpowiada na pytania dotyczące koronawirusa, wskazuje lokalizację najbliższego szpitala z oddziałem zakaźnym oraz stacji Sanepid. "Koronawirus info - automatyczny asystent", stworzony na zamówienie Narodowego Funduszu Zdrowia, działa w formie głosowej na infolinii NFZ. Trwają prace nad wdrożeniem go w innych kanałach komunikacji, takich jak Facebook Messenger, Google Asystent, czy wybrane strony rządowe. Źródło: spółka

mBank: Spółka leasingowa umożliwiła klientom podpisywanie umów ,,na żywo" przez internet. Dzięki popularnym komunikatorom wideo mogą oni zawierać wszystkie umowy leasingu, najmu i pożyczki Źródło: spółka

OPPO: Globalny producent inteligentnych urządzeń, wprowadzi niebawem do Polski najnowszą rodzinę smartfonów - serię Reno3. Źródło: spółka

UPC Polska: Podało, że jest najszybsze wśród ogólnopolskich operatorów w rankingu Speedtest.pl. Źródło: spółka

realme: marka smartfonów ogłosiła oficjalne wejście do Polski i jednocześnie premierę jednego z najbardziej oczekiwanych smartfonów, realme 6. Całość wydarzy się podczas wideokonferencji, która odbędzie się 2 kwietnia. Oprócz realme 6, na polskim rynku pojawią się również modele realme 6i oraz realme C3. Źródło: spółka

Universal Robots: Uruchomił zestawy aplikacji UR+, które znacząco upraszczają i przyspieszają wdrożenie robotów współpracujących. Dwadzieścia sprawdzonych zestawów oprogramowania i oprzyrządowania do najpopularniejszych aplikacji z zastosowaniem cobotów jest od teraz dostępnych na platformie UR+. Zestawy aplikacji pomagają zmniejszyć poziom ryzyka i złożoność projektu, a także skracają proces decyzyjny. Źródło: spółka

T-Mobile: Klienci operatora od momentu zamknięcia przez rząd szkół i galerii handlowych aktywowali ponad 650 tys. darmowych pakietów danych. Od piątku do niedzieli w aplikacji Mój T-Mobile będą na nich czekać paczki z 5 GB darmowego internetu. Źródło: spółka

Samsung: Tryb Jedno Ujęcie, inteligentne funkcje w galerii czy nowe metody udostępniania treści - te funkcje znane z najnowszej serii Galaxy S20 trafią do smartfonów serii Galaxy S10 oraz Galaxy Note10. Firma Samsung zapowiedziała właśnie odpowiednią aktualizację oprogramowania, która trafi do pierwszych użytkowników już w marcu. Źródło: spółka

Emitel: Z uwagi na prowadzony w Polsce projekt refarmingu pasma 700 MHz w nocy z 29 na 30 marca br. (z niedzieli na poniedziałek) dojdzie do zmiany częstotliwości nadawania programów telewizji naziemnej w ramach Multipleksu 1 oraz 4. Zmiany dotyczą wyłącznie obszarów Białogardu i Koszalina. Źródło: spółka

KIR: Wprowadza mSzafir - kwalifikowany podpis elektroniczny dostępny w pełni zdalnie. Klienci PKO Banku Polskiego jako pierwsi kupią go online dzięki e-Tożsamości. Dzięki wykorzystaniu technologii chmurowej podpisy można składać na komputerze, tablecie lub smartfonie, niezależnie od miejsca, w którym przebywamy czy od pory dnia. mSzafir umożliwia prowadzenie spraw prywatnych, biznesowych i urzędowych z wykorzystaniem Internetu. Aby ułatwić dostęp do rozwiązania jak najszerszej grupie klientów, do końca kwietnia br. KIR oferuje 30 proc. rabat na dowolny pakiet podpisów mSzafir. Klienci PKO Banku Polskiego jako pierwsi mogą zdalnie kupić podpis elektroniczny. Jest to możliwe dzięki usłudze e-Tożsamości, która online zweryfikuje tożsamość jego użytkownika. Źródło: spółka

Neontri: Do niedawna działające pod marką Braintri, wieńczy komercyjnym sukcesem koniec prac badawczo-rozwojowych nad platformą Jiffee realizowanych przy wsparciu NCBiR. Pierwszym rozwiązaniem, w ramach którego wykorzystane zostały komponenty platformy Jiffee, jest aplikacja mobilna wspierająca chmurową wersję podpisu elektronicznego mSzafir, udostępnionego właśnie przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Neontri, w oparciu o komponenty platformy Jiffee, stworzyło dla KIR m.in. system służący do uwierzytelnienia użytkowników i autoryzacji dokonywanych przez nich operacji przy pomocy kodów jednorazowych. Źródło: spółka

KRY: Dostawca cyfrowej opieki zdrowotnej w Europie, uruchomił Care Connect by KRY, bezpłatną i bezpieczną platformę internetową dla lekarzy i specjalistów w zakresie opieki zdrowotnej, umożliwiającą przeprowadzanie wizyt na odległość za pomocą połączeń wideo. Platforma Care Connect by KRY została stworzona, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie zdalnego dostępu do porad i wskazówek dotyczących zdrowia pośród pacjentów, którzy w związku z epidemią COVID-19 pozostają w domach. Ma to pomóc w zahamowaniu rozprzestrzeniania się epidemii oraz zwiększyć dostępność lekarzy oraz specjalistów w zakresie opieki zdrowotnej. Platforma Care Connect by KRY jest dostępna dla każdego lekarza oraz specjalisty opieki zdrowotnej w całej Europie, a do prowadzenia konsultacji wideo nie trzeba posiadać konta w aplikacji KRY. Źródło: spółka

HP: Premiera niezwykle oczekiwanego Half Life: Alyx udowadnia, że wirtualna rzeczywistość może wprowadzić graczy na zupełnie inny poziom rozrywki. Nie będzie to jednak możliwe bez odpowiedniego zestawu gogli VR. HP wspólnie z Valve oraz Microsoft pracują nad drugą generacją HP Reverb - gogli, które wyznaczą nowy standard w VR. Źródło: spółka

BNP Paribas: Już ponad milion klientów aktywnie korzysta z bankowości internetowej GOonline, mobilnej GOmobile lub obu tych kanałów. Bank zachęca użytkowników do zdalnego korzystania ze swoich usług - nie tylko ze względu na wygodę, ale też kwestie bezpieczeństwa. Źródło: spółka

Grupa Robyg: Wprowadziła video chat do obsługi klientów. Źródło: spółka

InsERT: Licencje na pracę zdalną/oddziałową do programów InsERT GT teraz o 1/3 tańsze w reakcji na trudną sytuację firm związaną z epidemią koronawirusa i umożliwia pracę z domu wraz z obniżeniem kosztów.

Fujitsu, Microsoft: W ramach prac nad przystosowaniem do wymagań cyfrowej transformacji Fujitsu rozwija współpracę z firmą Microsoft, wyznaczając kierunki w obszarze upowszechniania infrastruktury hybrydowego IT. Fujitsu PRIMEFLEX umożliwia użytkownikom łatwy dostęp do danych na platformie chmurowej Microsoft Azure w architekturze HCI. Tym samym usprawnia równoległe działanie w różnych ekosystemach poprzez zsynchronizowany wgląd do plików. Microsoft pomaga stawić czoła temu wyzwaniu, oferując usługę Healthcare Bot na Microsoft Azure organizacjom na pierwszej linii weryfikowania COVID-19, aby pomóc w monitorowaniu pacjentów pod kątem potencjalnej infekcji i opieki. Źródło: spółka

Empik: W ramach darmowego dwumiesięcznego pakietu Empik Premium dostępna jest również większość lektur szkolnych w formie e-booków i audiobooków. To odpowiedź Empiku na aktualne wyzwania w procesie edukacji na czas zamknięcia szkół i potrzeby uczniów, pozbawionych dostępu do bibliotek i pomocy naukowych. Źródło: spółka

Stava: Operator dostaw jedzenia w Polsce udostępnił dla restauratorów darmową metodę opłacania zamówień - StavaPay. Źródło: spółka

Ovid Works: Pracuje wspólnie z Awaken Realms, światowej sławy wydawcą gier planszowych, nad grą multiplayer inspirowaną planszówką Nemesis. Gra będzie wykorzystywała model ,,zdrajcy", który zostanie opracowany i udostępniony w wyniku badań GameInn 3 organizowanych przez NCBiR. Premiera gry planowana jest w 2021 r. Źródło: spółka

Logitech G: Marka Logitech ogłosiła odnowienie współpracy z firmą McLaren, aby rozpocząć nową epokę w dziejach ewyścigów. Źródło: spółka

Plus: W ofertach Plus Na Kartę i Plush na Kartę wprowadzony zostaje nowy 30 dniowy pakiet, który ma wszystkie usługi bez limitu i JESZCZE WIECEJ GB. Źródło: spółka

Comarch: Rozpoczęła się rekrutacja na wakacyjny staż. Aplikacje przyjmowane są do 28 kwietnia. W zależności od wybranego profilu stażowego studenci będą mogli uczestniczyć w wakacyjnym programie Comarch w jednym z 13 oddziałów firmy (Białystok, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Tarnów, Warszawa, Wrocław). Staż rozpocznie się w lipcu i potrwa do końca września. Uczestnicy programu otrzymają wynagrodzenie oraz będą mogli skorzystać z płatnego urlopu. Źródło: spółka

Pracuj.pl: Wprowadził nowe tagi o rekrutacji online do ofert i mocno je promuje, ponadto wprowadza beta narzędzie do wideorozmów z kandydatami. Źródło: spółka

eService: Rozpoczął uruchamianie terminali umożliwiających akceptację płatności zbliżeniowych bez PIN z limitem do 100 zł. Źródło: spółka

Epson: Prezentuje wydajną drukarkę do druku bezpośrednio na odzieży. Drukarka Epson SureColor SC-F3000 oferuje jeszcze większą niezawodność, wysoką jakość oraz wszechstronność niezbędną w produkcji odzieży. Źródło: spółka

Grupa Inelo: Przygotowała interaktywną mapę prezentującą bieżące zmiany na europejskich trasach. Dowiemy się z niej, w których miejscach wprowadzono kontrole sanitarne lub zawieszono kary za złamanie norm czasu pracy kierowcy, oraz gdzie jest konieczne posiadanie specjalnych oświadczeń o realizowanej trasie. Źródło: spółka

Moonlit: Projekt "Dog Trainer" w ciągu 48 godzin od premiery znalazł się na Top Wishlist platformy Steam, zajmując na chwilę ogłaszania niniejszego komunikatu 500 pozycję na 594 w zestawieniu. Wynik został osiągnięty bez istotnych nakładów marketingowych na promocję nowej gry. Źródło: spółka

CloudFerro: Umieściła na platformie CREODIAS.EU nowe rozwiązanie Sen4CAP. Jest ono dedykowane monitorowaniu upraw rolnych w oparciu o zdjęcia satelitarne. Źródło: spółka

