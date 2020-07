Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Finansowanie: Łącznie 43 projekty podmiotów z branży gamingowej zostały zakwalifikowane do otrzymania 154,38 mln zł dofinansowania w ramach 4. konkursu GameINN. Wartość projektów to 226,63 mln zł, poinformowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Wśród dofinansowanych firm są m.in.: Moonlit, Artifex Mundi (dwa projekty), Carbon Studio (dwa projekty), T-Bull, Boombit, Techland i Klabater. Źródło: ISBnews

Chmura: 82% firm korzystających z chmury uważa, że rozwiązanie to wpłynęło na wzrost innowacyjności ich firmy. Z rozwiązań wykorzystujących chmurę obliczeniową korzysta 31% polskich firm, a kolejne 22% zamierza je wdrożyć w ciągu najbliższych trzech lat, wynika z badania Deloitte i ICAN Institute, zrealizowanym przy wsparciu Google Cloud. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Liczba przeniesionych numerów telefonów stacjonarnych wyniosła łącznie 73 904 w II kw. 2020 r., podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Łączna liczba przeniesionych numerów komórkowych wyniosła 279 884 w II kwartale 2020 r., podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Bilans netto przenoszenia numerów mobilnych wyniósł +24 tys. dla Cyfrowego Polsatu (Polkomtel i Netia), +10 tys. w Orange Polska, -12 tys. w T-Mobile i -57 tys. w Play. Źródło: ISBnews, Trigon

VOD: Wartość rynku płatnych serwisów VOD w Polsce przekroczyła 1 mld zł w 2019 roku, natomiast w tym roku nastąpi punkt kulminacyjny wzrostów na rynku i zyska on najwięcej w swojej historii, prognozuje firma PMR. Źródło: ISBnews

Chmura: Branża usług finansowych adaptuje środowiska wielochmurowe, wskazuje F5 Financial Services 2020 - raport o stanie usług aplikacyjnych. Tegoroczna odsłona raportu F5 wskazuje, że aż 87% ankietowanych organizacji usług finansowych wdraża środowiska wielochmurowe, przyśpieszając transformację cyfrową w obliczu obaw o cyberbezpieczeństwo. Niemniej tylko 40% badanych ma przekonanie, że jest w stanie udźwignąć atak aplikacyjny w chmurze publicznej, a aż 72% wskazuje na braki w kompetencjach bezpieczeństwa. Branża usług finansowych jest liderem przyśpieszenia, niemniej widać postęp także w innych sektorach. Chmura publiczna staje się strategicznym priorytetem zaś otwarta bankowość przebija się do coraz szerszej publiczności. Języczkiem uwagi pozostaje bezpieczeństwo aplikacji, które umożliwiają dziś funkcjonowanie biznesów i organizacji - ich wdrażanie i dostarczanie decyduje o być albo nie być działań operacyjnych. Badanie objęło 2600 firm, w tym 488 z sektora usług finansowych.

Kina: Prawie 21 tys. biletów sprzedały kina w Polsce w okresie od 3 do 5 lipca, oznacza to wzrost o 82% tydzień do tygodnia. Najchętniej oglądanym filmem był ,,Czworo dzieci i coś" (4,7 tys. widzów). Źródło: Trigon

Prasa: Sprzedaż dzienników w maju 2020 roku spadła r/r o 22% do 458 tys. sztuk, bez zmian m/m - ZKDP. Rozpowszechnianie płatne ,,Gazety Wyborczej" w maju zmniejszyło się r/r o 35% do 65,6 tys. sztuk, a w porównaniu z kwietniem spadło o 2%. - Sprzedaż "Rzeczpospolitej" w maju wyniosła 39,8 tys. sztuk (-5% r/r +6% m/m). Liderem pozostał "Fakt" (177,5 tys. egzemplarzy, -20% r/r, +1% m/m). Źródło: Trigon

Telekomunikacja: Nowe badanie przeprowadzone przez Nokię pokazało, że stacjonarny dostęp bezprzewodowy 5G (FWA - Fixed Wireless Access) jest najbardziej pożądaną przez konsumentów usługą sieci 5G. Badanie, przeprowadzone przez Parks Associates, objęło 3000 osób w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej. Jego celem było sprawdzenie zrozumienia przez konsumentów zasad funkcjonowania sieci nowej generacji, a także popytu na usługi 5G w sześciu różnych przypadkach zastosowania. Były to m.in. autonomiczne pojazdy, monitoring wideo i technologie immersyjne. Badanie potwierdza, że operatorzy telefonii komórkowej mają możliwość konkurowania z dostawcami usług szerokopasmowych, oferując usługi FWA dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Źródło: spółka

Startupy: W Polsce działa już ponad 2200 start-upów i blisko 100 aktywnych funduszy Venture Capital (VC), a wartość ich inwestycji dochodzi już do 1,2 mld zł rocznie. Z raportu przygotowanego przez Dealroom i Polski Fundusz Rozwoju wynika, że Polska jest na pierwszym miejscu w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem liczby rund finansowania i drugim pod względem wartości inwestycji VC oraz weszła do światowej czołówki pod względem liczby i kwalifikacji programistów, wyprzedzając m.in.: Szwajcarię, Japonię, Tajwan czy Francję. Źródło: spółka

Cyfryzacja: Pandemia COVID-19 i związane z nią restrykcje zaskoczyły polski biznes, wywołując obawy o przyszłość wielu firm. Teraz okazuje się, że strach choć uzasadniony, był nieco przesadzony, a przynajmniej wśród organizacji, które z technologii informatycznych korzystają nie od dziś. Aż 73 proc. ankietowanych przez Atmana pracowników przedsiębiorstw przyznaje, że w dużym stopniu właśnie dzięki rozwiązaniom IT ich organizacje przetrwały kryzys. Co ciekawe, 1 na 4 respondentów twierdzi, że jego firma nie zamierza poprzestać na dotychczasowych wdrożeniach i planuje zwiększyć wydatki m.in. na outsourcing usług IT. Okazuje się, że organizacje niestroniące od rozwiązań teleinformatycznych były w przeważającej większości tak dobrze wyposażone, że choć pandemia była zaskoczeniem, to nie odcisnęła większego piętna na ich biznesie. Aż 33 proc. ankietowanych przez Atman uznało, że ich firmy były bardzo dobrze przygotowane na kryzys zarówno organizacyjnie, jak i technologicznie. Jednocześnie aż 66 proc. oceniło, że

ich organizacje dość sprawnie poradziły sobie z początkowymi problemami (najczęściej wskazywanymi były niedostatek narzędzi do pracy zdalnej i niewystarczająca przepustowość Internetu) i szybko przystosowały się do działania w warunkach pandemii. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Orange Polska: Julien Ducarroz został pozytywnie zaopiniowany przez komitet ds. wynagrodzeń i uzyskał podczas specjalnie zwołanego spotkania poparcie rady nadzorczej jako kandydat na stanowisko prezesa zarządu Orange Polska, podała spółka. Powołanie Juliena Ducarroz ma nastąpić podczas posiedzenia rady nadzorczej zaplanowanego na 21 lipca 2020 r. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Rozwiąże rezerwy w bilansie w wysokości 64 mln zł z tytułu świadczeń pracowniczych, podała spółka. Kwota powiększy wynik II kw. 2020 r. Źródło: ISBnews

Ten Square Games (TSG): Wygenerował 169,5 mln zł skonsolidowanych przychodów w II kw. 2020 r. (bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie) wobec 94,9 mln zł kwartał wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Źródło: ISBnews

Larq: Odnotował 12,55 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2020 r. wobec 6,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Zanotował 0,11 mln zł straty netto w czerwcu 2020 roku oraz 1,96 mln zł zysku netto narastająco w okresie styczeń-czerwiec, podała spółka, prezentując wstępne wyniki. Spółka podtrzymała też prognozę na 2020 rok.

Komputronik: Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ustanowił radę wierzycieli w toku postępowaniu sanacyjnego w składzie 5 członków i 2 zastępców, podała spółka. Źródło: ISBnews

Monese: Brytyjski fintech rozszerza swoje partnerstwo z PayPal w Polsce, Austrii, Belgii, Luksemburgu, Holandii i Portugalii. Monese oferuje wielowalutową aplikację, która umożliwia szybkie uruchomienie indywidualnego konta bankowego. Klienci w 6 nowych krajach mogą korzystać z Monese w połączeniu z kontem PayPal, otrzymując w ramach jednej aplikacji mobilnej dostęp do narzędzi finansowych, dokonywania płatności i jeszcze lepszego zarządzania finansami osobistymi. Wejście na nowe rynki jest efektem udanej współpracy obydwu firm z końca 2019 r. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii, w których to krajach prawie 30 proc. aktywnych klientów Monese połączyło swoje konta z PayPal. Sprawne połączenie obu usług umożliwi wysyłanie środków do 325 milionów klientów PayPal (w tym do 25 milionów sprzedawców), robienie zakupów u e-sprzedawców na całym świecie, a także wybranie Monese jako preferowanego sposobu płatności w cyfrowym portfelu.

Mobile Industrial Robots (MiR): Poinformował o zmianie na stanowiska prezesa. Od 1 sierpnia stanowisko obejmie S?ren E. Nielsen. Dotychczasowy prezes, Thomas Visti, zdecydował o zmianie swojej ścieżki kariery. Źródło: spółka

Agora: Wywiad z CEO Heliosa - najbliższe miesiące dla kin bardzo trudne ze względu na małą liczbę hollywoodzkich premier; w lipcu frekwencję w polskich kinach może poprawić wejście na ekrany filmów dla dzieci: "Wiking i magiczny miecz" (10 lipca) oraz, przede wszystkim, "Scooby Doo" (24 lipca). - Helios otworzył 42 kina po 3,5-miesięcznej przerwie. Pozostałe 7 kin prawdopodobnie zostanie otwartych w ciągu dwóch tygodni, dobrym wynikiem będzie jeśli frekwencja w kinach wyniesie minimum 10% tej z zeszłego roku. Źródło: Trigon

Google: Ruszyły zgłoszenia do drugiej edycji europejskiego akceleratora Google dla startupów. Tegoroczna edycja, otwarta dla młodych firm z całej Europy, będzie prowadzona przez zespół Google for Startups Campus w Warszawie. Ponad 3-miesięczny program skierowany jest do startupów, które wykorzystują technologię, aby odpowiedzieć na wyzwania, przed którymi stoi świat w obecnej sytuacji. W tegorocznej edycji, prowadzonej przez zespół w Warszawie, weźmie udział od 10 do 12 europejskich startupów w fazie wzrostu. Google zapewni uczestnikom 3-miesięczne wsparcie, m.in. warsztaty i spotkania mentorskie z inżynierami Google i ekspertami zewnętrznymi, pomoc w rozwoju produktu, a także dostęp do produktów i wiedzy technicznej Google. Google przygotował także dwa programy dla założycieli europejskich startupów z niedostatecznie reprezentowanych grup społecznych. Obejmują one warsztaty oraz indywidualne konsultacje mentoringowe dla 12 założycielek firm, a także spotkania z międzynarodowymi ekspertami Google oraz

inwestorami dla ciemnoskórych liderów startupów. Startupy, które wzięły udział w poprzedniej edycji Google for Startups Accelerator dla sektora gamingowego odnotowały dynamiczny wzrost miesięcznych cyklicznych przychodów (MRR, średni wzrost o 74%), a 1/3 z nich podwoiła lub nawet je potroiła. Wzrosła także liczba pobranych gier, a liczba aktywnych użytkowników zwiększyła się o 89%. Źródło: spółka

KGHM: Gromadzenie danych, ich przetwarzanie oraz badania nad analizą i rozwojem procesów przemysłowych - to zadanie KGHM Centrum Analityki, które otwarto w czwartek w Zielonej Górze. To najnowsza spółka Grupy Kapitałowej Polskiej Miedzi i pierwsza w województwie lubuskim. Źródło: spółka

Samsung: Ponad 2 mln gospodarstw domowych w Polsce aktywnie korzysta z Samsung Smart TV. Liczba wykorzystywanych telewizorów wzrosła w pierwszej połowie 2020 roku o ponad 25% r/r. W Polsce ponad 80% nowych telewizorów Samsung Smart TV podłączanych jest do Internetu. W I kwartale br. platforma zyskała na popularności z ponad 25% wzrostem liczby aktywnych użytkowników w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku. Dominacja telewizorów ,,inteligentnych" ma wymiar globalny - obecnie 8 na 10 sprzedawanych modeli to właśnie Smart TV. Polacy kupili w pierwszej połowie 2020 roku ćwierć miliona telewizorów Samsung, wśród których ponad 95 procent stanowiły Smart TV. Źródło: spółka

ITBoom: Z początkiem lipca 2020 roku w strukturach awansował Grzegorz Przebieracz - objął stanowisko Chief IT Solutions Architect.

AliExpress: Aby powtórzyć sukces chińskiego modelu sprzedaży społecznościowej na rynkach europejskich, AliExpress zapewnia nie tylko narzędzia i infrastrukturę, ale także platformę do dzielenia się wiedzą - Connect. ,,Livestreaming staje się coraz bardziej popularny, ze względu na zacieranie się granicy między rozrywką a zakupami. To nowe zjawisko zwane jest rozrywką zakupową. Zaspokajając pragnienie konsumentów dotyczące nowych treści cyfrowych i interakcji online, transmisje na żywo szybko stają się jednym z najbardziej skutecznych sposób sprzedaży, ponieważ wymagają zaangażowania ze strony klientów. Jako jedni z pionierów trendu rozrywki zakupowej, chcemy wprowadzić ten nowy model biznesowy na nasze kluczowe rynki, aby zarówno twórcy internetowi, jak i sprzedawcy mogli korzystać ze wszystkich zalet platformy Connect"- powiedział Wang Mingqiang, dyrektor generalny AliExpress. Źródło: spółka

mPay: Pomiędzy kwietniem a czerwcem sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, za pośrednictwem aplikacji mPay, wzrosła ogółem o 396%. Należy przy tym zauważyć, że rekordowe - w całej historii spółki - wyniki w czerwcu br. zostały wypracowane pomimo istotnie mniejszej, niż przed pandemią, mobilności pasażerów komunikacji miejskiej. Ponadto, analizy spółki pokazują, że po okresie lockdownu zwiększone zainteresowanie zakupami poprzez aplikację dotyczy nie tylko największych miast. W okresie kwiecień-czerwiec największe przyrosty wartości transakcji odnotowano w Sieradzu (+1345%), Zduńskiej Woli (+651%), a dopiero potem w ramach Warszawskiej Kolei Dojazdowej (+641%), czy ZTM Warszawa (+598%). ,,Wzrost wartości sprzedaży przez aplikację, po okresie historycznych spadków, to najlepsze potwierdzenie kierunku, w jakim powinny być rozwijane systemy płatności w transporcie publicznym. Bezpieczeństwo, dostępność usługi od ręki, proekologiczny charakter z uwagi na brak papierowego biletu, w połączeniu z prostą i

intuicyjną obsługą, to dziś wyróżniki postępowych miast. Niezależnie od ich wielkości" - podsumowuje Krzysztof Hejduk, prezes mPay. Źródło: spółka

Versum, Pracuj.pl: Rozpoczynają współpracę. Dla ponad 130 tys. salonów urody, które przeżywają boom po przestoju związanym z koronawirusem to szansa na zdobycie najlepszych specjalistów w branży. W ciągu miesiąca od otwarcia, Polacy umówili ponad 3,5 mln wizyt o łącznej wartości ponad 500 mln zł, wynika z danych Versum. Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na usługi fryzjerskie i kosmetyczne spowodował, że właściciele salonów rozpoczęli bój o specjalistów z branży. Dzięki współpracy Versum z Pracuj.pl właściciele salonów hair&beauty zyskają możliwość opublikowania ogłoszenia w Pracuj.pl za symboliczną złotówkę. Dzięki dedykowanym narzędziom proces jest szybki, prosty i zautomatyzowany. Źródło: spółka

TCG Process: To sektor rozwiązań teleinformatycznych będzie siłą napędową do odbudowania polskiej gospodarki po pandemii COVID - 19 - uważa Przemysław Kędzior z TCG Process. Przychody firm oferujących cyfrowe rozwiązania wzrosły od kwietnia br. o blisko połowę, a przedsiębiorstwa te odnotowały wzrost zamówień oferowanych przez siebie programów i rozwiązań o ponad 40%. Pierwsza rewolucja przemysłowa dotyczyła włókiennictwa, druga - hutnictwa, a trzecia przemysłu wytwórczego. Na naszych oczach odbywa się czwarta rewolucja związana z automatyzacją procesów czy wprowadzaniem sztucznej inteligencji do codziennego życia. Polskie firmy w okresie pandemii przekonały się do niestandardowych rozwiązań z obszaru cyfryzacji zasobów informacji i zarządzania danymi online. ,,Na całym świecie pandemia przyczyniła się do popularyzacji pracy zdalnej i modeli rozproszonych, a co za tym idzie wykorzystywania zasobów cyfrowych. Polskie firmy są coraz bardziej zainteresowane rozwiązaniami typu input managment. Jeszcze parę lat

temu w przedsiębiorstwach królowały dokumenty, a dziś wyraźnie widać wzrost znaczenia kanałów online, rozwiązań mobilnych i integracji systemowych. Polskie firmy, szczególnie teraz w okresie pandemicznym, są otwarte na stosowanie i szybkie wdrażanie nowych technologii - mówi Przemysław Kędzior, Menadżer Generalny TCG Process Polska. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Gaming Factory: Przydzieliło wszystkie akcje oferowane w pierwszej publicznej ofercie akcji (IPO), podała spółka. Przedmiotem emisji było 1 100 000 nowo emitowanych akcji serii E, a przedmiotem sprzedaży 275 000 istniejących akcji serii B. Cena emisyjna akcji została ustalona na 15,5 zł, co oznacza, że do spółki trafi nieco ponad 17 mln zł. Do końca lipca spółka chce zadebiutować na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Źródło: ISBnews

MadMind Studio: Grupa INC zakończyła prywatną emisję udziałów spółki, która pozyskała 2,25 mln zł, a także kampanię crowdinvestingową spółki Olymp. MadMind Studio oraz Olymp planują debiut na rynku New Connect na przełomie 2020/2021 r. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Prezes Krzysztof Kwiatek oraz członkowie zarządu Krzysztof Sałek i Tomasz Soból zwiększyli łączną liczbę akcji oferowanych w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) do 48 000 walorów, co stanowi 7,06% kapitału (z oferowanych 30 000 akcji), podała spółka. ABB zakończyło się przy dużym popycie na walory spółki, których cenę ustalono na 950 zł, podano także. Źródło: ISBnews

Grenade Hub: Startup oferujący rozwiązania do planowania pracy zespołu i zarządzania finansami firmy - pozyskał od funduszy venture capital Tar Heel Capital Pathfinder i Venture Inc 1,75 mln zł na dalszy rozwój, podała spółka. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Wraz z innymi podmiotami zawiązał nową spółkę tj. Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie i objął w niej 85% akcji, ale po planowanym na najbliższe dni podniesieniu kapitału udział w tej spółce spadnie do 76,5%, podało Ultimate Games. Demolish Games ma zadebiutować na rynku NewConnect do końca 2021 r. Źródło: ISBnews

AI Busters: Oferujący swoim klientom rozwiązanie przyspieszające działania i zmniejszające koszt biur obsługi klienta, otrzymał 1 mln zł dofinansowania od funduszu YouNick Mint, podała spółka. Źródło: ISBnews

STS: Przejął czeską spółkę technologiczną Betsys. Jest ona głównym dostawcą rozwiązań IT dla bukmachera w Polsce, zarówno na potrzeby kanałów online, jak i retail. Inwestycja w Betsys zabezpiecza dalszy dynamiczny rozwój działalności STS, podała spółka. Źródło: ISBnews

Milton Essex: Uchwalił, że cena emisyjna za jedną akcję zwykłą na okaziciela serii L wyniesie 1,35 zł, podała spółka. Ostateczną liczbę akcji serii L ustalono na 2 750 000. Źródło: ISBnews

Netia: Sąd zablokował zmiany w statucie spółki po wniesieniu pozwu FIP 11 FIZ o stwierdzenie nieważności uchwały NWZA. Przegłosowane na ostatnim NWZA zmiany dawały większe uprawnienia Cyfrowemu Polsatowi i jego założycielowi. Źródło: spółka

PlayWay: Zawiązał spółkę Madnetic Games z kapitałem zakładowym 100tys. PlayWay obejmie 70% udziałów za 70tys zł. Pierwsze planowane gry wdrożone do produkcji przez Madnetic Games to WII Simulator, Europe Rebuilder, Tru eStory, Extreme Tractor Power Pulling. Umowa nabycia 90% udziałów w spółce Finayar za kwotę 90tys. zł. Źródło: spółka

Cherrypick Games: Podpisał aneksu do umowy z mBank. Aneks wydłuża kredyty do końca 2020r. oraz zmniejsza kwotę kredytów do 1,75mln zł i 1,25mln zł. Źródło: spółka

inSTREAMLY: Polski startup, który rozwija technologię umożliwiającą wyświetlanie treści w wielu niezależnych kanałach live stream jednocześnie, pozyskał właśnie milion złotych od funduszu SMOK Ventures na rozwój produktów i sprzedaży w Europie i na całym świecie. Źródło: spółka

Cellnex: Rozważa pozyskanie 3 mld euro poprzez emisję nowych akcji. Środki miałyby zostać przeznaczone na akwizycje. Źródło: spółka

Rating Captain: Dzięki wsparciu Czysta3.vc, spółka rozpoczęła prace badawczo-rozwojowe w oparciu o dane zbierane w ramach aplikacji. Nawiązała współpracę z ekspertami z Uniwersytetu SWPS i Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, kolejno w zakresie psychologii społecznej i procesów komunikacyjnych oraz machine learningu oraz big data. Służy do zbierania opinii o firmie w zewnętrznych portalach opiniotwórczych oraz zarządzania negatywnymi komentarzami z poziomu jednej aplikacji. Integruje się z narzędziami, z których firmy i ich klienci korzystają na co dzień, w tym Google, Facebookiem, Opineo. Wykorzystując elementy sztucznej inteligencji oraz big data, pozwoli przewidywać reakcje konsumentów i przygotowywać scenariusze ich obsługi już na etapie przedsprzedażowym. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Grupa Azoty: Uruchomiła sklep internetowy, podała spółka. Ułatwi on zapoznanie się z ofertą i zakup odpowiedniego filamentu z linii materiałów termoplastycznych oferowanych przez Grupę Azoty pod marką Tarfuse. Źródło: ISBnews

Eobuwie.pl: Otworzyło pierwszy stacjonarny salon Modivo o powierzchni ponad 2,5 tys. m2 w warszawskiej Galerii Młociny, podało eobuwie.pl. Źródło: ISBnews

eSky.pl: Wybrał Google jako partnera we wdrażaniu cyfrowej transformacji, podała spółka. Źródło: ISBnews

Comarch: Ma umowę ze szwajcarskim dostawcą telekomunikacyjnym Sunrise Communications, podała spółka. W ramach projektu Comarch dostarcza produkt IoT Connect, zintegrowany z ekosystemem i infrastrukturą techniczną OSS/BSS i Enterprise firmy Sunrise. Pierwszy etap projektu, który obejmował pełną integrację ze środowiskiem IT i siecią operatora, rozpoczął się w ciągu czterech miesięcy od podpisania kontaktu. Źródło: ISBnews

The Dust: Na platformie Steam nastąpiła prezentacja zwiastuna nowej gry "Airport Renovator", podała spółka. Źródło: ISBnews

T-Mobile: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny zobowiązał T-Mobile Polska do zwrotu pieniędzy pozostałych po wygaśnięciu konta pre-paid, podał Urząd. W toku są postępowania wobec Orange Polska i P4, wcześniej za podobne praktyki został ukarany Polkomtel. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment: Data premiery gry "SpyHack" na platformie Nintendo Switch została ustalona na 16 lipca, podała spółka. Źródło: ISBnews

SimFabric: Rozpoczął pracę nad nową grą z gatunku symulator "Garden of Magic Mushroom", podała spółka. Premiera gry kierowanej do młodszych graczy planowana jest na początek 2021 roku. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Rozpocznie dystrybucję gry ">observer_" w limitowanej kolekcjonerskiej wersji pudełkowej na platformę Nintendo Switch na terytorium Stanów Zjednoczonych w IV kw. br., podała spółka. Źródło: ISBnews

Silvair: Ogłosił partnerstwo z firmą Sylvania - dostawcą pełnego spektrum profesjonalnych i architektonicznych rozwiązań oświetleniowych, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Kaufland: Wdrożył usługę Click&Collect w 14 sklepach - we wszystkich placówkach we Wrocławiu, Bydgoszczy i Krakowie oraz w sklepie w Gliwicach, podała sieć. Dodatkowo sieć wdrożyła system płatności Scan&Pay, który upraszcza realizację zamówienia i odbiór zakupów. Źródło: ISBnews

QubicGames: Planuje wydać ponad 25 tytułów na Nintendo Switch w Japonii do 31 marca 2021 roku, podała spółka. Trzy z nich zadebiutują jeszcze w tym miesiącu, a "Pocket Mini Golf" pojawi się na japońskiej konsoli w najbliższy czwartek. Źródło: ISBnews

Grupa BoomBit: Łączne przychody wyniosły 9,1 mln zł w czerwcu 2020 r. co oznacza spadek o 14% m/m, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 4,5 mln zł (spadek o 16% m/m). Źródło: ISBnews

Pyramid Games: Zawarł umowę z Ultimate Games na portowanie i wydanie gry "Rover Mechanic Simulator" na konsole Nintendo Switch, Xbox One i PlayStation 4, podała spółka. Źródło: ISBnews

Logitech G: Marka Logitech i wiodący innowator technologii oraz sprzętu do gier, prezentuje mysz Logitech G102 Lightsync Gaming Mouse. Mysz posiada klasyczną konstrukcję z 6 przyciskami. Nowa mysz do gier Logitech G102 Lightsync posiada sensor o wysokiej precyzji z DPI regulowanym do 8000, który zapewnia najwyższą dokładność i szybkość śledzenia. Źródło: spółka

Budimex: BIMERR to projekt polegający na rozszerzeniu technologii BIM (Building Information Modelling) o narzędzia wspierające proces renowacji energetycznej budynków mieszkaniowych. To międzynarodowe przedsięwzięcie, finansowane z funduszy unijnych, realizowane jest w ramach programu Horyzont 2020. Innowacyjny na skalę kontynentu projekt wkracza w fazę testów, za których prowadzenie odpowiada Budimex we współpracy z Urzędem Miasta st. Warszawy i stołeczny ZGN. Pierwsze pomiary wydajności energetycznej oraz planowanie scenariuszy termomodernizacji w technologiach BIMERR prowadzone będą już w lipcu, w budynku na warszawskiej Pradze.

T-Bull: Pracuje obecnie nad projektami w ramach programu GameINN o łącznej wartości ponad 10 milionów złotych. Oba projekty powinny zostać zrealizowane przed końcem 2023 rokiem. Realizowane obecnie projekty to: SopGam, którego celem jest opracowanie automatycznego systemu optymalizacji parametrów graficznych gier mobilnych; iDe-Tox, który ma na celu zapewnienie kompleksowej ochrony graczy przez toksycznymi zrachowaniami występującymi w cyberprzestrzeni.

Creepy Jar: Ciągle udoskonala swoją pierwszą grę Green Hell. Ostatnio zadebiutowała kolejna duża aktualizacja - New Stands. Tytuł zostanie wzbogacony o system osiągnięć dla graczy, śledzący ich postępowania w amazońskiej dżungli.

Goodyear: Jeden z czołowych producentów opon na świecie tworzy inteligentne przedsiębiorstwo przy wsparciu narzędzi SAP.

Olympus: Niedawno marka podpisała porozumienie z Japan Industrial Partners dotyczące przeniesienia działalności Olympus Imaging (aparaty fotograficzne i rejestratory dźwięku) do nowej firmy. Użytkownicy produktów tej marki nie powinni martwić się o usługi związane z naprawami gwarancyjnymi, bo te realizowane są w normalnym trybie. Ponadto firma nie zwalnia tempa i intensywnie pracuje nad udoskonalaniem swoich produktów. Dowodem na to jest aplikacja OM-D Webcam Beta, która umożliwia wykorzystanie wybranych modeli aparatu jako kamerek internetowych oraz aktualizacja oprogramowania dla modelu OM-D E-M1X. To jednak nie wszystko - jeszcze w tym roku Olympus planuje zaprezentować nowe obiektywy.

Moonlit: Po raz kolejny wygrał dotację w ramach konkursu GameINN. Kwota dofinansowania, którą tym razem otrzyma producent symulatorów to 1 mln 130 tys złotych. W ramach projektu powstanie system symulacji wody HDWS - High Definition Water System.

UPC: By zapewnić klientom dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych, UPC Polska systematycznie wprowadza do swojej oferty najnowsze urządzenia mobilne. Klienci zyskali właśnie możliwość zakupu smartfonów Samsung Galaxy M21 oraz Galaxy A41 z atrakcyjnymi rabatami oraz w 24 ratach 0%. Według pomiarów przeprowadzonych za pomocą certyfikowanego narzędzia Pro Speed Test w badaniu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, UPC Polska oferuje swoim klientom najwyższą średnią prędkość internetu ze wszystkich operatorów ogólnopolskich, przekraczającą 444 Mb/s.

Klabater: Golazo! debiutuje na rynku japońskim, w wersji na konsolę Nintendo Switch. Premiera to wynik współpracy między Klabater, a polsko - japońską firmą Teyon. Klabater konsekwentnie stawia kolejne kroki wydawnicze na rynkach azjatyckich - wcześniej Spółka podpisała umowę dotyczącą szerokiej współpracy wydawniczej z CE-Asia Hong Kong Limited na rynku chińskim.

Salesforce: Od lutego do maja 2020 roku liczba prac naukowych opublikowanych na temat COVID-19 wzrosła z 29 000 do ponad 138 000. W miarę jak naukowcy na całym świecie będą zwiększać swoje zaangażowanie, liczba ta będzie rosnąć wykładniczo i prognozuje się, że do końca 2020 r. wzrośnie do ponad 1 000 000 publikacji. To dobra wiadomość dla środowiska medycznego i decydentów pracujących nad szczepionkami oraz nowymi metodami leczenia - ale tylko wtedy, gdy są w stanie skutecznie przeszukiwać rosnącą liczbę dostępnych już wyników badań. Ponieważ tego typu dokumenty są bogate w dane i mogą mieć setki stron, znalezienie tego, czego szukamy, szczególnie przy ograniczonym przez pandemię czasie, może być wyzwaniem. W odpowiedzi na te potrzeby Salesforce stworzył specjalną wyszukiwarkę badań naukowych, która napędzana jest przez sztuczną inteligencję. Jej sposób działania jest odmienny od tego, co znamy z klasycznych wyszukiwarek internetowych.

Ailleron: Podpisał umowę o współpracy ze spółką Backbase na świadczenie przez spółkę zależną Software Mind wyspecjalizowanych usług informatycznych i consultingowych w zakresie wytwarzania oprogramowania. Backbase to fintech oferujący rozwiązania o obszarze digital banking. Źródło: Trigon

PGS Software: W II kw. szacowana sprzedaż na poziomie 30,6mln zł (-15,1% r/r). Spółka spodziewa się, że najtrudniejszy będzie okres od czerwca do września, ze względu na kończące się kolejne projekty oraz urlopy. Źródło: Trigon

Huawei: Użytkownicy którzy do 6 sierpnia odwiedzą jeden z nowo otwartych salonów serwisowych marki w Łodzi i Poznaniu w celu naprawy urządzenia, otrzymają atrakcyjne upominki. Dodatkowo, w ramach letniej kampanii serwisowej, która potrwa do 31 lipca, użytkownicy wybranych urządzeń Huawei, mogą skorzystać ze zniżki na wymianę uszkodzonego wyświetlacza i płyty głównej oraz możliwości montażu folii ochronnej na ekran i tylną obudowę. Huawei przygotował specjalną ofertę dla klientów sklepu internetowego huawei.pl. Każdy, kto między 6 a 12 lipca kupi laptop lub tablet marki, może nabyć inne produkty objęte promocją w atrakcyjnej cenie - na przykład, przy zakupie laptopa Huawei MateBook 13, smartwatch Huawei Watch GT 2 można nabyć za 449 zł. Źródło: spółka

Huawei: Dostarczył falowniki do farmy słonecznej w Sokołowie Małopolskim. Falownik łańcuchowy Huawei SUN2000-105KTL-H1 to jedno z nielicznych urządzeń dostępnych na polskim rynku, które wspierają wykorzystane w budowie elektrowni w Sokołowie Małopolskim dwustronne moduły fotowoltaiczne typu bifacial. Zaawansowane rozwiązania wspomagane przez sztuczną inteligencję umożliwiają zdalną diagnostykę elektrowni, wykorzystując pomiar krzywej prądowo-napięciowej dla wszystkich łańcuchów PV, generując pełny raport w mniej niż 10 minut. Źródło: spółka

Plus: Klienci usług abonamentowych mogą dodać do swojego rachunku telefonicznego kolejną usługę i od teraz w wygodny sposób płacić za bilety komunikacji miejskiej w aplikacji SkyCash. Źródło: spółka

PUMA Football, MKS Cracovia SSA: Przedłużyły współpracę. Jeden z wiodących producentów odzieży sportowej na świecie będzie odpowiadał za sprzęt techniczny piłkarzy najstarszego klubu sportowego w Polsce przez co najmniej trzy najbliższe lata. Źródło: spółka

TopLevelTennis.com: Podpisała umowę z ADAB Sports Consulting Private Limited (ADAB) zarejestrowanym w New Delhi w Indiach, której przedmiotem jest podjęcie współpracy pomiędzy podmiotami w zakresie promocji i sprzedaży subskrypcji na kursy szkoleniowe oferowane przez TopLevelTennis.com na terytorium Republiki Indii. Źródło: spółka

Grupa Synektik: Udostępnia szpitalom w Polsce aplikację InferRead CT Lung COVID-19 - innowacyjne oprogramowanie umożliwiające szybkie wykrywanie choroby COVID-19 podczas badania płuc z użyciem tomografii komputerowej (TK). Bazujące na sztucznej inteligencji (AI) narzędzie dokonuje szybkiej analizy badań TK i, wykorzystując wiedzę zdobytą w trakcie badań setek tysięcy pacjentów na całym świecie, umożliwia rozpoznanie choroby wywołanej koronawirusem nawet we wstępnej fazie jej rozwoju. Dostęp do wyników i raportów AI dla badań tomografii komputerowej płuc pod kątem COVID-19 odbywa się za pośrednictwem autorskiej platformy Synektik: Zbadani.pl. Źródło: spółka

Chmura Krajowa: Dołączyła do Cloud Elite, programu skierowanego dla partnerów Microsoft. Jego celem jest rozwój istotnie liczących się obecnie na rynku kompetencji w dziedzinie rozwiązań chmurowych. Uczestnictwo w programie daje pracownikom OChK możliwość przeszkolenia się oraz zdobycia zaawansowanej wiedzy z zakresu wykorzystania usług Microsoft Azure, Microsoft 365 i Microsoft Dynamics 365. Źródło: spółka

Netia: Zaprezentowała zupełnie nową ofertę pakietów telewizyjnych. Spodziewanym bestsellerem jest pakiet z ponad 100 kanałami TV i światłowodowym internetem do 300 Mb/s za 60 zł miesięcznie. Wraz z nową ofertą pakietów - reklamowanych hasłem: ,,Nowe pakiety jak rakiety" - debiutuje nowoczesny dekoder Netia EvoBox. Źródło: spółka

S-Labs: Polska firma będącą twórcą systemu automatyki mieszkaniowej Appartme, poinformowała o nawiązaniu współpracy ze spółką mieszkaniową Skanska. W ramach wspólnych działań wszystkie mieszkania w trzecim etapie warszawskiego osiedla Jaśminowy Mokotów zostaną wyposażone w system Appartme by Skanska. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli m.in. zarządzać zużyciem energii elektrycznej, oświetleniem oraz ogrzewaniem z poziomu jednego, prostego w obsłudze panelu - dostępnego fizycznie w mieszkaniu, a także w aplikacji mobilnej. Źródło: spółka

iTaxi: Wdraża wśród swoich kierowców Symmetrical.ai - rewolucyjny sposób zarządzania wynagrodzeniem. Rozwiązanie to umożliwi kierowcom współpracującym z iTaxi wykonanie ekspresowego przelewu z aplikacji, bez oczekiwania na rozliczenie przejazdów opłaconych bezgotówkowo. Dotąd niedostępna w Polsce innowacja pozwoli taksówkarzom pobrać zaliczkę wynagrodzenia przed umownym terminem wypłaty zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo finansowe. Źródło: spółka

Pinterest: Udostępnia w Polsce coraz większą przestrzeń dla e-commerce. Sklepy on-line mogą teraz nie tylko prowadzić sprzedaż katalogową, lecz także korzystać z reklam produktowych oraz dynamicznego retargetowania kampanii. Źródło: spółka

Grupa CDRL: Właściciel marki Coccodrillo oraz Buslik, w II kwartale br. wygenerowała 85,22 mln zł przychodów w obu markach, o 21 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka odnotowuje rekordowe zainteresowanie kanałem e-commerce. W omawianym okresie wpływy z tytułu sprzedaży w polskim sklepie internetowym wzrosły o 165% r/r. Źródło: spółka

Carrefour Polska: Rozpoczął testowanie elektrycznych samochodów dostawczych z nowatorskim systemem przewozu produktów spożywczych. Samochody włączone zostaną do floty wykorzystywanej podczas dostarczania zamówień e-grocery ze sklepu internetowego sieci. Rozwiązanie powstało w ramach programu Pilot Maker Elektro ScaleUp. Źródło: spółka

Plus: Liczba nowych użytkowników aplikacji Plus Fun przekroczyła już 100 tys. Tylu klientów zarówno pobrało, jak i wykazało się aktywnością, a wszystko to w niecałe półtora miesiąca. Plus Fun to nowoczesna aplikacja na smartfony dostępna tylko dla klientów sieci Plusa, w której codziennie można znaleźć bogatą ofertę różnorodnych materiałów wideo. Źródło: spółka

The Dust: Zawarł z The Brainbox umowę, zgodnie z którą, jako podwykonawca, zrealizuje aplikację konkursową dla produktu z branży FMCG. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Został zakończony proces certyfikacji gry Mini Island Challenge Bundle na Nintendo Switch. Premiera Mini Island Challenge Bundle na Nintendo Switch odbędzie się w ciągu najbliższego miesiąca. Źródło: spółka

Red Dev Studio: Kontynuuje przygotowania do rozpoczęcia produkcji dużego tytułu o roboczej nazwie Project X. Zgodnie z harmonogramem etap planowania gry zakończy się do 30 września br. Do tego czasu spółka sfinalizuje także budżet i finansowanie Projectu X. Aktualnie zespół pracuje nad wysokobudżetowym projektem - Lovecraft Tales, którego premiera planowana jest na drugi kwartał 2021 roku. Źródło: spółka

MobileFabric: Podpisał umowę na wydanie oraz portowanie (dostosowanie technologiczne gry do wymagań konkretnej platformy) Train Mechanic Simulator Mobile na urządzenia mobilne z systemami iOS i Android. Projekt trafi do sprzedaży w pierwszym kwartale 2021 roku. Właścicielem tytułu jest PlayWay. Źródło: spółka

INEA: Została beneficjentem czwartego konkursu w ramach działania 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i na dwóch obszarach (Wielkopolski część A i Wielkopolski część B) rozbuduje otwartą sieć światłowodową, zarządzaną pod marką Fiberhost. Źródło: spółka

Grupa Synektik: Zawarła umowę na dostawę systemu robotycznego da Vinci do warszawskiego Wojskowego Instytutu Medycznego. W ramach opiewającej na 16,1 mln zł umowy giełdowa spółka wyposaży WIM w najnowocześniejszy model robota - da Vinci Xi. WIM planuje wykorzystywać system zarówno do zabiegów przeprowadzanych wśród wojskowych pacjentów, jak i dla realizacji operacji wśród cywili w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Źródło: spółka

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące