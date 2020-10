Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-commerce: Pandemia koronawirusa i lockdown przyspieszyły trendy migracji handlu do internetu o 2-3 lata, ocenia w rozmowie z ISBtech dyrektor działu analiz Haitong Bank Konrad Księżopolski. W efekcie zwiększenie grupy użytkowników online będzie mieć wpływ na przyszłe dynamiki i wolumeny sprzedaży online, a także wzrost znaczenia sektora e-commerce i ogólnie nowych technologii na GPW. Źródło: ISBtech, ISBnews

Legislacja: Senat wprowadził szereg zmian redakcyjnych i legislacyjnych do ustawy o doręczeniach elektronicznych, zakładającej stworzenie ram komunikacji elektronicznej z podmiotami administracji. Źródło: ISBnews

Medtech: Polskie startupy medyczne chcą poszerzać zasięg swojej działalności - 84% z nich planuje wejścia na nowe zagraniczne rynki w perspektywie najbliższych 12 miesięcy, wynika z raportu Digital Health, opracowanego przez Fundację Startup Poland, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz lidera biotechnologicznego i pomysłodawcę inicjatywy - firmę Roche. Źródło: ISBnews

IT: Liczba ofert pracy dla kandydatów IT wzrosła o 24% kw/kw. w III kwartale 2020 r. Wzrósł też ogólny poziom wynagrodzeń w branży o 10%, co oznacza, że wrócił on do poziomu sprzed pandemii, wynika z raportu inhire.io "IT Market Snapshot Q3 2020". Źródło: ISBnews

E-commerce: Polacy za materiały do remontu i wyposażenia wnętrz kupowane za pośrednictwem internetu wydają średnio 465,35 zł miesięcznie, a nieco ponad 20% ankietowanych więcej niż 500 zł miesięcznie, wynika z badania "Zwyczaje remontowe Polaków. Czy produkty do remontu i wykończenia wnętrz kupujemy online?" zleconego przez sieć supermarketów Bricomarché. Badanie potwierdza, że e-commerce już teraz jest ważnym kanałem sprzedaży produktów do remontu, wykończenia lub wyposażenia domu, a zdaniem sieci Bricomarché jego znaczenie będzie regularnie wzrastać. Źródło: ISBnews

E-commerce: Z badania Koszyk Roku 2020, organizowanego przez Twisto wynika, że płatności odroczone 'kup teraz, zapłać później' są dostępne w 30% największych sklepów internetowych w Polsce. W 2019 r. możliwość odroczenia płatności oferowało 24% sklepów biorących udział w badaniu. Źródło: spółka

Finansowanie: Nakłady krajowe brutto na działalność badawczą i rozwojową (B+R) wyniosły 30,28 mld zł w 2019 r. i wzrosły o 18,1% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Relacja nakładów krajowych brutto na działalność B+R do PKB wzrosła do 1,32% względem 1,21% w 2018 r. Źródło: ISBnews

Wyniki finansowe: W III kw. 2020 DM mBanku zakłada poprawę wyników spółek IT, zwłaszcza: Asseco Poland, Asseco SEE i Ailleron. Z kolei niższych wyników oczekuje w Asseco BS, co może rozczarować inwestorów. Wpływ COVID-19 na sezon III kw. 2020 w telekomunikacji jest relatywnie niewielki, poza niższymi przychodami z roamingu. Od zarządów broker oczekuje guidance na powolny wzrost cen na rynku mobilnym. W sektorze mediowym pomimo poprawy koniunktury na rynku reklamy w III kw. 2020, oczekuje spadku wyników zarówno w Agorze, jak i w Wirtualnej Polsce. Źródło: spółka

HR: Wwdług badania Fortinet 68% badanych firm miało problemy z rekrutacją, zatrudnianiem i utrzymaniem wykwalifikowanych pracowników zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Dla tak ważnej dziedziny jest to alarmująca statystyka. W dodatku 73% respondentów doświadczyło w ciągu ostatniego roku co najmniej jednego przypadku naruszenia bezpieczeństwa, którego można byłoby uniknąć, gdyby pracownicy mieli większą świadomość zasad cyberhigieny. Brak odpowiednio wykwalifikowanego personelu ma daleko idące konsekwencje dla bezpieczeństwa środowiska IT i danych, a także dla środowisk technik operacyjnych (OT). Jednocześnie stale rośnie liczba i poziom zaawansowania cyberataków na firmy, które - w razie powodzenia - mogą być wyniszczające i powodować przestoje w pracy kosztujące setki tysięcy złotych. Źródło: spółka

Cyberobrona: Co najmniej 3 mln ataków, z czego ponad 2,5 mln w ostatnich 6 miesiącach, przeprowadzono z wykorzystaniem luk z listy TOP25 opublikowanej przez NSA - informuje firma Check Point. Hakerzy celowali łącznie w 161 krajów, w tym Polskę. Zdaniem ekspertów, głównym celem ataków był sektor rządowy, wojskowy oraz przemysł. W zeszłym tygodniu Agencja Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych (NSA) opublikowała listę 25 najpopularniejszych publicznie znanych luk w zabezpieczeniach, które są najczęściej wykorzystywane przez hakerów powiązanych z Chinami. Wszystkie 25 błędów bezpieczeństwa jest dobrze znanych i mają zapewnione przez dostawców łaty bezpieczeństwa. NSA wezwało jednak sektor publiczny i prywatny do jak najszybszego zastosowania poprawek lub odpowiednich zabezpieczeń, aby zapobiec atakom. Jak stwierdziła agencja "większość luk na liście NSA można wykorzystać w celu uzyskania wstępnego dostępu do sieci ofiar za pomocą produktów, które są bezpośrednio dostępne z internetu i działają jako

bramy do sieci wewnętrznych". Badacze bezpieczeństwa z Check Point przeprowadzili analizę, aby określić wagę zagrożenia opisanego w raporcie NSA. Odkrycia ujawniły, że hakerzy potrafili wykorzystać większość z nich, robiąc to nawet 7 razy częściej w porównaniu z innymi podatnościami w 2020 roku. Źródło: spółka

Cyberobrona: Znaczenie bezpieczeństwa cybernetycznego w czasie pandemii zdecydowanie wzrasta. Z racji upowszechnienia się zdalnego trybu pracy, hakerzy stosują rzadko dotąd wykorzystywane formy ataków na przedsiębiorstwa. Z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte Cyber & Strategic Risk Services CISO i FS-ISAC wynika, że wydatki na cybersecurity w instytucjach finansowych rosły już przed pandemią i w tym roku wyniosą prawie 11% budżetu przeznaczonego na IT. W 56% przedsiębiorstw z sektora finansowego bezpieczeństwo cybernetyczne stanowi część pionu informatycznego, a zwiększone nakłady w tym obszarze są wynikiem dynamicznego rozwoju firmowych infrastruktur IT. Źródło: spółka

Praca zdalna: Według raportu Cisco pt. Future of Secure Remote Work Report, większość organizacji na całym świecie była w najlepszym razie tylko częściowo przygotowana do przejścia na pracę zdalną. Pandemia spowodowała przyspieszenie wdrożeń technologii umożliwiających pracownikom bezpieczną pracę z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu, przygotowując tym samym firmy na wszystko, co mogło nadejść. Główne wnioski z badania: 85% organizacji stwierdziło, że cyberbezpieczeństwo jest niezwykle ważne lub ważniejsze obecnie, niż przed wybuchem pandemii COVID-19; Zabezpieczenie dostępu do sieci i zasobów firmowych to największe wyzwanie w zakresie cyberbezpieczeństwa, z którym mierzy się najwięcej organizacji (62%) obsługujących pracowników zdalnych, Co drugi respondent deklaruje, że ochrona urządzeń końcowych, między innymi firmowych laptopów (56%) i urządzeń osobistych (54%), stanowi wyzwanie w warunkach pracy zdalnej, 66% ankietowanych wskazało, że kryzys COVID-19 spowoduje wzrost inwestycji w

cyberbezpieczeństwo Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Venture Inc.: Szacuje, że w ciągu najbliższych 18 miesięcy w portfelu funduszu pojawi się sześć nowych spółek, poinformował ISBtech prezes Jakub Sitarz. Venture Inc. nie wyklucza upublicznienia swoich spółek, potencjalnie najbliżej tego procesu są TimeCamp oraz Intelliseq, poinformował ISBtech prezes Jakub Sitarz. Źródło: ISBtech

Grupa XTB: Zakłada rozpoczęcie z początkiem 2021 r. działalności operacyjnej w jednym z krajów azjatyckich i planuje także rozpoczęcie działalności w Republice Południowej Afryki, podała spółka. X-Trade Brokers (Grupa XTB) chce kwartalnie pozyskiwać średnio 30 tys. nowych klientów w 2021 r., poinformował ISBnews CEO XTB Omar Arnaout. Źródło: ISBtech

Unisystem: Nigdy nie myślał o giełdzie. Do finansowania nowych projektów rozważa co najwyżej granty. Spółka dysponuje także środkami własnymi, zwłaszcza że rozwojowi biznesu sprzyja przerwanie łańcucha dostaw z Chin, mówi ISBtech prezes Sławomir Szweda. Źródło: ISBtech

Orange Polska: W ostatnim kwartale br. skupi się między innymi na pracach nad planami na 2021 r. i aktualizacją strategii, przewidzianą do przedstawienia w II kw. 2021 r., podała spółka. Liczba kart Sim w sieci Orange Polska wzrosła o 3,5% r/r do 15 669 tys. na koniec III kw. 2020 r., zaś liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych zwiększyła się w tym czasie o 8,3% r/r do 1 441 tys., podał operator. Orange Polska odnotował 53 mln zł skonsolidowanego netto w III kw. 2020 r. wobec 222 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Źródło: ISBnews, spółka

CCC: Wybór krótkiej listy inwestorów w e-obuwie nastąpi do końca br., poinformował prezes CCC Marcin Czyczerski. Udział e-commerce w sprzedaży Grupy CCC przekroczy 50% w 2022 roku, tj. wyniesie więcej niż zakłada strategia (35-40%), zapowiedział prezes. Źródło: ISBnews

Asseco Business Solutions: Odnotowało 15,75 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 15,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Asseco South Eastern Europe: Odnotowało 31,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 25,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Komputronik: Odnotował 1,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2020, tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r., wobec 6,26 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Pyszne.pl: Serwis do zamawiania jedzenia online wprowadza specjalne środki wsparcia dla restauracji w obliczu zwiększających się restrykcji dla przemysłu gastronomicznego na rynkach Europy oraz świata, spowodowane koronawirusem, podała platforma. Źródło: ISBnews

LPP: Udział e-commerce w sprzedaży może przekroczyć w tym roku 20%. W planach m.in. dalsza digitalizacja biznesu, ukierunkowana na wsparcie omnichannel. Źródło: ISBtech

Silvair: Wchodzi w obszar monetyzacji, w którym wprowadza cykliczne opłaty za korzystanie z dostępu do danych pozyskanych z sieci oświetleniowych w przestrzeniach komercyjnych. Spółka podpisała właśnie pierwszą umowę na udostępnianie danych z firmą Convergia, która oferuje swoje produkty i usługi na rynkach Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej, poinformował prezes Rafał Han. Źródło: ISBnews

OVHcloud, T-Systems (T-Mobile): Nawiązały współpracę dotyczącą inicjatywy Gaia-X. Partnerstwo ma na celu stworzenie zaufanej oferty chmury publicznej na potrzeby rynków europejskich; oferty, która jako pierwsza zagwarantuje rzeczywistą suwerenność danych. "Zbudowanie oferty niezależnej od regulacji Cloud Act, opartej na wydajnym i w pełni zintegrowanym modelu, ma dla nas obecnie najwyższy priorytet." - podkreśla Michel Paulin, CEO OVHcloud. Źródło: ISBtech

KSSE: W ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) utworzono ośrodek Silesia Smart Systems dla rozwoju Przemysłu 4.0, podała KSSE. Głównymi obszarami specjalizacji Silesia Smart Systems są: automatyka, cyberbezpieczeństwo, technologie przyrostowe i nowe materiały dla druku 3D. Źródło: ISBnews

GPW: Pierwsi klienci testują narzędzia informatyczne udostępniane przez GPW Tech. Do końca roku ma być gotowy do sprzedaży indeksator. Zamknięto drugi etap tworzenia platformy tradingowej w ramach projektu z NCBiR i wkrótce ma być wdrożona technologia XBRL dla spółek giełdowych. Źródło: Trigon

Canal+: Biznes satelitarny utrzyma obecny poziom lub nieznacznie skurczy się, wzrosty oczekiwane są w telewizji internetowej (OTT). Penetracja rynku serwisami OTT może wzrosnąć z 14% w 2019 do 30% w ciągu 5 lat. Model OTT ma przyciągnąć klientów dużych miast gdzie grupa nie jest w dużym stopniu obecna oraz klientów naziemnej TV cyfrowej. Canal+ planuje sprzedaż usług OTT i IPTV przy współpracy z graczami posiadającymi sieć światłowodowa i kablowa. W czasie pandemii podstawowy biznes zachowuje się dobrze, utrzymuje się wzrost ARPU i niski churn. Baza klientów wzrosła od połowy 2019 dzięki niskiemu churn oraz sprzedaży większej liczby pakietów OTT i IPTV. Grupa jest otwarta na akwizycje (produkcja treści programowych, nowe rozwiązania technologiczne). Spółka zakłada dalsze wzrosty przychodów i wyniku EBITDA. Źródło: Trigon

Exatel: Zanotował 0,4 mln zł zysku netto i 264,5 mln zł przychodów po trzech kwartałach 2020 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Kazar Group: Zwiększył udział sprzedaży e-commerce do 35-37% sprzedaży ogółem z 24% na koniec 2019 r. i liczy na dalsze zwiększanie tego wskaźnika, ale już w niższym tempie: 5-7 pkt proc. rocznie, poinformował ISBnews.TV prezes Artur Kazienko. Pandemia sprawiła, że grupa praktycznie zawiesiła plany ekspansji sieci stacjonarnej i skupiła się na rozwijaniu oferty online. Źródło: ISBnews

Boston Consulting Group (BCG): Wraz z Federacją Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii uruchomił IV edycję programu mentoringowego EmpowerPL, zachęcając polskich studentów z kraju i zagranicy do aplikowania o możliwość nawiązania kontaktów z liderami największych polskich firm i najważniejszych organizacji. BCG uruchomiło dwie nowe ścieżki programu: Technologiczną oraz AI&Data science. Rozpoczęcie programu ogłoszono podczas VI edycji konferencji dla studentów Poland 2.0 Summit, której agencja ISBnews była partnerem medialnym. Źródło: ISBnews

Vulcan: Przejście na nauczanie zdalne zmieniło kierunek rozwoju takich narzędzi, jak dzienniki elektroniczne. "Ostatnie pół roku było dla nas bardzo intensywnym czasem. Wprowadziliśmy wiele nowych rozwiązań, o które wnioskowali nasi użytkownicy. Cały czas dbamy o najwyższe bezpieczeństwo i jakość systemów. Aby umożliwić pełne wykorzystanie naszych rozwiązań i wesprzeć nauczanie zdalne, przeprowadziliśmy szkolenia dla kilkunastu tysięcy nauczycieli i pracowników oświaty. Wszystkim użytkownikom udzielamy na bieżąco bezpłatnego wsparcia technicznego telefonicznie i mailowo. Dziś dziennik UONET+ wybrało ponad 8 tys. szkół, a ponad 2 miliony użytkowników pobrało aplikacje mobilne VULCAN" - mówi Jan Koziarski, Dyrektor Pionu Marketingu w firmie VULCAN. Źródło: ISBtech

Huawei: Ogłosił wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2020 roku. Globalnie przychody firmy wyniosły w tym okresie 98,6 mld USD (671,3 mld CNY), co stanowi wzrost o 9,9% r/r. Marża zysku netto wyniosła 8%. Wyniki finansowe są zgodne z wcześniejszymi z prognozami. Źródło: ISBtech

Grupa PKP: Spółki kolejowe wraz z Instytutem Kolejnictwa oraz NASK - Państwowym Instytutem Badawczym podpisały porozumienie w sprawie powołania Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC-Kolej. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Źródło: ISBtech

Ailleron: Rada nadzorcza przyjęła rezygnację Adam Bugaja z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu oraz powołała nowego członka zarządu -Marcina Dąbrowskiego, podała spółka. Źródło: ISBnews

Google: Artur Waliszewski, dyrektor regionalny Google w Polsce i Europie Środkowo Wschodniej, Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Michał Potoczek, prezes Operatora Chmury Krajowej przedstawią na początku listopada nowy program wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorców - Firmy Jutra. Źródło: spółka

Arena.pl: Notowany na NewConnect właściciel platformy zakupowej zapowiada duże zmiany w związku z 'nowym startem' serwisu. Spółka rozpoczęła współpracę promocyjną z PKO BP i planuje podobne partnerstwa korporacyjne. Dzięki bezpiecznej sytuacji finansowej wdraża nowe funkcjonalności informatyczne oraz planuje kampanię marketingową. Spółka zapowiada wzmocnienie kadry zarządzającej. "Z zadowoleniem podsumowujemy ostatnie miesiące, w ciągu których udało nam się wprowadzić w funkcjonowanie spółki i platformy wiele zmian, zarówno wewnątrz organizacji jak i dla użytkowników. Arena.pl jest aktualnie stabilną finansowo platformą e-commerce, która choć jeszcze dużo mniejsza, to dzięki elastyczności oraz niższym kosztom może konkurować z takimi gigantami jak Allegro. Spłaciliśmy całe zadłużenie, inwestujemy w dalszy rozwój. Podjęliśmy istotną współpracę z PKO BP, w toku są rozmowy z kolejnymi dużymi podmiotami, które zainteresowane są współpracą z nami" - mówi Maria Bogajewska, prezes Arena.pl. Źródło: spółka

UPC Polska: Ma zrekompensować klientom bezprawne podwyższenie wysokości abonamentu w 2015 r. - poinformował w środę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Operator UPC zobowiązał się do udzielenia rekompensaty - dodał Urząd. Źródło: UOKIK

Idea Bank: Otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zezwolenie na funkcjonowanie jako zewnętrzny dostawca tj. TPP (Third Party Provider) zgodnie z unijną dyrektywą PSD2, podał bank. Umożliwia ono powiększenie oferty banku o nowe cyfrowe rozwiązania i usługi tworzone w oparciu o dane pozyskiwane z zewnętrznych źródeł. Źródło: ISBnews

Check Point: Eksperci ds. bezpieczeństwa cybernetycznego z Check Point ostrzegają przed zwodniczymi memami, które mają wpłynąć na opinię publiczną. Wojna memowa toczy się obecnie na szeroką skalę podczas wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, jednak również w Polsce próbuje się kształtować poglądy śmiesznymi lub obraźliwymi, a przede wszystkim - często fałszywymi komunikatami obrazkowymi. Eksperci firmy ostrzegają przed negatywnymi konsekwencjami ,,wojny memów". Popularne obrazki z krótkimi opisami, którymi dzielą się internauci mają coraz częściej wprowadzać w błąd i tworzyć fałszywe narracje. To jeden z nowych elementów propagandowych, za który nikt nie bierze odpowiedzialności - zwracają uwagę badacze bezpieczeństwa. Obecnie w Stanach Zjednoczonych prowadzona jest szeroko zakrojona ofensywa mająca wpłynąć na wynik najbliższych wyborów prezydenckich. Specjaliści Check Point ostrzegają, że w ich trakcie będą pojawiać się obrazkowe komunikaty fałszywie twierdzące o zwycięstwie jednego z kandydatów

lub informujące o zagranicznej ingerencji w ich wynik - ma to na celu zachwianie nastrojów społecznych oraz podważenie demokracji, jako rdzenia tożsamości Amerykanów. Również polscy internauci od wielu lat dzielą się śmiesznymi lub szokującymi i doniosłymi komunikatami obrazkowymi, popularnie nazywanymi memami. Coraz częściej dotyczą one wydarzeń politycznych i społecznych, takich jak aborcja, decyzje na szczeblach władzy UE czy wypowiedzi czołowych polityków. Upraszczają one rzeczywistość, niestety często również przedstawiają półprawdy lub zupełnie fałszywe informacje. Źródło: spółka

Iron Mountain: Coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie rozwiązań, które mają na celu ułatwienie codziennej pracy organizacji. Jak się okazuje, zrezygnowanie z papieru i przejście na e-dokumentację może przyczynić się aż do 80-krotnych oszczędności czasu pracy, które przekładają się bezpośrednio na finanse organizacji. Współpraca Iron Mountain Polska z GlaxoSmithKline rozwijała się stopniowo - od porządkowania dokumentacji papierowej po pełną digitalizację danych kadrowych w Polsce, a z czasem także zostanie w pełni wprowadzona w pozostałych 14 krajach w Europie. Tylko w Polsce firma Iron Mountain skompletowała, zwalidowała i zdigitalizowała 90 tys. dokumentów, czyli 300 tys. zeskanowanych stron. Po wprowadzeniu systemu firma GlaxoSmithKline zdecydowała się na rozszerzenie rozwiązania także na kolejne oddziały firmy w 14 krajach w Europie (m.in. region Skandynawii i Adriatycki). W planach jest także opracowanie personalizowanego rozwiązania dla kolejnych działów (finanse, księgowość). Źródło: ISBtech

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Play: Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z europejskim rozporządzeniem w sprawie połączeń, przejęcie Play Communications SA z siedzibą w Luksemburgu przez Iliad SA z siedzibą we Francji, poinformowała Komisja. Źródło: ISBnews

LiveChat Software: Prezes Mariusz Ciepły oraz przewodniczący rady nadzorczej Maciej Jarzębowski zakończyli proces budowania przyspieszonej księgi popytu (ABB), podało LiveChat Software. Jego celem była sprzedaż do 1 287 500 akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 5% udziału w kapitale i głosów. Źródło: ISBnews

Silvair: Wyemituje 815 000 akcji po cenie emisyjnej 7,5 zł za akcję w ramach oferty publicznej w Polsce oraz subskrypcji prywatnej poza Stanami Zjednoczonymi, bez prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Źródło: ISBnews

MCI Capital planuje przeznaczać na dywidendę równowartość 1-2% kapitałów własnych w latach 2021-2023 Źródło: ISBnews

Opteam, Innova AF II: Podpisały z Rementi Investments przyrzeczoną umowę sprzedaży 100% Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności. Zgodnie z umową Opteam za 20,5% akcji otrzyma 71,5 mln euro, podała spółka w komunikacie. Źródło: ISBnews

Zonifero: Zarząd przygotowywał się do kampanii crowdfundingowej i przeprowadzenia emisji akcji na platformie Crowdconnect.pl, która miała mieć miejsce w listopadzie. Spółka planowała pozyskać 2,5 mln zł przy wycenie pre-money 17,5 mln zł dedykowanych rozwojowi oprogramowania oraz globalnych kanałów sprzedaży. Plany uległy jednak zmianie - stoi za tym duży gracz IT, który zainteresował się spółką. Źródło: ISBtech

Homly: Platforma oferująca możliwość sprzedaży mieszkań w formule instant buying, pozyskała 1,2 mln zł od funduszu Tar Heel Capital Pathfinder i wchodzi na rynek nieruchomości z ambitnymi planami. Źródło: ISBtech

ABB: Poprzez przejęcie Codian Robotics poszerza swoje portfolio szybkich robotów przemysłowych. ABB będzie mogła skuteczniej wspierać wytwórców w zakresie precyzyjnej i higienicznej produkcji. Roboty typu delta to przy okazji bardzo skuteczne narzędzie w czasie pandemii. Źródło: ISBtech

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

PKO Bank Polski: Wdrożył trwały nośnik 2.0, który umożliwia dostarczanie klientom banku dokumentów prywatnych w formie cyfrowej, podał bank. Nowe rozwiązanie uzupełnia możliwości trwałego nośnika wdrożonego przez PKO BP w 2018 r. Źródło: ISBnews

BLIK: Wartość transakcji dokonywanych w internecie BLIK-iem wzrosła o 43% kw/kw do 8,58 mld zł, podał operator BLIK-a, Polski Standard Płatności (PSP). PSP zwraca uwagę, że w tym czasie wartość transakcji kartami wzrosła o 25% kw/kw do 5 mld zł. Źródło: ISBnews

Frisco.pl: Chce wprowadzić we Wrocławiu ofertę zakupów spożywczych przez internet jeszcze w tym roku, podała spółka. Źródło: ISBnews

Canal+: Wprowadził do oferty nowy dekoder dedykowany serwisowi Canal+ telewizja przez internet wspierający technologię 4K HDR i oparty o system operacyjny Android TV (9.0). Urządzenie oferuje dostęp do wyselekcjonowanych kanałów na żywo oraz treści na żądanie dostępnych w ramach usługi CANAL+ telewizja przez internet, kanałów cyfrowej telewizji naziemnej po podłączeniu anteny, aplikacji PREMIERY CANAL+ z hitami kinowymi do wypożyczenia, Netflix oraz setek innych aplikacji ze sklepu Google Play. Źródło: ISBtech

e-point: Wygrał kolejny przetarg z sektora publicznego. Projekt dotyczy usług doradczych w zakresie przygotowania założeń i specyfikacji dla cyfrowego rozwiązania mikro-nawigacji na terenie Warszawy oraz 16 gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Źródło: ISBtech

Infobip: Moments, autorskie rozwiązanie IT, w ramach jednej platformy integruje i automatyzuje komunikację z klientem poprzez kanały takie jak WhatsAPP, Viber, Facebook Messenger, ale też e-mail, SMS, push mobilny czy RCS. Zdaniem Infobip, zmiany które zachodzą obecnie w biznesie w postaci postępującej cyfryzacji i coraz większego zaangażowania w handel e-commerce, wywierają na firmy presję w kierunku szybkiego rozwoju kanałów komunikacji z klientami. Pandemia i obowiązki izolacji, które są zjawiskami globalnymi, jeszcze bardziej wzmocniły ten trend - a wiele z kanałów online nierzadko stało się pierwszym frontem w zakresie sprzedaży czy obsługi klienta. Źródło: spółka

HP: Podczas tegorocznej konferencji Adobe MAX, HP zaprezentowało swoje najnowsze rozwiązanie w ramach ekosystemu HP Create. Firma kontynuuje rozwój tych rozwiązań, oferując twórcom nowe, zdalne narzędzia niezbędne do współpracy i usprawnienia systemu pracy, dzięki czemu mogą oni z łatwością dzielić się swoją twórczością i kontynuować swoje działania z dowolnego miejsca. Źródło: ISBtech

Sony: Wprowadziło rozwiązanie Virual Production w nowej wersji 1.4.0 - część funkcji, które wzbogaciły narzędzie jest odpowiedzią na życzenia klientów, mierzących się z nowymi realiami, które przyniosła pandemia. Dzięki dodatkowym możliwościom użytkownicy będą mogli m.in.: udostępniać obraz z pulpitu bądź kamery internetowej - co ułatwi włączanie prezentacji do transmisji na żywo; utworzyć prostą listę odtwarzania klipów - pozwoli to na zmniejszenie nakładu pracy podczas realizacji wydarzeń na żywo; obsługiwać rozwiązania Microsoft Stream i Twitch; dodawać komentarze audio będąc poza nagrywanym obszarem; obsługiwać strumieniowe transmisje QoS przez kamkorder PXW-FX9. Źródło: ISBtech

Cisco: Ogłosiło uproszczony program partnerski, oprogramowanie zwiększające elastyczność IT, innowacje w zakresie bezpieczeństwa oparte na chmurze i nowe rozwiązania Webex dla instytucji rządowych. Źródło: ISBtech

HPE: Wygrało kontrakt o wartości ponad 160 mln USD na budowę jednego z najszybszych na świecie superkomputerów z siedzibą w Finlandii, aby wesprzeć europejskie badania naukowe i odblokować wzrost gospodarczy. Nowy superkomputer powstanie w ramach inicjatywy European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) i będzie wykorzystywać superkomputery HPE Cray EX o teoretycznej wydajności w szczytowym momencie do ponad 550 petaflopsów, co odpowiada wydajności 1,5 miliona laptopów. Źródło: ISBtech

Uber Eats: W związku z kolejnym zamknięciem lokali gastronomicznych w całej Polsce, wprowadza nowe środki mające na celu wsparcie lokalnych biznesów restauracyjnych, dostawców oraz klientów w tym trudnym czasie. Oprócz kontynuacji wybranych inicjatyw, takich jak bezkontaktowa dostawa czy dostawa zakupów w czasie ok. 32 minut, firma przedłużyła bezprowizyjny odbiór osobisty z każdej restauracji aż do końca roku. Źródło: spółka

Comp: E-Mka Twoje Zakupy - bezpłatna aplikacja, dostępna na Google Play i AppStore, która pojawiła się na rynku w kwietniu br. w odpowiedzi na pierwszy lockdown wywołany przez pandemię koronawirusa, uzyskała nowe funkcjonalności ułatwiające robienie zakupów w tradycyjnych sklepach na zasadzie "zamów i odbierz". Obecnie mogą jej używać klienci i lokalne sklepy, również te, które nie korzystają z ofert promocyjnych w ramach systemu M/platform, dla którego e-Mka była dedykowana. Źródło: spółka

Scaleway: Po nieomal dwóch miesiącach otwartych testów beta drugi największy dostawca rozwiązań chmurowych w Europie, uruchomił usługę wirtualnej chmury prywatnej. Private Networks będzie dostępne dla wszystkich użytkowników chmury Scaleway za darmo. Źródło: spółka

ACTEEUM Central Europe: Zaczęła korzystać z nowego systemu informatycznego, który ułatwia zarządzanie centrami handlowymi. Nowe oprogramowanie pozwala zdecydowanie skrócić czas potrzebny na analizę dokumentów najmu - i co ważniejsze - automatycznie wychwytuje sprzeczności między poszczególnymi umowami - np. że asortyment danego lokalu narusza zapis o wyłączności zagwarantowany dla innego najemcy. Dzięki zastosowaniu nowego systemu informatycznego zwiększył się w firmie zakres prac prowadzonych zdalnie bez potrzeby osobistych spotkań i wizyt w biurze, co jest tym bardziej ważne w dobie pandemii. Wdrożenie trwało 3 miesiące. System jest rozwiązaniem klasy SaaS i nie wymaga po stronie klienta ani instalacji ani budowy dedykowanej infrastruktury. Źródło: ISBtech

Vertiv: Nawiązał współpracę z Honeywell - liderem w dziedzinie inteligentnych rozwiązań dla budownictwa. Obie firmy zapewnią bardziej zrównoważoną i wydajną pracę centrów danych. W tym celu stworzą rozwiązania zwiększające ich niezawodność, odporność na awarie i katastrofy oraz optymalizujące wydajność operacyjną. Mają być one dostępne jeszcze w 2020 roku. Źródło: spółka

Green Genius: Firma zajmująca się energią odnawialną i będąca częścią międzynarodowej grupy Modus Group, podpisała 15-letnią umowę o współpracy z Ferrero - jedną z największych na świecie firm cukierniczych i czekoladowych. W ramach tej umowy spółka, która rozwija projekty zielonej energii, stworzy elektrownię słoneczną na terenie zakładu Ferrero w Polsce. Źródło: spółka

Acronis: Ogłosił nowe partnerstwo w Polsce z DAGMA Bezpieczeństwo IT - jednym z wiodących dystrybutorów rozwiązań bezpieczeństwa IT w Polsce. Źródło: spółka

Bank Millennium: Udostępnił w bankowości elektronicznej Program Inwestycyjny Millennium, umożliwiający inwestowanie zarówno na lokalnym, jak i na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Program dostępny jest zarówno z poziomu serwisu internetowego, jak i aplikacji mobilnej. Otwarta bankowość została po raz pierwszy wykorzystana w usługach dla firm. Bank Millennium udostępnił możliwość założenia konta firmowego Mój Biznes z poziomu telefonu komórkowego. Aby potwierdzić tożsamość, wystarczy zalogować się do konta w innym banku (dzięki zastosowaniu usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS ang. Account Information Service)). Obecnie rozwiązanie jest dostępne dla sześciu polskich banków, ale stopniowo będą dodawane kolejne. To pierwsze takie zastosowanie otwartej bankowości na rynku dla klientów firmowych, podał bank. Źródło: spółka

T-Mobile Polska: Niezakłócona komunikacja i możliwość wezwania natychmiastowej pomocy na górskich szlakach ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa, dlatego też T-Mobile wzmacnia sygnał przy popularnych schroniskach. W ubiegłym tygodniu dwie nowe stacje zostały uruchomione w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Źródło: spółka

Chillispaces.com: Jedna z czołowych sieci biur elastycznych w Polsce i 3s - wiodący dostawca usług teleinformatycznych rozszerzają współpracę. 3s zapewni kompleksowe wsparcie techniczne w nowych planowanych lokalizacjach Chillispaces.com, m.in. w Łodzi i Rzeszowie. Współpraca obejmuje m.in. dostęp do szybkiej i redundantnej sieci dla najemców, a także cykliczne testy bezpieczeństwa przed atakami hakerskimi. Jak pokazują najnowsze badania CBRE, wysokiej klasy infrastruktura IT to kluczowy element przyciągający firmy technologiczne do biur flex. Branża IT wynajmuje już połowę tego typu przestrzeni w Polsce. Źródło: spółka

SEAT: Polscy konsumenci coraz chętniej zamawiają w internecie - digitalizacji ulega również rynek fabrycznie nowych samochodów, których zakup wymagał dotychczas bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem marki. Nowy etap dla branży motoryzacyjnej w Polsce potwierdza ostatnie ogłoszenie SEAT-a - w poniedziałek 26 października wydano pierwszy hiszpański samochód zamówiony za pośrednictwem platformy Sales Online. Od połowy września witrynę odwiedziło już ponad 16 tys. użytkowników, co dowodzi rosnącego zainteresowania nowymi możliwościami. Źródło: ISBtech

Kaufland: Wprowadził nowe zasady funkcjonowania zdalnej rezerwacji produktów. Od teraz użytkownicy usługi Kufland Click & Collect mogą zamawiać produkty z terminem odbioru do trzy dni wprzód, wybierając spośród dwukrotnie większego asortymentu. "Usługa Kaufland Click & Collect funkcjonuje w marketach sieci od maja br. i została wprowadzona, by ułatwić klientom codzienne zakupy. Od teraz użytkownicy korzystający ze zdalnej rezerwacji produktów mogą ustalać termin ich odbioru z wybranego marketu na trzy dni do przodu, a nie jak do tej pory tylko w dniu zamówienia. Powiększył się też asortyment dostępny w ramach usługi - obecnie klienci Kaufland mogą wybierać spośród ponad 3000 produktów, w tym artykułów spożywczych, higienicznych, produktów dla dzieci czy żywności dla zwierząt. Usługa Kaufland Click & Collect to rozwiązanie, które cechuje wygoda i oszczędność czasu. Obecnie mogą korzystać z niego klienci czternastu sklepów Kaufland w czterech miastach w Polsce. Zamówień w październiku było kilkakrotnie więcej

niż jeszcze we wrześniu, co pokazuje, że usługa cieszy się coraz większą popularnością - mówi Maja Szewczyk, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej Kaufland Polska. Źródło: spółka

Netia: Z myślą o wsparciu w zapewnieniu efektywnej i bezpiecznej pracy zdalnej - zwłaszcza w tych organizacji, które nie posiadają własnych, rozbudowanych zasobów IT - Netia stworzyła elastyczne zestawy zaawansowanych usług ICT z linii NetiaNext oraz dzierżawy kompleksowych stanowisk komputerowych ze wsparciem IT pod nazwą "Zdalny pracownik". Źródło: spółka

PUSB: W ramach finału programu mentoringowego Polish-Ukrainian Startup Bridge (PUSB) zostały wybrane trzy najbardziej obiecujące startupy działające na Ukrainie. Projekt Elomia, który udziela wsparcia psychologicznego i pomaga w rozwiązywaniu problemów życiowych, zajął pierwsze miejsce i otrzymał nagrodę w wysokości 30 tys. zł. Drugie i trzecie przyznano odpowiednio RE-leaf PAPER oraz Caretech.Human. Każdy z nich otrzymał 10 tys. zł na dalszy rozwój swojego pomysłu biznesowego. "Na ukraińskim rynku funkcjonuje wielu przedsiębiorców, którzy mają interesujące, niestandardowe pomysły i umiejętność ich zrealizowania w praktyce. Inicjatywy takie jak Polish-Ukrainian Startup Bridge to dla nich nie tylko ogromna szansa na zdobycie finansowania, lecz też niepowtarzalna możliwość zaprezentowania się szerszej publiczności" - podkreślił Paweł Bochniarz, jeden z jury konkursu oraz CEO ValueTech Seed. Kyiv Tech Hub to finałowa konferencja organizowana w ramach programu Polish-Ukrainian Startup Bridge, realizowanego

przez Fundację Fundusz Współpracy we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Źródło: spółka

Politechnika Wrocławska: W ramach rozwiązania zastosowanego przez firmę C&C Partners, zostały zintegrowane systemy: kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, monitoringu wizyjnego, komunikacji interkomowej oraz depozytora kluczy. System zarządzania obiektami rozproszonymi zastosowany na terenie uczelni pozwoli objąć ochroną elektroniczną zarówno kompleks budynków uczelni, jak i uczelniane parkingi. "Głównym założeniem realizowanego projektu było poszerzenie funkcjonalności legitymacji studenckiej oraz karty pracowniczej. Dzięki zastosowaniu naszych systemów i zintegrowaniu ich z bazą uczelnianą, karty oraz legitymacje zaczęły stanowić kartę dostępu do różnych miejsc. Dzięki tak globalnemu połączeniu zaproponowanych rozwiązań użytkownik może z jednego miejsca zarządzać nie tylko uczelnianym parkingiem, lecz także całą uczelnią. Bez wątpienia zastosowane w tym projekcie rozwiązanie stawia Politechnikę Wrocławską w czołówce najbezpieczniejszych uczelni w Polsce" - mówi Leszek Schmidt, kierownik działu

wsparcia technicznego, C&C Partners. Źródło: ISBtech

Bpost: Znany również jako Belgian Post Group nawiązał współpracę ze SwipBox w celu uruchomienia gęstej sieci automatów do odbioru przesyłek kurierskich, działających w autorskim modelu duńskiego operatora, Infinity. Urządzenia są zasilane przez baterie, a do ich obsługi wystarczy aplikacja i połączenie Bluetooth. Pilotaż projektu jest prowadzony w belgijskim mieście Mechelen. Źródło: spółka

