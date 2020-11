Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Robotyka: "W Polsce pracuje już łącznie 15,8 tys. robotów przemysłowych, a w ubiegłym roku polskie firmy kupiły ponad 2,6 tys. nowych maszyn, poinformował ISBtech "W Polsce pracuje już 15,8 tys. robotów przemysłowych. W 2019 polskie firmy nabyły 2 642 roboty przemysłowe i jest to stabilny wynik r/r według danych Międzynarodowej Federacji Robotyki. W efekcie nasz kraj jest 14. rynkiem, jeśli chodzi o sprzedaż w 2019. W ubiegłym roku w Polsce nowe roboty były instalowane w segmencie motoryzacyjnym, branży tworzyw sztucznych, przemyśle metalowym, elektronicznym, a także produkcji żywności i napojów. Wykonują szczególnie takie zadania, jak przenoszenie materiałów, obsługa maszyn, czy spawanie i zgrzewanie" - powiedział ISBtech menedżer ds. rozwoju sprzedaży Universal Robots Daniel Niepsuj.

Robotyka: Według danych Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) populacja maszyn w przemyśle rośnie i niedługo sięgnie 3 mln jednostek. Jak wynika z analizy, 2019 był rokiem rekordowym i na świecie funkcjonuje dziś około 2,7 mln robotów przemysłowych. Jednocześnie to wynik o 12% wyższy niż w roku ubiegłym, co przekłada się na około 300 tys. jednostek. "Już przed rokiem eksperci byli pozytywnie zaskoczeni wynikiem, jaki udało się wypracować branży przemysłowej w zakresie robotyzacji. Głównie dlatego, że było to sprzeczne z kondycją sektorów automotive i elektryfikacji. Miały one być kotwicą w ekspansji mechanicznych pomocników" - zauważa Michał Górecko, dyrektor Pionu przedaży z BPSC. Ekspert dodaje, że to nic w porównaniu z tym, co czeka nas w raporcie za 2020 i w kolejnych latach. "Możemy obstawiać dwa diametralnie różne scenariusze: z jednej strony stajemy naprzeciw prognozy pesymistycznej, która zakłada, że powinniśmy spodziewać się gwałtownego obniżenia wydatków. Z drugiej strony istnieją realne

przesłanki, które pozwalają nam wierzyć w to, że firmy zintensyfikowały swoje wydatki na rozwój, by uchronić się przed kryzysem, który nam zagraża. Tak gospodarczy, jak i zdrowotny" -powiedział Górecko. Podobnego zdania są eksperci z Statista, którzy przewidują, że wraz z końcem roku odnotujemy wzrost wydatków na cyfrową transformację o około 10%. Źródło: ISBtech

Telekomunikacja: Rząd chce nadgonić spowodowane przez pandemię opóźnienie w dystrybucji częstotliwości 5G, zapowiedział sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), pełnomocnik d/s cyberbezpieczeństwa Marek Zagórski. "Przez pandemię doszło do opóźnień terminów rozdysponowania częstotliwości 5G. Wierzymy, że to nadgonimy, chcemy wkrótce uruchomić aukcję 5G i realizować rozwój w tym zakresie już w sposób niezakłócony" - powiedział Zagórski podczas Ericsson Radio Tech Day - Made in Poland. Źródło: ISBnews

Tendencje: Dominującym modelem pracy po pandemii koronawirusa będzie tryb hybrydowy, wynika z ankiety Boston Consulting Group (BCG) wśród menedżerów z 15 państw europejskich. Przedstawiciele BCG i Facebooka wskazywali podczas konferencji Poland 2.0 Summit, że wyzwaniem dla nowego modelu pracy będą nie tyle kwestie technologiczne i merytoryczne, ale interpersonalne. Partnerem strategicznym konferencji było BCG, a partnerem medialnym - agencja ISBnews. Źródło: ISBnews

E-bankowość: Pandemia znacznie przyspieszyła proces przechodzenia klientów Banku Pekao do bankowości online, szczególnie zaś do mobilnej. Z czasem kanał telefoniczny będzie zastępowany przez wideoczaty, klienci będą też oczekiwali dobrze spersonalizowanej bankowości mobilnej, uważa wiceprezes Banku Pekao Grzegorz Olszewski. "Widzimy przyspieszoną transformację - w przechodzeniu klientów na kanał mobilny w szczególności - jak i kupowania usług przez kanał mobilny. My już wcześniej mieliśmy proces zdalny i konto na selfie, co spowodowało, że statystyki w tym obszarze nam wystrzeliły w górę. Na początku to był mały procent liczby kont, a nagle w trakcie pandemii blisko 30% kont otwieranych było na selfie. Ponad 50% pożyczek było udzielonych przez kanał internetowy i ten trend w trzecim kwartale z nami został" - powiedział Olszewski podczas panelu w trakcie XIII Kongresu Inwestycyjnego Xeliona. Źródło: ISBnews

E-commerce: W tegorocznej edycji największego badania jakości serwisu w sklepach internetowych w Polsce - Koszyk Roku 2020 - spośród 100 najczęściej odwiedzanych sklepów internetowych w Polsce w wersji mobilnej, najbardziej przyjaznymi dla kupujących są: mediaexpert.pl, wittchen.pl i mediamarkt.pl, podało Twisto Polska. Po raz pierwszy w badaniu skoncentrowano się wyłącznie na m-commerce, badając mobilne www, PWA oraz aplikacje natywne.Źródło: ISBnews

Trendy: Jak wynika z badania Economist Intelligence Unit (EIU), ponad 50% mieszkańców chciałoby mieć większy dostęp do cyfrowych platform, za pomocą których mogłoby się komunikować z samorządem. Szczególnie w bieżącej sytuacji związanej z COVID-19, technologia smart city pomaga miastom zdalnie komunikować się z mieszkańcami, a także aktywnie wspierać lokalny biznes. Według badań, nawet 98% problemów zgłaszanych przez użytkowników nie dociera nigdy do osób decyzyjnych. Podobne zjawisko możemy obserwować w miastach. Ostatnie lata to czas rozwoju rozwiązań dla miast wzorowanych na tych, jakie od lat wykorzystuje biznes do kontaktu z konsumentem. Jednym z najpopularniejszych są programy lojalnościowe, jednak nie w formie analogowych kart, a aplikacji mobilnych. Aplikacje oparte na koncepcji programów lojalnościowych oferują inne korzyści takie jak możliwość komunikacji za pośrednictwem ankiet i dostęp do danych na temat tego jak wygląda handel w mieście. Wzorem powszechnych w biznesie systemów CRM (Customer

Relationship Management) służących do zarządzania relacjami z klientami powstają więc analogiczne rozwiązania dedykowane samorządom. Źródło: spółka

Finansowanie: Łącznie 13 projektów z zakresu technologii materiałowych zostało zakwalifikowanych do otrzymania 168,6 mln zł dofinansowania w 3. konkursie zorganizowanym w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Nowoczesne technologie materiałowe" - Techmatstrateg, poinformowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Źródło: ISBnews

Legislacja: Projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych najdalej w poniedziałek, podali przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Wedłujg projektu, w 2021 r. na państwowych odcinkach dróg płatnych będzie działał jeden system poboru opłat e-Toll. Źródło: ISBnews

Rynek cloud computing: Zaczął wyraźnie rozwijać się w Polsce w ciągu ostatnich 2 lat i obecnie można spodziewać się jego wzrostu rzędu 15-20% rocznie, ocenia w rozmowie z ISBnews managing director & partner w BCG Robert Stanikowski. Podczas panelu dyskusyjnego w ramach konferencji Poland 2.0 Summit, której partnerem strategicznym było BCG, a partnerem medialnym - agencja ISBnews, specjaliści z branży cloud zwracali uwagę, że chmura umożliwia działanie biznesu w trybie ciągłej zmiany, co jest szczególnie istotne w obliczu wyzwań związanych z pandemią koronawirusa. Źródło: ISBnews

Cyfryzacja: Jak wynika z najnowszego raportu CEE Digital Horizons, wystąpienie pandemii COVID-19 wymusiło przyspieszenie realizacji projektów cyfryzacyjnych w przypadku 45% respondentów, a 38% ankietowanych na potrzeby badania zakończyło prowadzone działania lub rozpoczęło nowe projekty w tym zakresie. Cyfryzacja jest obecnie priorytetem w realizacji celów biznesowych dla 65% firm ankietowanych przez międzynarodową kancelarię CMS w Europie Środkowo-Wschodniej. Usługi finansowe oraz przemysł biomedyczny i ochrona zdrowia to sektory, w których pandemia szczególnie wydatnie przyczyni się do przyspieszenia procesu cyfryzacji. W dalszej kolejności respondenci wskazali sektor wytwórczy, motoryzacyjny i energetyczny. Przedsiębiorcy w regionie wskazują na sztuczną inteligencję (AI) jako kluczowe narzędzie w transformacji przedsiębiorstw, ze względu na możliwość poprawy produktywności, szybkości i wydajności. Nieco ponad połowa respondentów (58%) korzysta już z rozwiązań AI, a znaczna większość (83%) planuje

inwestycje w tym zakresie. Źródło: spółka

Logistyka: Należy się spodziewać, że rynek logistyki miejskiej do roku 2030 będzie rósł średnio 8% rocznie, wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez FM Logistic i firmę konsultingową Roland Berger. Jednocześnie należy podkreślić, że transport kołowy odpowiada za około 20% ruchu i 30% emisji dwutlenku węgla w miastach. Rozwój handlu internetowego (e-commerce) w powiązaniu z rozproszonym charakterem branży logistycznej i wysokim wskaźnikiem (do 30%) niezrealizowania pierwszej dostawy utrudnia prowadzenie działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Na całym świecie uruchomiono liczne projekty służące optymalizacji przepływu towarów i informacji w aglomeracjach miejskich. "Innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne pojawiają się na każdym etapie łańcucha wartości, od transportu i magazynowania po obsługę zwrotów. Zmieniają dotychczasowy sposób obsługi ostatniego etapu dostawy przez firmy logistyczne, a także nastawienie klientów i konsumentów, podnosząc jakość wskaźnika kosztu do

gwarantowanej wartości i obsługi klienta, przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko naturalne" - powiedział Gabriel Schillaci, dyrektor ds. transportu, logistyki i usług mobilnych w paryskim oddziale firmy Roland Berger. Źródło: ISBtech

E-bankowość: Jak wynika z badania Spicy Mobile, z aplikacji finansowych w Polsce korzysta już 63% użytkowników smartfonów z systemem Android. Duży wpływ na gwałtowny wzrost zainteresowania bankowością mobilną, a także płatnościami zbliżeniowymi i internetowymi miał lockdown. Jeszcze w marcu 2020 r. z przynajmniej jednej aplikacji finansowej (aplikacje bankowe, płatności zbliżeniowe i internetowe) korzystało około 38% użytkowników - niemal tyle samo, co w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Miesiąc później - w kwietniu - było ich już 56% i z miesiąca na miesiąc ta liczba rosła. We wrześniu 2020 r. zasięg aplikacji finansowych wyniósł 63%. Źródło: spółka

E-commerce: Polacy zachowują się bardziej racjonalnie niż przy pierwszym lockdownie. W minionym tygodniu wizyty w małych sklepach były o 20,6% rzadsze niż miesiąc temu, ale o 14,2% częstsze niż w szczytowym okresie wiosennej fali pandemii, wynika z danych M/platform zrzeszającej 10 tys. małych sklepów detalicznych. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

OVHcloud: Europejski dostawca usług chmurowych o globalnym zasięgu, w Polsce rozwija połączenia sieciowe między wschodem i zachodem. Buduje bazę klientów, m.in. dzięki migracji z chmur technologicznych gigantów. "Mamy usługi konkurencyjne dla wielkich graczy chmurowych z USA, migrujemy klientów z tych chmur gigantów technologicznych. Udowodniliśmy nasze możliwości świadczenia usług w trakcie pandemii, bezpieczeństwo i ochronę danych. Wielu klientów jak np. ClickMeeting pytało o to i chciało przenieść swoje zasoby chmurowe do Europy. Ponadto nie ma u nas vendorlocking, świadczymy usługi w geografii europejskiej, co jest ważne chociażby z powodu RODO. Nasza firma na świecie na wielu międzynarodowych klientów i jeśli mają oni potrzebę zbudowania zasobów w Europie Centralnej oferujemy im łatwe skalowanie" - wskazał szef OVHcloud w Polsce Robert Paszkiewicz. Źródło: ISBtech

Ericsson: "Polska jest wyjątkowym krajem na mapie 4G i 5G, ponieważ na jej terytorium jednocześnie prowadzone są badania nad najnowszymi technologiami oraz produkcja sprzętu je obsługującego" - powiedział Martin Mellor, szef firmy Ericsson w Polsce. Ericsson zademonstrował podczas Ericsson Radio Tech Day, sześć najnowszych rozwiązań jakie powstają w polskim Centrum R&D. Pokazano między innymi kolejną generację urządzeń z rodziny RAN Compute Baseband, nowe i najbardziej wydajne BB6648 i BB6641. Zostały one zaprojektowane tak, by sprostać wymaganiom wysokiej przepustowości dla sieci 5G. Przedstawiono również zastosowania Machine Learningu w projektach rozwoju oprogramowania sieci RAN oraz Ericsson Spectrum Sharing. ESS umożliwia wdrożenie technologii 5G NR w oparciu o pasmo LTE. Niektóre z funkcjonalności tego rozwiązania powstają właśnie w Polsce. W Łodzi i Krakowie działa centrum badawczo-rozwojowe Ericsson, a w Tczewie produkowany jest sprzęt radiowy gotowy obsłużyć 4G i 5G. Efekty pracy polskich

inżynierów wykorzystują operatorzy telekomunikacyjni w wielu krajach świata, w Polsce są nimi Play i Polkomtel. W przyszłości sprzęt znad Wisły zostanie wykorzystany do budowy sieci 5G w Polsce oraz w innych krajach Europy. Źródło: ISBtech

Play Communications: Odnotował 269,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 233,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Play spodziewa się, że po przejęciu przez Iliad, przygotowana zostanie nowa strategia rozwoju, poinformował prezes Jean March Harion. Play celuje w dalszy wzrost liczby klientów, w tym również swojej marki Virgin Mobile, poinformował prezes Jean Marc Harion. Operator rekomendował władzom, aby punkty sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego pozostały otwarte mimo obostrzeń związanych z pandemią. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Odnotowało 90,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r., zaś narastająco w I-III kw. br. zysk w tym ujęciu wyniósł 267,3 mln zł, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises: Odnotował 10,42 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 4,6 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Asbis podtrzymuje prognozy dotyczące przychodów i zysku netto za cały 2020 r. i nie spodziewa się, aby sytuacja w ostatnich dwóch miesiącach tego roku mogła tę perspektywę pogorszyć, wynika z wypowiedzi członka rady dyrektorów Constantinosa Tziamalisa. Źródło: ISBnews

Netia: Odnotowała 11,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 21,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Oponeo.pl: Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych w październiku 2020 roku wyniosła 128,67 mln zł, co oznacza spadek o 12% r/r, podała spółka. Źródło: ISBnews

Grupa eSky: Po niedawnym debiucie w nowych krajach Afryki, rozpoczęła działalność na nowym kontynencie - w regionie APAC w Singapurze, Malezji i Hong-Kongu, podała spółka. Źródło: ISBnews

Grupa DO OK: Podjęła strategiczną współpracę z Sari Brander, doświadczoną menadżerką i ekspertką ds. sprzedaży i marketingu z Finlandii. Sari Brander dotychczas związana była m.in. z firmami takimi jak Microsoft czy amerykańską PGi, działającą w obrębie technologii i usług informatycznych, gdzie sprawowała funkcje zarządcze we wspomnianych obszarach. W DO OK będzie odpowiedzialna za zwiększenie popytu na usługi globalne spółki ze szczególnym uwzględnieniem rynku skandynawskiego. Źródło: ISBtech

Comarch: Według raportu "Poland Enterprise Application Market 2020 - 2024 Forecast and 2019 Vendor Shares Analysis", utrzymuje ponad 20% rynku rozwiązań informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem w Polsce i zachowuje pozycję największego polskiego dostawcy systemów ERP na krajowym rynku. Jednocześnie firma zwiększa sprzedaż do segmentu małych i średnich firm. Źródło: ISBtech

Allegro: Od stycznia zatrudniło już 470 specjalistów, a 200 kolejnych dołączy jeszcze w tym roku, podała spółka. Planuje znacząco zwiększyć zatrudnienie w Krakowie. W ciągu trzech lat w stolicy Małopolski może zatrudnić ich nawet 100.

Ponad 10 000 produktów marek należących do Grupy Goodyear pojawiło się w październiku w "Strefie Marek" Allegro. Klienci mogą szybko i wygodnie robić zakupy, korzystając z bezpłatnych dostaw na terenie całej Polski w ramach pakietu Allegro Smart! Allegro oferuje już ponad 50 mln produktów w kategorii "Motoryzacja". Źródło: ISbnews, ISBtech

Cisco: Ogłosiło wprowadzenie innowacji upraszczających działanie całego portfolio Security, w tym rozwiązań takich jak Extended Detection and Response (XDR), Zero Trust oraz Secure Access Services Edge (SASE). Za pomocą rozwiązań Cisco Secure partnerzy mogą też zaproponować klientom nowe metody udoskonalenia systemów bezpieczeństwa przy jednoczesnym rozłożeniu kosztów na raty. Od globalnej premiery w czerwcu, Cisco SecureX, platforma bezpieczeństwa oparta na chmurze, z której korzysta ponad tysiąc nowych klientów miesięcznie, o 95% skraca czas wykrywania zagrożeń i o 85% czas potrzebny na ich usunięcie. Źródło: spółka

SAP: Zwieńczeniem 25-lecia obecności na polskim rynku jest podjęcie współpracy z Operatorem Chmury Krajowej (OChK). W listopadzie bieżącego roku została zawarta umowa współpracy, na mocy której użytkownicy systemów SAP będą mogli korzystać z nich na jednej z platform oferowanych przez Chmurę Krajową. Natomiast klienci Chmury Krajowej otrzymają możliwość dołączenia do swojego portfolio wykorzystywanych narzędzi i rozwiązań oferowanych przez SAP. Źródło: ISBnews

Huawei: Według najnowszego badania Oxford Economics, Huawei dzięki swojej działalności w 2019 r. zwiększył łącznie europejskie PKB o 16,4 mld euro oraz zapewnił ponad 224 tys. miejsc pracy. Jak wynika z tegorocznej edycji raportu The Economic Impact of Huawei, działalność firmy przynosi Europie wielomiliardowe korzyści. Poza wpływem na rozwój gospodarczy i tworzeniem nowym miejsc pracy, w 2019 r. firma wygenerowała ponad 6,6 mld euro wpływów podatkowych. Huawei odegrał w 2019 roku również ogromna rolę w dziedzinie badań i rozwoju w Europie. Według zestawienia The 2019 EU Industrial R&D Investment Scoreboard firma zajęła piąte miejsce na świecie pod kątem inwestycji w tym obszarze. "Według Europejskiej Urzędu Patentowego Huawei złożył ponadto największą liczbę wniosków patentowych w 2019 r. Konsekwencja Huawei w zakresie wydatków na badania i rozwój mają kluczowe znaczenie dla ogólnego rozwoju europejskiej gospodarki i jej produktywności" - mówi Pete Collings, dyrektor działu economic impact consulting w

regionie Europy i Bliskiego Wschodu. Bezpośredni wkład Huawei w europejskie PKB w 2019 roku wyniósł 2,8 mld euro, co w ujęciu realnym oznacza roczny wzrost w wysokości 11,4% w ciągu ostatnich 5 lat. Jak wskazano, w bieżącym roku Huawei zapewnił stabilne i bezpieczne połączenia sieciowe, aby pomóc tysiącom ludziom pracować i uczyć się zdalnie. "Działamy w Europie od 20 lat i dokładamy wszelkim starań, by wspólnie z lokalnymi społecznościami wspierać rozwój nowoczesnej gospodarki. W przyszłości chcemy kontynuować współpracę z naszymi europejskimi partnerami, by jeszcze lepiej sprostać nowym wyzwaniom i przynieść jeszcze więcej korzyści dla Europy" - powiedział Abraham Liu, główny przedstawiciel Huawei w instytucjach UE. Źródło: ISBtech

Grupa MEDIACAP: Szacunkowe przychody po III kwartałach 2020 wyniosły ok. 28,8 mln zł (-11% r/r). Poziom przychodów obciążony był wpływem COVID-19, jednak część przychodów utraconych w wyniku niemożliwości realizowania wybranych działań na rzecz klientów na skutek pandemii, zastąpiły częściowo inne, dedykowane rozwiązania i usługi świadczone w trybie online. W rezultacie szacowane przychody, są wyższe niż założony plan finansowy uwzględniający negatywny efekt COVID-19, który zakładał znaczący spadek przychodów. Z kolei pozytywnie na wynik EBITDA wpłynęły m.in. szybko wprowadzone mechanizmy oszczędnościowe w Grupie, co przełożyło się na dodatni wynik EBITDA w kwocie ok. 3,4 mln zł (wzrost o 24% r/r). "W trakcie III kwartału 2020 realizowaliśmy projekty pracując w trybie hybrydowym oraz zdalnym. Elastyczne dostosowanie do obostrzeń wynikających z pandemii, wpłynęło na nasz mix sprzedażowy, skoncentrowany obecnie na usługach świadczonych online - w szczególności rozwijamy usługi performance marketingu (w ramach

w ramach Grupy S/F) badań online (w ramach IQS) i influencer marketingu (w ramach LTTM). W tych segmentach umacniamy naszą pozycję rynkową co powinno zaprocentować w przyszłości. W rezultacie organizacja pracuje dziś efektywnie w trybie mieszanym, a rentowność w III kwartałach była lepsza niż zakładaliśmy jeszcze wiosną" - mówi Jacek Olechowski, prezes MEDIACAP. Źródło: spółka

Zalando SE: Wolumen towarów brutto (GMV) oraz przychody w III kw. br. wzrosły o 29,9% i 21,6% odpowiednio do 2,5 mld euro oraz 1,8 mld euro. Imponujący wzrost był w szczególności spowodowany przyspieszonym przesunięciem popytu konsumentów na oferty online w trakcie trwającej pandemii koronawirusa, a także dobrymi wynikami programu partnerskiego Zalando i Zalando Lounge. Aby przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z pandemią COVID-19, Zalando wzmocniło swoje wsparcie dla partnerów w niepewnych czasach. Firma np. zniesie wszelkie prowizje dla partnerów korzystających z programu Connected Retail do końca I kw. 2021 r. i zaoferuje partnerom wcześniejsze wypłaty w celu wsparcia ich płynności. Źródło: spółka

Kino Polska TV: Biuro Maklerskie Santander opublikowało prognozę wyników za 3Q 2020 dla spółki. Analityk BM Santander, Tomasz Krukowski, szacuje w III kw. wynik EBIT na poziomie 4,8 mln zł (+ 45% r/r) i zysk netto na poziomie 3,3 mln zł (+86% r/r). Źródło: spółka

PayU, Smartney: Nawiązały współpracę, w ramach której udzielają pożyczek dla użytkowników serwisu OTOMOTO. Osoby, które wybiorą usługę "Finansowanie na OTOMOTO" zyskają tym samym dodatkową możliwość sfinansowania zakupu środków transportu o wartości do 60 tys. zł, z okresem kredytowania do 5 lat. Proces pożyczkowy jest uproszczony i odbywa się w całości online. Firmy zapowiadają także poszerzenie współpracy technologiczno-biznesowej w niedalekiej przyszłości. W ostatnim kwartale Smartney rozpoczął współpracę również z Expanderem i Open Finance. Źródło: spółka

PayPal: Przeprocesował rekordową liczbę transakcji w III kw. tego rok , dzięki czemu osiągnął największe TPV (Total Payment Volume) w swojej historii na poziomie 247 mld USD. Biorąc pod uwagę wyniki z tego kwartału, spółka szacuje, że bieżący run rate wynosi około 1 biliona USD liczonych w łącznej wartości płatności. W III kw. tego roku w systemie zarejestrowało się 15,2 mln nowych aktywnych kont - to drugi z rzędu kwartał, gdy fintech osiągnął rekordową liczbę nowych użytkowników pozyskanych organicznie. To oznacza, że jest na dobrej drodze do osiągnięcia swojego celu - zakończenia tego roku z największą w historii liczbą 70 mln nowych kont. Odnotowano także raptowny wzrost liczby kont biznesowych. W tym kwartale 1,5 mln osób zaczęło sprzedawać z PayPal - to ponad dwa razy większy przyrost niż przed wybuchem pandemii koronawirusa. Ten skok pokazuje, że coraz więcej przedsiębiorców dostosowuje się do nowych warunków, przenosząc swoje biznesy do sfery online. W tym roku PayPal przeprocesuje ponad 900 mld USD

łącznej wartości transakcji, obsługując ok. 375 mln klientów. Jest największą otwartą e-platformą płatności na całym świecie, a wydarzenia 2020 roku wzmocniły jeszcze bardziej znaczenie wartości, które oferuje klientom, jak i swoją rynkową pozycję. Następne kilka lat będzie decydującym okresem nowego etapu rozwoju PayPal. Źródło: spółka

iTaxi: Przez najbliższe tygodnie, kierowcy współpracujący z firmą przejdą kompleksowe, profesjonalne szkolenia na ratowników. Do odbycia Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w zaledwie kilka dni zgłosiło się blisko 100 kierowców iTaxi z Gniezna, Katowic, Krakowa, Łodzi, Poznania, Trójmiasta, Warszawy i Wrocławia. Pierwsze szkolenia rozpoczęły się już w Warszawie. Kurs realizowany przez Centrum Ratownictwa pozwala na uzyskanie tytułu "Ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy". Źródło: spółka

KP Labs: Rozpoczyna nową erę rekonstrukcji zdjęć satelitarnych w ramach projektu "DeepSent", zakwalifikowanego do finansowania przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Projekt rewolucjonizuje dotychczasowe techniki przetwarzania obrazów, zwane metodami rekonstrukcji nadrozdzielczej, które pozwalają na podnoszenie rozdzielczości zdjęć oraz szczegółowości widocznych na nich obiektów. Źródło: ISBtech

Vertiv: Ogłosił nawiązanie partnerstwa z Ingram Micro, jednym z największych dystrybutorów z wartością dodaną (VAD) w Europie Środkowo-Wschodniej i liderem sprzedaży infrastruktury dla centrów przetwarzania danych. Vertiv zapewni resellerom Ingram Micro dostęp do rozwiązań oraz usług dla serwerowni i centrów danych, przeznaczonych dla takich branż, jak: handel detaliczny, służba zdrowia, przemysł, transport, bankowość, finanse, logistyka, edukacja i administracja. Wśród linii produktów Vertiv, które Ingram Micro będzie oferować w Polsce, znalazły się: systemy zasilania gwarantowanego, klimtatyzacji precyzyjnej, moduły dystrybucji zasilania, szafy teleinformatyczne rack oraz rozwiązania do zdalnego dostępu, monitoringu i zarządzania elementami infrastruktury krytycznej, pod znanymi markami należącymi do Vertiv: Liebert, Avocent i Geist. Źródło: spółka

Fortinet: Producent rozwiązań cyberochronnych, przedstawił raport z wynikami finansowymi za trzeci kwartał 2020 roku. Przychody osiągnięte w tym okresie wyniosły 651,1 mln USD, co oznacza wzrost o 19% w stosunku rok do roku. "W tym samym czasie przychody tylko z rozwiązania Fortinet Secure SD-WAN wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku" - komentuje Ken Xie, założyciel, prezes i dyrektor generalny Fortinet. Źródło: spółka

Digitree Group: Skonsolidowane szacunkowe wyniki grupy kapitałowej w III kw.: przychody ze sprzedaży: 38 076 855 zł, EBITDA: 3 369 196 zł, zysk netto: - 490 005 zł. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Canal+ Polska: Pierwotna oferta publiczna akcji, obejmująca łącznie do 21 617 600 akcji istniejących, stanowiących nie więcej niż około 49% kapitału, rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (book-building potrwa do 9 listopada), podała spółka w prospekcie emisyjnym. Cenę maksymalną ustalono na 60 zł, a zakładany dzień pierwszego notowania akcji na GPW - na ok. 23 listopada br. Canal+ Polska podtrzymuje dotychczasową politykę finansową i nie planuje finansowania się z giełdy, choć pozostaje nadal będzie poszukiwać ewentualnych celów akwizycyjnych, poinformowali przedstawiciele spółki. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat, Polkomtel: Wybrały kolejnych doradców w procesie przeglądu różnych opcji strategicznych związanych z potencjalnym zbyciem infrastruktury telekomunikacyjnej, podały spółki. Źródło: ISBnews

Omnioxy: Rozpocznie 11 listopada emisję akcji, z której chce pozyskać środki m.in. na uruchomienie produkcji nowych modeli komór hiperbarycznych w Polsce, a także na ekspansję na kraje europejskie, podała spółka. Źródło: ISBnews

Asbisc Enterprises Plc: Podjął uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2020 r., w wysokości 5,55 mln USD, co oznacza wypłatę 0,1 USD na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Sescom: Kupił 100% udziałów w kapitale zakładowym FIXFM za 25 tys. zł, podała spółka. FIXFM posiada prototypową technologię do automatyzacji procesu obsługi rynku zamówień technicznych. Zamiarem Sescomu jest dokapitalizowanie przejętego podmiotu kwotą ok. 1 mln zł. Źródło: ISBnews

Netia: Pozostaje w kilku procesach akwizycyjnych, ale nie ujawnia jeszcze szczegółów dotyczących konkretnych firm, poinformował prezes Andrzej Abramczuk. Źródło: ISBnews

Legimi: Wyemitowało i przydzieliło inwestorom 2 200 obligacji serii AA oraz 376 obligacji serii AB o wartości nominalnej 1 000 zł każda, podała spółka. Cena emisyjna obligacji AA i AB wynosiła 1 000 zł za sztukę. Źródło: ISBnews

Grupa AB: Andrzej Przybyło został powołany na prezesa zarządu, zaś Zbigniew Mądry, Grzegorz Ochędzan i Krzysztof Kucharski zostali powołani na członków zarządu, podała spółka.Źródło: ISBnews

Worldline: Po połączeniu sił z Ingenico stanie się nowym europejskim liderem usług płatności na skalę światową i dołączy do ligi międzynarodowych liderów branży. Worldline dąży do ciągłego dostarczania swoim klientom takich rozwiązań płatniczych, które umożliwią im trwały wzrost gospodarczy oraz wzmocnią społeczne zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Dzięki globalnemu zasięgowi swojej działalności i zaangażowaniu w dążenie do doskonałości, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju, Worldline zamierza przyspieszyć rozwój europejskiego sektora płatności, kształtując nowe metody dokonywania płatności, nowy styl życia a także nowe sposoby prowadzenia biznesu. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Huawei Polska: Został głównym partnerem technologicznym Muzeum Narodowego w Warszawie. Pierwszy wspólnie przygotowany projekt to wirtualny spacer po wystawie "Polska. Siła Obrazu", już teraz dostępny jest dla wszystkich chętnych na stronie instytucji. Na wystawie zgromadzono ponad 100 obrazów najwybitniejszych polskich malarzy XIX wieku, m.in. Stanisława Wyspiańskiego, Olgi Boznańskiej, Józefa Mehoffera oraz Jana Matejki. Zwiedzanie wystawy jest dostępne bez logowania na stronie Muzeum Narodowego w Warszawie. Źródło: ISBtech

Sygnity Business Solutions: Spółka zależna Sygnity zawarła z Ministerstwem Finansów (MF) umowę, której przedmiotem jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień wykonawczych na realizację prac związanych w szczególności z wytwarzaniem lub wdrażaniem lub utrzymywaniem systemów informatycznych zamawiającego poprzez udostępnienie przez wykonawcę wyspecjalizowanego personelu, podało Sygnity. Łączna maksymalna wartość umowy stanowiąca górny limit wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówień wykonawczych wynosi 90 mln zł brutto. Źródło: ISBnews

MedApp: Podpisał umowę z Grupą NEO Hospital, prowadzącą krakowski Szpital na Klinach, na pilotażowe wykorzystanie technologii CarnaLife System, podała spółka. Pilotażowo system zostanie wykorzystany w opiece nad pacjentami dotkniętymi otyłością. MedApp podpisał pilotażową umowę wdrożenia aplikacji CarnaLife System z Kliniką Magnuccy, podała spółka. Umowa obejmuję wdrożenie rozwiązania oferowanego przez MedApp w zakresie zdalnej diagnostyki i monitorowania pacjentów. Źródło: ISBnews

Silvair: Podpisał kolejne umowy na wykorzystanie swojego oprogramowania do komponentów oświetleniowych z firmami LEDCity, Light Efficient Design, norweską firmą Lunav oraz jednym z czołowych producentów komponentów - firmą MeanWell, podała spółka. Źródło: ISBnews

Google, Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Operator Chmury Krajowej: Uruchamiają nowy bezpłatny program szkoleniowo-rozwojowy, w którym pomogą 15 000 polskich przedsiębiorców rozwinąć biznes w sieci pod nazwą "Firmy Jutra", podało Google. Źródło: ISBtech

Asseco, Santander: Zawieranie umów kredytowych w Santander Consumer Bank zostało przyspieszone o 30% dzięki zastosowaniu jednorazowego podpisu elektronicznego. Asseco jest odpowiedzialne za wdrożenie usług zaufania oraz zapewnienie pełnego wsparcia, które obejmuje aspekty technologiczne, prawne oraz organizacyjne. Dzięki temu zwiększono szybkość, efektywność, a także wygodę pracy pracowników u partnerów handlowych oraz podniesiono jakość usług i skrócono czas obsługi klientów. Źródło: ISBtech

Delikatesy Centrum: Sieć organizowana przez Eurocash uruchomiła usługę "click&collect" w ponad 1 200 supermarketów w całej Polsce, podał Eurocash. W ofercie online Delikatesów Centrum znalazło się ok. 6 700 produktów. Źródło: ISBnews

ATM Grupa: Otrzymała postanowienia przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) zgodnie z którym nie będzie on rozpatrywać wniosku o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą ATM Rozrywka TV na kolejny okres, po wygaśnięciu koncesji z 2011 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

InteliWISE: Spółka specjalizująca się w AI oraz E-commerce, oferuje wsparcie dla małych i średnich firm w postaci oprogramowania AI Chatbot. Udostępniony za darmo Wirtualny Asystent pozwoli przedsiębiorcom na uproszczenie pracy w okresie przedświątecznym. Źródło: ISBtech

Bank Pocztowy, EnveloBank: Udostępniły płatności BLIK-iem, podał Bank Pocztowy. Od momentu udostępnienia BLIK-a klienci Banku Pocztowego mogą korzystać z trzech rodzajów usług - płatności w internecie, płatności w sklepach oraz wypłat z bankomatów. W przyszłości usługa będzie rozwijana o kolejne rozwiązania, które umożliwia BLIK. Źródło: ISBnews

Scaleway: Drugi co do wielkości europejski dostawca chmury publicznej, ogłasza uruchomienie nowych wirtualnych instancji serwerów w chmurze - Stardust. Cena dostępu do instancji serwera to ćwierć eurocenta za godzinę, co czyni Scaleway Stardust najtańszym rozwiązaniem tego typu na świecie. Źródło: spółka

SPAR: Pandemia gwałtownie przyspieszyła rozwój e-commerce w Polsce - sieć sklepów zainwestowała w początkowych fazach pandemii w infrastrukturę handlu internetowego i cały czas ją rozwija. Oferta sklepu internetowego jest dokładnie taka sama jak w placówkach stacjonarnych, a produkty mają te same ceny. Dostawy są realizowane od 2 godzin do 3 dni, a w dużych miastach maksymalnie do 4 dni. "Każdego dnia zauważamy wzrost zainteresowania zakupami online - z czego się cieszymy i zachęcamy do korzystania z tej możliwości. (..) systematycznie pracujemy nad skracaniem czasu dostaw - w większości miast są one realizowane tego samego dnia, a nawet w ciągu 2-4 godzin. W dużych miastach mamy znacznie więcej zamówień i duże odległości - dlatego wprowadzamy gwarancję dostaw do maksymalnie 4 dni. To obecnie jedne z najkrótszych czasów dostaw produktów spożywczych dostępne na rynku" - powiedział Tomasz Waligórski, dyrektor handlowy Wasz Sklep. Źródło: spółka

Liferay: Nowa platforma DXP 7.3 firmy umożliwia digitalizację operacji biznesowych z wykorzystaniem nowych, zaawansowanych funkcji, przy mniejszych nakładach czasu. Wprowadzone właśnie na rynek oprogramowanie typu open source Liferay DXP 7.3, ułatwia i przyspiesza pracę programistom, a osobom, które będą z niej korzystały, zapewnia intuicyjne narzędzia do łatwej obsługi treści. Źródło: ISBtech

KIR: Pacjenci Centrum Medycznego Damiana Holding mogą już korzystać z usługi mojeID, która umożliwia zdalną weryfikację tożsamości i zapewnia dostęp do portalu pacjenta. Korzystanie z tej metody uwierzytelnienia, opartej o bankowość internetową, umożliwia całkowicie zdalną realizację formalności, które dotychczas wymagały osobistego potwierdzenia danych klienta w placówce Centrum Medycznego. "Znaczenie usług świadczonych zdalnie, także w obszarze usług medycznych, systematycznie rośnie. Ostatni okres potwierdził, jak ważnym elementem usług świadczonych online jest możliwość wiarygodnego uwierzytelnienia użytkownika. Usługi medyczne to przede wszystkim informacja o najbardziej wrażliwych danych o pacjencie. Dlatego kwestią krytyczną jest bezpieczeństwo i ochrona dostępu do naszej tożsamości. Usługa mojeID zapewnia zarówno najwyższy poziom bezpieczeństwa, jak i wygodę dla klienta. Cieszymy się, że klienci Centrum Medycznego Damiana dołączają do coraz szerszej grupy użytkowników mojeID "- mówi Wojciech

Pantkowski, wiceprezes KIR. Źródło: spółka

Alior: Z myślą o klientach, którzy coraz chętniej płacą za zakupy bezgotówkowo, Alior Bank rozszerzył swoją usługę rat w karcie kredytowej o możliwość skorzystania z niej w kanałach zdalnych. Możliwe jest samodzielne rozłożenie zadłużenia na raty po zalogowaniu się do bankowości internetowej i mobilnej. Z usługi tej mogą skorzystać zarówno nowi, jak i dotychczasowi posiadacze kart kredytowych. Źródło: spółka

Bank BNP Paribas Laboratorium Innowacji: Zaprasza startupy i doświadczone firmy do podjęcia wyzwania, polegającego na zbudowania narzędzia, które pozwoli lepiej poznać nawyki i przyzwyczajenia użytkowników korzystających z aplikacji GOmobile. Źródło: spółka

K.I.D.S.: Konkurs na rozwiązania telemedyczne w szpitalach został rozstrzygnięty. Szpitale w Białymstoku, Piotrkowie Trybunalskim oraz Warszawie czeka wdrożenie realnych innowacji. Źródło: spółka

Microsoft: Kancelaria prawna Domański, Zakrzewski, Palinka wprowadziła zintegrowaną platformę cyfrową do komunikacji i współpracy, wykorzystującą środowisko chmurowe Microsoft 365 oraz Microsoft Azure. Dzięki temu ponad 300 prawników usprawniło swoje codzienne obowiązki, zapewniając przy tym maksymalne bezpieczeństwo wrażliwych danych. Kancelaria stworzyła również system Prompter, wykorzystujący możliwości chmury Azure i technologii sztucznej inteligencji, który w bezpieczny i inteligentny sposób porządkuje, analizuje i interpretuje dokumentację. Źródło: spółka

MIT Enterprise Forum CEE: Wirtualna klinika pomagająca pacjentom zmagającym się z Hashimoto, platforma umożliwiająca pracownikom elastyczną rezerwację miejsc parkingowych czy system do produkcji leków pozbawionych skutków ubocznych - to tylko niektóre z 11 projektów, które już w listopadzie staną do walki o tygodniowy bootcamp w Bostonie oraz 100 tys. zł w konkursie Young Innovator Awards. Rusza dwumiesięczna akceleracja w 4. edycji programu MIT EF CEE. Źródło: spółka

Synerise: Udostępnił na licencji Open Source bibliotekę o nazwie Cleora - narzędzie, które umożliwia szybkie uczenie wektorowych zanurzeń bardzo dużych grafów w przestrzeniach sferycznych. Synerise pracowało nad projektem od kilku lat i stworzyło łatwy w użyciu framework, który można zastosować do dowolnych zestawów danych bez ograniczeń. Źródło: spółka

Amberlo: Oparte o chmurę oprogramowanie dla kancelarii prawnych, zostało udostępnione na rynku w Polsce. System jest obecnie używany przez ponad 1 tys. różnej wielkości kancelarii na całym świecie, ułatwiając im kompleksowe zarządzanie firmą, w tym obsługiwanymi sprawami, kontaktami, dokumentami, pracą grupową, a także rejestrowanie i rozliczanie godzin pracy. Jak zapewnia Amberlo, oszczędności wynikające z informatyzacji tych zadań, umożliwiają ponad 1000% zwrotu z inwestycji w ciągu zaledwie jednego roku. Źródło: ISBtech

Atende: Wdrożyło oparte na blockchain usługi wysyłki oraz archiwacji cyfrowych dokumentów w Prévoir. To pierwszy ubezpieczyciel, któremu rozwiązanie autorskie Atende zapewnia usprawnienie i obniżenie kosztów obsługi klientów poprzez digitalizację procesów. Atende ChainDoc, wdrożony już w ponad 20 instytucjach finansowych, w tym kilkunastu bankach spółdzielczych, oferuje szybką, bezpieczną i wygodną elektroniczną dystrybucję dokumentów każdego typu. Prévoir jest towarzystwem ubezpieczeniowym, założonym w 1910 roku we Francji. Specjalizuje się w indywidualnych ubezpieczeniach na życie. Źródło: ISBtech

OEX Cursor: Zrealizował dla Banku BNP Paribas ogólnopolską akcję wprowadzenia do sprzedaży starterów kont bankowych na stacjach Shell. Źródło: spółka

Nest Bank: Aplikacja dołączyła do Huawei AppGallery. Jest to szósta aplikacja bankowa dostępna w AppGallery, która docelowo zostanie zintegrowana z Huawei Mobile Services. Źródło: spółka

T-Mobile Polska: Wraz z Fundacją Digital University podjęły się organizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego o nazwie B.Net. W ramach tej inicjatywy zostanie przeprowadzonych kilkadziesiąt szkoleń i warsztatów dla dzieci i nauczycieli, które mają na celu rozwój cyfrowych umiejętności i wzrost świadomości na temat zagrożeń w sieci. Źródło: spółka

AliExpress: Globalna platforma e-commerce, rozpoczyna Międzynarodowy Festiwal Zakupów 11.11. Podczas tegorocznej edycji - dla polskich konsumentów. "Organizowany przez AliExpress od 2008 roku Festiwal Zakupów 11.11 stał się największym na świecie wydarzeniem łączącym zakupy z rozrywką. W celu zapewnienia sprawnych dostaw w czasie pandemii, wprowadziliśmy w naszej infrastrukturze logistycznej szereg zmian wykorzystujących nowe technologie. Konsekwentnie realizujemy wizję rozwoju globalnego handlu internetowego, z którego mogą korzystać sprzedawcy i konsumenci niezależnie od miejsca na świecie, w którym się znajdują" - powiedział Wang Mingqiang, dyrektor generalny AliExpress. Źródło: ISBtech

Santander Bank Polska: Klienci potwierdzali smsKodem transakcje w oddziałach już milion razy. "To rozwiązanie nie tylko usprawnia obsługę, ale doskonale sprawdzi się podczas epidemii jako rozwiązanie contactless. Obecnie już prawie połowa transakcji w placówkach jest autoryzowana w ten sposób. Widząc, że klienci chętnie korzystają z smsKodów, zwiększyliśmy do 20 tys. kwotę pojedynczej transakcji, która może by w ten sposób zatwierdzana. Jako bank odpowiedzialny społecznie jesteśmy także dumni, że to rozwiązanie pozwala nam zaoszczędzić tony papieru rocznie" - mówi Marcin Jaroch, dyrektor biura doskonalenia regulacji w Santander Bank Polska. Źródło: spółka

Payair Poland: Polski oddział szwedzkiej firmy działającej w branży FinTech, oficjalnie wprowadził się do nowego biura w Starej Drukarni, gdzie wynajął ponad 400 m2. Źródło: spółka

Oppo: Wprowadza na polski rynek najnowszy budżetowy smartfon - OPPO A15. Wyposażony jest w potrójny, wspierany AI, aparat i ekran 6,52", ponadto mocną baterię i możliwość łatwej rozbudowy pamięci. OPPO A15 dostępny jest aktualnie w świątecznej ofercie specjalnej operatora Orange, w najbliższym czasie trafi również do cenników T-Mobile. Źródło: spółka

Polskie ePłatności: Wprowadzają do oferty najnowsze terminale firmy Pax Technology. Funkcjonujące na systemie operacyjnym Android urządzenia jako pierwsze na polskim rynku oferują bogaty wachlarz usług dodanych, w tym aplikacje stworzone specjalnie z myślą o punktach sprzedaży. "Włączając do naszej oferty terminale Pax Technology wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych klientów. Misją Polskich ePłatności jest ułatwienie i wspieranie naszych partnerów w codziennym prowadzeniu i rozwoju ich biznesu. Dlatego jako pierwsi w Polsce oferujemy urządzenie działające na systemie operacyjnym Android z nowym intuicyjnym i przyjaznym interfejsem" - mówi Grzegorz Łapiński, wiceprezes Polskich ePłatności. Źródło: spółka

Sony: Rozwiązanie XDCAM air zostało wybrane przez wiodącą serbską stację telewizyjną PINK, która dzięki wbudowanym funkcjom do pracy bezprzewodowej, mogła wprowadzić usprawnienia w serwisach newsowych. Źródło: ISBtech

SK ie technology Co., ltd.: Spółka należąca do Grupy SK ogłasza kolejną inwestycje za niemal 1,5 mld zł. Koncern rozwija budowaną fabrykę separatorów do akumulatorów litowo-jonowych na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) w Dąbrowie Górniczej. Źródło: spółka

MediaMarkt: Sieć zaoferowała nowe rozwiązanie, w którym nieużywany od dawna sprzęt, w tym telefony, można wymienić na kartę podarunkową na zakup np. na nowego smartfona. Źródło: ISBtech

Thorium Space Technology: Weźmie udział w dwóch ważnych dla branży high-tech wydarzeniach - Drone Tech World Meeting oraz World Space Week Wrocław. Thorium Space jest projektantem i konstruktorem nowatorskiej płaskiej anteny mikrofalowej przeznaczonej na unikalne pasma nadawczo-odbiorcze, umożliwiające elektroniczne sterowanie wiązką i szybszą transmisję danych od rozwiązań oferowanych aktualnie na rynku. Misją spółki jest projektowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie konstruowania platform satelitarnych oraz aktywnych anten macierzowych mających zastosowanie w branży kosmicznej i sektorze obronności. Źródło: spółka

Lexmark: Powiększa swoje portfolio najlepszych drukarek dla małych i średnich firm. Nowe urządzenia serii GO Line są lekkie, kompaktowe, szybkie i oferują jakość, wydajność oraz funkcje bezpieczeństwa na poziomie klasy biznes. Źródło: spółka

Bank BNP Paribas: Został finansowym partnerem platformy ComperiaRaty. Ta, wykorzystując AI oraz uczenie maszynowe, dopasowuje kredyty i pożyczki do potrzeb internautów, a wkrótce umożliwi płatność odroczoną. Dzięki współpracy z czołowym polskim bankiem użytkownicy ComperiaRaty uzyskują dostęp do "szytych na miarę" usług finansowych. To już czwarty partner platformy, a drugi bankowy. Źródło: spółka

