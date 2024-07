Debiut giełdowy Mentzen SA spotkał się z dużym zainteresowaniem inwestorów . Tuż po rozpoczęciu notowań o godzinie 11:00 cena akcji osiągnęła poziom 44,10 zł, co oznacza wzrost o 22,5 proc. w porównaniu z ceną oferowaną w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO), która wynosiła 36 zł. Taki wynik świadczy o pozytywnym odbiorze spółki przez rynek.

Sławomir Mentzen, prezes zarządu i główny akcjonariusz spółki, podczas debiutu wyraził zadowolenie z osiągnięcia jednego ze swoich zawodowych marzeń. Zapowiedział również, że spółka zamierza "zamieszać" na giełdzie, co może sugerować ambitne plany rozwojowe.

Profil działalności i plany rozwojowe

W pierwszym kwartale 2024 roku grupa osiągnęła skonsolidowane przychody operacyjne na poziomie 5,7 mln zł, co stanowi wzrost o prawie 10 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. EBITDA wyniosła 1,3 mln zł, a zysk netto 0,8 mln zł, co oznacza 14-procentowy wzrost rok do roku.