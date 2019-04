Udział Auto Partner w rynku może wzrosnąć do 9% w 2019 roku

"Nasza sprzedaż to 1,2 mld zł, a cały rynek to 12-13 mld zł. Gdybyśmy nadal rozwijali się bardzo dynamicznie, nasz udział w 2019 roku może wzrosnąć do 8,5-9%, w porównaniu do 8% w roku 2018" - powiedział Janta w rozmowie z ISBnews.

"Udziały rynkowe to nie jest wskaźnik, na którym zależy nam najbardziej, podajemy go raczej po to, żeby zasygnalizować, że na rynku nadal jest miejsce na rozwój" - zastrzegł także. Podkreślił, że spółka nie zakłada docelowego poziomu udziału w rynku, który chciałaby osiągnąć.

Przedstawiciele zarządu Auto Partner zapowiedzieli na konferencji prasowej, że decyzja co do rozszerzenia działalności na kolejne rynki zagraniczne może, ale nie musi zapaść w tym roku.

"Taka decyzja zapadnie, jeżeli satysfakcjonujące będą wyniki oddziału w Pradze. Na razie jesteśmy dobrej myśli, ale to bardzo kapitałochłonny biznes, każdy nowy rynek wiąże się z dużymi kosztami" - powiedział prezes i założyciel spółki Aleksander Górecki.

"Praga jest bardzo blisko break even, ale liczyliśmy na to, że szybciej będziemy zadowoleni" - dodał. Według niego, koszty działania czeskiego oddziału, który obsługuje 200-300 warsztatów z rejonu Pragi, to ok. 5-6 mln zł.

Prezes nie chciał ujawnić, jakie kolejne rynki wchodzą w grę, ale podkreślił, że mówimy o krajach sąsiednich.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

