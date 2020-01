UKE: Ponad 80% dzieci w wieku od 7 do 15 lat posiada telefon komórkowy

"Ponad 80% dzieci w wieku od 7 do 15 lat posiada telefon komórkowy i odsetek ten wzrasta wraz z wiekiem dzieci: według deklaracji, własny telefon posiada każde dziecko w grupie 13-15 lat. Jest to w większości przypadków smartfon (ponad 90%), a korzystanie z niego rodzice opłacają częściej w formie pre-paid, choć wykupowanie dla dzieci abonamentu jest niemal równie popularne. Miesięczne rachunki sięgają najczęściej 21-30 zł" - czytamy w komunikacie.

Dzieci najczęściej korzystają z telefonu po to, żeby dzwonić do rodziny i znajomych oraz żeby pisać i odbierać SMS-y, a ponad 70% z nich deklaruje, że smartfon to także urządzenie do grania i słuchania muzyki, a ponad 60% przegląda w nim internet, podano także.

"Z internetu korzysta 90% dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Najczęściej służą im do tego wspomniane smartfony, a także laptopy. Znacznie rzadziej dzieci łączą się z siecią za pomocą tabletów i komputerów stacjonarnych. Do najpopularniejszych usług internetowych wśród dzieci należy słuchanie muzyki, oglądanie filmów oraz granie online. Dość powszechne jest także korzystanie z serwisów edukacyjnych, komunikatorów oraz serwisów społecznościowych. Najmniej popularne wśród dzieci usługi to e-mail oraz serwisy informacyjne" - czytamy dalej.

Najpopularniejszymi serwisami i portalami społecznościowym wśród dzieci są YouTube oraz Facebook. Co piąty młody użytkownik internetu korzysta z Instagrama oraz ze Snapchata, dodano także.

"Z naszego badania wynika, że większość dzieci dba o swoją prywatność w sieci. Ponad 60% z nich nie udostępnia loginu i hasła do swojego profilu oraz nie wysyła obcym osobom swoich zdjęć. Natomiast 40% dzieci zezwala na przeglądanie treści w social mediach wyłącznie znajomym. O bezpieczeństwo dzieci w korzystaniu z internetu dba jedynie połowa przebadanych rodziców. Najczęstszą formą kontroli rodzicielskiej jest wspólne ustalanie z dzieckiem zasad korzystania z sieci oraz rozmowa o jego doświadczeniach. Ponadto co trzeci rodzic stosuje programy do kontroli rodzicielskiej oraz konfiguruje ustawienia bezpieczeństwa w urządzeniach, z których korzysta dziecko, a co czwarty udostępnia dziecku jedynie pozytywne i bezpieczne treści" - wymieniono także.

