UKNF przygotował pakiet działań wzmacniających odporność banków 'PIN'

"Przewidujemy także możliwość - w odpowiednim zakresie - ograniczenia lub zawieszenia bardziej obciążających banki (organizacyjnie lub kadrowo) działań nadzorczych. Zakładamy również pragmatyczne podejście do środków sankcyjnych związanych z przejściowym brakiem wypełniania norm" - czytamy dalej.

UKNF planuje działania w obszarze rezerw i klasyfikacji ekspozycji kredytowych. Celem jest utrzymanie zdolności do finansowania klientów i gospodarki, umożliwienie budowy rozwiązań osłonowych dla klientów banków, ograniczenie negatywnego wpływu rezerw i odpisów na sytuację finansową banków.

"W stosunku do banków sporządzających sprawozdania finansowe na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy (PSR), organ nadzoru zaproponuje wprowadzenie odpowiednich zmian do rozporządzenia ministra finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. Zmiana polegałaby na wprowadzeniu przepisów, które pozwoliłyby na wyłączenie z obowiązku przekwalifikowania ekspozycji kredytowych wobec mikro - oraz małych i średnich przedsiębiorców i osób fizycznych - pracowników (w tym osób tracących pracę) w szczególnie dotkniętych branżach, w przypadku których zmiana harmonogramu spłaty byłaby spowodowana sytuacją ekonomiczno-finansową związaną z pandemią" - czytamy w komunikacie.