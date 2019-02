Ultimate Games ustaliło premierę 'Grave Keeper' na PC Steam na 29 marca

Również w odrębnym komunikacie spółka podała, że zawarła aneks do umowy o współpracy z PlayWay S.A. - 4 gry na Nintendo Switch.

"Zarząd Ultimate Games z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu ESPI nr 53/2018 informuje iż w dniu 17.02.2019 r. spółka zawarła z PlayWay z siedzibą w Warszawie aneks do umowy o współpracy z dnia 11.11.2018 r., na mocy którego spółka uzyskała od licencjodawcy licencję na wykonanie portów i wydanie kolejnych 4 gier na platformę Nintendo Switch, tj. 1. 'Car Mechanic Simulator 2015'; 2. 'Car Mechanic Simulator 2016'; 3. 'Car Trader'; 4. 'Bus Fix Simulator'. Planowany termin premiery ww. gier na konsoli Nintendo Switch to 2019 r" - podano także.