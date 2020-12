Ultimate Games został wydawcą konsolowej wersji gry 'Mr. Prepper'

"Gra 'Mr. Prepper' to bardzo ciekawa propozycja dla graczy, którzy lubią gry symulacyjne i chcą mierzyć się z trudnymi wyzwaniami, w tym przypadku będą przygotowywać się do przejęcia kontroli nad sytuacją w państwie i złamania statusu quo. Aby odnieść zwycięstwo, gracz w swojej podziemnej kryjówce, musi przygotować solidnie przemślany plan, a następnie zająć się jego realizacją, tak by nie dać się złapać. Co ważne, gracz samodzielnie będzie musiał zbudować podziemny schron, a wraz z postępem gry, zajmie się także jego rozbudową" - powiedział prezes Mateusz Zawadzki, cytowany w komunikacie.