Umocnienie złotego wyhamowało, inwestorzy czekają na RPP i ECB

Złoty wczoraj umocnił się w relacji do głównych walut reagując na poprawę nastrojów na rynkach globalnych. Ta bazowała na kilku czynnikach. Po pierwsze, pojawiły się informacje sugerujące postęp w rozmowach handlowych pomiędzy USA a Chinami. Po drugie, na rynek napłynęły kolejne w ostatnich tygodniach informacje sugerujące, że Niemcy mogą zdecydować się na poluzowanie polityki fiskalnej, żeby wesprzeć wzrost gospodarczy i uniknąć recesji. To o tyle istotne, że Niemcy to czwarta największa gospodarka świata, a także największy partner handlowy Polski. Wreszcie po trzecie, premier Boris Johnson kolejny raz przegrał głosowanie w brytyjskim parlamencie, co zwiększa szanse na przesunięcie Brexitu o kilka miesięcy, a finalnie o Brexit z umową. Takie też obecnie dominuje na rynku przekonanie, co w dalszej perspektywie powinno pomagać notowaniom funta. W tym również w relacji do złotego.