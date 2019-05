Union Investment TFI zostało wpisane do ewidencji PPK

"Rejestracja w ewidencji PFR to ostatni warunek, który musieliśmy spełnić, by móc oferować i wdrażać PPK w firmach. Im bliżej pierwszego obowiązkowego terminu, tym większe jest zainteresowanie przedsiębiorców warunkami oferty. Proponujemy naszym klientom wsparcie już na początkowym etapie komunikacji i wdrażania programu w firmie" - powiedział dyrektor Działu Klienta Instytucjonalnego, odpowiedzialny za PPK w Union Investment TFI Paweł Suwała, cytowany w komunikacie.

"Z myślą o potrzebach klientów i nałożonych na nich przez prawo obowiązkach przygotowaliśmy narzędzie wspierające pracodawcę w obsłudze programu PPK. Jest to system, który będzie obsługiwał cały program i przejmie znaczną część obowiązków działu HR w zakresie PPK. Narzędzie to jest zintegrowane z popularnym systemem kadrowo-płacowym. Zapewniamy także bardzo kompleksowy system do obsługi PPK dla pracowników. Pracownicze plany kapitałowe to dla wielu firm i ich pracowników swego rodzaju rewolucja, dlatego zapewniamy także powdrożeniowe wsparcie. Przygotowujemy akcje informacyjne dla pracowników, pomagamy pracodawcom w raportowaniu do instytucji nadzorujących" - dodał dyrektor.