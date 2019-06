Uniqa wprowadziła umowy samoodnawialne do ubezpieczenia domu lub mieszkania 

O ubezpieczenie domu lub mieszkania zadbało odpowiednio 73% i 58% badanych. To niższy odsetek niż w podobnym badaniu zrealizowanym dla Uniqa Polska 3 lata temu. Wówczas 76%Polaków mieszkających w domach i 66% właścicieli mieszkań deklarowało, że ma wykupione ubezpieczenie. 54% badanych wskazało także, że na polisę chroniącą dom wydało w ostatnim czasie między 201 a 500 zł. Z kolei na ubezpieczenie mieszkania 42% ankietowanych przeznaczyło do 200 zł, a kolejne 25% między 201 a 300 zł. Podobnie badani deklarowali trzy lata temu.

"Znaczący odsetek badanych nie wie, ile byliby gotowi wydać na zabezpieczenie swojego majątku. To prawie 50% mieszkających w domach czy mieszkaniach, czyli znacznie więcej niż trzy lata temu. 30% osób mieszkających w domach chciałoby wydawać na ubezpieczenie do 200 zł, kolejne 20% do 300 zł. Z kolei 40% mieszkających w mieszkaniach do 200 zł" - czytamy także.