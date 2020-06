Unity Group: Ponad 100 mld zł wartości e-commerce w br. coraz bardziej realne

"Przez ostatnie 3 miesiące (marzec-maj) - i w pierwszej połowie czerwca także - doszło do trwałej zmiany preferencji zakupowych konsumentów. Analiza profili klientów, pojawiających się online wskazuje, że w większości nie wrócą oni już do galerii handlowych. Dlaczego? Ponieważ reprezentują oni grupę, dla której sam pobyt w galerii nie był przyjemnością, tylko znaną formą dokonywania zakupu. Raz 'przymuszeni' przez COVID do wypróbowania zakupów w kanale online, nie przejawiają chęci powrotu do wcześniejszych nawyków. Idąc jeszcze dalej, analizując grupę osób, które pobyt w galerii traktowały jako rozrywkę (a przy okazji sposób na zakupy), wielu tych klientów polubiło formę online i przyzwyczaiło się do niej. To wszystko sprawia, że przekroczenie wartości 100 mld zł przez polski e-commerce w tym roku, co jako Unity Group zaprognozowaliśmy już w kwietniu, jest coraz bardziej realne" - napisał Rudno-Rudziński w komentarzu przesłanym ISBnews.

"Nie należy jednak popaść w hurraoptymizm, bo e-commerce jest wycinkiem całej branży handlowej, a ta rok do roku notuje niższy poziom sprzedaży. Obecny 2-3 krotny wzrost sprzedaży online na razie nie rekompensuje w pełni strat w kanale offline. Można, a nawet trzeba, się do tej 'nowej normalności' dostosować i z defensywy przejść do ofensywy. Dla tradycyjnych sklepów oznacza to jedno - już czas przestać się tylko przyglądać dużym wzrostom e-commerce, a najwyższa pora stać się ich uczestnikiem. By to osiągnąć, potrzeba zmian w łańcuchu dostaw. Samo posiadanie platformy e-commerce przestaje być już opcją by móc konkurować i osiągać zyski. To pociąga za sobą także konieczność przebranżowienia ludzi, bo już przed pandemią brakowało w kraju wykwalifikowanych pracowników odnajdujących się w świecie biznesu online" - dodał.