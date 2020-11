Universal Robots: W Polsce pracuje łącznie 15,8 tys. robotów przemysłowych

"W Polsce pracuje już 15,8 tys. robotów przemysłowych. W 2019 polskie firmy nabyły 2 642 roboty przemysłowe i jest to stabilny wynik r/r według danych Międzynarodowej Federacji Robotyki. W efekcie nasz kraj jest 14. rynkiem, jeśli chodzi o sprzedaż w 2019. W ubiegłym roku w Polsce nowe roboty były instalowane w segmencie motoryzacyjnym, branży tworzyw sztucznych, przemyśle metalowym, elektronicznym, a także produkcji żywności i napojów. Wykonują szczególnie takie zadania, jak przenoszenie materiałów, obsługa maszyn, czy spawanie i zgrzewanie" - powiedział ISBtech Niepsuj.

"Roboty współpracujące mogą być bardzo szybko wdrożone i uruchomione - dzięki temu inwestycja zaczyna spłacać się praktycznie z dnia na dzień. W ostatnich miesiącach przedsiębiorstwa zwracają większą uwagę na bezpieczeństwo inwestycji - widzimy zainteresowanie różnymi formami zakupu. Programy wspierające są dodatkowym bodźcem do rozważania robotyzacji, szczególnie w przypadku firm, które jeszcze nie mają doświadczeń w tym obszarze" - dodał menedżer Universal Robots.

Jedną z firm korzystających z maszyn firmy jest Bernacki Industrial Services, firma z sektora MŚP specjalizująca się w produkcji komponentów dla montowni i OEM z różnych sektorów, wdrożyła 3 coboty UR10e do obsługi 7 z 11 posiadanych maszyn CNC.

Universal Robots powstała w 2005 roku w celu rozpowszechnienia technologii robotów, tworząc niewielkie, łatwe w użyciu, przystępne cenowo oraz elastyczne i bezpieczne we współpracy roboty przemysłowe. Od 2008 r. kiedy został wprowadzony na rynek pierwszy robot współpracujący (cobot), firma rozwija się w szybkim tempie. Firma, która jest częścią Teradyne Inc., ma swoją siedzibę w duńskim Odense, a jej przedstawicielstwa i oddziały mieszczą się w USA, Hiszpanii, Niemczech, Francji, Turcji, Meksyku, Czechach, Polsce, Chinach, Singapurze, Indiach, Japonii, Korei Południowej oraz na Tajwanie i we Włoszech.