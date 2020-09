UOKiK sprawdzi zasady współpracy między Allegro a sprzedawcami

Postępowania wyjaśniające są wszczynane, gdy prezes UOKiK podejrzewa, że w danym przypadku mogło dojść do naruszenia reguł konkurencji. Są one prowadzone w sprawie, a nie przeciwko konkretnym podmiotom. Oznacza to, że na tym etapie działań nie są formułowane zarzuty w odniesieniu do przedsiębiorców ani osób zarządzających. Mogą zakończyć się wszczęciem postępowania antymonopolowego w sprawie praktyk ograniczających konkurencję, przypomina UOKiK.