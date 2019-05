UPC Polska miało 1,46 mln klientów z 3,09 mln usług na koniec I kw. 2019

"Dalszy wzrost w najważniejszych obszarach biznesowych - liczba subskrypcji cyfrowych wyniosła 3 092 000, co stanowi wzrost o 102 400 rok do roku, a także ponad pięciokrotny wzrost w odniesieniu do I kwartału 2018, w którym wyniósł on 7 200; Liczba klientów wzrosła o 30 200 rok do roku do 1 462 800, Stały wzrost prędkości internetu dla klientów UPC, ze średnią prędkością przekraczającą 215 Mb/s, co oznacza przyśpieszenie ze 180 Mb/s na koniec roku 2018. Wzbogacenie oferty telewizyjnej rozrywki dzięki ulepszonym i nowym pakietom Horizon Go z kanałami sportowymi; [...] Dwucyfrowy wzrost liczby nowych klientów B2B; Kontynuacja inwestycji w rozbudowę sieci gigabitowej - 15 600 nowych gospodarstw domowych w zasięgu sieci UPC Polska, docierającej już do blisko 3,5 mln mieszkań" - wymieniono wśród najważniejszych wydarzeń I kwartału.