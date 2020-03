energetyka 29 minut temu

URE: Rozpoczęto monitoring wykonania obowiązków wynikających z ustawy prądowej

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) rozesłał do przedsiębiorców sprzedających energię elektryczną pisma wzywające do przekazania regulatorowi informacji dotyczących wypełnienia ustawowych obowiązków, podał URE. Przedsiębiorstwa są zobowiązane do uzupełnienia ankiet do 10 kwietnia br.