URE: W drugiej aukcji na premię kogeneracyjną wsparciem objęto 2,4 TWh energii

"Wartość premii wskazana w ofertach wyniosła około 130 mln zł, natomiast wartość premii skorygowanej o pomoc inwestycyjną uzyskaną na budowę jednostki (premii do wypłaty) wyniesie około 95 mln zł (3,5% możliwego do uzyskania wsparcia). Wsparcie uzyskały nowe jednostki kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej ponad 21 MW, które zostaną wybudowane po dniu rozstrzygnięcia aukcji. Premia dla tych jednostek będzie wypłacana w latach 2022-2038" - czytamy w komunikacie.

Aukcja na premię kogeneracyjną (combined heat and power, CHP) za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w nowych jednostkach kogeneracji lub w jednostkach znacznie zmodernizowanych (wszystkie o mocy zainstalowanej od 1 do mniej niż 50 MW) trwała od 10 do 14 grudnia. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią w tej aukcji wynosiła 14,3 TWh, zaś maksymalna wartość tej premii to ponad 2,7 mld zł.