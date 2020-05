URE zatwierdził taryfę dla usług magazynowania dla GSP z Grupy PGNiG

Taryfa za usługi magazynowania paliwa gazowego dla przedsiębiorstwa Gas Storage Poland została zatwierdzona 15 maja 2020 r. i będzie obowiązywała od dnia wprowadzenia jej do stosowania przez przedsiębiorstwo do 31 marca 2021 r.

"Usługi magazynowania gazu w instalacjach magazynowych świadczone powinny być w sposób niedyskryminacyjny i transparentny. GSP opracowała Regulamin Świadczenia Usług Magazynowania, do którego załącznikami są wzorce umów o świadczenie usług magazynowych, mający charakter wiążący dla podmiotów zamawiających usługi magazynowania. W obecnym stanie prawnym ustawa - Prawo energetyczne nie przewiduje zatwierdzania regulaminu przez prezesa URE. Operator systemu magazynowania opracowuje go samodzielnie, a ewentualne jego zmiany poprzedzają konsultacje społeczne zmian RŚUM. Także sam operator podejmuje decyzję co do uwzględnienia ich wyniku w zmianie regulaminu" - czytamy też w komunikacie.