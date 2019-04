Ursus: Produkcja w Lublinie może jeszcze zostać zachowana

"Plan restrukturyzacji złożyliśmy 1 kwietnia, ale sytuacja jest bardzo zmienna i dynamiczna, w związku z czym może on ulec modyfikacji, na co zezwala prawo restrukturyzacyjne. Według naszego stanu wiedzy na moment złożenia planu zakładaliśmy lokalizację produkcji w jednym miejscu, czyli Dobrym Mieście, co oznacza zamknięcie produkcji w Opalenicy i Lublinie. To jednak nie oznacza, że to się jeszcze nie może zmienić. Jeśli bylibyśmy w stanie zapewnić rentowną produkcję w zakładzie w Lublinie, przy okazji zapewniając alternatywę do przewidzianego w planie zakupu ciągników w przedziale 50-85 KM pod marką Ursus z Turcji, to wydaje się, że lepszym rozwiązaniem będzie produkcja własna niż import" - powiedziała Biała w rozmowie z ISBnews.

Spółka otworzyła projekt rewizji technologii tego, co produkuje w Lublinie. "Jeśli przy zintensyfikowaniu prac, w ciągu niespełna miesiąca okaże się, że jesteśmy w stanie rentownie produkować, to być może produkcja w zakładzie w Lublinie zostanie utrzymana. Bardzo bym chciała, żeby to się udało, bo społeczność lubelska i nasza załoga w tym mieście na to zasługuje" - podkreśliła.

Według niej, do takiej decyzji spółka chciałaby dojść szybko, w ciągu najbliższych tygodni. Jeśli się okaże, że rentowna produkcja w Lublinie będzie możliwa, to będzie to zasadnicza zmiana do planu restrukturyzacji. Obecnie plan zakłada produkcję tylko w Dobrym Mieście i jedynie ciągników o mocy 110 KM i 150 KM, czyli dużogabarytowych, a małogabarytowe i średniogabarytowe spółka miałaby importować z Korei Południowej i Turcji.

"W Dobrym Mieście produkujemy obecnie tylko maszyny rolnicze, głównie prasy zwijające, przyczepy plus drobny asortyment. Ta produkcja jest rentowna, podnieśliśmy na początku roku ceny tego asortymentu. Jest to produkcja typowo sezonowa, więc nie daje nam stałych przepływów w ciągu roku, niemniej są to maszyny bardzo oczekiwane na rynku rolniczym, na przykład w przypadku pras obecnie popyt jest ogromny" - powiedziała Biała.

"W Dobrym Mieście mamy bardzo duży park maszynowy i ogromną powierzchnię, która nie jest w pełni wykorzystana. Założenie było zatem takie, że produkujemy tam nadal maszyny rolnicze i przenosimy produkcję rentownych ciągników, czyli w zasadzie jeden ich typ. Gdyby się okazało, że jesteśmy w stanie rentownie produkować całą gamę ciągników, też byłaby teoretycznie możliwość produkcji w Dobrym Mieście, tylko pytanie, czy mamy tam wystarczającą załogę. Dlatego prawdopodobnie to będzie Lublin, a jeśli pojawi się inwestor zainteresowany nieruchomością w Dobrym Mieście, to będziemy iść tą drogą, czyli zostaniemy przy obecnej lokalizacji produkcji" - podsumowała.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r.

Piotr Apanowicz

