Ursus zamierza dokończyć projekt w Tanzanii i rozwijać działalność w Afryce

"Priorytetem na rynku afrykańskim jest dla nas dokończenie projektu tanzańskiego, który ostatnio nieco wyhamował, bo nie mieliśmy wystarczającej gotówki w obrocie. Ale wiemy, że do niego wrócimy. Nasz partner tanzański chciałby nieco zmienić rodzaj traktora, który mielibyśmy tam produkować, oczywiście z korzyścią również dla nas, bo po przeliczeniu okazuje się, że dawałby nam on nieco wyższą marżę. Przygotowanie produkcji nowego modelu trochę potrwa, co się dobrze wpisuje w czas potrzebny na zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Zakładamy, że dzięki temu nasza zdolność do pozyskania kapitału obrotowego będzie wyższa. Jesteśmy zatem dobrej myśli, że będziemy w stanie produkcję tanzańską dokończyć. Do realizacji pozostało tu jeszcze 19 mln USD z łącznej wartości 100 mln USD" - powiedziała Biała w rozmowie z ISBnews.