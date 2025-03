Stany Zjednoczone rozpoczęły negocjacje z Demokratyczną Republiką Konga (DRK) dotyczące umowy, która umożliwiłaby im dostęp do kluczowych surowców tego afrykańskiego kraju. Jak informuje "Financial Times", DRK zaproponowała USA prawa eksploracyjne w zamian za wsparcie dla rządu prezydenta Felixa Tshisekediego.

Rzecznik Departamentu Stanu USA w rozmowie z brytyjskim dziennikiem podkreślił, że Stany Zjednoczone są otwarte na współpracę w sektorze minerałów, co jest zgodne z polityką "America First".

Konflikt na wschodzie DRK

Następnie dwa miliony Hutu uciekło do Demokratycznej Republiki Konga, co doprowadziło do dalszych konfliktów z Tutsi. Władze tego kraju oskarżają rebeliantów i Rwandę o próbę przejęcia kontroli nad bogatymi w surowce terenami.