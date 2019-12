UTK: Kolejowe przewozy pasażerskie wzrosły o 8% rok do roku w listopadzie

"Rok 2019 potwierdza stabilny trend wzrostu zainteresowania pasażerów usługami transportu kolejowego. Obserwujemy, że działania jakie podejmują przewoźnicy, organizatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz zarządcy infrastruktury przynoszą wymierne rezultaty, w postaci większej liczby podróżnych. Wśród tych działań można wskazać między innymi tworzenie ofert integrujących różne gałęzie transportu. Ważne by nie tracić pasażerów, którzy przekonali się do kolei. Nie powinno dopuścić się do pogorszenia oferty transportowej dla mieszkańców miejscowości przez które pociągi kursowały w ramach objazdów podczas prac modernizacyjnych. Potrzeba stworzenia oferty uwzględniającej tych pasażerów to jedno z wyzwań w kolejnym roku" - powiedział prezes UTK Ignacy Góra, cytowany w komunikacie.