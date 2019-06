UTK: Przewozy intermodalne wzrosły o 19% r/r do 333 tys. jednostek w I kw. 2019

"Pierwszy kwartał 2019 r. zakończył się znacznymi wzrostami w przewozach intermodalnych. Od stycznia do marca przewoźnicy kolejowi przetransportowali ok 333 tys. sztuk jednostek, co dało wzrost o 19% w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku. Przetransportowano ponad 504 tysięcy TEU, czyli o 20% więcej niż przed rokiem. Masa w przewozach intermodalnych w I kwartale 2019 roku wyniosła blisko 4,5 mln ton, a wykonana praca przewozowa blisko 1,6 mld tonokilometrów. W stosunku do I kwartału 2018 r. nastąpił wzrost odpowiednio o 16,5% i 18,3%" - czytamy w komunikacie.