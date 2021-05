Vercom fenomenalnie debiutuje na giełdzie. Na starcie 20 procent zysku

Vercom jest 431. spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy oraz 6. debiutem na GPW w 2021 roku. Może nie jest to najbardziej rozpoznawalna marka i więcej w ostatnich dniach mówiło się o planowanym debiucie Pepco, ale to właśnie Vercom dał inwestorom to, na co czekali - szybki zysk.