Vicis New Investments wnioskuje o wykluczenie akcji z obrotu na GPW

"Spółka wystąpiła do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z wnioskiem o wykluczenie z obrotu giełdowego 125 266 899 akcji spółki, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLABCDT00014, dopuszczonych oraz wprowadzonych do obrotu na Głównym Rynku GPW, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki i uprawniających do 125 266 899 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.