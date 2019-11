VIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG m.in. o nowych regulacjach, cyfryzacji

"Z pozycji Grupy KDPW, która tworzy infrastrukturę post-transakcyjną w Polsce, mogę zapewnić, że jesteśmy gotowi na wyzwania stawiane w SRRK. Optymizmem napawają także wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników Kongresu, mówiące o oczekiwaniach rynku wobec KDPW. Jak wskazali ankietowani, najważniejsze z ich punktu widzenia rozwiązania, których oczekują to możliwość zdalnego głosowania na WZA, uproszczenie rejestracji papierów wartościowych oraz bardziej elastyczna komunikacja z emitentami. Dwa pierwsze już wprowadziliśmy i nadal będziemy rozwijać, a są to: usługa eVoting umożliwiająca zdalne głosowanie na walnych zgromadzeniach oraz aplikacja do rejestracji niepublicznych papierów wartościowych, która skraca cały proces do 24 godzin i nie wymaga dokumentacji papierowej" - skomentował prezes KDPW Maciej Trybuchowski, cytowany w komunikacie.