Vivid Games szacuje skonsolidowaną stratę netto na 0,23 mln zł w lipcu

Jednocześnie Vivid Games podkreśla, że powyżej przedstawiony wynik uwzględnia rozliczenie wynikające ze sprzedaży technologii QUASU, która to sprzedaż, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez spółkę na rozwój technologii QUASU, zamknęła się wynikiem 0,07 mln zł zysku i spowodowała zwiększenie stanu środków pieniężnych spółki o ok. 1 mln zł do poziomu ponad 7 mln zł.

"Kondycja spółki z miesiąca na miesiąc sukcesywnie się poprawia, a trochę gorsze na poziomie wyniku netto ostatnie dwa miesiące w porównaniu do rekordowego kwietnia i maja to efekt głównie niższej sprzedaży 'Real Boxing 2' w tym okresie. Stan gotówki po lipcu wzrósł do ponad 7 mln zł - co zapewnia nam już znaczną stabilność i dużą pewność spłaty zobowiązań związanych z przyspieszonym postępowaniem układowym, którego finalizacji oczekujemy. W drugim półroczu odbędą się również premiery nowych gier - w tym mobilnej gry segmentu mid-core 'Knights Fight 2', wobec której mamy duże oczekiwania, jak również kolejne premiery na platformie Nintendo Switch oraz PC" - powiedział prezes Remigiusz Kościelny, cytowany w komunikacie.