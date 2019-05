VRG miało 2,41 mln zł straty netto, 1,24 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.

"Na koniec pierwszego kwartału 2019 roku w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej zwiększyła się do 52,4 tys. m2 czyli 56% r/r. Wzrost powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 71% (bez marki Bytom + 7%) natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o ok. 14%" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.